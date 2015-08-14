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«Гречки нет»: Хроники того, как исчезает главный русский продукт
«Гречки нет»: Хроники того, как исчезает главный русский продукт Телеграм-канал, который расскажет, куда уже нет смысла идти за гречей
«Гречки нет»: Хроники того, как исчезает главный русский продукт

«Гречки нет»: Хроники того, как исчезает главный русский продукт
Телеграм-канал, который расскажет, куда уже нет смысла идти за гречей

Ishome/Shadowax — о Коломенском парке и памяти

Ishome/Shadowax — о Коломенском парке и памятиИнтересные люди говорят с The Village о важных для них местах и о себе

Ishome/Shadowax — о Коломенском парке и памяти

Ishome/Shadowax — о Коломенском парке и памяти
Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах и о себе

«Кройцберг в Петербурге»: В клубе Blank проведут вечеринку Jameson DSTRCT MVMNT

Событие состоится 29 июня

«Кройцберг в Петербурге»: В клубе Blank проведут вечеринку Jameson DSTRCT MVMNT
Событие состоится 29 июня

«Победа» будет летать из Петербурга в Берлин

Росавиация разрешила перевозчику открыть рейсы по этому направлению

«Победа» будет летать из Петербурга в Берлин
Росавиация разрешила перевозчику открыть рейсы по этому направлению

Шеф-повар Евгений Викентьев открыл ресторан Cell в Берлине

В ресторане есть два сет-меню по 110 евро

Шеф-повар Евгений Викентьев открыл ресторан Cell в Берлине
В ресторане есть два сет-меню по 110 евро

Проект «Велоночь» завершит фестиваль Баухауса в Берлине

Велосипедгая экскурсия состоится 7 сентября 2019 года

Проект «Велоночь» завершит фестиваль Баухауса в Берлине
Велосипедгая экскурсия состоится 7 сентября 2019 года

В России объявили лучшего бартендера года

Им стал Андрей Пруцких из бара Insider

В России объявили лучшего бартендера года
Им стал Андрей Пруцких из бара Insider

Фильм «Довлатов» и картина Бекмамбетова получили призы на Берлинале

Победители основного конкурса пока неизвестны

Фильм «Довлатов» и картина Бекмамбетова получили призы на Берлинале
Победители основного конкурса пока неизвестны

Arma проведет в Берлине фестиваль в честь своего десятилетия

Мероприятие пройдет на четырех независимых сценах

Arma проведет в Берлине фестиваль в честь своего десятилетия
Мероприятие пройдет на четырех независимых сценах

Как защитить толпу от террориста на грузовике
Как защитить толпу от террориста на грузовике Что делают в Испании, Германии и России, чтобы предотвратить автотеракты
Как защитить толпу от террориста на грузовике

Как защитить толпу от террориста на грузовике
Что делают в Испании, Германии и России, чтобы предотвратить автотеракты

В РЖД хотят запустить поезда по маршруту Петербург-Калининград-Берлин

Об этом рассказал гендиректор Калининградской железной дороги Виктор Голомолзин

В РЖД хотят запустить поезда по маршруту Петербург-Калининград-Берлин
Об этом рассказал гендиректор Калининградской железной дороги Виктор Голомолзин

Авиакомпания S7 начала выполнять регулярные рейсы между Петербургом и Берлином

Самолеты перевозчика будут выполнять рейсы в аэропорт Тегель

Авиакомпания S7 начала выполнять регулярные рейсы между Петербургом и Берлином
Самолеты перевозчика будут выполнять рейсы в аэропорт Тегель

Обама и лидеры стран ЕС договорились продлить антироссийские санкции

Кремль не считает санкции против России своим вопросом

Обама и лидеры стран ЕС договорились продлить антироссийские санкции
Кремль не считает санкции против России своим вопросом

«РЖД» запускает поезд из Москвы в Берлин

Минимальная стоимость билета на этот маршрут составляет 8 737 рублей

«РЖД» запускает поезд из Москвы в Берлин
Минимальная стоимость билета на этот маршрут составляет 8 737 рублей

Художественного руководителя Театра.doc Угарова не выпустили в Берлин

В выезде из страны ему отказали пограничники Шереметьева, сославшись на решение ФСБ

Художественного руководителя Театра.doc Угарова не выпустили в Берлин
В выезде из страны ему отказали пограничники Шереметьева, сославшись на решение ФСБ

Сколько стоит жизнь в Берлине
Сколько стоит жизнь в Берлине С помощью жителей немецкой столицы The Village посчитал, сколько там стоит еда, жилье и транспорт
Сколько стоит жизнь в Берлине

Сколько стоит жизнь в Берлине
С помощью жителей немецкой столицы The Village посчитал, сколько там стоит еда, жилье и транспорт

Владелец Delivery Club перенесёт центр разработок в Москву

Сейчас центр базируется в Берлине

Владелец Delivery Club перенесёт центр разработок в Москву
Сейчас центр базируется в Берлине

«Путешествие в санаторий»: Как Берлинский кинофестиваль меняет город

«Путешествие в санаторий»: Как Берлинский кинофестиваль меняет городАлиса Таёжная — не о фильмах, но о городе, в котором 21 февраля завершился один из главных кинофестивалей мира

«Путешествие в санаторий»: Как Берлинский кинофестиваль меняет город

«Путешествие в санаторий»: Как Берлинский кинофестиваль меняет город
Алиса Таёжная — не о фильмах, но о городе, в котором 21 февраля завершился один из главных кинофестивалей мира

Музей блокады Ленинграда: Пять примеров для подражания
Музей блокады Ленинграда: Пять примеров для подражания The Village посмотрел, как архитектура рассказывает о трагедиях в других городах мира
Музей блокады Ленинграда: Пять примеров для подражания

Музей блокады Ленинграда: Пять примеров для подражания
The Village посмотрел, как архитектура рассказывает о трагедиях в других городах мира

Нуарный фотопроект
Нуарный фотопроект Свет и тень в работах Дмитрия Сухомлинова
Нуарный фотопроект

Нуарный фотопроект
Свет и тень в работах Дмитрия Сухомлинова

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