Перчатки в метро больше не нужны. Накануне их проверяли особенно тщательно Рассказываем, как это было и что делать со штрафами
Фестивали отменяют один за другим. Куда еще есть шанс попасть?
Следим за главными событиями этого лета
Фестивали отменяют один за другим. Куда еще есть шанс попасть? Следим за главными событиями этого лета
Как работают пункты вакцинации от COVID-19 в торговых центрах Петербурга И шопинг, и прививка
40 тысяч москвичей пригласили бесплатно опробовать вакцину против COVID-19
Для этого нужно будет носить электронные браслеты
40 тысяч москвичей пригласили бесплатно опробовать вакцину против COVID-19 Для этого нужно будет носить электронные браслеты
Суд отклонил иск прикованной к кровати москвички из-за штрафа за нарушение карантина (обновлено)
Объяснений не последовало
Суд отклонил иск прикованной к кровати москвички из-за штрафа за нарушение карантина (обновлено) Объяснений не последовало
Михаил Кецкало — об изобретениях, помогающих пациентам с COVID-19 «В Москве пик заболеваемости плавно сходит на нет, хотя реанимации все еще заполнены»
Как люди после COVID-19 учатся ходить и не бояться смерти«Такого количества тяжелых пациентов у нас не было никогда»
Как люди после COVID-19 учатся ходить и не бояться смерти «Такого количества тяжелых пациентов у нас не было никогда»
В Москве открылись рестораны, фитнес-клубы и «Зарядье» Фестивали и митинги пока не разрешают
Оставшиеся ограничения в Москве снимут не раньше середины июля
Пока никаких фестивалей вне Красной площади
Оставшиеся ограничения в Москве снимут не раньше середины июля Пока никаких фестивалей вне Красной площади
Что происходит в красной зоне больницы после отмены карантина«Сидят, шашлычки жуют. Боюсь, скоро они могут оказаться нашими пациентами»
Что происходит в красной зоне больницы после отмены карантина «Сидят, шашлычки жуют. Боюсь, скоро они могут оказаться нашими пациентами»
«В Москве объявляют массовое самоубийство»: Пользователи соцсетей — о снятии карантина
Выходить из дома планируют не все
«В Москве объявляют массовое самоубийство»: Пользователи соцсетей — о снятии карантина Выходить из дома планируют не все
Москва выходит из карантина. Нужно ли носить маски и когда открываются рестораны? Готовимся к параду Победы
С 1 июня в Москве — прогулочный режим: Как теперь гулять и бегать, нужны ли маски и зачем пропуска От обилия правил не в восторге даже Собянин
Собянин предложил разрешить москвичам прогулки. По графику для отдельных домов
Настоящие послабления начнутся с июня
Собянин предложил разрешить москвичам прогулки. По графику для отдельных домов Настоящие послабления начнутся с июня
Московский бизнес получит 85 миллиардов рублей, чтобы пережить карантин (обновлено)
Сумма постепенно растет
Московский бизнес получит 85 миллиардов рублей, чтобы пережить карантин (обновлено) Сумма постепенно растет
Москва продолжает покупать китайские тесты на коронавирус. Хотя в других странах от них отказываются
Депздрав все еще называет их голландскими
Москва продолжает покупать китайские тесты на коронавирус. Хотя в других странах от них отказываются Депздрав все еще называет их голландскими
Петербургский бренд Urbantiger начал шить одежду для медиков
Уже готовы 100 тысяч сертифицированных костюмов