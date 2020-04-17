Пожар и заказчики в нижнем белье: С какими странными ситуациями сталкивались курьеры
Видели пожар и получали приглашение к столу
Пожар и заказчики в нижнем белье: С какими странными ситуациями сталкивались курьеры Видели пожар и получали приглашение к столу
Как сэкономить на доставке еды Если не хочется выходить из дома и после карантина
Летнее меню в «Блоке», наборы от «Мечтателей» и морепродукты от «Мидийных личностей» А также фуд-траки в Озерках и ТЦ «Гарден-сити»
Италия, Грузия и мясо от Italy, азиатская кухня от Waveget и японские десерты от Castella Shop А также «веганская кура», Doshik Deluxe и ресторанные поп-ап-проекты в офлайне
«Яндекс.Еда» начала доставлять продукты на дом
К магазинам, заключившим договор, добавилась сеть Верный»
«Яндекс.Еда» начала доставлять продукты на дом К магазинам, заключившим договор, добавилась сеть Верный»
Кефир vs. квас: На чем готовят окрошку в ресторанах
Единственная статистика, которой можно доверять этим летом
Кефир vs. квас: На чем готовят окрошку в ресторанах Единственная статистика, которой можно доверять этим летом
Обеды от «Банщиков», пончики от Burger & Crab и стрит-фуд от «Географии» А также фрукты из «Фруктовой лавки» и летнее меню от сервиса «Dostaевский»
Еда от Hamlet+Jacks, индийская кухня от Two Monkeys и обновленное меню «Ателье Tapas & Bar» А также новое кафе на Моховой, доставка корейской еды и мексиканский ужин от «Кузни»
Плов и хумус от Birch, пицца и паста от Jerome и сыры от «Сырного сомелье» А также новая кофейня, ужин от «Кузни» и обеды от «Футуры»
Обновленное меню в Commons, кулинария от «Банщиков» и пышки от «Пышечки» А также воскресный бранч от Smoke BBQ и праздник с доставкой от Арама Мнацаканова
«Яндекс.Лавка» переходит на круглосуточный режим работы
Сервис будет работать ночью даже после снятия карантина
«Яндекс.Лавка» переходит на круглосуточный режим работы Сервис будет работать ночью даже после снятия карантина
Дневник фотографа, которая пошла работать курьером«Курьерство оказалось невероятно похожим на компьютерный квест»
Дневник фотографа, которая пошла работать курьером «Курьерство оказалось невероятно похожим на компьютерный квест»
Обновленный сервис «Dostaмаркет». Там можно заказать пельмени и масла
Клиентам теперь предлагают не только готовую еду, но и продукты собственного производства
Обновленный сервис «Dostaмаркет». Там можно заказать пельмени и масла Клиентам теперь предлагают не только готовую еду, но и продукты собственного производства
«Яндекс.Лавка» увеличила покрытие в Петербурге (обновлено)
Теперь сервис доступен 3 миллионам горожан
«Яндекс.Лавка» увеличила покрытие в Петербурге (обновлено) Теперь сервис доступен 3 миллионам горожан
Оставшиеся без работы горожане все чаще идут в курьеры. Что их ждет? И как им компенсируют риск заразиться коронавирусом
«Антон тут рядом» запустил сервис по доставке еды
На данный момент доставку осуществляют только в Центральном районе
«Антон тут рядом» запустил сервис по доставке еды На данный момент доставку осуществляют только в Центральном районе
Конструкторы каких блюд можно заказать в Петербурге на фестивале «Самокат бистро»
Горожанам доставляют рецепты от шефов и ингредиенты для их приготовления. Акция продлится до 24 мая
Конструкторы каких блюд можно заказать в Петербурге на фестивале «Самокат бистро» Горожанам доставляют рецепты от шефов и ингредиенты для их приготовления. Акция продлится до 24 мая
В «Яндекс.Лавке» появятся наборы продуктов от шеф-поваров
Для приготовления блюд по их рецептам