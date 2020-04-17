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Новости

Пожар и заказчики в нижнем белье: С какими странными ситуациями сталкивались курьеры

Видели пожар и получали приглашение к столу

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Новости

Пожар и заказчики в нижнем белье: С какими странными ситуациями сталкивались курьеры Видели пожар и получали приглашение к столу

Как сэкономить на доставке еды
Проще простого
Как сэкономить на доставке едыЕсли не хочется выходить из дома и после карантина
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Как сэкономить на доставке еды
Проще простого

Как сэкономить на доставке еды Если не хочется выходить из дома и после карантина

Летнее меню в «Блоке», наборы от «Мечтателей» и морепродукты от «Мидийных личностей»
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Летнее меню в «Блоке», наборы от «Мечтателей» и морепродукты от «Мидийных личностей»А также фуд-траки в Озерках и ТЦ «Гарден-сити»
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Летнее меню в «Блоке», наборы от «Мечтателей» и морепродукты от «Мидийных личностей»
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Летнее меню в «Блоке», наборы от «Мечтателей» и морепродукты от «Мидийных личностей» А также фуд-траки в Озерках и ТЦ «Гарден-сити»

Италия, Грузия и мясо от Italy, азиатская кухня от Waveget и японские десерты от Castella Shop
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Италия, Грузия и мясо от Italy, азиатская кухня от Waveget и японские десерты от Castella ShopА также «веганская кура», Doshik Deluxe и ресторанные поп-ап-проекты в офлайне
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Италия, Грузия и мясо от Italy, азиатская кухня от Waveget и японские десерты от Castella Shop
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Италия, Грузия и мясо от Italy, азиатская кухня от Waveget и японские десерты от Castella Shop А также «веганская кура», Doshik Deluxe и ресторанные поп-ап-проекты в офлайне

Новости

«Яндекс.Еда» начала доставлять продукты на дом

К магазинам, заключившим договор, добавилась сеть Верный»

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Новости

«Яндекс.Еда» начала доставлять продукты на дом К магазинам, заключившим договор, добавилась сеть Верный»

Новости

Кефир vs. квас: На чем готовят окрошку в ресторанах

Единственная статистика, которой можно доверять этим летом

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Новости

Кефир vs. квас: На чем готовят окрошку в ресторанах Единственная статистика, которой можно доверять этим летом

Обеды от «Банщиков», пончики от Burger & Crab и стрит-фуд от «Географии»
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Обеды от «Банщиков», пончики от Burger & Crab и стрит-фуд от «Географии»А также фрукты из «Фруктовой лавки» и летнее меню от сервиса «Dostaевский»
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Обеды от «Банщиков», пончики от Burger & Crab и стрит-фуд от «Географии»
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Обеды от «Банщиков», пончики от Burger & Crab и стрит-фуд от «Географии» А также фрукты из «Фруктовой лавки» и летнее меню от сервиса «Dostaевский»

Еда от Hamlet+Jacks, индийская кухня от Two Monkeys и обновленное меню «Ателье Tapas & Bar»
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Еда от Hamlet+Jacks, индийская кухня от Two Monkeys и обновленное меню «Ателье Tapas & Bar»А также новое кафе на Моховой, доставка корейской еды и мексиканский ужин от «Кузни»
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Еда от Hamlet+Jacks, индийская кухня от Two Monkeys и обновленное меню «Ателье Tapas & Bar»
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Еда от Hamlet+Jacks, индийская кухня от Two Monkeys и обновленное меню «Ателье Tapas & Bar» А также новое кафе на Моховой, доставка корейской еды и мексиканский ужин от «Кузни»

Плов и хумус от Birch, пицца и паста от Jerome и сыры от «Сырного сомелье»
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Плов и хумус от Birch, пицца и паста от Jerome и сыры от «Сырного сомелье»А также новая кофейня, ужин от «Кузни» и обеды от «Футуры»
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Плов и хумус от Birch, пицца и паста от Jerome и сыры от «Сырного сомелье»
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Плов и хумус от Birch, пицца и паста от Jerome и сыры от «Сырного сомелье» А также новая кофейня, ужин от «Кузни» и обеды от «Футуры»

Обновленное меню в Commons, кулинария от «Банщиков» и пышки от «Пышечки»
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Обновленное меню в Commons, кулинария от «Банщиков» и пышки от «Пышечки»А также воскресный бранч от Smoke BBQ и праздник с доставкой от Арама Мнацаканова
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Обновленное меню в Commons, кулинария от «Банщиков» и пышки от «Пышечки»
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Обновленное меню в Commons, кулинария от «Банщиков» и пышки от «Пышечки» А также воскресный бранч от Smoke BBQ и праздник с доставкой от Арама Мнацаканова

Новости

«Яндекс.Лавка» переходит на круглосуточный режим работы

Сервис будет работать ночью даже после снятия карантина

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Новости

«Яндекс.Лавка» переходит на круглосуточный режим работы Сервис будет работать ночью даже после снятия карантина

Дневник фотографа, которая пошла работать курьером
Личный опыт

Дневник фотографа, которая пошла работать курьером«Курьерство оказалось невероятно похожим на компьютерный квест»

Личный опыт

Дневник фотографа, которая пошла работать курьером «Курьерство оказалось невероятно похожим на компьютерный квест»

Новости

Обновленный сервис «Dostaмаркет». Там можно заказать пельмени и масла

Клиентам теперь предлагают не только готовую еду, но и продукты собственного производства

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Новости

Обновленный сервис «Dostaмаркет». Там можно заказать пельмени и масла Клиентам теперь предлагают не только готовую еду, но и продукты собственного производства

Новости

«Яндекс.Лавка» увеличила покрытие в Петербурге (обновлено)

Теперь сервис доступен 3 миллионам горожан

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Новости

«Яндекс.Лавка» увеличила покрытие в Петербурге (обновлено) Теперь сервис доступен 3 миллионам горожан

Оставшиеся без работы горожане все чаще идут в курьеры. Что их ждет?
Истории
Оставшиеся без работы горожане все чаще идут в курьеры. Что их ждет? И как им компенсируют риск заразиться коронавирусом
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Оставшиеся без работы горожане все чаще идут в курьеры. Что их ждет?
Истории

Оставшиеся без работы горожане все чаще идут в курьеры. Что их ждет? И как им компенсируют риск заразиться коронавирусом

Новости

«Антон тут рядом» запустил сервис по доставке еды

На данный момент доставку осуществляют только в Центральном районе

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Новости

«Антон тут рядом» запустил сервис по доставке еды На данный момент доставку осуществляют только в Центральном районе

Новости

Конструкторы каких блюд можно заказать в Петербурге на фестивале «Самокат бистро»

Горожанам доставляют рецепты от шефов и ингредиенты для их приготовления. Акция продлится до 24 мая

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Новости

Конструкторы каких блюд можно заказать в Петербурге на фестивале «Самокат бистро» Горожанам доставляют рецепты от шефов и ингредиенты для их приготовления. Акция продлится до 24 мая

Новости

В «Яндекс.Лавке» появятся наборы продуктов от шеф-поваров

Для приготовления блюд по их рецептам

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Новости

В «Яндекс.Лавке» появятся наборы продуктов от шеф-поваров Для приготовления блюд по их рецептам

Как во время карантина горожане пытаются выпить, а бары — выжить
Ситуация
Как во время карантина горожане пытаются выпить, а бары — выжитьИ законна ли доставка алкоголя на дом
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Как во время карантина горожане пытаются выпить, а бары — выжить
Ситуация

Как во время карантина горожане пытаются выпить, а бары — выжить И законна ли доставка алкоголя на дом

Новости

«Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда» занялись доставкой продуктов

В этот же день вам доставят продукты из «Вкусвилла» и «Азбуки вкуса»

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Новости

«Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда» занялись доставкой продуктов В этот же день вам доставят продукты из «Вкусвилла» и «Азбуки вкуса»

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