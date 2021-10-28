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Гид The Village28 октября 2021

Что заказать домой: Более 40 доставок от московских кафе, ресторанов, баров, раменичных и изакай

Что заказать домой: Более 40 доставок от московских кафе, ресторанов, баров, раменичных и изакай

В Москве опять почти все закрывается — с 28 октября до 8 ноября в связи с ухудшающейся ситуацией с коронавирусом в городе объявлены «нерабочие дни» (по сути, очередной полулокдаун). В это время не будут работать торговые центры и фитнес-студии, салоны красоты, кинотеатры и другие общественные пространства — за исключением аптек, продуктовых, театров и музеев. Закрыты будут и все рестораны в городе — часть оставит возможность сделать заказ с собой, большинство же на время «нерабочих дней» усилили опцию доставки на дом. Мы собрали больше 40 московских кафе, ресторанов, баров, раменичных и изакай — от демократичных до «мишленовских» — где можно заказать домой завтрак, обед, бранч, ужин, десерты и свежую выпечку с хлебом.

Ava

Ava

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Отличный вариант для всех, кто так и не успел забронировать столик в свежей Ava на Патриках. В доставку, которую ресторан запустил на время локдауна, вошли все хиты заведения. Горячие крабовые пончики; выложенное орешками пате из фуа-гра с желе из шампанского; говядина с пармезаном и карамелью из портвейна; морские гребешки с зеленым горошком и муссом из кукурузы. Часть блюд доставляют на манер конструктора: соусы к салатам, икра и сметана к знаменитой картошке Angler, помидоры (чтобы непременно оставались холодными) к авокадо с креветками упаковываются и доставляются отдельно.

Заказать любимые блюда из Ava можно на «Яндекс.Еде» или напрямую в службе доставки Pinskiy & Co (кроме Ava, здесь доступны блюда из «№13», Avocado Qeen, Lotus Room и «Simach в Недальнем»).

«Море» на Патриках и на Центральном рынке

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В «Море» на Патриках и «Море» на Центральном помимо доставки «Яндекс.Еда» и Delivery работает собственная бесконтактная доставка.

На Центральном и на Патриках действует разное меню, при этом все блюда из меню доступны для доставки.

Если вы первый раз и не знаете, что заказать, шеф-повар Евгений Мещеряков рекомендует попробовать несколько позиций. В «Море» на Центральном: большой зеленый салат (490 руб.), тартар тунец (490 руб.), чука с хрустящими вешенками (450 руб.), том-ям с морепродуктами (530 руб.), строганов из рапанов (550 руб.), треска с грибами муэр в кокосовом молоке (690 руб.) и рис с овощами (590 руб.).

В «Море» на Патриках: ролл «Много лосося» (690 руб.), ролл «Много гребешка» (990 руб.), сашими-ролл без риса (990 руб.), тартар гребешок с мармеладом из гуавы (790 руб.), сашими-салат «Много лосося» (890 руб.), треска на сковороде со сморчками и сезонной спаржей (990 руб.), осьминог на гриле с картофелем и пармезаном (1 680 руб.).

При заказе от 3 000 руб. в «Море» на Центральном — мурманский гребешок в подарок. При заказе от 3 000 руб. в «Море» на Патриках — ролл «Филадельфия» в подарок. Минимальная сумма заказа — 1 500 руб.

M2 Organic Club

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В период длинных выходных с 28 октября по 8 ноября все меню ресторана М2 Organic Club доступно навынос и с доставкой по району со скидкой 10 %.

Начинать утро можно с бенедиктов — с беконом, сыром грюйер и томатами (350 руб.) или со слабосоленой форелью (410 руб.), белкового омлета с рикоттой и брокколи (450 руб.), яйца пашот (180 руб.) с топпингами на выбор, каши с ягодами (от 270 руб.), творожников (380 руб.), оладушек (260 руб.), драников (от 320 руб.) или асаи-боула (550 руб.). Ароматную свежую выпечку из собственной пекарни ресторана удобно взять с собой.

На обед или ужин можно заказать доставку блюда из сезонного меню от Дмитрия Погорелова (бар «Котельная»). Свежие листья салата романо с фермерскими яйцами и филе курицы готовят с заправкой из домашнего майонеза на основе фермерских яиц, анчоусов и пармезана (720 руб.), ростбиф из говядины травяного откорма (770 руб.) — с воздушным кремом из сыра с голубой плесенью. Ароматные согревающие супы — самые осенние блюда в меню: луковый, из молодого фермерского сладкого лука (510 руб.) на бульоне из курицы-голошейки с кремом из выдержанного сыра и гренками, или суп-крем из белых кореньев (640 руб.) с запеченной говядиной. Сытные вторые блюда: пельмени с говядиной и ягненком (550 руб.), рыбная котлета по домашнему рецепту (820 руб.) с пряными маринованными огурцами, картофельным пюре и сливочным соусом, а хит меню — каша из органической пшеницы с лесными грибами и соусом из густых сливок (700 руб.).

Заказ можно оформить по телефону ресторанов или через Whats App по номеру: +7 (925) 953–45–62.

Food Rec.

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Главные по доставке — гастролейбл Food Rec. — на время нерабочих дней никаких изменений в работу сервиса вводить не будут. Заказать здесь по-прежнему можно отличный донер и дюрум-кебаб с говядиной, фалафелем или курицей, курицу гриль (целую или половинку), пиццу (классику вроде «Маргариты» или затейливые версии вроде говядины с чипотле), иогромные сэндвичи, пасту с томлеными щечками или салаты.

В доставке доступны завтраки, сытный классический турецкий или каймак с семитом и медом, супы и блюда индийской кухни от проекта «Осторожно, слон». Заказать можно пирожки-самосы с картофелем и соусом райта, чикен тикка масала или баттер чикен, палак панир,; несколько видов дала и многое другое.

Hands и Hands Asian

В обоих ресторанах Вячеслава Казакова Hands и Hands Asian тоже появилась доставка — и собственное приложение для заказов. Домой везут запеченный чизкейк (490 руб.), пшенную кашу с бататом и соусом из вишни на топленом молоке (370 руб.), омлет с креветками и рикоттой (650 руб.) — все бестселлеры необистро Hands. А горячий тост с индейкой и стаканчик латте матча на кокосовом можно взять навынос для прогулки у Новодевичьих прудов.

Среди сезонных новинок необистро Hands можно выбрать нисуаз с копченым тунцом (740 руб.), крем-суп из тыквы с тартаром из лосося (490 руб.) или что-то посытнее — например, пикантные пельмени из говядины в шпинатном тесте (740 руб.). Заказать можно будет и завтраки Hands, причем в течение всего дня.

Доставлять будут и блюда из Hands Asian: никкея-роллы с тунцом и трюфелем (720 руб.), лосось с древесными грибами (680 руб.), а также домашнюю лапшу с цыпленком терияки (680 руб.), котлету из креветок с кокосовым шисо и цветной капустой (780 руб.) и другие новинки меню.

Бесплатно заказать любимые блюда от Hands bistro и Hands Asian можно от 2 000 руб. в пределах 2-х километров от ресторана (районы Хамовники, Дорогомиловский) и от 4 500 руб. в пределах ТТК, время доставки — от 40 минут. Если сумма вашего заказа меньше, то стоимость доставки составит 500 руб. Также заказ Hands и Hands Asian можно оформить через агрегатор доставок «Яндекс.Еда» или Delivery.

«Л.Е.С.»

«Кофемания»

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В дни «каникул» сотрудники «Кофемании» или курьеры партнерских служб доставок будут доставлять заказы по всей Москве и за МКАД.

Прежде всего, обратить внимание стоит на позиции раздела кулинарии. Главные хиты — сеты из котлет из ягненка (либо более традиционной говядины) и булочек для бургера, колбаски из индейки, а также курица, замаринованная в смеси из устричного, рыбного и соевого соусов, стебля лимонника, куркумы и кориандра. Среди закусок — лосось домашнего посола и ветчина собственного приготовления из свинины и телятины.

Доставлять будут и большую часть блюд из основного меню. Например, бургеры «Афоня» и «Капитан Барашек», курицу с рисом и зеленым карри, пиццу и даже свежий хлеб из собственной пекарни: черный с семечками, пшеничный перле и бородинский.

«Оджахури» и Megobari

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Во всех ресторанах и лавках «Оджахури», работающих на рынках города, а также в грузинском винном баре Megobari на Маросейке в выходные дни будет работать своя доставка. На сайте ресторанов можно заказать любые грузинские блюда, начиная от выпечки и хинкали, заканчивая шашлыками (но не во всех точках — уточняйте на сайте).

Во время режима нерабочих дней действуют специальные акции. При заказе от 1 500 рублей — хачапури по-имеретински в подарок; при заказе от 3 000 руб. — хачапури по-имеретински и лимонад в подарок; при заказе от 5 000 руб. — хачапури по-мегрельски, лимонад и два любых десерта на выбор в подарок.

Touché

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В винном баре Touché работает собственная доставка на постоянной основе. Во время режима нерабочих дней в меню на доставку произойдут небольшие изменения.

Теперь завтраки можно будет заказывать не с 09:00 до 14:00, а до 18:00. На сайте ресторана можно выбрать сытные сэндвичи с пастрами (650 руб.), нежные сырники с изюмом и черничным вареньем (600 руб.), драник из цукини с лососем, яйцом пашот и голландским соусом (600 руб.) и многие другие блюда.

Из основного меню шеф Тарас Кириенко рекомендует зеленый салат с хурмой, водорослями и сыром (550 руб.), брокколи с цветной капустой, креветкой и кунжутной заправкой (600 руб.), марсельский томатный суп (800 руб.), топленый говяжий язык с абрикосами (870 руб.) и обязательно фирменный чизкейк с крыжовником (450 руб.).

Доставка работает по всей Москве (стоимость доставки зависит от района), минимальный заказ — 1 500 руб.

«Л.Е.С.»

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Ресторан Руслана Стекольщикова и Андрея Колодяжного на Тверском бульваре, рекомендованный к посещению гидом Michelin запускает доставку.

К заказу доступны все бестселлеры из разделов меню ресторана с представителями флоры и фауны леса: тартар из ягненка с копченой уткой и маринованными одуванчиками (650 руб.), говяжья вырезка с табуле из ядер конопли и русским фуа-гра (1 350 руб.), куриный паштет с желе из черной смородины (650 руб.), вареники из черемуховой муки с грибами и муссом из пармезана (750 руб.), рапан с крымским луком, томатами и заболонью (750 руб.), палтус, копченный на доннике с кабачком и утиным жю (800 руб.), шпинатные равиоли с крабом и настурцией (1 090 руб.) и многое другое. Все четыре инстаграмных десерта также доступны к заказу: чизкейк с маракуйей и пудрой из трав (450 руб.), глазированный сырок со мхом из шпината (400 руб.), медовик из черемуховой муки с икрой из меда и облепихи и разнотравьем (400 руб.) и грядка овощей (420 руб.).

Заказ можно сделать через агрегаторы «Яндекс.Еда» и Delivery Club.

Scrocchiarella

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Всего в меню пиццерии больше 20 видов пиццы в трех размерах — заказать домой можно любую. Например, с индейкой и соусом тоннато (от 795 руб.), вентричина с пекорино (от 850 руб.), фламбированная груша с дорблю и маскарпоне (от 950 руб.), с фенхелем и лососем (от 1 050 руб.) и многие другие. Кроме пиццы, к заказу доступны итальянские закуски, салаты, паста, ризотто и десерты.

Заказать доставку можно на сайте с 10:00 до 22:00. Доставка по адресам внутри Садового кольца производится бесплатно, минимальная сумма заказа — 800 руб. С 28 октября на самовывоз из любого ресторана Scrocchiarella будет действовать скидка 15 %.

Pizza 22 cm

«Котельная»

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Блюда для домашней вечеринки или обеденного перекуса от шеф-повара Дмитрия Погорелова можно будет заказать через агрегатор «Яндекс.Еда». В меню — мини-чебуреки с ягненком и карри (390 руб.), спринг-роллы с угрем и крем-чизом юзу (520 руб.), поке с лососем (890 руб.), большой цезарь (подойдет для двоих) с цыпленком тандури (800 руб.), лапша с креветками и шафрановым даши (650 руб.) и многое другое. Устроить дома бранч выходного дня можно, заказав специальные блюда соответствующего раздела. В нем — черные кунжутно-маковые сырники с малиной (450 руб.), киноа-боул с креветками и авокадо (680 руб.), чернично-шоколадный брауни с кокосовой сгущенкой (390 руб.) и другие блюда, которые можно попробовать только в выходные.

Caffe Mandy’s

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Кроме заказов навынос и доставку из ресторана, находчивая команда Caffe Mandy’s предлагает опцию «шеф-повар у вас дома». Саша Ермаков — талант двух проектов Mandy’s — готов приехать и приготовить обед или ужин на вашей кухне. Сокращенное меню доставки будет включать в себя хиты проекта: гриль-чиз с крабом, рубен-сэндвич, чизбургер, батат фри, домашнюю пасту и пончики.

Оформить заказ по меню можно будет с 12:00 до 22:00, в радиусе 1,5 километра, доставку команда осуществляет своими силами. А если гость решит зайти самостоятельно за своим заказом, ему предложат кофе в подарок.

Pizza 22 cm

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Во время режима нерабочих дней Pizza 22 cm запускает собственную доставку блюд из ресторана. Заказать можно, к примеру, пиццу «Пепперони» (380 руб.), пиццу с раклетом и трюфельными салями (560 руб.), «Четыре сыра» (490 руб.); фетучини с лососем (520 руб.), фетучини эль помодоро (370 руб.), салат с креветками (490 руб.), томатный суп с моцареллой (290 руб.) и многое другое. В доставке также есть напитки: лимонад с черной смородиной и базиликом (1 л — 550 руб.), лимонад апельсин-маракуйя (1 л — 550 руб.) соки, минеральная вода.

Заказ можно оформить на сайте. Минимальная сумма заказа для бесплатной доставки — 1 500 руб. (в пределах ТТК).

«Ноев ковчег»

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Ресторан армянской кухни «Ноев ковчег» перевел на доставку полную версию своего a la carte. Доставка осуществляется как собственными силами ресторана, так и через популярные агрегаторы. Если скачать на сайте ресторана карту программы лояльности, можно получить 20 % от суммы заказа на следующую доставку. А еще — подарки. К заказам от 3 000 руб. «Ноев ковчег» дарит баночку варенья, а при заказе от 5 000 руб. — отправляет торт «Наполеон».

А для тех, кто проводит каникулы за городом, «Ноев ковчег» возвращает в меню доставки фирменные шашлыки в маринадах. Традиционный ики-бир из дагестанской баранины, каре телятины и нежнейшая вырезка, свиные ребрышки и шейка, куриные бедрышки, баранина на косточке и даже семечки барашка — всего восемь видов шашлыка.

Даниловский рынок

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Если выбирать конкретную кухню или гастрономическое направление не хочется, можно сделать заказ на сайте Даниловского рынка. Здесь все собрано в одном месте — грузинские хинкали и вьетнамский фо, австралийские пироги и фалафель, фермерские сыры и экзотические фрукты, ремесленный мед и бабушкины соленья. Кроме готовых блюд, можно выбрать свежие продукты — от томатов и огурцов до вырезки и свежей зелени. Также через приложение можно заказать подарочные корзины, цветы, товары для дома, строительства и ремонта, бытовую химию и многое другое.

На первый заказа через приложение действует скидка 20 % (промокод — NEWAPP20).

Touch of Matcha

Uhvat

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С 28 октября ресторан Uhvat временно переходит в новый формат работы ― собственная доставка и самовывоз блюд.

Доступное к заказу меню можно найти на сайте ресторана. В него вошли и фирменные каши из печи: перловая в топленом молоке с курицей (840 руб.), чечевичная с копченой грудинкой (870 руб.), гречневая, томленая с грибами (790 руб.), рисовая с тыквой и орехами (740 руб.) и гурьевская каша с малиновым вареньем и миндалем (680 руб.). А также полюбившийся гостям Uhvat хлеб из печи ― тыквенный с сыром (470 руб.), бородинский с черносливом и кориандром (550 руб.), пшеничный с зеленью (760 руб.) и безглютеновый гречневый (570 руб.).

На первый заказ Uhvat дарит скидку 10 % и бонус — бесплатную хлебную корзину. Блюда из ресторана доставляют как внутри МКАД, так и за его пределами (радиус 20 километров). Подробнее о стоимости и условиях доставки по вашему адресу сообщит администратор ресторана. На заказы для самовывоза действует постоянная скидка — 15 %!

J’PAN

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В японском бистро J’PAN можно заказать повседневную городскую еду японцев: донбури разных видов на рисе Koshihikari, японские пончики из жидкого теста на рыбном бульоне такояки, рыбки-вафли тайяки, карри, рамены, лапшу и японские закуски. Для компаний на доставку в бистро подготовили японские сеты. Например, сет «Двойной гюдон» (2 690 руб.), в который входят два донбури с говядиной, суп с говядиной кимчи, удон в бульоне и карри с говядиной, огурцы суномоно, капуста кимчи и жареный тофу. А комбо-конструктор Hello J’PAN (2 800 руб.) позволяет создать сет из любимых блюд с выбором в каждой категории, сет состоит из донбури, лапши, супа, гезда, мясной японской закуски и салата.

Также на сайте доставки есть специальное хеллоуин-меню, которое можно заказать с доставкой или самовывозом с 28 по 31 октября. В осеннем предложении: черные-пречерные шарики такояки с креветкой, соусом васаби и стружкой тунца (350 руб.), японские вафли тайяки с тыквенным кремом (250 руб.), маленькие и миленькие угольки из любимого аниме Миядзаки — японская сладость моти-сусуватари (190 руб.) с бобовой пастой и пряный напиток матча-тыква (350 руб.) с угольной эспумой, украшенной безе-сусуватари. Напиток заказывать только самовывозом, а все хеллоуин-меню доступно к заказу как отдельно, так и выгодным сетом (690 руб. — такояки, тайяки и моти).

Доставка бесплатная по всей Москве, минимальная сумма заказа доставки зависит от района. На самовывоз — скидка 15 %. Также блюда бистро можно заказать у агрегаторов: «Яндекс.Еда», Delivery.

RA’MEN

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В RA’MEN на доставку предлагают большие рамены (600 граммов), для которых лапшу в рамен-баре готовят сами, а бульоны доводят до 24-х часов. В доставку также попали комбо японских жареных закусок (1 050 руб.), гедза-сет трех видов (1 100 руб.), сет из любых двух раменов по специальной цене (1 000 руб.), сет роллов и большой salmon set (1 400 руб.).

А все рамены из меню доставки до 31 октября можно заказать на черной лапше.

Доставка бесплатная по всей Москве, минимальная сумма заказа доставки зависит от района. На самовывоз — скидка 20 %. Также блюда бара можно заказать у агрегаторов: «Яндекс.Еда», Delivery.

Touch of Matcha

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Здесь можно заказать балийские будда-боулы — легкие конструкторы-боулы, завтраки весь день, поке, аво-тосты, веганские матча-вафли и тофу-сырники, сеты дипов и хумусов. Во все блюда на доставку предлагают разнообразные топпинги: гуакамоле, свежие ягоды или орехи, тофу, темпе, рыбу и так далее.

Чтобы упростить выбор, в кафе на доставку запустили сеты-обеды с матча-латте (каждый — 1 300 руб.). Сет веган с будда-боулом Green, свекольным хумусом и аво-тостом. Протеин-сет, который состоит из поке-тунец, хумуса из зеленого горошка и аво-тоста с индейкой. И сет MIX, в который входят будда-боул с рийетом из лосося, гуакамоле и сэндвич с артишоком.

Доставка бесплатная по всей Москве, минимальная сумма заказа доставки зависит от района. Также блюда кафе можно заказать у агрегаторов: «Яндекс.Еда», Delivery.

«ГЕРОИ»

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Впервые в баре «Герои» на Трубной запустили собственную доставку и включили все блюда из офлайн-меню. Знакомиться с доставкой из «Героев» предлагают с «топовых» и любимых гостями позиций: сэндвича «Рубен» (550 руб.) на черном зерновом хлебе с ростбифом, квашеной капустой, сливочным сыром чеддер и картофелем фри или BLT-бургера (550 руб.) на булочках бриошь с говяжьей котлетой, джемом из бекона, чеддером, томатами и фри. Для компаний в меню доставки — сет «Полный расколбас» (990 руб.) из десяти видов колбас с квашеной капустой и соусами барбекю-чили или куриные крылышки BBQ (500 г — 660 руб.). Также на сайте действует промокод HEROES2021 со скидкой 20 % на все меню.

Доставка бесплатная по всей Москве, минимальная сумма заказа доставки зависит от района. На самовывоз — скидка 20 %. Также блюда бара можно заказать у агрегаторов: «Яндекс.Еда», Delivery.

Bardot

Bardot и Monkey Izakaya Bar

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В связи с грядущим локдауном команда Bardot во главе с шеф-поваром Андреа Галли и Monkey Izakaya с шеф-поваром Султаном Галеевым запускают собственную доставку. Заказать можно все позиции из меню, включая воду, лимонады и свежевыжатые соки. В Monkey Izakaya Bar ищите суши и роллы, севиче и блюда, приготовленные в специальном гриле робата, а также жареный рис и шашлычки кушияки. В Bardo заказывать нужно татаки из тунца, свежий салат с авокадо, спагетти с морепродуктами и говяжий язык на горячее.

На все меню будет действовать скидка 20 %, и есть возможность брать блюда навынос. Условия доставки: ежедневно с 12:00 до 23:00, в пределах ТТК, заказ можно оформить по телефонам ресторанов — +7 (925) 758–53–53 (Bardot), +7 (926) 989–10–04 (Monkey Izakaya Bar).

AQ Kitchen

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В AQ Kitchen к локдауну подготовились — меню доставки значительно расширилось. Авторскую кухню испанского шеф-повара Адриана Кетгласа из ресторана можно заказать через сайт aqdelivery.ru или по телефону с 11:00 до 23:00. Доставка внутри Садового кольца — 300 руб., внутри ТТК — 500 руб. Также есть доставка через «Яндекс.Еда».

Шеф-повар особенно рекомендует фирменный паштет AQ из птицы с маринованными яблоками в пряных специях (710 руб.), средиземноморскую уху (630 руб.), черное орзо с африканским сомом и кремом из чуки (1 050 руб.). Также можно заказать блюда навынос.

«Жирок»

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С 28 октября в ресторане «Жирок» запускают доставку и take away. Бренд-шеф Георгий Троян представил несколько новых блюд, идеально подходящих под формат доставки. Это бургер «Жирок» (890 руб.), краб-кейк (850 руб.), брускетта с креветками (790 руб.), говяжья вырезка с белыми грибами, несколько видов домашней пасты, в том числе орзо с лангустинами (990 руб.), куриный паштет с пончиками (590 руб.). Из «жирных» хитов в доставке: фермерский цыпленок (890 руб.) с восхитительной хрустящей корочкой, хрюшка с персиком (850 руб.), говяжья щека с картофельным пюре (900 руб.) и фирменный чизкейк со сметанным соусом (550 руб.) на десерт.

Также в меню доступны кофе, свежевыжатые соки, полюбившиеся гостям детоксы и завтраки с калорийными лакомствами — хот-дог с пастрами (580 руб.), омлет с черным трюфелем и муссом из пармезана (590 руб.), безгрешные утренние творожные пончики с карамельным соусом (350 руб.) и не только.

Минимальная сумма заказа — 1 500 руб. Стоимость доставки:

— внутри района Хамовники — бесплатно;

— внутри ТТК — 300 руб., от 3 500 руб. — бесплатно;

— внутри МКАД — 500 руб., от 6 000 руб. — бесплатно;

— далее за МКАД — 1 000 руб., от 10 000 руб. — бесплатно.

UILLIAM’S

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В ресторане UILLIAM’S можно заказать доставку на сайте или по телефону: +7 (925) 206–90–46.

Этой осенью в ресторане обновилось меню завтраков — его разработали совместно с фуд-блогерами, ведущими инстаграм-канала Instafoodpassion Полиной и Любой под слоганом «Why Women Eat So Much?». Для доставки на дом или навынос оно доступно весь день.

Привезут с курьером или можно взять навынос и хиты меню: каноническую брускетту с крабом, томатами и авокадо, мясную лазанью, свыше 12 видов пасты, десерты и многое другое.

Время осуществления доставки: 08:30–00:00. Внутри ТТК доставка обойдется в 300 руб., от 2 500 руб. — бесплатно, внутри МКАД — 450 руб., от 3 000 руб.— бесплатно, за МКАД до 20 километров — 650 руб., от 5 000 руб. — бесплатно. Далее за МКАД доставка обсуждается индивидуально.

Underdog

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C 28 октября бар на Маросейке начнет доставлять заказы по всей Москве и за пределами МКАД (об этом нужно будет договориться заранее). Заказать можно не только блюда из основного меню (сэндвичи, тако, хот-доги, картофель-фри с трюфелем и другое), но и продукты (например, острые соусы собственного производства) или мерч.

Заказы в пределах ТТК команда бара постарается развозить собственными силами. Окно на выдачу по привычному адресу тоже будет работать все «выходные».

Pinch

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Ресторан Pinch работает в формате «to go» и на доставку от «Яндекс.Еда» в коллаборации с Michelin (так как ресторан отмечен как рекомендованный в гиде 2020года), а также в процессе запуска своей доставки. Чтобы оформить заказ, можно позвонить и предварительно попросить начать готовить желаемые блюда. На радость многим — позиции завтраков можно заказать будет весь день: всеми любимые сырники из топленого творога, омлет с рикоттой и трюфелем, оладьи из тыквы с инжиром, пеканом и медом — упакуют с собой. Шеф-повар Луиджи Маньи рекомендует из основного меню взять навынос гедзы с креветками, ягненком или курицей, зеленый салат со спаржей, тунца татаки и многое другое.

Ugolek

Ugolek

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Доставку из ресторана Ugolek можно сделать через сайт https://delivery.ugolek.moscow или по телефону +7 (495) 629–02–11 с 10:00 до 23:00. Доставка бесплатная внутри садового и ТТК — при заказе от 2 500 руб. Осуществляется с 11:00 до 00:00 и занимает около часа, в зависимости от удаленности пункта назначения.

Сейчас можно заказать доставку любых блюд из меню ресторана — черный «Цезарь» с кебабами из морепродуктов, хумус с фалафелем, черную телятину с зелеными овощам, ягненка с картофельным гратеном и пюре из баклажанов, малиновый пирог и многое другое. Заказать блюда навынос также можно.

Moriarty Bar & Kitchen

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В октябре в Moriarty Bar & Kitchen запустились завтраки с Дмитрием Портнягиным — бизнес-блогером и сооснователем международного клуба предпринимателей Club 500. Позиции завтраков доступны к заказу в доставке «Яндекс.Еда» каждый день без временных ограничений — картофельные вафли с сырным муссом, грибами, беконом и глазуньей, круассан с тройной порцией лосося, бейгл со скрэмблом. Также можно заказать блюда из основного меню — запеченный камамбер, fish & chips, бифштекс с печеным баклажаном и многое другое.

KALABASA

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Заказать блюда как основного меню, так и сезонные новинки или любимые десерты Kalabasa можно на сайте kalabasa.ru или по телефону +7 (926) 308–33–38.

На дом доставят паштет из куриной печени (470 руб.) и самый популярный теплый сэндвич с курицей (670 руб.). Порадовать себя или близких можно, заказав торт день в день, секретный набор макарон с открыткой или в разрисованной коробке, подарочные наборы со свечами и диффузорами.

На завтрак стоит попробовать бутерброд с томатным джемом, пастрами из индейки и яйцом пашот (620 руб.) или бутерброд с грушей, лимонным сыром, дорблю, миндалем и гречишным медом (420 руб.). Все десерты с витрины Kalabasa также доставляются, например, осенний вкус макарун (170 руб.) — с белыми грибами и брынзой или любой из шести видов «Наполеона».

Flør

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В районе Чистых прудов можно забрести во двор и оказаться на уютной мини-веранде ресторана Flør или взять еду «to go» от бренд-шефа Тимофея Сулимы. Удобно взять с собой навынос закуски — маринованные артишоки, мортаделлу со страчателлой, теплые маринованные оливки, паштет из куриной печени и, конечно, теплый хлеб.

К этому набору можно заказать бутылку белого, красного или игристого вина, с которыми проконсультирует сомелье Алиса Кищенко и подберет идеальное для вашего романтического ужина дома или дружественных посиделок.

Доставка из «Ресторанов Раппопорта»

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Оформить заказ можно тремя способами: на сайте, позвонив по номеру телефона (495) 363-89-77 или связавшись напрямую с рестораном. Время работы доставки ежедневно: с 12:00 до 23:00

Оформить заказ можно из ресторанов «Гранд-кафе Dr. Живаго», «Китайская грамота. Бар и Еда» на Сретенке и в Барвихе, «Воронеж», «Пифагор», Geraldine, Black Thai, «КрабыКутабы», Laduree. Также можно оформить заказ на итальянские блюда ресторана Rossini и блюда ресторана для всей семьи «Бибирево. Пиво, еда, мороженое». А заказать доставку из ресторана «Pavilion Пруд. Патрики» можно по номеру телефона +7 (916) 000-50-00.

При самовывозе предоставляется скидка 30 % на все меню. При заказе через единую службу «Ресторанов Раппопорта» доставка осуществляется бесплатно в пределах Садового кольца при минимальном заказе 1 500 руб., 3 000 руб. — в пределах МКАД. Стоимость доставки при сумме ниже минимальной — 400 руб.

Фотографии: обложка – Uhvat, 1 – Ava, 2 – «Л.Е.С.», 3 – Pizza 22 cm, 4 – Touch of Matcha, 5 – Bardot, 6 – Ugolek

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