Что заказать домой: Более 40 доставок от московских кафе, ресторанов, баров, раменичных и изакай

Ava

Отличный вариант для всех, кто так и не успел забронировать столик в свежей Ava на Патриках. В доставку, которую ресторан запустил на время локдауна, вошли все хиты заведения. Горячие крабовые пончики; выложенное орешками пате из фуа-гра с желе из шампанского; говядина с пармезаном и карамелью из портвейна; морские гребешки с зеленым горошком и муссом из кукурузы. Часть блюд доставляют на манер конструктора: соусы к салатам, икра и сметана к знаменитой картошке Angler, помидоры (чтобы непременно оставались холодными) к авокадо с креветками упаковываются и доставляются отдельно.

Заказать любимые блюда из Ava можно на «Яндекс.Еде» или напрямую в службе доставки Pinskiy & Co (кроме Ava, здесь доступны блюда из «№13», Avocado Qeen, Lotus Room и «Simach в Недальнем»).

«Море» на Патриках и на Центральном рынке

В «Море» на Патриках и «Море» на Центральном помимо доставки «Яндекс.Еда» и Delivery работает собственная бесконтактная доставка.

На Центральном и на Патриках действует разное меню, при этом все блюда из меню доступны для доставки.

Если вы первый раз и не знаете, что заказать, шеф-повар Евгений Мещеряков рекомендует попробовать несколько позиций. В «Море» на Центральном: большой зеленый салат (490 руб.), тартар тунец (490 руб.), чука с хрустящими вешенками (450 руб.), том-ям с морепродуктами (530 руб.), строганов из рапанов (550 руб.), треска с грибами муэр в кокосовом молоке (690 руб.) и рис с овощами (590 руб.).

В «Море» на Патриках: ролл «Много лосося» (690 руб.), ролл «Много гребешка» (990 руб.), сашими-ролл без риса (990 руб.), тартар гребешок с мармеладом из гуавы (790 руб.), сашими-салат «Много лосося» (890 руб.), треска на сковороде со сморчками и сезонной спаржей (990 руб.), осьминог на гриле с картофелем и пармезаном (1 680 руб.).

При заказе от 3 000 руб. в «Море» на Центральном — мурманский гребешок в подарок. При заказе от 3 000 руб. в «Море» на Патриках — ролл «Филадельфия» в подарок. Минимальная сумма заказа — 1 500 руб.

M2 Organic Club

В период длинных выходных с 28 октября по 8 ноября все меню ресторана М2 Organic Club доступно навынос и с доставкой по району со скидкой 10 %.

Начинать утро можно с бенедиктов — с беконом, сыром грюйер и томатами (350 руб.) или со слабосоленой форелью (410 руб.), белкового омлета с рикоттой и брокколи (450 руб.), яйца пашот (180 руб.) с топпингами на выбор, каши с ягодами (от 270 руб.), творожников (380 руб.), оладушек (260 руб.), драников (от 320 руб.) или асаи-боула (550 руб.). Ароматную свежую выпечку из собственной пекарни ресторана удобно взять с собой.

На обед или ужин можно заказать доставку блюда из сезонного меню от Дмитрия Погорелова (бар «Котельная»). Свежие листья салата романо с фермерскими яйцами и филе курицы готовят с заправкой из домашнего майонеза на основе фермерских яиц, анчоусов и пармезана (720 руб.), ростбиф из говядины травяного откорма (770 руб.) — с воздушным кремом из сыра с голубой плесенью. Ароматные согревающие супы — самые осенние блюда в меню: луковый, из молодого фермерского сладкого лука (510 руб.) на бульоне из курицы-голошейки с кремом из выдержанного сыра и гренками, или суп-крем из белых кореньев (640 руб.) с запеченной говядиной. Сытные вторые блюда: пельмени с говядиной и ягненком (550 руб.), рыбная котлета по домашнему рецепту (820 руб.) с пряными маринованными огурцами, картофельным пюре и сливочным соусом, а хит меню — каша из органической пшеницы с лесными грибами и соусом из густых сливок (700 руб.).

Заказ можно оформить по телефону ресторанов или через Whats App по номеру: +7 (925) 953–45–62.