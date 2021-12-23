Где заказывать еду к Новому году: 21 вариант на любой вкус и бюджет Для тех, кто не хочет готовить 31 декабря
Мы уже рассказывали, что готовят на Новый год шеф-повара у себя дома, как сделать классическое или веганское оливье и что пить в праздничную ночь. Но что делать, если времени и сил на готовку под конец года нет? Заказать все готовое из любимого ресторана, кафе или даже с экофермы.
Мы собрали 21 место, откуда привезут все к новогоднему столу — от сета суши и бутербродов с икрой до карасей в сметане и целого барашка.
M2 Organic Club
Адрес
ул. Спиридоновка, 34/1
Под Новый год шеф-повар ресторана подготовил закуски, горячее и десерты из органической продукции с фермы М2. Праздничные блюда на компанию — ножка ягненка на гриле (9 900 рублей), сочная свиная рулька с соусом из стаута (6 500 рублей), козленок, запеченный в травах с фермерским картофелем (7 200 рублей), или баррамунди, азиатский белый морской окунь, приготовленный с грибами и картофелем по-домашнему (8 700 рублей).
Дополнят сервировку праздничного стола ассорти солений и маринадов с фермы М2 (1 600 рублей), сырная тарелка (1 090 рублей) и нарезка мясных деликатесов (890 рублей). На закуску можно заказать баклажаны с фермерским сыром и сладкими перцами (670 рублей) или сочный ростбиф из говядины травяного откорма (1 450 рублей). Салат оливье в авторском варианте от поваров М2: с языком и говяжьей грудинкой (1 400 рублей) или со слабосоленым лососем и икрой (1 600 рублей). Заправляются салаты домашним майонезом на оливковом масле. А на десерт есть органический торт «Наполеон» с ванильным кремом и свежей малиной (2 900 рублей) и мягкий медовик со сметаной и медом с фермы М2 (2 900 рублей).
Заказы на праздничные блюда принимаются за день до даты доставки. Минимальная сумма заказа — 3 тысячи рублей. Доставка в пределах МКАД — бесплатно.
«Сыроварня»
Адрес
Берсеневский пер., 2, стр. 1
Ресторан «Сыроварня» на «Красном Октябре» в честь Нового года подготовил специальное предложение для доставки. Команда ресторана разработала авторские салаты: лосось под шубой (3 150 рублей за килограмм), оливье с крабом (4 950 рублей за килограмм) и оливье с пастрами из индейки (2 750 рублей за килограмм). В праздничное меню также вошли сочная поркетта (5 200 рублей), карамелизированная курица с каштаном и булгуром (4 500 рублей), запеченный лосось с кенийской фасолью (6 800 рублей), тающая во рту лазанья «Четыре сыра» (3 500 рублей за 1,4 килограмма) и, разумеется, холодец с говядиной (2 750 рублей за килограмм). Десерт — имбирный медовик (4 200 рублей за 1,5 килограмма).
№ 13 Restaurant
Адрес
ул. Малая Бронная, 13
«Ресторан № 13» предлагает свежий взгляд на классические новогодние блюда. Традиционный оливье играет новыми красками благодаря нестандартному наполнению — краб (4 200 рублей за килограмм) и говяжий язык (3 800 рублей за килограмм). В качестве закуски выступает слабосоленый лосось (3 800 рублей за 500 граммов). К заказу также доступны пате-ан-крут (8 700 рублей за два килограмма), баранья лопатка с табуле, картофелем, запеченным перцем и фокаччей (8 900 рублей за 800 граммов), стейк New York dry-aged (4 600 рублей за кусок) и ароматный цыпленок с трюфельным соусом (5 700 рублей).
Avocado Queen
Адрес
ул. Малая Бронная, 20, стр. 1
Ресторан Avocado Queen также разработал новогоднее меню. В него вошли большой зеленый оливье (2 800 рублей за килограмм), аво-мимоза (3 тысячи за килограмм) и микс тартаров (3 тысячи за 540 граммов). На горячее предлагают нежное филе говяжьей вырезки в ароматных травах (4 тысячи рублей за 700 граммов) и альтернативу — филе лосося в травах (3 тысяч рублей за 700 граммов).
«Магадан»
Адрес
Берсеневский пер., 3/10, стр. 8
Ресторан «Магадан», специализирующийся на свежайших рыбных деликатесах, подготовил новогоднее меню доставки: сельдь под шубой (1 200 рублей за килограмм), оливье со слабосоленым лососем (1 950 рублей за килограмм) и палтусом (2 400 рублей за килограмм), холодец с крабом и магаданскими креветками (2 950 рублей за килограмм).
Особое предложение — запеченный цыпленок, фаршированный гречкой и белыми грибами (4 500 рублей), запеченная утка с печеными яблоками и тушеной капустой с апельсиновым соусом (4 500 рублей) и запеченная нога ягненка с печеным картофелем (8 500 рублей). По-настоящему королевским угощением станет царь-краб с фирменным салатом (9 500 рублей за килограмм).
Предзаказ праздничных новинок доступен с 7 декабря по 15 января на сайте и в мобильном приложении Pinskiy & Co. Заказы принимаются минимум за три дня.
«Оджахури» и Megobari
В сети ресторанов и грузинских лавок Оджахури, а также в грузинских винных барах Megobari весь декабрь можно оформить предзаказ на традиционные новогодние блюда для праздничного стола.
К новогоднему столу, кроме традиционного оливье (950 рублей за 500 граммов), селедки под шубой (950 рублей за 500 граммов) и холодца (1 050 рублей за 500 граммов), можно заказать ассорти сыров (1 300 рублей за 500 граммов), мясное (790 рублей за 300 граммов) и рыбное (2 300 рублей за 250 граммов) ассорти, а также традиционные грузинские закуски.
На горячее шеф предлагает ассорти шашлыков: мясное (каре ягненка, баранина, телятина, свинина шейка и курица, 6 тысяч рублей за 1,5 килограмма), рыбное (шашлык из семги, сибас, дорада, форель, барабулька, 7 тысяч за 1,6 килограмма). И, самое главное, праздничные блюда, которые украсят любой новогодний стол: традиционная грузинская домашняя курица дедали (3 тысячи рублей за 1,3 килограмма), индейка (8 500 рублей за три килограмма), молочный поросенок (12 тысяч за четыре килограмма), севрюга запеченная (15 тысяч за три килограмма). На десерт можно полакомиться грузинской кадой (2 тысячи за килограмм), наполеоном (2 800 рублей за килограмм) и традиционными гозинаками (700 рублей за 150 граммов).
Заказ необходимо сделать за 48 часов. Доставка в любую точку Москвы осуществляется при сумме заказа от 5 тысяч рублей, в любую точку Подмосковья — от 20 тысяч.
Wine & Crab
Адрес
Рублево-Успенское ш., 114, Барвиха LV
ул. Никольская, 19–21
Ресторан во главе с бренд-шефом Денисом Крупеней берет полную организацию новогоднего ужина на себя — от салатов до авторских десертов. В разделе «Холодные закуски» — заливное с тремя видами краба и красной икрой (2 400 рублей), филе подкопченной форели (3 800 рублей), оливье с крабом, мочеными яблоками и икрой форели (1 950 рублей). Есть горячие блюда на основе камчатского отварного краба (760 рублей за 100 граммов) или в чили-соусе (9 900 рублей за килограмм), тигровые креветки на гриле (1 750 рублей), тюрбо с соусом из томатов, маслин и каперсов (9 800 рублей), дикий сибас с травами (3 500 рублей за штуку), осетрина подкопченная (5 600 рублей за штуку), утка, запеченная с яблоками и травами (2 200 рублей), перепелки, приготовленные на углях (1 100 рублей за три штуки). На десерт представлено несколько вариантов — шоколадный торт с бобами тонка, трюфелем и соленой карамелью, медовый с имбирем и кремом из деревенской сметаны, а также вишневый пирог. Можно заказать хлеб и сыр отдельно. Оформить заказ необходимо до 28 декабря.
Barbosco
Адрес
Красная пл., 3, ГУМ, 1-я линия, 1-й этаж)
Шеф-повар Barbosco Павел Анн приготовил сразу два новогодних меню. Первое можно попробовать в ресторане, второе — заказать домой. Заказать можно фирменный оливье с крабом и икрой или с говяжьим языком и каперсами, гусь, фаршированный яблоками, айвой и апельсинами, и лопатку барашка в ароматных травах с кускусом и печеным перцем. Шеф позаботился и о десерте — это большой медовик.
Меню доставки включает оливье с говяжьим языком и каперсами (3 тысячи рублей за килограмм), оливье с камчатским крабом и черной икрой (4 тысячи рублей за килограмм), паштет из печени теленка с луковым мармеладом и сливочным маслом (1 500 рублей за килограмм), запеченного гуся с айвой (4 тысячи рублей за килограмм, от трех килограммов), лопатку барашка с пряными травами и печеными перцами (4 тысячи рублей за килограмм, от трех килограммов), пряный кускус (800 рублей за килограмм), медовик (3 500 рублей за килограмм).
«Матрешка»
Адрес
Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 6
Для тех, кто планирует новогоднее застолье дома, в «Матрешке» подготовили специальное предложение с праздничными блюдами от бренд-шефа Влада Пискунова. Обратите внимание на авторский винегрет с солеными уральскими грибами, оливье с перепелами и раковыми шейками, а также мимозу с креветками.
Есть кулебяка — традиционный рыбный пирог, состоящий из шести слоев. Его Влад Пискунов готовит из трех видов рыбы — стерляди, лосося и судака, дополняя грибной икрой, пшеном, блинами и соусом бешамель. Как альтернативу в «Матрешке» предлагают открытый рыбный пирог с судаком, лососем и жареным луком.
На горячее в «Матрешке» фаршируют стерлядь щучьим тельным и готовят на пару, а затем шеф сервирует ее зеленью, моченой брусникой и дольками лимона.
Ценителям птицы предлагают фаршированную утку — отличный вариант для семьи или компании от четырех человек: это целая утка весом почти два килограмма. Перед приготовлением шеф-повар начиняет ее гречневой кашей, луком и грибами, а затем томит в печи до румяной корочки.
Дополнительно можно заказать домашний сливовый пирог и румяные пирожки — с капустой и яйцом, с тыквой и пшеном, с бараниной и с рыбой.
Заказать блюда можно через службу доставки на сайте ресторана. Заказы принимаются до 28 декабря, получить готовые блюда можно вплоть до 30 декабря.
Hands
Адрес
ул. Погодинская, 2/3
В меню три вида оливье — с языком, с курицей и с камчатским крабом (1 200/1 000/2 500 рублей за килограмм), два вида селедки под шубой — от классической до варианта с камчатским крабом (1 000/2 500 рублей за килограмм). Также предлагают воздушный салат мимоза, но с марокканским осьминогом (2 500 рублей за килограмм).
Главным блюдом в новогоднюю ночь может стать фермерская утка, запеченная с яблоками (4 500 рублей за штуку), лопатка ягненка, маринованная в вине (4 500 рублей за штуку), а рыбные деликатесы дорада и сибас запекают в прованских травах (3 700 за штуку).
Для любителей классических застолий есть холодец из говядины (800 рублей за килограмм) и соленые грибы в сметане (тысяча рублей за килограмм). В качестве альтернативы можно заказать заливное с крабом (4 тысячи за килограмм). Дополнить стол можно десертами: миндальным рулетом со свежими ягодами (5 тысяч рублей за килограмм), домашним медовиком (4 тысячи рублей за килограмм) и миндально-шоколадным тортом «Эстерхази» (4 500 рублей за килограмм).
Предзаказы к новогоднему столу принимают уже сейчас, до 26 декабря включительно. Оформить заказ можно по телефону +7(909) 930–90–60.
800 °С Contemporary Steak
Адрес
Большой Патриарший пер., 6, стр. 1
В мясном ресторане 800 °С Contemporary Steak будет представлено два варианта рождественских сетов (за 30 и 35 тысяч рублей), которые необходимо заказать не позднее чем за 48 часов до нужного момента. Заказать можно Beef Wellington или томагавк, стерлядь или форель в травах, оливье с черной икрой или телячьим языком. А также салаты: сельдь под шубой, мимоза, овощные и мясные закуски, ростбиф с имбирным соусом и шиитаке, стейк из брокколи с кунжутом и кальби, черри картофель с розмарином, брускетты, микробургеры и, конечно же, фишка ресторана — фирменные пюре: трюфельное или с базиликом и песто.
Il Forno
Адрес
ул. Остоженка, 3/14
Из итальянских ресторанов Il Forno можно будет заказать большой сет (30 тысяч рублей), в который войдут рыбное ассорти (осетрина, лосось, копченый угорь), пастрами из языка со сливочным хреном, профитроли с красной икрой, оливье по рецепту 1890 года с перепелкой и раковыми шейками, нисуаз с угрем унаги, крабовый салат с авокадо. А главными блюдами здесь выступят утка, запеченная с апельсинами и яблоками, и рулет из ягненка с картофелем и розмарином.
Novikov School
Адрес
ул. Большая Якиманка, 22
В преддверии праздников шеф-повара Novikov School подготовили специальное новогоднее меню блюд, доступных для предварительного заказа. Особое внимание в этот раз уделили горячему для больших компаний. Здесь можно заказать классическую утку под медовой глазурью с соусом с красным вином и свиную рульку с баварской капустой или рулет поркетта как альтернативный вариант.
В закусках предпочтение отдали гастрономичным вариантам, требующим тщательной подготовки. Особого внимания заслуживают риет из индейки с трюфелем и паштет из печени цыплят на коньяке. И конечно, в меню собрали классику новогоднего стола от холодца и трех видов оливье до мимозы и селедки под шубой (и ее более легкой альтернативы — со слабосоленой форелью и сметанной заправкой, 900 рублей).
Заказы принимаются до 26 декабря включительно. Для оформления заказа потребуется предоплата. Забрать готовые блюда можно 31 декабря с 10:00 до 15:00 в кафе при кулинарной школе Novikov School по адресу Большая Якиманка, 22, самостоятельно либо вызвав курьера.
В меню три вида любимого всеми оливье — классический без добавок, с томленой телятиной или малосольной семгой (580/800/700 рублей за 200 граммов); утка под медовой глазурью с соусом с красным вином (6 500 рублей); рулька с баварской капустой (3 100 рублей); томленые ребра в соусе BBQ (1 650 рублей); свиная шея, замаринованная для шашлыка (2 200 рублей); говядина по-бургундски (1 160 рублей); поркетта — свиной рулет (3 тысячи рублей); рыбные стейки, маринованные в азиатском стиле (3 250 рублей); рыбные стейки, маринованные в медово-соевом соусе (3 250 рублей); форель пряного посола (1 600 рублей); салат мимоза с копченой форелью (940 рублей); сельдь под шубой (760 рублей); салат со слабосоленой форелью под шубой и со сметанной заправкой (900 рублей); паштет из печени цыплят на коньяке (1 100 рублей); риет из индейки с трюфелем (600 рублей); риет из копченой трески (600 рублей); классический холодец из постной свинины с чесноком и соусом на основе хрена (1 100 рублей); студень говяжий с домашним острым соусом (855 рублей); мясная солянка (750 рублей); рыбная кулебяка (3 500 рублей); новогодний кекс с цукатами (2 100 рублей); фирменное пирожное «Наполеон» (390 рублей).
«Море» на Патриках
Адрес
Малый Козихинский пер., 10
Заказать с доставкой к новогоднему столу можно салат оливье с крабом и красной икрой (1 100 рублей за 300 граммов), рулет из утки с конфитюром из брусники (3 500 рублей за килограмм), а также олюторскую сельдь под шубой (790 рублей за 700 граммов). Другой вариант — стерлядь в соли с лимоном (4 500 рублей за килограмм), которая готовится по классической рецептуре. Ее запекают с цитрусовыми и тимьяном и подают с гранатовым соусом.
Отличный вариант для любителей японской кухни — сет роллов (7 тысяч рублей). В его составе — «Филадельфия лосось», «Филадельфия унаги», «Калифорния» с крабом, тиба, тэ-маки с крабом, сливочный краб, много гребешка и сашими-ролл. Можно заказать также ассорти морепродуктов (10 тысяч). Оно включает четыре вида устриц (12 штук), шесть морских ежей, две спизулы и три гребешка. Камчатский краб с разными соусами (соевый, спайси, сливочный васаби, 20 тысяч рублей). Целого краба весом от 2,6 до 3,5 килограмма готовят в воке, после чего разбирают на мясо и фаланги, красиво укладывают, и это не требует никаких дополнительных усилий перед употреблением.
Для оформления доставки обязателен предзаказ за два дня. Заказы принимаются до 30 декабря включительно. Можно оформить самовывоз и забрать блюда до 20:00 31 декабря.
Christian
Адрес
Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 1а
В меню для новогоднего стола — традиции двух стран. Среди холодных закусок из российских специалитетов представлены блины с черной и красной икрой 10 штук (12 тысяч рублей/1 600 рублей), а из итальянских блюд — популярные капрезе из бурраты с креветками (1 700 рублей) и вителло-тоннато с черным трюфелем на две персоны (1 700 рублей).
Разнообразят меню горячие блюда, рассчитанные на компанию. К столу можно подать лазанью болоньезе на восемь персон (5 тысяч рублей) и баклажаны алла пармиджана (2 800 рублей за шесть порций), козленка, запеченного с картофелем и розмарином (20 тысяч рублей), запеченную утку с черносливом и яблоком (3 500 рублей), сибаса по-сицилийски (2 500 рублей), морепродукты на гриле на две персоны (5 тысяч рублей) или фаршированного кролика (5 тысяч рублей). Среди десертов есть поднос из 24 шоколадных профитролей (2 500 рублей) и стеклянный лоток двухкилограммового тирамису (3 тысячи).
Заказы принимаются до 29 декабря включительно, а забрать блюда можно будет 31 декабря до 16:00.
My Big Love Bar
Адрес
Нижний Кисельный пер., 4
Новогодний стол от винного бара My Big Love — это фирменное томленое говяжье ребро с глазурью, сразу два гарнира — картофель конфи и стейки из печеной красной капусты, замаринованные в свекольном квасе — соусы и закуски в виде квашеной красной капусты и огурцов. Все вместе обойдется во вполне бюджетные 6 700 рублей и будет достаточным на компанию из пяти-семи человек.
Оформить заказ к Новому году можно до 29 декабря, получить доставку или забрать самостоятельно из бара можно 30 и 31 декабря.
Гранд-кафе «Dr. Живаго»
Адрес
ул. Моховая, 15, стр. 1
Украшением праздничного стола станут блюда гранд-кафе «Dr. Живаго». Среди позиций — сельдь в пальто из свеклы, голубцы с раковыми шейками, холодец из трех видов мяса, мимоза с угрем и, конечно, фирменный оливье «Живаго» с соленым огурцом. На горячее можно заказать утку с яблоками, перец, фаршированный карпом, печеную баранью лопатку или карасей, жаренных в сметане.
Оформить заказ можно на сайте или по телефону +7 (499) 922–01–00.
«Воронеж»
Адрес
ул. Пречистенка, 4
С 17 декабря из ресторана можно заказать блюда по специальному новогоднему меню. Среди позиций — сочный ростбиф, холодец из телячьих хвостов, тельное из карпа с гранатовым желе. Салаты, любимые всеми поколениями: селедка под шубой, мимоза с копченой форелью и целый тазик оливье с пастрами. На горячее — утка, запеченная с яблоками и брусникой, стерлядь, запеченная с крабовой начинкой и мини-картофелем, и запеченная ножка ягненка с домашней аджикой и печеным чесноком.
Предварительный заказ блюд из новогоднего меню принимается за три дня. Оформить заказ можно на сайте или по телефону +7 (495) 695–06–41.
Primebeef Bar
Адрес
ул. Мытная, 74, Даниловский рынок
ул. Ленинская Слобода, 26
ул. Авиаконструктора Миля, вл. 5/1
Ленинградское ш., 16а, стр. 4
В Primebeef Bar предлагает собственное видение идеальных блюд на новогоднем столе, главным ингредиентов которых стала премиальная мраморная говядина Primebeef. Заказать можно ростбиф из премиального стриплойна или альтернативного рампа; сочную запеченную пиканью, оливье по фирменному рецепту или паштет из мраморной говядины.
Оформить предзаказ можно на официальном сайте, указав в поле «Комментарий» при оформлении заказа желаемую дату самовывоза или доставки.
«Город-сад»
Адрес
ул. Большая Дмитровка, 16
Сеть кулинарий и магазинов полезных продуктов в новогоднем меню собрала полезные праздничные блюда для различных систем питания.
Привычное украшение стола, новогодний салат оливье, представлен как в веганской, так и в классической интерпретации. А традиционный английский пирог в веганском прочтении шеф-повара создаст в вашем доме атмосферу приближающегося праздника.
Для сторонников кетопитания в меню есть большой выбор низкоуглеводных блюд: кетосалат с печенью трески, богатый витамином А, и кетохолодец. В качестве десерта подойдут новогодние низкоуглеводные пончики или шоколадный маффин с вишней. Украшением любого дома станет пряничный домик без глютена или хрустящие пряничные человечки с ароматом имбиря и пряностей.
Также в меню много веган-опций: пирожки с капустой или с картошкой и грибами, рождественский салат с кейлом или салат с цитрусовыми нотками.
Новогодние блюда, выпечку и рулеты можно приобрести по предварительному заказу. Также в ассортименте сформированы несколько полноценных сетов для вашего стола, которые помогут провести канун Нового года без забот о приготовлении праздничных блюд.
Фотографии: обложка – shabbydecor - stock.adobe.com, 1 – M2 Organic Club, 2 – «Сыроварня», 3 – № 13 Restaurant, 4 – Avocado Queen, 5 – «Магадан», 6 – Megobari, 7 – Wine & Crab, 8 – Barbosco, 10 – «Матрешка», 11 – Hands, 12 – 800 °С Contemporary Steak, 13 – Il Forno, 14 – Novikov School, 15 – «Море», 16 – Christian, 17 – My Big Love Bar, 18 – «Dr. Живаго», 19 – «Воронеж», 20 – Primebeef Bar, 21 – «Город-сад»