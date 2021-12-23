Где заказывать еду к Новому году: 21 вариант на любой вкус и бюджет

«Матрешка»

Адрес Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 6 Подробнее

Для тех, кто планирует новогоднее застолье дома, в «Матрешке» подготовили специальное предложение с праздничными блюдами от бренд-шефа Влада Пискунова. Обратите внимание на авторский винегрет с солеными уральскими грибами, оливье с перепелами и раковыми шейками, а также мимозу с креветками.

Есть кулебяка — традиционный рыбный пирог, состоящий из шести слоев. Его Влад Пискунов готовит из трех видов рыбы — стерляди, лосося и судака, дополняя грибной икрой, пшеном, блинами и соусом бешамель. Как альтернативу в «Матрешке» предлагают открытый рыбный пирог с судаком, лососем и жареным луком.

На горячее в «Матрешке» фаршируют стерлядь щучьим тельным и готовят на пару, а затем шеф сервирует ее зеленью, моченой брусникой и дольками лимона.

Ценителям птицы предлагают фаршированную утку — отличный вариант для семьи или компании от четырех человек: это целая утка весом почти два килограмма. Перед приготовлением шеф-повар начиняет ее гречневой кашей, луком и грибами, а затем томит в печи до румяной корочки.

Дополнительно можно заказать домашний сливовый пирог и румяные пирожки — с капустой и яйцом, с тыквой и пшеном, с бараниной и с рыбой.

Заказать блюда можно через службу доставки на сайте ресторана. Заказы принимаются до 28 декабря, получить готовые блюда можно вплоть до 30 декабря.

Hands

Адрес ул. Погодинская, 2/3 Подробнее

В меню три вида оливье — с языком, с курицей и с камчатским крабом (1 200/1 000/2 500 рублей за килограмм), два вида селедки под шубой — от классической до варианта с камчатским крабом (1 000/2 500 рублей за килограмм). Также предлагают воздушный салат мимоза, но с марокканским осьминогом (2 500 рублей за килограмм).

Главным блюдом в новогоднюю ночь может стать фермерская утка, запеченная с яблоками (4 500 рублей за штуку), лопатка ягненка, маринованная в вине (4 500 рублей за штуку), а рыбные деликатесы дорада и сибас запекают в прованских травах (3 700 за штуку).

Для любителей классических застолий есть холодец из говядины (800 рублей за килограмм) и соленые грибы в сметане (тысяча рублей за килограмм). В качестве альтернативы можно заказать заливное с крабом (4 тысячи за килограмм). Дополнить стол можно десертами: миндальным рулетом со свежими ягодами (5 тысяч рублей за килограмм), домашним медовиком (4 тысячи рублей за килограмм) и миндально-шоколадным тортом «Эстерхази» (4 500 рублей за килограмм).

Предзаказы к новогоднему столу принимают уже сейчас, до 26 декабря включительно. Оформить заказ можно по телефону +7(909) 930–90–60.