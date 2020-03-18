Как давать чаевые курьерам Чтобы отблагодарить тех, кто вам помогает
В то время как многие горожане перешли на удаленную работу и стараются минимизировать пребывание в людных местах, курьеров на улицах стало только больше. Рассказываем, как давать чаевые тем, кто принес вам еду, продукты или посылку.
Delivery Club
Оставить безналичные чаевые легко в мобильном приложении: после получения заказа появится интерфейс выбора суммы — 50, 100 или 150 рублей. Для этого обновите приложение. Важное уточнение: заказ должен привезти именно собственный курьер Delivery Club в зеленой форме, а не сотрудник ресторана-партнера. Расчет происходит с помощью VK Pay, поэтому пока функция работает только для курьеров, которые зарегистрировались в этой финансовой системе. Безналичные чаевые уже можно оставить во всех городах, где работает сервис.
«Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка»
До недавнего времени безналичные чаевые курьерам доступны только в Петербурге. Компания запустила функцию в тестовом режиме еще в конце прошлого года, но в связи с увеличившимся спросом в «Яндекс.Еде» решила ускорить тестирование — с 23 марта возможность дать на чай «желтым человечкам» стала доступна во всех остальных городах.
«Кухня на районе»
Все расчеты в сервисе «Кухня на районе» и так происходят без использования наличных денег, поэтому клиенту и курьеру-райдеру вообще не приходится держать в руках банкноты. Недавно в приложении появилась еще и возможность оставить курьеру на чай — тоже без использования наличных. В сервисе чаевые называют «донатсами» (с ударением на первый слог), видимо, отсылая и к английскому слову donation, и к пончикам. Здесь ваша щедрость ничем не ограничена: сумму можно ввести любую, а ее потом поделят между доставщиками и поварами кухни.
«Самокат»
Вслед за остальными сервисами «Самокат» в 2021 году запустил возможность оставить чаевые курьеру. Для этого компания встроила систему электронных чаевых от «ЧаЧаЧай». После доставки заказа клиенту приходит push-уведомление с предложением перевести немного денег в благодарность доставщику.
Что делать, если сервис не позволяет оставлять чаевые
Перевести чаевые можно на карту курьеру. К примеру, если у него и у вас есть карты Сбербанка или банка «Тинькофф», это можно сделать по номеру телефона. Это бесплатно, к тому же чаевые по российским законам налогом не облагаются.