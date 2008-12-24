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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Сейчас все хостелы — это маленькие коммуны»
«Сейчас все хостелы — это маленькие коммуны» Представители петербургских хостелов — о том, как они выживают в условиях пандемии
«Сейчас все хостелы — это маленькие коммуны»

«Сейчас все хостелы — это маленькие коммуны»
Представители петербургских хостелов — о том, как они выживают в условиях пандемии

В Москве увеличилось число хостелов после их запрета в многоквартирных домах

При этом в регионах их стало меньше

В Москве увеличилось число хостелов после их запрета в многоквартирных домах

В жилых домах запретили хостелы. Теперь некоторые из них стали квартирными бюро

При этом цены на жилье пока не выросли

В жилых домах запретили хостелы. Теперь некоторые из них стали квартирными бюро

Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах

Он вступит силу с октября 2019 года

Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах

Госдума приняла закон о запрете хостелов в многоквартирных домах (обновлено)

Владельцы гостиниц, которые находятся выше первых этажей, рискуют остаться без бизнеса

Госдума приняла закон о запрете хостелов в многоквартирных домах (обновлено)

Куда дешевле слетать в отпуск в конце лета
Куда дешевле слетать в отпуск в конце лета И много ли придется потратить на гостиницы
Куда дешевле слетать в отпуск в конце лета

Куда дешевле слетать в отпуск в конце лета
И много ли придется потратить на гостиницы

В Госдуме предложили разрешить работу хостелов в жилых домах при согласии жильцов

Для открытия гостиницы придется получить согласие двух третей жителей подъезда и половины жильцов дома

В Госдуме предложили разрешить работу хостелов в жилых домах при согласии жильцов

В Москве нашли более 100 гостиниц с завышенной звездностью

Отели завышали свои категории в системах онлайн-бронирования

В Москве нашли более 100 гостиниц с завышенной звездностью

Роспотребнадзор допустил возобновление работы закрытых по его решению хостелов

За несколько месяцев в Москве закрылись более 30 хостелов, которые не прошли проверки властей

Роспотребнадзор допустил возобновление работы закрытых по его решению хостелов

В Москве за несколько месяцев закрыли более 30 хостелов

Эти хостелы не прошли проверки властей

В Москве за несколько месяцев закрыли более 30 хостелов

Увеличить штрафы за незаконное размещение хостелов

За период с января по сентябрь 2016 года Роспотребнадзор закрыл в столице 35 хостелов

Увеличить штрафы за незаконное размещение хостелов

Я сменил квартиру на хостел

Я сменил квартиру на хостелЧасто меняющиеся соседи и очереди к плите — постоянные обитатели хостелов рассказывают об особенностях коллективного быта

Я сменил квартиру на хостел

Я сменил квартиру на хостел
Часто меняющиеся соседи и очереди к плите — постоянные обитатели хостелов рассказывают об особенностях коллективного быта

Что будет с хостелами?
Что будет с хостелами? Госдума поддержала закон, фактически запрещающий большинство российских хостелов. Поговорили о будущем с владельцами хостелов Петербурга
Что будет с хостелами?

Что будет с хостелами?
Госдума поддержала закон, фактически запрещающий большинство российских хостелов. Поговорили о будущем с владельцами хостелов Петербурга

Срочно в номер: 10 новых хостелов в Москве
Срочно в номер: 10 новых хостелов в Москве Рассказываем о комфортных хостелах, открывшихся в Москве за последние два года
Срочно в номер: 10 новых хостелов в Москве

Срочно в номер: 10 новых хостелов в Москве
Рассказываем о комфортных хостелах, открывшихся в Москве за последние два года

Госдума хочет запретить хостелы в жилых домах

Из-за этой инициативы только в Москве рынок могут покинуть около 80 % мини-гостиниц

Госдума хочет запретить хостелы в жилых домах

Свежий номер: 7 новых хостелов в Петербурге
Свежий номер: 7 новых хостелов в Петербурге The Village выбрал семь самых комфортных хостелов, открывшихся в Петербурге за последний год
Свежий номер: 7 новых хостелов в Петербурге

Свежий номер: 7 новых хостелов в Петербурге
The Village выбрал семь самых комфортных хостелов, открывшихся в Петербурге за последний год

В России введут единые требования к хостелам

Министерство культуры надеется, что новый ГОСТ заработает 1 января 2015 года

В России введут единые требования к хостелам

Хостелы уходят от букинг-сайтов к Airbnb

Основная причина — низкая комиссия

Хостелы уходят от букинг-сайтов к Airbnb

Прокуратура проводит проверки в московских хостелах

Проверки начались из-за участившихся жалоб горожан на нарушения при организации хостелов

Прокуратура проводит проверки в московских хостелах

Свежий номер: 10 новых хостелов в Петербурге
Свежий номер: 10 новых хостелов в Петербурге The Village побывал в 10 новых хостелах, открывшихся за последние полгода, и выяснил, где заказывать самые вкусные завтраки, требовать скидку на номер, брать настольные игры и велосипеды напрокат
Свежий номер: 10 новых хостелов в Петербурге

Свежий номер: 10 новых хостелов в Петербурге
The Village побывал в 10 новых хостелах, открывшихся за последние полгода, и выяснил, где заказывать самые вкусные завтраки, требовать скидку на номер, брать настольные игры и велосипеды напрокат

Петербургский Soul Kitchen признали лучшим малым хостелом мира

Также он получил наивысшую оценку по уровню безопасности

Петербургский Soul Kitchen признали лучшим малым хостелом мира

При Мосгордуме создадут рабочую группу по размещению хостелов

Хостелами в Москве будет заниматься специально созданная комиссия.

При Мосгордуме создадут рабочую группу по размещению хостелов

Начни бизнес: Хостел
Начни бизнес: Хостел H&F рассказывает о том, как начать собственное дело. На этот раз — хостел.
Начни бизнес: Хостел

Начни бизнес: Хостел
H&F рассказывает о том, как начать собственное дело. На этот раз — хостел.

Правительство планирует легализовать хостелы и мини-гостиницы уже в 2014 году

Они смогут официально располагаться и в жилых помещениях, благодаря чему планируется решить проблему нехватки экономичного жилья для размещения туристов

Правительство планирует легализовать хостелы и мини-гостиницы уже в 2014 году

Арендодатели выдворили постояльцев московского отеля «Полянка» на улицу

Полиция в оперативном решении конфликта оказалась бессильна и посоветовала отыграться на рейдерах в гражданско-правовом порядке

Арендодатели выдворили постояльцев московского отеля «Полянка» на улицу

Хроники «Нарнии»: Как сеть хостелов растеряла инвестиции и партнёров
Хроники «Нарнии»: Как сеть хостелов растеряла инвестиции и партнёров Основательница сети мини-отелей «Нарния» Анна Пульчева утверждает, что переоценила скорость развития компании и теперь ждёт повестки в суд.
Хроники «Нарнии»: Как сеть хостелов растеряла инвестиции и партнёров

Хроники «Нарнии»: Как сеть хостелов растеряла инвестиции и партнёров
Основательница сети мини-отелей «Нарния» Анна Пульчева утверждает, что переоценила скорость развития компании и теперь ждёт повестки в суд.

Свежий номер: 8 новых хостелов Петербурга
Свежий номер: 8 новых хостелов Петербурга The Village побывал в 8 новых хостелах, открывшихся за последний год и выяснил, где снять самое недорогое койко-место, куда селить детей и какие дополнительные услуги предлагают мини-отели.
Свежий номер: 8 новых хостелов Петербурга

Свежий номер: 8 новых хостелов Петербурга
The Village побывал в 8 новых хостелах, открывшихся за последний год и выяснил, где снять самое недорогое койко-место, куда селить детей и какие дополнительные услуги предлагают мини-отели.

Русская жизнь: Что думают иностранцы о Москве
Русская жизнь: Что думают иностранцы о Москве Какой иностранцы видят Москву, что думают о гостиницах, еде, русском языке и русских вообще — об этом в подборке материалов The Village.
Русская жизнь: Что думают иностранцы о Москве

Русская жизнь: Что думают иностранцы о Москве
Какой иностранцы видят Москву, что думают о гостиницах, еде, русском языке и русских вообще — об этом в подборке материалов The Village.

Планы на майские: Гид по Петербургу
Планы на майские: Гид по Петербургу Петербургская редакция The Village составила гид по событиям и местам, которые стоит посетить в майские праздники в городе.
Планы на майские: Гид по Петербургу

Планы на майские: Гид по Петербургу
Петербургская редакция The Village составила гид по событиям и местам, которые стоит посетить в майские праздники в городе.

В Москве открывается питерская сеть хостелов Narnia

В центре Москвы открываются сразу три хостела популярной в Петербурге сети Narnia.

В Москве открывается питерская сеть хостелов Narnia

В Москве открывается первый велохостел

На Арбате готовится к открытию хостел, предназначенный для велосипедистов.

В Москве открывается первый велохостел

Жалобное лицо: Иностранцы — о хостелах Петербурга
Жалобное лицо: Иностранцы — о хостелах Петербурга Туристический сезон в Петербурге начинается через месяц. Пока 160 хостелов в городе готовятся к наплыву туристов, The Village изучил главные букинг-сайты и собрал отзывы иностранцев о пребывании.
Жалобное лицо: Иностранцы — о хостелах Петербурга

Жалобное лицо: Иностранцы — о хостелах Петербурга
Туристический сезон в Петербурге начинается через месяц. Пока 160 хостелов в городе готовятся к наплыву туристов, The Village изучил главные букинг-сайты и собрал отзывы иностранцев о пребывании.

Анна Пульчева (Narnia): Как открыть хостел на карманные деньги
Анна Пульчева (Narnia): Как открыть хостел на карманные деньги 22-летняя Анна Пульчева научилась собирать тысячи людей на тренинги. Теперь она управляет 4 хостелами c общим оборотом под $1 млн в год.
Анна Пульчева (Narnia): Как открыть хостел на карманные деньги

Анна Пульчева (Narnia): Как открыть хостел на карманные деньги
22-летняя Анна Пульчева научилась собирать тысячи людей на тренинги. Теперь она управляет 4 хостелами c общим оборотом под $1 млн в год.

Столичные хостелы будут рекламировать Чтобы привлечь иностранцев, московские власти решили рекламировать недорогие мини-гостиницы и хостелы.

Столичные хостелы будут рекламировать

Новое место (Петербург): Hello Hostel на Английской набережной
Новое место (Петербург): Hello Hostel на Английской набережной На Английской набережной открылся хостел с потолками с лепниной, коллекцией соула на пластинках и возможностью проведения вечеринок.
Новое место (Петербург): Hello Hostel на Английской набережной

Новое место (Петербург): Hello Hostel на Английской набережной
На Английской набережной открылся хостел с потолками с лепниной, коллекцией соула на пластинках и возможностью проведения вечеринок.

Дикарём и автостопом Европа для россиян, наверное оптимальное место для отдыха - под боком, да ещё Шенгенское соглашение даёт классную возможность попутешествовать. Ниже - том, как сделать поездку дешевле и интереснее

Дикарём и автостопом

В столице создадут сеть хостелов В городе появится сеть хостелов, где можно будет остановиться за 800 рублей. Гостиничные номера будут рассчитаны на 6-8 человек

В столице создадут сеть хостелов

Избранное братство хостелов: party-hostels (EU). Part I Продолжение.

Избранное братство хостелов: party-hostels (EU). Part I

Сними ее на ночь: Койки в хостелах — часть вторая
Сними ее на ночь: Койки в хостелах — часть вторая Филипп Миронов специально для The Village прожил неделю в самых дешевых московских хостелах.  Первую часть можно прочесть здесь, а сегодня — третья и четвертая ночи в HM и Napoleon.
Сними ее на ночь: Койки в хостелах — часть вторая

Сними ее на ночь: Койки в хостелах — часть вторая
Филипп Миронов специально для The Village прожил неделю в самых дешевых московских хостелах.  Первую часть можно прочесть здесь, а сегодня — третья и четвертая ночи в HM и Napoleon.

Лучшие хостелы на пляже Получите и распишитесь: море, солнце и стильное место всего за €13 в день благодаря этой подборке лучших хостелов для любителей пляжного отдыха в Европе и не только.   Не определились, куда бы вырваться летом из душного мегаполиса? Бутик-хостелы на берегу Средиземного моря или океана — отличная альтернатива уродливым клонам all inclusive-отелей Египта и Турции. Прекрасные цены на...

Лучшие хостелы на пляже

Сними ее на ночь: койки за 500 рублей
Сними ее на ночь: койки за 500 рублей Филипп Миронов специально для The Village прожил неделю в самых дешевых московских хостелах. Сегодня первые два дня — в Godzillas и Home From Home
Сними ее на ночь: койки за 500 рублей

Сними ее на ночь: койки за 500 рублей
Филипп Миронов специально для The Village прожил неделю в самых дешевых московских хостелах. Сегодня первые два дня — в Godzillas и Home From Home

Travel-абонемент, или работа в хостеле за рубежом Работа в хостелах за рубежом — это отличный способ пополнить бюджет путешествия и провести больше времени, познавая мир. Содержание хостела требует больших усилий,  и во многих развивающихся странах эта задача полностью ложится на одну семью: жена готовит, дети убирают и работают на ресепшен. Поэтому еще одна пара рабочих рук лишней точно не будет. Работа в хостеле, как правило...

Travel-абонемент, или работа в хостеле за рубежом

Петербург-Хельсинки: basic info Декабрь это отличное время, чтобы открыть для себя Финляндию. В самом разгаре Адвент – время подготовки к Рождеству. Хельсинки блестит огнями, витрины магазинов пестрят всевозможными дизайнерскими находками, которые осталось только упаковать в подарочную бумагу, в воздухе разносится аромат глеге (Рождественского напитка – финской, более изысканной версии глинтвейна) и имбирного...

Петербург-Хельсинки: basic info