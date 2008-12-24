«Сейчас все хостелы — это маленькие коммуны»
Представители петербургских хостелов — о том, как они выживают в условиях пандемии
В Москве увеличилось число хостелов после их запрета в многоквартирных домах
При этом в регионах их стало меньше
В жилых домах запретили хостелы. Теперь некоторые из них стали квартирными бюро
При этом цены на жилье пока не выросли
Госдума приняла закон о запрете хостелов в многоквартирных домах (обновлено)
Владельцы гостиниц, которые находятся выше первых этажей, рискуют остаться без бизнеса
В Госдуме предложили разрешить работу хостелов в жилых домах при согласии жильцов
Для открытия гостиницы придется получить согласие двух третей жителей подъезда и половины жильцов дома
В Москве нашли более 100 гостиниц с завышенной звездностью
Отели завышали свои категории в системах онлайн-бронирования
Роспотребнадзор допустил возобновление работы закрытых по его решению хостелов
За несколько месяцев в Москве закрылись более 30 хостелов, которые не прошли проверки властей
Увеличить штрафы за незаконное размещение хостелов
За период с января по сентябрь 2016 года Роспотребнадзор закрыл в столице 35 хостелов
Я сменил квартиру на хостелЧасто меняющиеся соседи и очереди к плите — постоянные обитатели хостелов рассказывают об особенностях коллективного быта
Я сменил квартиру на хостел Часто меняющиеся соседи и очереди к плите — постоянные обитатели хостелов рассказывают об особенностях коллективного быта
Что будет с хостелами? Госдума поддержала закон, фактически запрещающий большинство российских хостелов. Поговорили о будущем с владельцами хостелов Петербурга
Срочно в номер: 10 новых хостелов в Москве Рассказываем о комфортных хостелах, открывшихся в Москве за последние два года
Госдума хочет запретить хостелы в жилых домах
Из-за этой инициативы только в Москве рынок могут покинуть около 80 % мини-гостиниц
Свежий номер: 7 новых хостелов в Петербурге The Village выбрал семь самых комфортных хостелов, открывшихся в Петербурге за последний год
В России введут единые требования к хостелам
Министерство культуры надеется, что новый ГОСТ заработает 1 января 2015 года
Прокуратура проводит проверки в московских хостелах
Проверки начались из-за участившихся жалоб горожан на нарушения при организации хостелов
Свежий номер: 10 новых хостелов в Петербурге The Village побывал в 10 новых хостелах, открывшихся за последние полгода, и выяснил, где заказывать самые вкусные завтраки, требовать скидку на номер, брать настольные игры и велосипеды напрокат
Петербургский Soul Kitchen признали лучшим малым хостелом мира
Также он получил наивысшую оценку по уровню безопасности
При Мосгордуме создадут рабочую группу по размещению хостелов
Хостелами в Москве будет заниматься специально созданная комиссия.
Начни бизнес: Хостел H&F рассказывает о том, как начать собственное дело. На этот раз — хостел.
Правительство планирует легализовать хостелы и мини-гостиницы уже в 2014 году
Они смогут официально располагаться и в жилых помещениях, благодаря чему планируется решить проблему нехватки экономичного жилья для размещения туристов
Арендодатели выдворили постояльцев московского отеля «Полянка» на улицу
Полиция в оперативном решении конфликта оказалась бессильна и посоветовала отыграться на рейдерах в гражданско-правовом порядке
Хроники «Нарнии»: Как сеть хостелов растеряла инвестиции и партнёров Основательница сети мини-отелей «Нарния» Анна Пульчева утверждает, что переоценила скорость развития компании и теперь ждёт повестки в суд.
Свежий номер: 8 новых хостелов Петербурга The Village побывал в 8 новых хостелах, открывшихся за последний год и выяснил, где снять самое недорогое койко-место, куда селить детей и какие дополнительные услуги предлагают мини-отели.
Русская жизнь: Что думают иностранцы о Москве Какой иностранцы видят Москву, что думают о гостиницах, еде, русском языке и русских вообще — об этом в подборке материалов The Village.
Планы на майские: Гид по Петербургу Петербургская редакция The Village составила гид по событиям и местам, которые стоит посетить в майские праздники в городе.
В Москве открывается питерская сеть хостелов Narnia
В центре Москвы открываются сразу три хостела популярной в Петербурге сети Narnia.
В Москве открывается первый велохостел
На Арбате готовится к открытию хостел, предназначенный для велосипедистов.