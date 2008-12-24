Travel-абонемент, или работа в хостеле за рубежом Работа в хостелах за рубежом — это отличный способ пополнить бюджет путешествия и провести больше времени, познавая мир. Содержание хостела требует больших усилий, и во многих развивающихся странах эта задача полностью ложится на одну семью: жена готовит, дети убирают и работают на ресепшен. Поэтому еще одна пара рабочих рук лишней точно не будет. Работа в хостеле, как правило...