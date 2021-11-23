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Гид The Village23 ноября 2021

Нематериальные ценности: Скидки на обучение, путешествия и книги в «черную пятницу»

Нематериальные ценности: Скидки на обучение, путешествия и книги в «черную пятницу»

Безумие скидок продлится до конца ноября: некоторые компании от празднования Дня холостяка 11 числа сразу перешли к «черной пятнице», которая запланирована на 26-е. Помимо распродаж одежды, обуви и товаров для дома, скидки есть и на нематериальные ценности. The Village нашел интересные предложения на книги, онлайн-курсы и путешествия.

Книги

«МИФ»

Даты

с 12 по 30 ноября

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Все книги на сайте продаются за полцены, а некоторые стоят на 87 % дешевле. Темами распродажи стали научная фантастика, а также современная магия. На сайте можно пройти тест на знание суеверий, чтобы получить шанс выиграть главный приз — 20 тысяч бонусов от «Делимобиля», которые можно использовать при аренде авто. Еще 13 человек станут обладателями 13 тысяч бонусов.

«Эксмо»

Даты

До 30 ноября

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По акции можно купить некоторые книги с очень большой скидкой — иногда они стоят меньше ста рублей. Например, бестселлер The New York Times «Уходи и будь счастлива» в бумажном варианте стоит 72 рубля, а в электронном — 219.

«Альпина Паблишер»

Даты

с 22 по 28 ноября

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Скидки на весь ассортимент книг до 63 %. При покупке от 2 тысяч рублей можно получить книгу в подарок и стать участником розыгрыша курса «Синхронизации».

«Литрес»

Даты

до 28 ноября

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Абонементы на 6 или 12 месяцев можно купить за полцены — за 799 и 1 590 рублей соответственно. Абонемент дает право взять одну книгу по цене до 600 рублей и еще две на выбор из персональной подборки.

Storytel

Даты

c 26 до 28 ноября

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Доступ к сервису можно купить за 299 рублей в месяц вместо 549 рублей. Этот тариф будет действовать полгода, на седьмой месяц цена повысится до обычной. Кроме того, со скидкой 50 % будут продаваться подарочные карты на 3, 6 и 12 месяцев — неплохая идея подарка на Новый год.

«Лабиринт»

Даты

с 18 по 30 ноября

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Скидки до 85 % на книги, отмеченные значком акции. Так, «Неофициальная кулинарная книга Хогвартса», которая будет отличным подарком поклонникам серии, стоит 817 рублей вместо 1 048.

Образование

Skillbox

Даты

до 24 ноября

Подробнее

Специальные цены на курсы. Кроме того, при покупке можно получить 10%-ю скидку на ноутбуки Asus, 25 % на книги «Литреса» и 40 % на косметику Clinique.

Geekbrains

Даты

до 24 ноября

Подробнее

Скидки на курсы обучения разным профессиям. Например, на факультете продакт-менеджмента можно учиться за 3 393 рубля в месяц, что на 30 % дешевле, чем обычно.

«Нетология»

Даты

с 22 по 26 ноября

Подробнее

Курсы со скидками до 60 %, а также подарки от Mybook и LevelOne. Например, курс по data science стоит на 40 % дешевле.

Skypro

Даты

с 21 по 28 ноября

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На сайте акции работает колесо фортуны. Небольшие призы в виде сертификатов на обучение с номиналом в 10 тысяч рублей и pdf-брошюр о востребованных профессиях обещают всем.

bang bang education

Даты

до 26 ноября

Подробнее

Скидка 25 % на все авторские курсы. Например, можно поучиться копирайтингу у Сергея Короля за 22 500 рублей или сторителлингу для кино, бизнеса и соцсетей у Ксении Кашиной за 30 тысяч.

Путешествия

Booking.com

Подробнее

Специальные предложения на проживание в разных городах России. Так, найти отель в Анапе можно от 560 рублей за ночь, а в Петербурге — от 840 рублей.

Aviasales

Подробнее

Сервис поддерживает акции авиакомпаний. Например, билеты в ОАЭ от Wizz Air можно купить за 5 тысяч рублей. Кроме того, продлили скидку на подписку «Еще»: заплатив 990 рублей в год, можно получать кэшбэк в рублях от бронирования отелей, автомобилей и туров.

Agoda

Даты

до 29 ноября

Подробнее

Дополнительная скидка 10 % на самые востребованные объекты размещения. Например, можно пожить в Афинах по цене от 2 700 рублей за ночь, а в роскошных Marriott Executive Apartments в центре Будапешта — за 8 642 рубля.

Ostrovok.ru

Даты

26-28 ноября

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С 9 утра до 9 вечера 26 ноября на сайте и в социальных сетях сервиса каждый час будут появляться промокоды на два зарубежных направления (всего в акции участвуют 24 самых популярных у российских туристов страны). Код будет давать скидку в 10 % на бронирование отелей, срок действия – один час. Промокод со скидкой 7 % на проживание в российских отелях будет действовать с 26 по 28 ноября.

Отели Radisson

Даты

До 29 ноября

Подробнее

Скидки до 30 % на проживание в отелях до 30 декабря. Так, пожить в декабре на курорте «Роза Хутор» можно по цене от 4 050 рублей за ночь.

Обложка: Radisson

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