Нематериальные ценности: Скидки на обучение, путешествия и книги в «черную пятницу»

Путешествия

Booking.com

Специальные предложения на проживание в разных городах России. Так, найти отель в Анапе можно от 560 рублей за ночь, а в Петербурге — от 840 рублей.

Aviasales

Сервис поддерживает акции авиакомпаний. Например, билеты в ОАЭ от Wizz Air можно купить за 5 тысяч рублей. Кроме того, продлили скидку на подписку «Еще»: заплатив 990 рублей в год, можно получать кэшбэк в рублях от бронирования отелей, автомобилей и туров.

Agoda

Даты до 29 ноября Подробнее

Дополнительная скидка 10 % на самые востребованные объекты размещения. Например, можно пожить в Афинах по цене от 2 700 рублей за ночь, а в роскошных Marriott Executive Apartments в центре Будапешта — за 8 642 рубля.

Ostrovok.ru

Даты 26-28 ноября Подробнее

С 9 утра до 9 вечера 26 ноября на сайте и в социальных сетях сервиса каждый час будут появляться промокоды на два зарубежных направления (всего в акции участвуют 24 самых популярных у российских туристов страны). Код будет давать скидку в 10 % на бронирование отелей, срок действия – один час. Промокод со скидкой 7 % на проживание в российских отелях будет действовать с 26 по 28 ноября.

Отели Radisson

Даты До 29 ноября Подробнее

Скидки до 30 % на проживание в отелях до 30 декабря. Так, пожить в декабре на курорте «Роза Хутор» можно по цене от 4 050 рублей за ночь.

Обложка: Radisson