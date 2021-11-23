Нематериальные ценности: Скидки на обучение, путешествия и книги в «черную пятницу»
Безумие скидок продлится до конца ноября: некоторые компании от празднования Дня холостяка 11 числа сразу перешли к «черной пятнице», которая запланирована на 26-е. Помимо распродаж одежды, обуви и товаров для дома, скидки есть и на нематериальные ценности. The Village нашел интересные предложения на книги, онлайн-курсы и путешествия.
Книги
«МИФ»
Даты
с 12 по 30 ноября
Все книги на сайте продаются за полцены, а некоторые стоят на 87 % дешевле. Темами распродажи стали научная фантастика, а также современная магия. На сайте можно пройти тест на знание суеверий, чтобы получить шанс выиграть главный приз — 20 тысяч бонусов от «Делимобиля», которые можно использовать при аренде авто. Еще 13 человек станут обладателями 13 тысяч бонусов.
«Эксмо»
Даты
До 30 ноября
По акции можно купить некоторые книги с очень большой скидкой — иногда они стоят меньше ста рублей. Например, бестселлер The New York Times «Уходи и будь счастлива» в бумажном варианте стоит 72 рубля, а в электронном — 219.
«Альпина Паблишер»
Даты
с 22 по 28 ноября
Скидки на весь ассортимент книг до 63 %. При покупке от 2 тысяч рублей можно получить книгу в подарок и стать участником розыгрыша курса «Синхронизации».
«Литрес»
Даты
до 28 ноября
Абонементы на 6 или 12 месяцев можно купить за полцены — за 799 и 1 590 рублей соответственно. Абонемент дает право взять одну книгу по цене до 600 рублей и еще две на выбор из персональной подборки.
Storytel
Даты
c 26 до 28 ноября
Доступ к сервису можно купить за 299 рублей в месяц вместо 549 рублей. Этот тариф будет действовать полгода, на седьмой месяц цена повысится до обычной. Кроме того, со скидкой 50 % будут продаваться подарочные карты на 3, 6 и 12 месяцев — неплохая идея подарка на Новый год.
«Лабиринт»
Даты
с 18 по 30 ноября
Скидки до 85 % на книги, отмеченные значком акции. Так, «Неофициальная кулинарная книга Хогвартса», которая будет отличным подарком поклонникам серии, стоит 817 рублей вместо 1 048.
Образование
Skillbox
Даты
до 24 ноября
Специальные цены на курсы. Кроме того, при покупке можно получить 10%-ю скидку на ноутбуки Asus, 25 % на книги «Литреса» и 40 % на косметику Clinique.
Geekbrains
Даты
до 24 ноября
Скидки на курсы обучения разным профессиям. Например, на факультете продакт-менеджмента можно учиться за 3 393 рубля в месяц, что на 30 % дешевле, чем обычно.
«Нетология»
Даты
с 22 по 26 ноября
Курсы со скидками до 60 %, а также подарки от Mybook и LevelOne. Например, курс по data science стоит на 40 % дешевле.
Skypro
Даты
с 21 по 28 ноября
На сайте акции работает колесо фортуны. Небольшие призы в виде сертификатов на обучение с номиналом в 10 тысяч рублей и pdf-брошюр о востребованных профессиях обещают всем.
bang bang education
Даты
до 26 ноября
Скидка 25 % на все авторские курсы. Например, можно поучиться копирайтингу у Сергея Короля за 22 500 рублей или сторителлингу для кино, бизнеса и соцсетей у Ксении Кашиной за 30 тысяч.
Путешествия
Booking.com
Специальные предложения на проживание в разных городах России. Так, найти отель в Анапе можно от 560 рублей за ночь, а в Петербурге — от 840 рублей.
Aviasales
Сервис поддерживает акции авиакомпаний. Например, билеты в ОАЭ от Wizz Air можно купить за 5 тысяч рублей. Кроме того, продлили скидку на подписку «Еще»: заплатив 990 рублей в год, можно получать кэшбэк в рублях от бронирования отелей, автомобилей и туров.
Agoda
Даты
до 29 ноября
Дополнительная скидка 10 % на самые востребованные объекты размещения. Например, можно пожить в Афинах по цене от 2 700 рублей за ночь, а в роскошных Marriott Executive Apartments в центре Будапешта — за 8 642 рубля.
Ostrovok.ru
Даты
26-28 ноября
С 9 утра до 9 вечера 26 ноября на сайте и в социальных сетях сервиса каждый час будут появляться промокоды на два зарубежных направления (всего в акции участвуют 24 самых популярных у российских туристов страны). Код будет давать скидку в 10 % на бронирование отелей, срок действия – один час. Промокод со скидкой 7 % на проживание в российских отелях будет действовать с 26 по 28 ноября.
Отели Radisson
Даты
До 29 ноября
Скидки до 30 % на проживание в отелях до 30 декабря. Так, пожить в декабре на курорте «Роза Хутор» можно по цене от 4 050 рублей за ночь.
Обложка: Radisson