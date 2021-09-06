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«Автобиография красного» Энн Карсон — ЛГБТ+ книга или постмодернизм?
«Автобиография красного» Энн Карсон — ЛГБТ+ книга или постмодернизм? Как читать роман кандидатки на Нобелевскую премию по литературе
«Автобиография красного» Энн Карсон — ЛГБТ+ книга или постмодернизм?

«Автобиография красного» Энн Карсон — ЛГБТ+ книга или постмодернизм?
Как читать роман кандидатки на Нобелевскую премию по литературе

Idles, «Декстер» и «Звуковые образы постсоветской поп-музыки»
Idles, «Декстер» и «Звуковые образы постсоветской поп-музыки» Что слушать, смотреть и читать в выходные
Idles, «Декстер» и «Звуковые образы постсоветской поп-музыки»

Idles, «Декстер» и «Звуковые образы постсоветской поп-музыки»
Что слушать, смотреть и читать в выходные

«Дунай», фит Доры и Платины и воспоминания Сусанны Христофоровны — основательницы «Пароса»
«Дунай», фит Доры и Платины и воспоминания Сусанны Христофоровны — основательницы «Пароса» Лучшие альбомы, фильмы и книги недели
«Дунай», фит Доры и Платины и воспоминания Сусанны Христофоровны — основательницы «Пароса»

«Дунай», фит Доры и Платины и воспоминания Сусанны Христофоровны — основательницы «Пароса»
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Документалка Apple TV про The Velvet Underground, книга Рема Колхаса о Нью-Йорке
Документалка Apple TV про The Velvet Underground, книга Рема Колхаса о Нью-Йорке И довольно унылый альбом Coldplay — что смотреть, читать и (не) слушать на этой неделе
Документалка Apple TV про The Velvet Underground, книга Рема Колхаса о Нью-Йорке

Документалка Apple TV про The Velvet Underground, книга Рема Колхаса о Нью-Йорке
И довольно унылый альбом Coldplay — что смотреть, читать и (не) слушать на этой неделе

Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю?
Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю? Фильмы с «Кинотавра», концерт «Кровостока» и фестиваль «Слезы авторки»
Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю?

Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю?
Фильмы с «Кинотавра», концерт «Кровостока» и фестиваль «Слезы авторки»

Трибьют Velvet Underground, сериал Apple по Айзеку Азимову и путеводитель по Узбекистану
Трибьют Velvet Underground, сериал Apple по Айзеку Азимову и путеводитель по Узбекистану Что слушать, читать и смотреть на этой неделе
Трибьют Velvet Underground, сериал Apple по Айзеку Азимову и путеводитель по Узбекистану

Трибьют Velvet Underground, сериал Apple по Айзеку Азимову и путеводитель по Узбекистану
Что слушать, читать и смотреть на этой неделе

«Потерянное зеркальце»: Музыкальная сказка Кирилла Иванова («СБПЧ») и Олега Глушкова о поиске себя
«Потерянное зеркальце»: Музыкальная сказка Кирилла Иванова («СБПЧ») и Олега Глушкова о поиске себя Обсуждаем ее со специалистом по фэнтези
«Потерянное зеркальце»: Музыкальная сказка Кирилла Иванова («СБПЧ») и Олега Глушкова о поиске себя

«Потерянное зеркальце»: Музыкальная сказка Кирилла Иванова («СБПЧ») и Олега Глушкова о поиске себя
Обсуждаем ее со специалистом по фэнтези

Lil Nas X, 3HCompany, Sex Education и другие релизы недели
Lil Nas X, 3HCompany, Sex Education и другие релизы недели Что слушать, смотреть и читать прямо сейчас
Lil Nas X, 3HCompany, Sex Education и другие релизы недели

Lil Nas X, 3HCompany, Sex Education и другие релизы недели
Что слушать, смотреть и читать прямо сейчас

Сериал про главный минет в истории США, книга Карин Клеман про патриотизм и бурятский рэп на английском
Сериал про главный минет в истории США, книга Карин Клеман про патриотизм и бурятский рэп на английском Что смотреть, читать и слушать на этих выходных
Сериал про главный минет в истории США, книга Карин Клеман про патриотизм и бурятский рэп на английском

Сериал про главный минет в истории США, книга Карин Клеман про патриотизм и бурятский рэп на английском
Что смотреть, читать и слушать на этих выходных

7 книг осени
7 книг осени Роман про Марину Абрамович, история российской национальной идентичности и автофикшен, вывернутый наизнанку
7 книг осени

7 книг осени
Роман про Марину Абрамович, история российской национальной идентичности и автофикшен, вывернутый наизнанку

Как использовать детский контент для развития ребенка
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Как использовать детский контент для развития ребенка
Как использовать детский контент для развития ребенка
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Как использовать детский контент для развития ребенка

Необязательный альбом Дрейка, «Шан-Чи и легенда десяти колец» и книга об эмпатии
Необязательный альбом Дрейка, «Шан-Чи и легенда десяти колец» и книга об эмпатии Что слушать, смотреть и читать на этих выходных
Необязательный альбом Дрейка, «Шан-Чи и легенда десяти колец» и книга об эмпатии

Необязательный альбом Дрейка, «Шан-Чи и легенда десяти колец» и книга об эмпатии
Что слушать, смотреть и читать на этих выходных

Когда судмедэксперты жалеют умерших
Когда судмедэксперты жалеют умерших Жертвы маньяков, дети и смерть от использования тампона
Когда судмедэксперты жалеют умерших

Когда судмедэксперты жалеют умерших
Жертвы маньяков, дети и смерть от использования тампона

Мини-альбомы Фейса, Gorillaz и Locked Club, «Ходячие мертвецы» и книга о привычках
Мини-альбомы Фейса, Gorillaz и Locked Club, «Ходячие мертвецы» и книга о привычках Лучшие релизы на последние выходные лета
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Мини-альбомы Фейса, Gorillaz и Locked Club, «Ходячие мертвецы» и книга о привычках
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Lorde и Энджел Олсен, «Девять совсем незнакомых людей» и книга о женской депрессии
Lorde и Энджел Олсен, «Девять совсем незнакомых людей» и книга о женской депрессии Что читать, слушать и смотреть прямо сейчас
Lorde и Энджел Олсен, «Девять совсем незнакомых людей» и книга о женской депрессии

Lorde и Энджел Олсен, «Девять совсем незнакомых людей» и книга о женской депрессии
Что читать, слушать и смотреть прямо сейчас

Японский эмбиент на вибрафоне, «Новый вишневый вкус» и книга про полиаморию
Японский эмбиент на вибрафоне, «Новый вишневый вкус» и книга про полиаморию Что слушать, смотреть и читать в эти выходные
Японский эмбиент на вибрафоне, «Новый вишневый вкус» и книга про полиаморию

Японский эмбиент на вибрафоне, «Новый вишневый вкус» и книга про полиаморию
Что слушать, смотреть и читать в эти выходные

Сборник Habibi Funk, бенефис Джозефа Гордона-Левитта в «Мистере Кормане» и книга про разумные инвестиции
Сборник Habibi Funk, бенефис Джозефа Гордона-Левитта в «Мистере Кормане» и книга про разумные инвестиции Чем заняться дома, пока на улице дожди
Сборник Habibi Funk, бенефис Джозефа Гордона-Левитта в «Мистере Кормане» и книга про разумные инвестиции

Сборник Habibi Funk, бенефис Джозефа Гордона-Левитта в «Мистере Кормане» и книга про разумные инвестиции
Чем заняться дома, пока на улице дожди

10 новых детских книг для конца лета
10 новых детских книг для конца лета На море, на дачу, в деревню к бабушке
10 новых детских книг для конца лета

10 новых детских книг для конца лета
На море, на дачу, в деревню к бабушке

Альтернатива Билли Айлиш, музыкальный док от Apple и книга о пользе смеха
Альтернатива Билли Айлиш, музыкальный док от Apple и книга о пользе смеха Что слушать, читать и смотреть прямо сейчас
Альтернатива Билли Айлиш, музыкальный док от Apple и книга о пользе смеха

Альтернатива Билли Айлиш, музыкальный док от Apple и книга о пользе смеха
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«Это я — Эдичка» переиздали впервые за 20 лет. Перечитываем дебютный роман Лимонова
«Это я — Эдичка» переиздали впервые за 20 лет. Перечитываем дебютный роман Лимонова Самую покупаемую книгу этого лета
«Это я — Эдичка» переиздали впервые за 20 лет. Перечитываем дебютный роман Лимонова

«Это я — Эдичка» переиздали впервые за 20 лет. Перечитываем дебютный роман Лимонова
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