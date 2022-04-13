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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Дочка» бренда Paulig начала производить кофе в России под новой маркой

«Дочка» бренда Paulig начала производить кофе в России под новой маркой

«Вопреки всему, с апреля наш трафик вырос на 15 %»
«Вопреки всему, с апреля наш трафик вырос на 15 %» Основатель Bolshecoffee Roasters — о том, что происходит со спешелти-кофейнями в России
«Вопреки всему, с апреля наш трафик вырос на 15 %»

«Вопреки всему, с апреля наш трафик вырос на 15 %»
Основатель Bolshecoffee Roasters — о том, что происходит со спешелти-кофейнями в России

Производитель кофе Tchibo продал российский бизнес

Производитель кофе Tchibo продал российский бизнес

Производитель кофе Lavazza ушел из России
13 апреля 2022

Производитель кофе Lavazza ушел из России

«По-видимому, теперь мы будем пить кофе попроще»
«По-видимому, теперь мы будем пить кофе попроще» Исполнительный директор Sibaristica — о том, что происходит с кофе в России
«По-видимому, теперь мы будем пить кофе попроще»

«По-видимому, теперь мы будем пить кофе попроще»
Исполнительный директор Sibaristica — о том, что происходит с кофе в России

Основательница сети кофеен Flip Анна Цфасман ушла из компании
8 февраля 2022

Основательница сети кофеен Flip Анна Цфасман ушла из компании

Кофейня «Аленка»: Свежая выпечка, кофе от «Камеры обскура» и чаи от «Нитки»
Новое место
17 января 2022

Кофейня «Аленка»: Свежая выпечка, кофе от «Камеры обскура» и чаи от «Нитки»

Онлайн-магазин «Утконос» начал продавать кофе «Кооператива Черный»
21 декабря 2021

Онлайн-магазин «Утконос» начал продавать кофе «Кооператива Черный»

Lavazza выпустил линейку органического кофе
ПРОМО
9 декабря 2021

Lavazza выпустил линейку органического кофе

«Кофемания» величия: История самой дорогой кофейни России
«Кофемания» величия: История самой дорогой кофейни России От первого капучино в Москве до коллаборации с метро и новой доступной программы лояльности
«Кофемания» величия: История самой дорогой кофейни России

«Кофемания» величия: История самой дорогой кофейни России
От первого капучино в Москве до коллаборации с метро и новой доступной программы лояльности

Обжарщики Noname Roasters закрываются
8 ноября 2021

Обжарщики Noname Roasters закрываются

Как отказаться от кофе и кому это нужно?
Как отказаться от кофе и кому это нужно? Кофеиновая зависимость — это болезнь, но избавиться от нее легче, чем бросить курить
Как отказаться от кофе и кому это нужно?

Как отказаться от кофе и кому это нужно?
Кофеиновая зависимость — это болезнь, но избавиться от нее легче, чем бросить курить

В пекарнях «Печорин» появился кофе от «Кооператива Черный»
30 сентября 2021

В пекарнях «Печорин» появился кофе от «Кооператива Черный»

Баночки для хранения зерна от кофейни «Человек и пароход»
Товар дня
22 сентября 2021

Баночки для хранения зерна от кофейни «Человек и пароход»

Пространство Rockets Coffee Roasters открылось на Валовой улице
30 августа 2021

Пространство Rockets Coffee Roasters открылось на Валовой улице

Отказаться от кофе в жару
Совет дня
14 июля 2021

Отказаться от кофе в жару

Московская кофейня «Пнин» доставит спешелти кофе в термосах
28 июня 2021

Московская кофейня «Пнин» доставит спешелти кофе в термосах

Холодный, эспрессо-тоник и бамбл: Какой кофе мы будем пить этим летом
Холодный, эспрессо-тоник и бамбл: Какой кофе мы будем пить этим летом
Холодный, эспрессо-тоник и бамбл: Какой кофе мы будем пить этим летом

Холодный, эспрессо-тоник и бамбл: Какой кофе мы будем пить этим летом

Почему кофе пока не дорожает?
Почему кофе пока не дорожает? И сколько горожане тратят в кофейнях
Почему кофе пока не дорожает?

Почему кофе пока не дорожает?
И сколько горожане тратят в кофейнях

С 16 по 18 апреля на Трехгорной мануфактуре пройдет Moscow Coffee Festival
9 апреля 2021

С 16 по 18 апреля на Трехгорной мануфактуре пройдет Moscow Coffee Festival

Конференция о кофейной индустрии The Coffeerence пройдет 9 и 10 апреля в онлайн-формате
4 апреля 2021

Конференция о кофейной индустрии The Coffeerence пройдет 9 и 10 апреля в онлайн-формате

Flip придумала кофе по мотивам 2020 года. У него нет ни вкуса, ни запаха
30 декабря 2020

Flip придумала кофе по мотивам 2020 года. У него нет ни вкуса, ни запаха

«Яндекс.Еда» начала доставлять кофе из «ВкусВилла»
4 декабря 2020

«Яндекс.Еда» начала доставлять кофе из «ВкусВилла»

10 ноября 2020

«Кооператив Черный» начал продавать кофе на Ozon

3 ноября 2020

Капучино, американо и латте в «Маккафе» стали такими же, как в обычном «Макдоналдсе»

Coca-Cola начнет продавать кофе в России
24 сентября 2020

Coca-Cola начнет продавать кофе в России

Петербургский обжарщик Sibaristica запустил доставку кофе в Москве
1 сентября 2020

Петербургский обжарщик Sibaristica запустил доставку кофе в Москве

6 главных кофейных трендов года
Промо
6 главных кофейных трендов года И где искать их в Москве
6 главных кофейных трендов года
Промо

6 главных кофейных трендов года
И где искать их в Москве

Районы-кварталы: 22 отличные кофейни за пределами ТТК
Районы-кварталы: 22 отличные кофейни за пределами ТТК
Районы-кварталы: 22 отличные кофейни за пределами ТТК

Районы-кварталы: 22 отличные кофейни за пределами ТТК

Самые «неспящие» районы Москвы
7 августа 2020

Самые «неспящие» районы Москвы

Гуава-батч, сауэр, эспрессо-тоник: Какой кофе мы будем пить этим летом
Гуава-батч, сауэр, эспрессо-тоник: Какой кофе мы будем пить этим летом Что заказывать в любимой кофейне и готовить дома
Гуава-батч, сауэр, эспрессо-тоник: Какой кофе мы будем пить этим летом

Гуава-батч, сауэр, эспрессо-тоник: Какой кофе мы будем пить этим летом
Что заказывать в любимой кофейне и готовить дома

Россияне стали пить больше кофе, чем чая

Продажи кофе впервые обогнали чай

Россияне стали пить больше кофе, чем чая

«Кофе с донатом»: Совместная подписка кооператива «Черный» и «Медиазоны»

Кофе и истории в придачу

«Кофе с донатом»: Совместная подписка кооператива «Черный» и «Медиазоны»

Самый полезный и вредный способ приготовления кофе

От нефильтрованного напитка лучше отказаться

Самый полезный и вредный способ приготовления кофе

«#Такижарим»: Агрегатор обжарщиков кофе из разных городов России

К проекту подключились ростерии Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Казани

«#Такижарим»: Агрегатор обжарщиков кофе из разных городов России

Кооператив «Черный» запустил онлайн-магазин

На сайте можно купить кофе в зернах

Кооператив «Черный» запустил онлайн-магазин

«Аэроплан»: Минималистичная кофейня на Пятницкой

От создателей кондитерской Yumbaker

«Аэроплан»: Минималистичная кофейня на Пятницкой

Италия Алены Долецкой: Как пить эспрессо и чувствовать себя итальянкой
СПЕЦПРОЕКТ
Италия Алены Долецкой: Как пить эспрессо и чувствовать себя итальянкой И можно ли добавлять в кофе сахар
Италия Алены Долецкой: Как пить эспрессо и чувствовать себя итальянкой
СПЕЦПРОЕКТ

Италия Алены Долецкой: Как пить эспрессо и чувствовать себя итальянкой
И можно ли добавлять в кофе сахар

Как устроен «Сверстник» — старший брат бара «Ровесник»

Как устроен «Сверстник» — старший брат бара «Ровесник» Без вечеринок, зато с вечерами, органическим вином и книжным клубом

Как устроен «Сверстник» — старший брат бара «Ровесник»

Как устроен «Сверстник» — старший брат бара «Ровесник»
Без вечеринок, зато с вечерами, органическим вином и книжным клубом

Италия Алены Долецкой: Сицилийский рецепты и кофе в Палермо
СПЕЦПРОЕКТ
Италия Алены Долецкой: Сицилийский рецепты и кофе в Палермо И почему итальянцы не прочь добавить в кофе капельку алкоголя
Италия Алены Долецкой: Сицилийский рецепты и кофе в Палермо
СПЕЦПРОЕКТ

Италия Алены Долецкой: Сицилийский рецепты и кофе в Палермо
И почему итальянцы не прочь добавить в кофе капельку алкоголя

На Мясницкой откроется кофейня Paulig с едой и обучением на бариста

Бренд хочет улучшить узнаваемость среди горожан

На Мясницкой откроется кофейня Paulig с едой и обучением на бариста

«Сверстник»: Кафе с какао, вином и библиотекой от создателей «Ровесника»

Здесь можно поработать, подегустировать какао и поесть

«Сверстник»: Кафе с какао, вином и библиотекой от создателей «Ровесника»

Италия Алены Долецкой: Как правильно заказать латте
СПЕЦПРОЕКТ
Италия Алены Долецкой: Как правильно заказать латте И что искать в разных уголках страны
Италия Алены Долецкой: Как правильно заказать латте
СПЕЦПРОЕКТ

Италия Алены Долецкой: Как правильно заказать латте
И что искать в разных уголках страны

Италия Алены Долецкой: Пьют ли местные капучино и латте
СПЕЦПРОЕКТ
Италия Алены Долецкой: Пьют ли местные капучино и латте И зачем капать в эспрессо ложку жирных сливок
Италия Алены Долецкой: Пьют ли местные капучино и латте
СПЕЦПРОЕКТ

Италия Алены Долецкой: Пьют ли местные капучино и латте
И зачем капать в эспрессо ложку жирных сливок

Италия Алены Долецкой: Как погрузиться во Флоренции в сладкое безделье
СПЕЦПРОЕКТ
Италия Алены Долецкой: Как погрузиться во Флоренции в сладкое безделье И пить кофе на площадях города
Италия Алены Долецкой: Как погрузиться во Флоренции в сладкое безделье
СПЕЦПРОЕКТ

Италия Алены Долецкой: Как погрузиться во Флоренции в сладкое безделье
И пить кофе на площадях города

Кофеен в мегаполисах стало больше баров

Их число продолжит расти

Кофеен в мегаполисах стало больше баров

Италия Алены Долецкой: Как страна борется за свой эспрессо
СПЕЦПРОЕКТ
Италия Алены Долецкой: Как страна борется за свой эспрессо И какой кофе в самых простых венецианских закусочных
Италия Алены Долецкой: Как страна борется за свой эспрессо
СПЕЦПРОЕКТ

Италия Алены Долецкой: Как страна борется за свой эспрессо
И какой кофе в самых простых венецианских закусочных

Лучший молотый кофе на каждый день

Какую марку лучше взять в супермаркете

Лучший молотый кофе на каждый день

Италия Алены Долецкой: Почему здесь говорят «нет» кофе навынос
СПЕЦПРОЕКТ
Италия Алены Долецкой: Почему здесь говорят «нет» кофе навынос Кофейные традиции страны
Италия Алены Долецкой: Почему здесь говорят «нет» кофе навынос
СПЕЦПРОЕКТ

Италия Алены Долецкой: Почему здесь говорят «нет» кофе навынос
Кофейные традиции страны

В Москве пройдет независимый кофейный фестиваль с сетами по 300 рублей

Горожан обещают познакомить c необычными сортами напитка

В Москве пройдет независимый кофейный фестиваль с сетами по 300 рублей

Москва должна отказаться от одноразовых стаканчиков. Вот как это сделать
Москва должна отказаться от одноразовых стаканчиков. Вот как это сделать Конкретные решения для бизнеса и лично для вас
Москва должна отказаться от одноразовых стаканчиков. Вот как это сделать

Москва должна отказаться от одноразовых стаканчиков. Вот как это сделать
Конкретные решения для бизнеса и лично для вас

Flip: Новая кофейня Анны Цфасман в Милютинском переулке

Zero waste, dog friendly и доплата за одноразовую тару

Flip: Новая кофейня Анны Цфасман в Милютинском переулке

10 вдохновляющих историй об успехах и провалах в бизнесе
10 вдохновляющих историй об успехах и провалах в бизнесе Самые интересные материалы о компаниях и городских сервисах
10 вдохновляющих историй об успехах и провалах в бизнесе

10 вдохновляющих историй об успехах и провалах в бизнесе
Самые интересные материалы о компаниях и городских сервисах

Сбербанк открыл первое отделение вместе с «Макдоналдсом» (обновлено)

Банк намерен привлекать клиентов едой и напитками

Сбербанк открыл первое отделение вместе с «Макдоналдсом» (обновлено)

Создатели бара «Ровесник» запустят новый проект. Кафе «Сверстник» откроется в феврале

Акцент там будет на кофе и шоколаде

Создатели бара «Ровесник» запустят новый проект. Кафе «Сверстник» откроется в феврале

«Вкусвилл» открыл собственную кофейню с выпечкой

Первый «ВкусКофе» появился в магазине на Большой Грузинской

«Вкусвилл» открыл собственную кофейню с выпечкой

«Республика» открыла флагман с коворкингом и кофе на Патриарших прудах

Новая точка притяжения в центре Москвы

«Республика» открыла флагман с коворкингом и кофе на Патриарших прудах

В «Звезде» пройдут кинобранчи с кофе и круассанами

Посмотреть можно будет Кубрика и Тарковского

В «Звезде» пройдут кинобранчи с кофе и круассанами

В «Магнитах» появятся кофейные корнеры

В пилотном проекте примут участие 24 магазина

В «Магнитах» появятся кофейные корнеры

Кофейни «Даблби» обновят дизайн и добавят в меню еду — сэндвичи и салаты

Обещают заменить шрифты и стаканчики на новые

Кофейни «Даблби» обновят дизайн и добавят в меню еду — сэндвичи и салаты

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