Как отказаться от кофе и кому это нужно?

Вредит ли кофеин сердцу

В августе этого года вышло крупное исследование о влиянии кофе на сердечно-сосудистую систему с участием 500 тысяч человек, не имевших проблем с сердцем. Участников эксперимента разделили на три группы: первая — совсем не пила кофе, вторая — принимала от 0,5 до трех чашек кофе в день, а третья — выпивала больше трех чашек в сутки. В результате во второй группе риск сердечно-сосудистых заболеваний оказался самым низким — почти на 20 % ниже, чем в группе, где полностью отказались от кофе.

Другое исследование выявило, что употребление фильтрованного кофе связано с более низкой смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с полным отказом от кофе или приемом нефильтрованного кофе, к примеру, сваренного в турке.

«Конечно, кофе не защитит от болезней сердца, если, к примеру, человек мало двигается или курит, но в объеме до трех чашек в день напиток не оказывает и отрицательного воздействия на сердце и сосуды, — говорит врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили. — Поэтому при умеренном употреблении противопоказаний со стороны сердечно-сосудистой системы к кофе нет». По словам врача, если после употребления кофе учащается сердцебиение, повышается пульс или даже появляется головная боль, это не сигнализирует о проблемах со здоровьем, а является нормальным ответом организма на прием кофеина. А людям с пониженным артериальным давлением, страдающим от этого состояния (некоторые гипотоники хорошо себя чувствуют при низком давлении), утренний кофе помогает поднять давление и заметно улучшить самочувствие.

Помогает ли кофе похудеть

«С одной стороны, умеренное употребление свежесваренного кофе при похудении может пойти на пользу — он добавляет энергии благодаря бодрящему эффекту, — отмечает врач-диетолог Олег Ирышкин. — Но нередко у людей с лишним весом повышенное артериальное давление, и в этом случае о дополнительной стимуляции не может идти речи».

Кроме того, нефильтрованный кофе может повышать уровень холестерина, а растворимый кофе производят, как правило, из дешевого сырья с добавлением ненатуральных ингредиентов, что может только тормозить процесс снижения веса. Важно и то, что любой кофе обладает диуретическим (мочегонным) эффектом, поэтому, чтобы не допустить обезвоживания, черный кофе вроде эспрессо и американо (обычно их пьют при похудении из-за низкой калорийности) нужно обязательно запивать стаканом воды.