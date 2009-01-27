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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Куриный хит-парад: Редакция тестирует замороженные бульоны из магазина
Куриный хит-парад: Редакция тестирует замороженные бульоны из магазина
Куриный хит-парад: Редакция тестирует замороженные бульоны из магазина

Куриный хит-парад: Редакция тестирует замороженные бульоны из магазина

Успеть за неделю: Семь вкусных рецептов блюд для предновогодней суеты
Промо
Успеть за неделю: Семь вкусных рецептов блюд для предновогодней суеты
Успеть за неделю: Семь вкусных рецептов блюд для предновогодней суеты
Промо

Успеть за неделю: Семь вкусных рецептов блюд для предновогодней суеты

Курица — птица: 15 рецептов с куриным мясом от петербургских ресторанов
Курица — птица: 15 рецептов с куриным мясом от петербургских ресторанов Бургер, сациви, пад-тай, котлеты и паштет
Курица — птица: 15 рецептов с куриным мясом от петербургских ресторанов

Курица — птица: 15 рецептов с куриным мясом от петербургских ресторанов
Бургер, сациви, пад-тай, котлеты и паштет

KFC откроет в «Афимолле» ресторан нового формата со стейками из курицы

Первая точка Sanders Grill by KFC заработает в марте

KFC откроет в «Афимолле» ресторан нового формата со стейками из курицы

Chicken Run стал работать по вечерам как ресторан

Также здесь появилось специальное вечернее меню — с блюдами из страуса и цесарки

Chicken Run стал работать по вечерам как ресторан

На экомаркете в Конькове открылись два новых заведения

На фуд-корте начали работать Buffalo's с блюдами из курицы и кафе мексиканской кухни El Tacador

На экомаркете в Конькове открылись два новых заведения

Владельцы Funny Cabany и Be Funny открыли кафе Chicken Run

Основу меню составляют блюда из курицы

Владельцы Funny Cabany и Be Funny открыли кафе Chicken Run

Кафе-бар «Искра» на Покровке
Кафе-бар «Искра» на Покровке Новый московский проект от основательниц полусекретных званых ужинов и развесёлых уличных вечеринок
Кафе-бар «Искра» на Покровке

Кафе-бар «Искра» на Покровке
Новый московский проект от основательниц полусекретных званых ужинов и развесёлых уличных вечеринок

Адриан Кетглас открыл в Трёхпрудном переулке ресторан AQ Chicken

Главным блюдом в меню является курица — любимый продукт Кетгласа

Адриан Кетглас открыл в Трёхпрудном переулке ресторан AQ Chicken

Команда AQ Kitchen открывает ресторан AQ Chicken

Главным блюдом в меню станет курица

Команда AQ Kitchen открывает ресторан AQ Chicken

Как приготовить куриную грудку, чтобы она не была сухой
Как приготовить куриную грудку, чтобы она не была сухой The Village рассказывает, как приготовить сочную курицу и индейку
Как приготовить куриную грудку, чтобы она не была сухой

Как приготовить куриную грудку, чтобы она не была сухой
The Village рассказывает, как приготовить сочную курицу и индейку

«Чикен нанбан» Судо Тейджиро Шеф-повар ресторана японской кухни «Макото» Судо Тейджиро рассказал, как приготовить куриный шницель с соусом тартар в японском стиле.

«Чикен нанбан» Судо Тейджиро

Рецепты шефов: «Баттер Чикен» Шеф-повар петербургского индийского ресторана «Тандур» Рават Дхарам Сингх рассказал, как приготовить традиционную курицу тандури в сливочно-томатном соусе.

Рецепты шефов: «Баттер Чикен»

Составные части: Сэндвич с курицей и карри из «Булки»
Составные части: Сэндвич с курицей и карри из «Булки» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с запеченной курицей, карри, рукколой, луком и помидорами из «Булки».
Составные части: Сэндвич с курицей и карри из «Булки»

Составные части: Сэндвич с курицей и карри из «Булки»
Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с запеченной курицей, карри, рукколой, луком и помидорами из «Булки».

Сливочная курица с тархуном Аромат запеченного тархуна стал намного мягче, изумительно смешивался с уже почти кремовыми дольками чеснока, сливками и образовывал совершенно необыкновенный соус.

Сливочная курица с тархуном

Рецепты шефов: Пирог из фермерской курицы
Рецепты шефов: Пирог из фермерской курицы Шеф-кондитер «Булки» Анна Шумайлова о том, как приготовить пирог из фермерской курицы.
Рецепты шефов: Пирог из фермерской курицы

Рецепты шефов: Пирог из фермерской курицы
Шеф-кондитер «Булки» Анна Шумайлова о том, как приготовить пирог из фермерской курицы.

Составные части: Сэндвич с сёмгой и мягким сыром из кафе-бара Iskra
Составные части: Сэндвич с сёмгой и мягким сыром из кафе-бара Iskra Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с сёмгой и мягким сыром из нового кафе-бара на «Флаконе» — Iskra.
Составные части: Сэндвич с сёмгой и мягким сыром из кафе-бара Iskra

Составные части: Сэндвич с сёмгой и мягким сыром из кафе-бара Iskra
Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с сёмгой и мягким сыром из нового кафе-бара на «Флаконе» — Iskra.

Цезарь без вреда для талии Не оригинальный рецепт, но ингредиенты те же. Главное - без вреда для талии!;))

Цезарь без вреда для талии

Рецепты шефов: Салат «Курица-тандури»
Рецепты шефов: Салат «Курица-тандури» Шеф-повар ресторана Uilliam's Уильям Ламберти рассказывает, как приготовить салат «Курица-тандури».
Рецепты шефов: Салат «Курица-тандури»

Рецепты шефов: Салат «Курица-тандури»
Шеф-повар ресторана Uilliam's Уильям Ламберти рассказывает, как приготовить салат «Курица-тандури».

Курица в сливочном соусе с белым вином, тимьяном, шалфеем и чесноком Ооо, эта курица! Признаться, когда в первый раз ее готовила, такого результата никак не ожидала- нежнейшее мясо, даже грудка, которая часто бывает суховатой. Какой-то абсолютно волшебный запах...

Курица в сливочном соусе с белым вином, тимьяном, шалфеем и чесноком

Составные части: Cэндвич с курицей и беконом из винного бара «Гаврош» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В пятом выпуске — сэндвич с курицей, беконом и дижонской горчицей из винного бара «Гаврош».

Составные части: Cэндвич с курицей и беконом из винного бара «Гаврош»

Составные части: Cэндвич с курицей гриль и запечённым красным перцем из кафетерия Dome Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В третьем выпуске — сэндвич с курицей гриль и запечённым красным перцем из кафетерия Dome

Составные части: Cэндвич с курицей гриль и запечённым красным перцем из кафетерия Dome

Составные части: Cэндвич с курицей и моцареллой из Friends Forever Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. Во втором выпуске — теплый сэндвич с курицей, моцареллой и базиликом из кафе Friends Forever

Составные части: Cэндвич с курицей и моцареллой из Friends Forever

Курица Тикка Масала Признаюсь, готовлю я редко. Но это блюдо не давало мне покоя почти полгода. И вот совпало настроение, время и желание.

Курица Тикка Масала

Курица со шпинатом Как видно из названия, речь пойдет о курице и о шпинате, а также, чего не видно в названии, о брынзе и тяжелом мясном молотке. Блюдо отличается простотой в приготовлении и необычайным вкусом. А также одобрено Морячком Попайем!

Курица со шпинатом

Грудка в сладкой глазури Этот рецепт я нашла как вырезку из журнала "Домашний очаг". Блюдо мне очень понравилось, но я его немного изменила ;)

Грудка в сладкой глазури

Куриные крылышки в медовом соусе Попробовав в различных кафешках сие блюдо не могла устоять и сделала его дома.

Куриные крылышки в медовом соусе

Яичная лапша с курицей и грибами в соевом соусе Отличный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то необычное и вкусное! Мой любимый домашний рецепт, блюдо готовится всего 15 минут. В идеале, конечно, оно готовится в воке, но и на обычной сковороде тоже получается очень вкусно!

Яичная лапша с курицей и грибами в соевом соусе

Рагу с курицей?
Рагу с курицей? Не знаю, как назвать это блюдо, потому что сегодня мне пришло в голову сделать его на ужин, а названия я не знаю. Рецепт наверное банален, но  это очень вкусно.
Рагу с курицей?

Рагу с курицей?
Не знаю, как назвать это блюдо, потому что сегодня мне пришло в голову сделать его на ужин, а названия я не знаю. Рецепт наверное банален, но  это очень вкусно.

Экономичный рецепт восхитительной курицы Если у вас финансовые затруднения и вы еще и ленивы, а есть очень хочется, причем чем вкуснее тем лучше, - это не повод корить себя. Это повод наскрести последние 112 рублей (именно столько понадобилось мне) и выбраться до ближайшего магазина. Стимул: восхитительная запеченая курочка с золотистой корочкой - аааах! при минимальных затратах сил и средств.

Экономичный рецепт восхитительной курицы

Куриный рулет Обилие постов про сладкое и мучное я решила разбавить своей очередной попыткой соорудить нечто одновременно вкусное и полезное. Что же, на повестке дня куриный рулет с помидорами и зеленью.

Куриный рулет

Куриная грудка – дело нежное и снова несколько вариантов приготовления для вас)Вариант первый. Быстрый и итальянский.

Куриная грудка – дело нежное