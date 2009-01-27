Курица — птица: 15 рецептов с куриным мясом от петербургских ресторанов Бургер, сациви, пад-тай, котлеты и паштет
Курица — птица: 15 рецептов с куриным мясом от петербургских ресторанов Бургер, сациви, пад-тай, котлеты и паштет
KFC откроет в «Афимолле» ресторан нового формата со стейками из курицы
Первая точка Sanders Grill by KFC заработает в марте
Chicken Run стал работать по вечерам как ресторан
Также здесь появилось специальное вечернее меню — с блюдами из страуса и цесарки
На экомаркете в Конькове открылись два новых заведения
На фуд-корте начали работать Buffalo's с блюдами из курицы и кафе мексиканской кухни El Tacador
Владельцы Funny Cabany и Be Funny открыли кафе Chicken Run
Основу меню составляют блюда из курицы
Кафе-бар «Искра» на Покровке Новый московский проект от основательниц полусекретных званых ужинов и развесёлых уличных вечеринок
Кафе-бар «Искра» на Покровке Новый московский проект от основательниц полусекретных званых ужинов и развесёлых уличных вечеринок
Адриан Кетглас открыл в Трёхпрудном переулке ресторан AQ Chicken
Главным блюдом в меню является курица — любимый продукт Кетгласа
Как приготовить куриную грудку, чтобы она не была сухой The Village рассказывает, как приготовить сочную курицу и индейку
Как приготовить куриную грудку, чтобы она не была сухой The Village рассказывает, как приготовить сочную курицу и индейку
«Чикен нанбан» Судо Тейджиро Шеф-повар ресторана японской кухни «Макото» Судо Тейджиро рассказал, как приготовить куриный шницель с соусом тартар в японском стиле.
Рецепты шефов: «Баттер Чикен» Шеф-повар петербургского индийского ресторана «Тандур» Рават Дхарам Сингх рассказал, как приготовить традиционную курицу тандури в сливочно-томатном соусе.
Составные части: Сэндвич с курицей и карри из «Булки» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с запеченной курицей, карри, рукколой, луком и помидорами из «Булки».
Составные части: Сэндвич с курицей и карри из «Булки» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с запеченной курицей, карри, рукколой, луком и помидорами из «Булки».
Сливочная курица с тархуном Аромат запеченного тархуна стал намного мягче, изумительно смешивался с уже почти кремовыми дольками чеснока, сливками и образовывал совершенно необыкновенный соус.
Рецепты шефов: Пирог из фермерской курицы Шеф-кондитер «Булки» Анна Шумайлова о том, как приготовить пирог из фермерской курицы.
Рецепты шефов: Пирог из фермерской курицы Шеф-кондитер «Булки» Анна Шумайлова о том, как приготовить пирог из фермерской курицы.
Составные части: Сэндвич с сёмгой и мягким сыром из кафе-бара Iskra Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с сёмгой и мягким сыром из нового кафе-бара на «Флаконе» — Iskra.
Составные части: Сэндвич с сёмгой и мягким сыром из кафе-бара Iskra Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с сёмгой и мягким сыром из нового кафе-бара на «Флаконе» — Iskra.
Цезарь без вреда для талии Не оригинальный рецепт, но ингредиенты те же. Главное - без вреда для талии!;))
Рецепты шефов: Салат «Курица-тандури» Шеф-повар ресторана Uilliam's Уильям Ламберти рассказывает, как приготовить салат «Курица-тандури».
Рецепты шефов: Салат «Курица-тандури» Шеф-повар ресторана Uilliam's Уильям Ламберти рассказывает, как приготовить салат «Курица-тандури».
Курица в сливочном соусе с белым вином, тимьяном, шалфеем и чесноком Ооо, эта курица! Признаться, когда в первый раз ее готовила, такого результата никак не ожидала- нежнейшее мясо, даже грудка, которая часто бывает суховатой. Какой-то абсолютно волшебный запах...
Составные части: Cэндвич с курицей и беконом из винного бара «Гаврош» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В пятом выпуске — сэндвич с курицей, беконом и дижонской горчицей из винного бара «Гаврош».
Составные части: Cэндвич с курицей гриль и запечённым красным перцем из кафетерия Dome Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В третьем выпуске — сэндвич с курицей гриль и запечённым красным перцем из кафетерия Dome
Составные части: Cэндвич с курицей и моцареллой из Friends Forever Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. Во втором выпуске — теплый сэндвич с курицей, моцареллой и базиликом из кафе Friends Forever
Курица Тикка Масала Признаюсь, готовлю я редко. Но это блюдо не давало мне покоя почти полгода. И вот совпало настроение, время и желание.
Курица со шпинатом Как видно из названия, речь пойдет о курице и о шпинате, а также, чего не видно в названии, о брынзе и тяжелом мясном молотке. Блюдо отличается простотой в приготовлении и необычайным вкусом. А также одобрено Морячком Попайем!
Грудка в сладкой глазури Этот рецепт я нашла как вырезку из журнала "Домашний очаг". Блюдо мне очень понравилось, но я его немного изменила ;)
Куриные крылышки в медовом соусе Попробовав в различных кафешках сие блюдо не могла устоять и сделала его дома.
Яичная лапша с курицей и грибами в соевом соусе Отличный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то необычное и вкусное! Мой любимый домашний рецепт, блюдо готовится всего 15 минут. В идеале, конечно, оно готовится в воке, но и на обычной сковороде тоже получается очень вкусно!
Рагу с курицей? Не знаю, как назвать это блюдо, потому что сегодня мне пришло в голову сделать его на ужин, а названия я не знаю. Рецепт наверное банален, но это очень вкусно.
Рагу с курицей? Не знаю, как назвать это блюдо, потому что сегодня мне пришло в голову сделать его на ужин, а названия я не знаю. Рецепт наверное банален, но это очень вкусно.
Экономичный рецепт восхитительной курицы Если у вас финансовые затруднения и вы еще и ленивы, а есть очень хочется, причем чем вкуснее тем лучше, - это не повод корить себя. Это повод наскрести последние 112 рублей (именно столько понадобилось мне) и выбраться до ближайшего магазина. Стимул: восхитительная запеченая курочка с золотистой корочкой - аааах! при минимальных затратах сил и средств.
Куриный рулет Обилие постов про сладкое и мучное я решила разбавить своей очередной попыткой соорудить нечто одновременно вкусное и полезное. Что же, на повестке дня куриный рулет с помидорами и зеленью.
Куриная грудка – дело нежное и снова несколько вариантов приготовления для вас)Вариант первый. Быстрый и итальянский.