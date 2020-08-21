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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Мороженое Maxibon, Extreme и Mövenpick будут продавать под новыми названиями

Мороженое Maxibon, Extreme и Mövenpick будут продавать под новыми названиями

21 августа 2020

Mars начала производить мороженое в России

Любимое мороженое россиян

Пломбиру в стаканчике нет равных

Любимое мороженое россиян

Суп, сэндвич, коктейль: Новые возможности мороженого
ПРОМО
Суп, сэндвич, коктейль: Новые возможности мороженого И как их расширить при помощи мороженицы
Суп, сэндвич, коктейль: Новые возможности мороженого
ПРОМО

Суп, сэндвич, коктейль: Новые возможности мороженого
И как их расширить при помощи мороженицы

Кто потерял и заработал на холодном лете в Москве

Хуже всего пришлось производителям кваса и мороженого

Кто потерял и заработал на холодном лете в Москве

Три рецепта домашнего мороженого
Три рецепта домашнего мороженого Для летнего настроения
Три рецепта домашнего мороженого

Три рецепта домашнего мороженого
Для летнего настроения

Мороженое-смузи Paleta
Мороженое-смузи Paleta Интересные продукты, на которые стоит обратить внимание
Мороженое-смузи Paleta

Мороженое-смузи Paleta
Интересные продукты, на которые стоит обратить внимание

На ВДНХ пройдет фестиваль мороженого с дегустациями и мастер-классами

Мероприятие продлится с 11 по 16 июня

На ВДНХ пройдет фестиваль мороженого с дегустациями и мастер-классами

В ГУМе пройдет благотворительный «День мороженого»

Организаторы подготовили более 130 тысяч порций мороженого по 25 рублей

В ГУМе пройдет благотворительный «День мороженого»

Кондитеры предупредили о возможной остановке производства из-за ограничения белорусского сырья

Нехватка продуктов может также привести к срыву контрактов и росту отпускных цен

Кондитеры предупредили о возможной остановке производства из-за ограничения белорусского сырья

Как приготовить джелато дома?
Как приготовить джелато дома? Итальянское мороженое на домашней кухне
Как приготовить джелато дома?

Как приготовить джелато дома?
Итальянское мороженое на домашней кухне

В России возобновят производство мороженого «Выбор Кремля»

Продукт будет соответствовать нынешним и советским ГОСТам

В России возобновят производство мороженого «Выбор Кремля»

В День защиты детей мороженое в ГУМе распродадут по специальной цене

В роли мороженщиков выступят известные музыканты и актеры

В День защиты детей мороженое в ГУМе распродадут по специальной цене

Роскачество дало рекомендации по выбору качественного мороженого

Взрослым советуют есть мороженое три-четыре раза в неделю

Роскачество дало рекомендации по выбору качественного мороженого

В выходные в «Москва-Сити» откроется смотровая площадка с фабрикой мороженого

Здесь можно посетить 3D-тур или самому приготовить мороженое

В выходные в «Москва-Сити» откроется смотровая площадка с фабрикой мороженого

Редактор The Village — о любимой джелатерии в Риме
Редактор The Village — о любимой джелатерии в Риме Сотрудники редакции делятся адресами секретных мест в разных городах
Редактор The Village — о любимой джелатерии в Риме

Редактор The Village — о любимой джелатерии в Риме
Сотрудники редакции делятся адресами секретных мест в разных городах

Самую высокую смотровую площадку в Москве откроют ближе к середине 2018 года

Совместно с ней на 89-м этаже башни «Федерация.Восток» откроется фабрика мороженого и экоресторан

Самую высокую смотровую площадку в Москве откроют ближе к середине 2018 года

В Музее Москвы пройдет детский фестиваль «Москва на асфальте»

Куратором программы выступит проект «Афиша Дети»

В Музее Москвы пройдет детский фестиваль «Москва на асфальте»

Парки Москвы выпустили собственную марку мороженого

Вкусом лета станет сливочное мороженое с кусочками печенья

Парки Москвы выпустили собственную марку мороженого

Продажи мороженого в столичном регионе упали на треть из-за непогоды

По данным синоптиков, в Москве среднемесячная температура июня оказалась ниже нормы на 2,5 градуса

Продажи мороженого в столичном регионе упали на треть из-за непогоды

Пользователи UberEATS в Москве смогут заказать мороженое Mövenpick

1 000 москвичей смогут попробовать новинку марки — набор из 5 эскимо со вкусом «Грецкий орех c кленовым сиропом»

Пользователи UberEATS в Москве смогут заказать мороженое Mövenpick

Мороженое со вкусом бекона смогут попробовать гости фестиваля «Московское лето. Цветочный джем»

Он начнется 20 июля

Мороженое со вкусом бекона смогут попробовать гости фестиваля «Московское лето. Цветочный джем»

В рамках летнего фестиваля Москве откроют шесть кулинарных школ

Мероприятие пройдет с 20 июля по 6 августа

В рамках летнего фестиваля Москве откроют шесть кулинарных школ

Фестиваль «Московское лето» объявил детскую программу

Посетителей ждут занятия в школе изящных искусств, IT-академии и дизайн-бюро

Фестиваль «Московское лето» объявил детскую программу

В «Сокольниках» пройдет фестиваль сладостей «Лакомка»

Открытие фестиваля состоится 19 августа

В «Сокольниках» пройдет фестиваль сладостей «Лакомка»

«Я как будто розу жую»: Подростки пробуют необычное мороженое
«Я как будто розу жую»: Подростки пробуют необычное мороженое The Village попросил шестерых подростков попробовать десять видов странного мороженого
«Я как будто розу жую»: Подростки пробуют необычное мороженое

«Я как будто розу жую»: Подростки пробуют необычное мороженое
The Village попросил шестерых подростков попробовать десять видов странного мороженого

В «Аптекарском огороде» открылось кафе-мороженое Ice Embassy

Посетителей угостят домашним мороженым, сорбетом и венскими вафлями

В «Аптекарском огороде» открылось кафе-мороженое Ice Embassy

В кафе столичного метро начнут продавать мороженое

Сейчас там можно приобрести обеды, выпечку и напитки

В кафе столичного метро начнут продавать мороженое

В «Сокольниках» состоится «Праздник мороженого»

На территории парка будут продавать мороженое более 15 вкусов

В «Сокольниках» состоится «Праздник мороженого»

В ГУМе 5 июля бесплатно раздадут мороженое

Раздавать мороженое будут на протяжении 12 часов, с 10:00 до 22:00

В ГУМе 5 июля бесплатно раздадут мороженое

«Раз для мужчин, значит, для мужчин»: владелец Tim&Tim — о скандале вокруг «мужского мороженого»
«Раз для мужчин, значит, для мужчин»: владелец Tim&Tim — о скандале вокруг «мужского мороженого» Как мороженое разделилось на мужское и женское
«Раз для мужчин, значит, для мужчин»: владелец Tim&Tim — о скандале вокруг «мужского мороженого»

«Раз для мужчин, значит, для мужчин»: владелец Tim&Tim — о скандале вокруг «мужского мороженого»
Как мороженое разделилось на мужское и женское

Какой пломбир самый вкусный?

Какой пломбир самый вкусный?Эксперт из «Чайной высоты» вслепую дегустирует «Лакомку», стаканчики, сахарный рожок и другие виды сливочного ванильного пломбира

Какой пломбир самый вкусный?

Какой пломбир самый вкусный?
Эксперт из «Чайной высоты» вслепую дегустирует «Лакомку», стаканчики, сахарный рожок и другие виды сливочного ванильного пломбира

Правда ли, что советское мороженое лучше современного
Правда ли, что советское мороженое лучше современного The Village поговорил с владельцем «Чайной высоты» Виктором Ениным о лучшем пломбире, технологиях производства и «пороках» главного летнего десерта
Правда ли, что советское мороженое лучше современного

Правда ли, что советское мороженое лучше современного
The Village поговорил с владельцем «Чайной высоты» Виктором Ениным о лучшем пломбире, технологиях производства и «пороках» главного летнего десерта

На «Курской» установили автомат для продажи мороженого

Также мороженое можно купить на станции метро «Котельники»

На «Курской» установили автомат для продажи мороженого

Сколько мороженого съели на фестивале «Московское мороженое»

Фестиваль мороженого в Москве посетили более 5 миллионов человек

Сколько мороженого съели на фестивале «Московское мороженое»

В Подмосковье начнут выпускать мороженое Cadbury и Oreo

Крупнейший британский производитель мороженого R&R договорился о сотрудничестве с Nestle

В Подмосковье начнут выпускать мороженое Cadbury и Oreo

«Московское мороженое»: Двухметровые пингвины и белые медведи в центре города
«Московское мороженое»: Двухметровые пингвины и белые медведи в центре города The Village посмотрел, как выглядит город в дни фестиваля мороженого, символами которого выбрали пингвинов и медведей
«Московское мороженое»: Двухметровые пингвины и белые медведи в центре города

«Московское мороженое»: Двухметровые пингвины и белые медведи в центре города
The Village посмотрел, как выглядит город в дни фестиваля мороженого, символами которого выбрали пингвинов и медведей

The Village пробует самое необычное мороженое Москвы

The Village пробует самое необычное мороженое МосквыЖареное мороженое, а также десерты со вкусом жвачки и шишек пихты — мы узнали, правда ли это вкусно

The Village пробует самое необычное мороженое Москвы

The Village пробует самое необычное мороженое Москвы
Жареное мороженое, а также десерты со вкусом жвачки и шишек пихты — мы узнали, правда ли это вкусно

В Москве раздадут бесплатное мороженое

Фестиваль «Московское мороженое» пройдёт в столице с 24 июня по 10 июля

В Москве раздадут бесплатное мороженое

В Москве 24 июня начнётся фестиваль мороженого

Москвичи смогут попробовать мороженое с пивом, беконом и орхидеей

В Москве 24 июня начнётся фестиваль мороженого

На ВДНХ открылись 11 новых кафе и ресторанов

На территории выставки открылись как полноценные рестораны, так и небольшие кафе с едой навынос

На ВДНХ открылись 11 новых кафе и ресторанов

В «Сокольниках» пройдёт фестиваль мороженого

На фестивале, который пройдёт в конце мая, посетителей ждёт 30 тонн мороженого

В «Сокольниках» пройдёт фестиваль мороженого

В ТЦ «Кунцево Плаза» открывается кафе с мороженым из жидкого азота CreamUP!

Кроме мороженого в кафе предложат попкорн с жидким азотом и нитробургер

В ТЦ «Кунцево Плаза» открывается кафе с мороженым из жидкого азота CreamUP!

«Баскин Роббинс» закрыла 33 киоска в Москве

Киоски закрыли из-за реформы нестационарной торговли в Москве

«Баскин Роббинс» закрыла 33 киоска в Москве

В «Москва-Сити» открылось кафе-мороженое Tim&Tim

В меню — мороженое 40 вкусов, а также круассаны, торты и кофе

В «Москва-Сити» открылось кафе-мороженое Tim&Tim

Кибератаки «Ростеха», бюджетная Tesla и судьба «Русской медиагруппы»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Кибератаки «Ростеха», бюджетная Tesla и судьба «Русской медиагруппы»

ВДНХ выпустила новые сорта фирменного мороженого

В ассортименте выставки появился клубничный и виноградный лёд

ВДНХ выпустила новые сорта фирменного мороженого

5 видов мороженого: с клубникой, вишней, йогуртом, томатами и пуэром
5 видов мороженого: с клубникой, вишней, йогуртом, томатами и пуэром Основатель кондитерской La Cannelle Алексей Прохоров рассказывает, как приготовить сорбет с клубникой и мятой, томатное мороженое с чили, мороженое с вишней в хересе, мороженое с пуэром и ещё одно
5 видов мороженого: с клубникой, вишней, йогуртом, томатами и пуэром

5 видов мороженого: с клубникой, вишней, йогуртом, томатами и пуэром
Основатель кондитерской La Cannelle Алексей Прохоров рассказывает, как приготовить сорбет с клубникой и мятой, томатное мороженое с чили, мороженое с вишней в хересе, мороженое с пуэром и ещё одно

В Центральном детском магазине на Лубянке открылся киоск с мороженым Tim&Tim

Здесь предлагают 14 видов мороженого, приготовленного из натуральных ингредиентов

В Центральном детском магазине на Лубянке открылся киоск с мороженым Tim&Tim

В ГУМе бесплатно раздадут мороженое

Бесплатно раздавать мороженое на территории магазина будут 9 июля с 10:00 до 22:00

В ГУМе бесплатно раздадут мороженое

В Большом Толмачёвском переулке открылось кафе с итальянским мороженым Viani

Сахар, молоко и свежие фрукты заведение закупает в России, а специальные пасты для мороженого заказывают из Италии

В Большом Толмачёвском переулке открылось кафе с итальянским мороженым Viani

В Москве установят 189 новых киосков «Мороженое»

Во всех новых киосках щитки и счётчики устанавливаются в заводских условиях

В Москве установят 189 новых киосков «Мороженое»

В парке «Сокольники» пройдёт «Праздник мороженого»

Во время фестиваля по всему парку установят около 100 ларьков с мороженым

В парке «Сокольники» пройдёт «Праздник мороженого»

В «Охотном ряду» открывается кафе Tutti Frutti

Новое заведение сети откроется 4 октября на нижнем уровне торгового центра

В «Охотном ряду» открывается кафе Tutti Frutti

Московские мороженщики на велосипедах и самокатах
Московские мороженщики на велосипедах и самокатах На городских улицах появились мороженщики на велосипедах и самокатах. The Village узнал, как их повстречать
Московские мороженщики на велосипедах и самокатах

Московские мороженщики на велосипедах и самокатах
На городских улицах появились мороженщики на велосипедах и самокатах. The Village узнал, как их повстречать

Мороженое: 32 вида с необычными вкусами Огуречное, сельдереевое, фиалковое, сметанное, с пивом, просекко, сиренью, кизилом, анисовым кремом и меренгой

Мороженое: 32 вида с необычными вкусами

Сорбет с просекко и необычное мороженое Ice Box

Мороженое и сорбет Ice Box с просекко, с тёмным пивом и брауни и с луком-шалотом и горгонзолой

Сорбет с просекко и необычное мороженое Ice Box

Анастасия Сартан о кафе Conversation
Анастасия Сартан о кафе Conversation Основатель магазина Trends Brands Настя Сартан о месте с расслабленной атмосферой бруклинского кафе
Анастасия Сартан о кафе Conversation

Анастасия Сартан о кафе Conversation
Основатель магазина Trends Brands Настя Сартан о месте с расслабленной атмосферой бруклинского кафе

В Москве пройдёт фестиваль мороженого

За два дня, которые будет длиться фестиваль, организаторы обещают приготовить восемь тонн мороженого

В Москве пройдёт фестиваль мороженого

В ГУМе бесплатно раздают мороженое

До 22:00 москвичам раздадут 120 тысяч порций холодного лакомства

В ГУМе бесплатно раздают мороженое

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ