Кто потерял и заработал на холодном лете в Москве
Хуже всего пришлось производителям кваса и мороженого
На ВДНХ пройдет фестиваль мороженого с дегустациями и мастер-классами
Мероприятие продлится с 11 по 16 июня
В ГУМе пройдет благотворительный «День мороженого»
Организаторы подготовили более 130 тысяч порций мороженого по 25 рублей
Кондитеры предупредили о возможной остановке производства из-за ограничения белорусского сырья
Нехватка продуктов может также привести к срыву контрактов и росту отпускных цен
В России возобновят производство мороженого «Выбор Кремля»
Продукт будет соответствовать нынешним и советским ГОСТам
В День защиты детей мороженое в ГУМе распродадут по специальной цене
В роли мороженщиков выступят известные музыканты и актеры
Роскачество дало рекомендации по выбору качественного мороженого
Взрослым советуют есть мороженое три-четыре раза в неделю
В выходные в «Москва-Сити» откроется смотровая площадка с фабрикой мороженого
Здесь можно посетить 3D-тур или самому приготовить мороженое
Редактор The Village — о любимой джелатерии в Риме Сотрудники редакции делятся адресами секретных мест в разных городах
Самую высокую смотровую площадку в Москве откроют ближе к середине 2018 года
Совместно с ней на 89-м этаже башни «Федерация.Восток» откроется фабрика мороженого и экоресторан
В Музее Москвы пройдет детский фестиваль «Москва на асфальте»
Куратором программы выступит проект «Афиша Дети»
Парки Москвы выпустили собственную марку мороженого
Вкусом лета станет сливочное мороженое с кусочками печенья
Продажи мороженого в столичном регионе упали на треть из-за непогоды
По данным синоптиков, в Москве среднемесячная температура июня оказалась ниже нормы на 2,5 градуса
Пользователи UberEATS в Москве смогут заказать мороженое Mövenpick
1 000 москвичей смогут попробовать новинку марки — набор из 5 эскимо со вкусом «Грецкий орех c кленовым сиропом»
Мороженое со вкусом бекона смогут попробовать гости фестиваля «Московское лето. Цветочный джем»
Он начнется 20 июля
В рамках летнего фестиваля Москве откроют шесть кулинарных школ
Мероприятие пройдет с 20 июля по 6 августа
Фестиваль «Московское лето» объявил детскую программу
Посетителей ждут занятия в школе изящных искусств, IT-академии и дизайн-бюро
«Я как будто розу жую»: Подростки пробуют необычное мороженое The Village попросил шестерых подростков попробовать десять видов странного мороженого
В «Аптекарском огороде» открылось кафе-мороженое Ice Embassy
Посетителей угостят домашним мороженым, сорбетом и венскими вафлями
В кафе столичного метро начнут продавать мороженое
Сейчас там можно приобрести обеды, выпечку и напитки
В «Сокольниках» состоится «Праздник мороженого»
На территории парка будут продавать мороженое более 15 вкусов
В ГУМе 5 июля бесплатно раздадут мороженое
Раздавать мороженое будут на протяжении 12 часов, с 10:00 до 22:00
«Раз для мужчин, значит, для мужчин»: владелец Tim&Tim — о скандале вокруг «мужского мороженого» Как мороженое разделилось на мужское и женское
Какой пломбир самый вкусный?Эксперт из «Чайной высоты» вслепую дегустирует «Лакомку», стаканчики, сахарный рожок и другие виды сливочного ванильного пломбира
Какой пломбир самый вкусный? Эксперт из «Чайной высоты» вслепую дегустирует «Лакомку», стаканчики, сахарный рожок и другие виды сливочного ванильного пломбира
Правда ли, что советское мороженое лучше современного The Village поговорил с владельцем «Чайной высоты» Виктором Ениным о лучшем пломбире, технологиях производства и «пороках» главного летнего десерта
На «Курской» установили автомат для продажи мороженого
Также мороженое можно купить на станции метро «Котельники»
Сколько мороженого съели на фестивале «Московское мороженое»
Фестиваль мороженого в Москве посетили более 5 миллионов человек
В Подмосковье начнут выпускать мороженое Cadbury и Oreo
Крупнейший британский производитель мороженого R&R договорился о сотрудничестве с Nestle
«Московское мороженое»: Двухметровые пингвины и белые медведи в центре города The Village посмотрел, как выглядит город в дни фестиваля мороженого, символами которого выбрали пингвинов и медведей
The Village пробует самое необычное мороженое МосквыЖареное мороженое, а также десерты со вкусом жвачки и шишек пихты — мы узнали, правда ли это вкусно
The Village пробует самое необычное мороженое Москвы Жареное мороженое, а также десерты со вкусом жвачки и шишек пихты — мы узнали, правда ли это вкусно
В Москве раздадут бесплатное мороженое
Фестиваль «Московское мороженое» пройдёт в столице с 24 июня по 10 июля
В Москве 24 июня начнётся фестиваль мороженого
Москвичи смогут попробовать мороженое с пивом, беконом и орхидеей
На ВДНХ открылись 11 новых кафе и ресторанов
На территории выставки открылись как полноценные рестораны, так и небольшие кафе с едой навынос
В «Сокольниках» пройдёт фестиваль мороженого
На фестивале, который пройдёт в конце мая, посетителей ждёт 30 тонн мороженого
В ТЦ «Кунцево Плаза» открывается кафе с мороженым из жидкого азота CreamUP!
Кроме мороженого в кафе предложат попкорн с жидким азотом и нитробургер
«Баскин Роббинс» закрыла 33 киоска в Москве
Киоски закрыли из-за реформы нестационарной торговли в Москве
В «Москва-Сити» открылось кафе-мороженое Tim&Tim
В меню — мороженое 40 вкусов, а также круассаны, торты и кофе
Кибератаки «Ростеха», бюджетная Tesla и судьба «Русской медиагруппы»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
ВДНХ выпустила новые сорта фирменного мороженого
В ассортименте выставки появился клубничный и виноградный лёд
5 видов мороженого: с клубникой, вишней, йогуртом, томатами и пуэром Основатель кондитерской La Cannelle Алексей Прохоров рассказывает, как приготовить сорбет с клубникой и мятой, томатное мороженое с чили, мороженое с вишней в хересе, мороженое с пуэром и ещё одно
В Центральном детском магазине на Лубянке открылся киоск с мороженым Tim&Tim
Здесь предлагают 14 видов мороженого, приготовленного из натуральных ингредиентов
В ГУМе бесплатно раздадут мороженое
Бесплатно раздавать мороженое на территории магазина будут 9 июля с 10:00 до 22:00
В Большом Толмачёвском переулке открылось кафе с итальянским мороженым Viani
Сахар, молоко и свежие фрукты заведение закупает в России, а специальные пасты для мороженого заказывают из Италии
В Москве установят 189 новых киосков «Мороженое»
Во всех новых киосках щитки и счётчики устанавливаются в заводских условиях
В парке «Сокольники» пройдёт «Праздник мороженого»
Во время фестиваля по всему парку установят около 100 ларьков с мороженым
В «Охотном ряду» открывается кафе Tutti Frutti
Новое заведение сети откроется 4 октября на нижнем уровне торгового центра
Московские мороженщики на велосипедах и самокатах На городских улицах появились мороженщики на велосипедах и самокатах. The Village узнал, как их повстречать
Сорбет с просекко и необычное мороженое Ice Box
Мороженое и сорбет Ice Box с просекко, с тёмным пивом и брауни и с луком-шалотом и горгонзолой
Анастасия Сартан о кафе Conversation Основатель магазина Trends Brands Настя Сартан о месте с расслабленной атмосферой бруклинского кафе
В Москве пройдёт фестиваль мороженого
За два дня, которые будет длиться фестиваль, организаторы обещают приготовить восемь тонн мороженого
В ГУМе бесплатно раздают мороженое
До 22:00 москвичам раздадут 120 тысяч порций холодного лакомства