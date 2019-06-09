В «Технограде» на ВДНХ с 11 по 16 июня пройдет фестиваль мороженого с дегустационными экскурсиями и мастер-классами от шеф-поваров.

Например, гостям представят жареное мороженое с ванильным соусом, сделанное по классическому французскому рецепту XVIII века, мороженое с вялеными сицилийскими томатами и свежим базиликом, десерт «Мюнхен», а также мороженое из чая анчан с морской солью.

Посетители смогут пройти квест, в котором попробуют три вида необычного мороженого, и создать десерт на свой вкус. На занятиях они научатся готовить десерт без сахара и лактозы, на пиве и вине, а также светящееся мороженое.

Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте «Технограда», там же можно зарегистрироваться на понравившиеся мастер-классы.