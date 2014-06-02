5 видов мороженого: с клубникой, вишней, йогуртом, томатами и пуэром Основатель кондитерской La Cannelle Алексей Прохоров рассказывает, как приготовить сорбет с клубникой и мятой, томатное мороженое с чили, мороженое с вишней в хересе, мороженое с пуэром и ещё одно