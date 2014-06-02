Любимое мороженое россиян Пломбиру в стаканчике нет равных
Кондитеры предупредили о возможной остановке производства из-за ограничения белорусского сырья
Нехватка продуктов может также привести к срыву контрактов и росту отпускных цен
Кондитеры предупредили о возможной остановке производства из-за ограничения белорусского сырья Нехватка продуктов может также привести к срыву контрактов и росту отпускных цен
В России возобновят производство мороженого «Выбор Кремля»
Продукт будет соответствовать нынешним и советским ГОСТам
В России возобновят производство мороженого «Выбор Кремля» Продукт будет соответствовать нынешним и советским ГОСТам
Роскачество дало рекомендации по выбору качественного мороженого
Взрослым советуют есть мороженое три-четыре раза в неделю
Роскачество дало рекомендации по выбору качественного мороженого Взрослым советуют есть мороженое три-четыре раза в неделю
Редактор The Village — о любимой джелатерии в Риме Сотрудники редакции делятся адресами секретных мест в разных городах
«Я как будто розу жую»: Подростки пробуют необычное мороженое The Village попросил шестерых подростков попробовать десять видов странного мороженого
«Раз для мужчин, значит, для мужчин»: владелец Tim&Tim — о скандале вокруг «мужского мороженого» Как мороженое разделилось на мужское и женское
Какой пломбир самый вкусный?Эксперт из «Чайной высоты» вслепую дегустирует «Лакомку», стаканчики, сахарный рожок и другие виды сливочного ванильного пломбира
Какой пломбир самый вкусный? Эксперт из «Чайной высоты» вслепую дегустирует «Лакомку», стаканчики, сахарный рожок и другие виды сливочного ванильного пломбира
В пятницу Uber будет доставлять мороженое в Санкт-Петербурге
Новым пользователям его привезут бесплатно
В пятницу Uber будет доставлять мороженое в Санкт-Петербурге Новым пользователям его привезут бесплатно
В Подмосковье начнут выпускать мороженое Cadbury и Oreo
Крупнейший британский производитель мороженого R&R договорился о сотрудничестве с Nestle
В Подмосковье начнут выпускать мороженое Cadbury и Oreo Крупнейший британский производитель мороженого R&R договорился о сотрудничестве с Nestle
На Невском открылся ресторан «Отмороженое»
В основе каждого блюда в меню — мороженое с необычным вкусом
На Невском открылся ресторан «Отмороженое» В основе каждого блюда в меню — мороженое с необычным вкусом
Кибератаки «Ростеха», бюджетная Tesla и судьба «Русской медиагруппы»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Кибератаки «Ростеха», бюджетная Tesla и судьба «Русской медиагруппы» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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На улицах города появился фургон с мороженым ручной работы
На улицах города появился фургон с мороженым ручной работы «Морошка». С конца этой недели он начнёт регулярные выезды
На улицах города появился фургон с мороженым ручной работы На улицах города появился фургон с мороженым ручной работы «Морошка». С конца этой недели он начнёт регулярные выезды
Карельский предприниматель может потерять компанию из-за спора вокруг мороженого «Сахарная трубочка»
Его конкурент намерен взыскать с компании сумму, практически равную её стоимости
Карельский предприниматель может потерять компанию из-за спора вокруг мороженого «Сахарная трубочка» Его конкурент намерен взыскать с компании сумму, практически равную её стоимости
В Хорватии приготовили мороженое со вкусом Facebook
Однако руководство социальной сети не давало разрешения на использование своего товарного знака