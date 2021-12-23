«Деревянные киты» записали песню о смерти. Незадолго до релиза у группы умер басист

Люди умирают, а музыка играет дальше. И даже песни пишутся — только вот очень грустные. Помню, как выходили релизы Ника Кейва после того, как со скалы сорвался его 15-летний сын. Или пластинка Mount Eerie, записанная им после смерти жены, — один из самых душераздирающих альбомов, что я слышал.

Иногда смертей больше, чем одна. Столько, что даже сложно в это поверить. Группа «Деревянные киты» записывала песню про смерть — ну как про смерть, скорее, про тех, кто умер: вокалистка Света Матвеева за два года потеряла и папу, и близкого человека. И буквально за две недели до релиза умер басист группы Артем Кораблев. Писать песню про смерть близкого, а потом потерять человека, с которым ты ее пишешь, — чернее иронии и не придумать.

Сложно что-либо добавить в такой ситуации. Мы попросили Свету Матвееву рассказать, как она переживает этот период. Сингл «Деревянных китов» можно послушать ниже.