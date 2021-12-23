«Деревянные киты» записали песню о смерти. Незадолго до релиза у группы умер басист Света Матвеева рассказывает, как все это пережить
Люди умирают, а музыка играет дальше. И даже песни пишутся — только вот очень грустные. Помню, как выходили релизы Ника Кейва после того, как со скалы сорвался его 15-летний сын. Или пластинка Mount Eerie, записанная им после смерти жены, — один из самых душераздирающих альбомов, что я слышал.
Иногда смертей больше, чем одна. Столько, что даже сложно в это поверить. Группа «Деревянные киты» записывала песню про смерть — ну как про смерть, скорее, про тех, кто умер: вокалистка Света Матвеева за два года потеряла и папу, и близкого человека. И буквально за две недели до релиза умер басист группы Артем Кораблев. Писать песню про смерть близкого, а потом потерять человека, с которым ты ее пишешь, — чернее иронии и не придумать.
Сложно что-либо добавить в такой ситуации. Мы попросили Свету Матвееву рассказать, как она переживает этот период. Сингл «Деревянных китов» можно послушать ниже.
Света Матвеева
«Деревянные киты»
За эти два года я поняла, что смерть — это такая же часть нашей жизни, как дни рождения, свадьбы или новые встречи. Раньше казалось, что похороны и все, что их окружает, — это вещи, которые случаются, но не с тобой, а где-то далеко.
К трагедиям и смертям близких невозможно привыкнуть, но это то, что меня сильно заземляет. Сейчас, после смерти Артема, я понимаю, что в цепочке этих смертей нет никакого божественного промысла. Просто так случается. А дальше тебе самому надо выбирать, как именно это проживать. Благодарить высшие силы за эти испытания совершено не хочется. Мне сильно помогло, что после смерти молодого человека я сразу пошла к хорошему клиническому психологу. За это время я проделала огромный путь к умению с собой договариваться, особенно по части проживания всех этих событий. Поэтому, когда умер и Артем, я была отчасти подготовлена к тому, что делать дальше. Так я взялась за организацию похорон, и это не было чем-то страшным — наоборот, способ справиться и на какое-то время уйти от эмоций.
Тяжелее всего после похорон — только тогда ты начинаешь осмыслять, что случилось. Стало сложно вспоминать об Артеме, говорить о нем — как будто сейчас это все блокируется у меня в голове.
В последнее время все мои песни связаны с переживаниями о смерти близких. В какой-то момент я просто понимаю, что готова об этом написать: мы приходим на репетицию, что-то играем — и я осознаю, что мне все-таки нужно проговорить этот трагический опыт в песне. И тогда получаются стихи. Как и с разговорами про умерших — им нужно дать время. Сейчас меня несколько раз просили рассказать об Артеме, но я пока не готова. Не готова вспоминать даже хорошее — у меня внутри большой клубок из чувств, который я пока не переварила.
А еще я очень переживаю за друзей и семью Артема. Я понимаю, что им, возможно, в 200 раз сложнее через это пройти.
В феврале «Деревянные киты» сыграют «Колыбельную» и другие песни вживую. Расписание концертов можно посмотреть вот здесь.
Обложка: Анастасия Райкевич/«Деревянные киты»