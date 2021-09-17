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Как за три месяца получить музыкальное образование
Промо
Как за три месяца получить музыкальное образование И узнать фидбэк от Лизы Монеточки, Cream Soda и OBLADAET о своем творчестве
Как за три месяца получить музыкальное образование
Промо

Как за три месяца получить музыкальное образование
И узнать фидбэк от Лизы Монеточки, Cream Soda и OBLADAET о своем творчестве

Idles, «Декстер» и «Звуковые образы постсоветской поп-музыки»
Idles, «Декстер» и «Звуковые образы постсоветской поп-музыки» Что слушать, смотреть и читать в выходные
Idles, «Декстер» и «Звуковые образы постсоветской поп-музыки»

Idles, «Декстер» и «Звуковые образы постсоветской поп-музыки»
Что слушать, смотреть и читать в выходные

Как Tequilajazzz стала великой русской группой? Разбираемся вместе с ее лидером Евгением Федоровым
Как Tequilajazzz стала великой русской группой? Разбираемся вместе с ее лидером Евгением Федоровым «Не пытаться делать что-то модное, а делать сразу вечное»
Как Tequilajazzz стала великой русской группой? Разбираемся вместе с ее лидером Евгением Федоровым

Как Tequilajazzz стала великой русской группой? Разбираемся вместе с ее лидером Евгением Федоровым
«Не пытаться делать что-то модное, а делать сразу вечное»

«Дунай», фит Доры и Платины и воспоминания Сусанны Христофоровны — основательницы «Пароса»
«Дунай», фит Доры и Платины и воспоминания Сусанны Христофоровны — основательницы «Пароса» Лучшие альбомы, фильмы и книги недели
«Дунай», фит Доры и Платины и воспоминания Сусанны Христофоровны — основательницы «Пароса»

«Дунай», фит Доры и Платины и воспоминания Сусанны Христофоровны — основательницы «Пароса»
Лучшие альбомы, фильмы и книги недели

HMOT, сооснователь Klammklang — о российской электронике, неолиберализме и пении птиц
HMOT, сооснователь Klammklang — о российской электронике, неолиберализме и пении птиц «Какого черта кто-то считает, что может отнять у нас право мечтать?»
HMOT, сооснователь Klammklang — о российской электронике, неолиберализме и пении птиц

HMOT, сооснователь Klammklang — о российской электронике, неолиберализме и пении птиц
«Какого черта кто-то считает, что может отнять у нас право мечтать?»

«Русские горки»: Качели как символ ушедшего детства в клипе «Элли на маковом поле»
«Русские горки»: Качели как символ ушедшего детства в клипе «Элли на маковом поле» «Выхода нет» поколения зумеров
«Русские горки»: Качели как символ ушедшего детства в клипе «Элли на маковом поле»

«Русские горки»: Качели как символ ушедшего детства в клипе «Элли на маковом поле»
«Выхода нет» поколения зумеров

Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть?
Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть? Спектакли, выставки и онлайн-фестивали
Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть?

Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть?
Спектакли, выставки и онлайн-фестивали

Бережно к себе: Лана Дель Рей расставляет приоритеты на новом альбоме «Blue Banisters»
Бережно к себе: Лана Дель Рей расставляет приоритеты на новом альбоме «Blue Banisters» Артем Макарский — о том, как изменилась певица
Бережно к себе: Лана Дель Рей расставляет приоритеты на новом альбоме «Blue Banisters»

Бережно к себе: Лана Дель Рей расставляет приоритеты на новом альбоме «Blue Banisters»
Артем Макарский — о том, как изменилась певица

Документалка Apple TV про The Velvet Underground, книга Рема Колхаса о Нью-Йорке
Документалка Apple TV про The Velvet Underground, книга Рема Колхаса о Нью-Йорке И довольно унылый альбом Coldplay — что смотреть, читать и (не) слушать на этой неделе
Документалка Apple TV про The Velvet Underground, книга Рема Колхаса о Нью-Йорке

Документалка Apple TV про The Velvet Underground, книга Рема Колхаса о Нью-Йорке
И довольно унылый альбом Coldplay — что смотреть, читать и (не) слушать на этой неделе

Жестокость семейного застолья глазами подростка в клипе группы «Привет»
Жестокость семейного застолья глазами подростка в клипе группы «Привет» «Самое стремное — когда открытое унижение прикрывают заботой и жизненным опытом»
Жестокость семейного застолья глазами подростка в клипе группы «Привет»

Жестокость семейного застолья глазами подростка в клипе группы «Привет»
«Самое стремное — когда открытое унижение прикрывают заботой и жизненным опытом»

4 интересных маршрута с плейлистами для прогулки в Питере
4 интересных маршрута с плейлистами для прогулки в Питере От Гнойного, Гречки, Арсения Крестителя и Василия Бархатова
4 интересных маршрута с плейлистами для прогулки в Питере

4 интересных маршрута с плейлистами для прогулки в Питере
От Гнойного, Гречки, Арсения Крестителя и Василия Бархатова

«Хотелось добавить какого-то волшебства»: Kedr Livanskiy — об альбоме «Liminal Soul», минимализме и Михаиле Елизарове
«Хотелось добавить какого-то волшебства»: Kedr Livanskiy — об альбоме «Liminal Soul», минимализме и Михаиле Елизарове
«Хотелось добавить какого-то волшебства»: Kedr Livanskiy — об альбоме «Liminal Soul», минимализме и Михаиле Елизарове

«Хотелось добавить какого-то волшебства»: Kedr Livanskiy — об альбоме «Liminal Soul», минимализме и Михаиле Елизарове

«В этой бессмыслице кроется бездна»: Shadowax о своем шоу «Кач»
«В этой бессмыслице кроется бездна»: Shadowax о своем шоу «Кач»
«В этой бессмыслице кроется бездна»: Shadowax о своем шоу «Кач»

«В этой бессмыслице кроется бездна»: Shadowax о своем шоу «Кач»

Гуляем с Евгенией Воскобойниковой по Хамовникам
Гуляем с Евгенией Воскобойниковой по Хамовникам Говорим об иноагентах, доступной Москве и борьбе за свои права
Гуляем с Евгенией Воскобойниковой по Хамовникам

Гуляем с Евгенией Воскобойниковой по Хамовникам
Говорим об иноагентах, доступной Москве и борьбе за свои права

«Бритни против Спирса»: Как документальные фильмы и поддержка фанатов помогли певице избавиться от опеки отца
«Бритни против Спирса»: Как документальные фильмы и поддержка фанатов помогли певице избавиться от опеки отца
«Бритни против Спирса»: Как документальные фильмы и поддержка фанатов помогли певице избавиться от опеки отца

«Бритни против Спирса»: Как документальные фильмы и поддержка фанатов помогли певице избавиться от опеки отца

Гуляем с Верой Котельниковой у «Кропоткинской»
Гуляем с Верой Котельниковой у «Кропоткинской» Говорим о профитролях, черном мраморе и юморе
Гуляем с Верой Котельниковой у «Кропоткинской»

Гуляем с Верой Котельниковой у «Кропоткинской»
Говорим о профитролях, черном мраморе и юморе

Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю?
Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю? Фильмы с «Кинотавра», концерт «Кровостока» и фестиваль «Слезы авторки»
Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю?

Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю?
Фильмы с «Кинотавра», концерт «Кровостока» и фестиваль «Слезы авторки»

Шансон или Шарлот: Сможете ли вы отличить романсы Вертинского от поп-музыки
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Шансон или Шарлот: Сможете ли вы отличить романсы Вертинского от поп-музыки
Шансон или Шарлот: Сможете ли вы отличить романсы Вертинского от поп-музыки
Спецпроект

Шансон или Шарлот: Сможете ли вы отличить романсы Вертинского от поп-музыки

Трибьют Velvet Underground, сериал Apple по Айзеку Азимову и путеводитель по Узбекистану
Трибьют Velvet Underground, сериал Apple по Айзеку Азимову и путеводитель по Узбекистану Что слушать, читать и смотреть на этой неделе
Трибьют Velvet Underground, сериал Apple по Айзеку Азимову и путеводитель по Узбекистану

Трибьют Velvet Underground, сериал Apple по Айзеку Азимову и путеводитель по Узбекистану
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Lil Nas X, 3HCompany, Sex Education и другие релизы недели
Lil Nas X, 3HCompany, Sex Education и другие релизы недели Что слушать, смотреть и читать прямо сейчас
Lil Nas X, 3HCompany, Sex Education и другие релизы недели

Lil Nas X, 3HCompany, Sex Education и другие релизы недели
Что слушать, смотреть и читать прямо сейчас

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