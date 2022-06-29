Эксклюзив, индийская кухня, кебабы и слабоалкогольные напитки: Что мы будем есть (и пить) в 2021 году?
Самые безопасные и рискованные категории продуктов по версии Роскачества
Лучше обойтись без покупных шашлыков летом
Медовуха: Что такое мед спонтанного брожения и как готовить его дома Разбираемся с хитростями создания напитка в домашних условиях
В Москву с гастролями приедет один из лучших баров мира
Лондонский Artesian предложит четыре крепких коктейля
Eva: Ресторан с современной греческой едой на Большой Грузинской
Закуски в стол в домашней атмосфере
«Вкусвилл» открыл собственную кофейню с выпечкой
Первый «ВкусКофе» появился в магазине на Большой Грузинской
Кто потерял и заработал на холодном лете в Москве
Хуже всего пришлось производителям кваса и мороженого
Сингапурский Manhattan Bar приедет в Москву на гастроли
В прошлом году он занял третье место в рейтинге лучших баров мира
В онлайн-магазине «Беру» появились вино и крепкий алкоголь
Совершеннолетние пользователи могут забронировать напитки и выкупить их в одной из 27 винотек
В Москве пройдет барный фестиваль World Class Night
На нем выступят бартендеры из Австралии, США и Испании
Рокетбанк запустил акцию с бесплатными коктейлями
Клиентам банка нужно сделать заказ на сумму от 101 рубля
В «Вермутерии» выступит экс-президент гильдии барменов Великобритании Сальваторе Калабрезе
30 марта он проведет мастер-класс по приготовлению коктейлей
Natura Siberica начнет продавать воду по 500 рублей за бутылку
Вода появится в фирменных магазинах компании и в ресторанах
Лучший и худший яблочный сок по версии Роскачества
21 и 33 брендов сока получил максимальные оценки экспертов
В баре «Кот Шредингера» пройдет распродажа креативной посуды
Посуду из-под коктейлей отдадут по символической цене
Создатели сети пивных ресторанов Lambic открыли паб BeerNation
Гостям предлагают около 100 видов пива из 14 стран
Как россияне потребляют вино
Средний чек на покупку вина в сентябре вырос на 5,7 % по сравнению с прошлым годом
На всех станциях МЦК установят автоматы с напитками и закусками
Пассажиры смогут купить горячие и холодные напитки, печенье и шоколадки
На МЦК появились автоматы с кофе, снеками и прохладительными напитками
Сделать покупки можно на 19 станциях
Московские бары запустили курсы для новичков и профессионалов
В рамках обучения ученики пройдут стажировку в баре
В новогоднем меню Burger Heroes появились бургер с мандарином и какао
Сезонное предложение действительно до февраля
На проспекте Мира откроется вторая кофейня Skuratov Coffee
Открытие запланировано на 5 августа
В Москве заработало приложение с бонусной системой напитков iDrink
Подписка на приложение стоит 390 рублей
Вместо бокала шампанского: Девять коктейлей на основе игристого Рассказываем, как приготовить оригинальные напитки для новогодней ночи
Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в Москве The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
На Петровке открылся бар Mondriaan Bar
За коктейльную карту отвечает Михаил Молотов, известный по работе в заведениях Noor, Mendeleev и GQ
«Дикси» откажется почти от половины ассортимента
Новое руководство компании считает, что это позволит повысить посещаемость магазинов сети
Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов The Village попросил московских шеф-барменов поделиться рецептами коктейлей, которые легко приготовить дома
На месте Good Enough откроется временный бар Heineken Bar
За напитки отвечает команда ресторана Pinch, а меню разработал шеф-повар ресторана «Северяне»
В «Хлебной Лавке» появилось меню согревающих напитков
В их составе — ягоды, пряности и специи
В центрах госуслуг за ожидание в очереди будут угощать кофе и чаем
Горячие напитки будут предлагать тем, кто ждёт более 15 минут
В «Фаренгейт» приезжает британский бармен Эрик Лоринц
Стоимость приготовленных Лоринцем коктейлей составит от 550 до 650 рублей
В России прекращаются продажи Coca-Cola Light
Вместо неё на прилавках появится новая Coca-Cola Zero
Кооператив «Чёрный» закрывает подписку на кофе из-за финансовых трудностей
В кооперативе заявили, что «Чёрный» экономически неэффективен
На Долгоруковской улице открылся уличный мини-бар Daily Drinks
На Долгоруковской улице открылся киоск, где навынос продают кофе, чай и безалкогольные коктейли.