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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Основатель «Теремка»: В России будут продавать «Добрую колу» вместо Coca-Cola

Основатель «Теремка»: В России будут продавать «Добрую колу» вместо Coca-Cola

KFC и Burger King заменят Coca-Cola на «Черноголовку»
29 июня 2022

KFC и Burger King заменят Coca-Cola на «Черноголовку»

Coca-Cola уйдет из России
17 июня 2022

Coca-Cola уйдет из России

Как приготовить глинтвейн и грог? Вот 3 согревающих рецепта для холодных дней
Как приготовить глинтвейн и грог? Вот 3 согревающих рецепта для холодных дней
Как приготовить глинтвейн и грог? Вот 3 согревающих рецепта для холодных дней

Как приготовить глинтвейн и грог? Вот 3 согревающих рецепта для холодных дней

В «МакКафе» теперь можно заказать горячие напитки на кокосовом или миндальном молоке
15 марта 2021

В «МакКафе» теперь можно заказать горячие напитки на кокосовом или миндальном молоке

Эксклюзив, индийская кухня, кебабы и слабоалкогольные напитки: Что мы будем есть (и пить) в 2021 году?
Эксклюзив, индийская кухня, кебабы и слабоалкогольные напитки: Что мы будем есть (и пить) в 2021 году?
Эксклюзив, индийская кухня, кебабы и слабоалкогольные напитки: Что мы будем есть (и пить) в 2021 году?

Эксклюзив, индийская кухня, кебабы и слабоалкогольные напитки: Что мы будем есть (и пить) в 2021 году?

Самые безопасные и рискованные категории продуктов по версии Роскачества

Лучше обойтись без покупных шашлыков летом

Самые безопасные и рискованные категории продуктов по версии Роскачества

Россияне стали пить больше кофе, чем чая

Продажи кофе впервые обогнали чай

Россияне стали пить больше кофе, чем чая

От дальгоны до лимонада из шиповника: 7 рецептов домашних напитков
От дальгоны до лимонада из шиповника: 7 рецептов домашних напитков Быстро и вкусно
От дальгоны до лимонада из шиповника: 7 рецептов домашних напитков

От дальгоны до лимонада из шиповника: 7 рецептов домашних напитков
Быстро и вкусно

Медовуха: Что такое мед спонтанного брожения и как готовить его дома
Медовуха: Что такое мед спонтанного брожения и как готовить его дома Разбираемся с хитростями создания напитка в домашних условиях
Медовуха: Что такое мед спонтанного брожения и как готовить его дома

Медовуха: Что такое мед спонтанного брожения и как готовить его дома
Разбираемся с хитростями создания напитка в домашних условиях

Pena Pack: Как бьюти-бокс, только с пивом
Pena Pack: Как бьюти-бокс, только с пивом Секретный набор крафта
Pena Pack: Как бьюти-бокс, только с пивом

Pena Pack: Как бьюти-бокс, только с пивом
Секретный набор крафта

В Москву с гастролями приедет один из лучших баров мира

Лондонский Artesian предложит четыре крепких коктейля

В Москву с гастролями приедет один из лучших баров мира

Eva: Ресторан с современной греческой едой на Большой Грузинской

Закуски в стол в домашней атмосфере

Eva: Ресторан с современной греческой едой на Большой Грузинской

«Вкусвилл» открыл собственную кофейню с выпечкой

Первый «ВкусКофе» появился в магазине на Большой Грузинской

«Вкусвилл» открыл собственную кофейню с выпечкой

Do Not Disturb: Бар с консьержем на Петровке

До конца года шампанское льется рекой бесплатно

Do Not Disturb: Бар с консьержем на Петровке

Зачем спортсмены возили на Олимпиаду безалкогольное пиво
ПРОМО
Зачем спортсмены возили на Олимпиаду безалкогольное пиво И почему доля его потребления в мире растет
Зачем спортсмены возили на Олимпиаду безалкогольное пиво
ПРОМО

Зачем спортсмены возили на Олимпиаду безалкогольное пиво
И почему доля его потребления в мире растет

В России появилась черная Fanta

В рамках рекламной кампании на улицах откроют «черные дыры»

В России появилась черная Fanta

Любимые напитки россиян

Пиво и сидр вытеснили шампанское

Любимые напитки россиян

Кто потерял и заработал на холодном лете в Москве

Хуже всего пришлось производителям кваса и мороженого

Кто потерял и заработал на холодном лете в Москве

Сингапурский Manhattan Bar приедет в Москву на гастроли

В прошлом году он занял третье место в рейтинге лучших баров мира

Сингапурский Manhattan Bar приедет в Москву на гастроли

В онлайн-магазине «Беру» появились вино и крепкий алкоголь

Совершеннолетние пользователи могут забронировать напитки и выкупить их в одной из 27 винотек

В онлайн-магазине «Беру» появились вино и крепкий алкоголь

В Москве пройдет барный фестиваль World Class Night

На нем выступят бартендеры из Австралии, США и Испании

В Москве пройдет барный фестиваль World Class Night

Колд брю Redo
Колд брю Redo Интересные продукты, на которые стоит обратить внимание
Колд брю Redo

Колд брю Redo
Интересные продукты, на которые стоит обратить внимание

Рокетбанк запустил акцию с бесплатными коктейлями

Клиентам банка нужно сделать заказ на сумму от 101 рубля

Рокетбанк запустил акцию с бесплатными коктейлями

На сладкие напитки отменят льготы

Минфин хочет лишить сладкие напитки привилегий

На сладкие напитки отменят льготы

В «Вермутерии» выступит экс-президент гильдии барменов Великобритании Сальваторе Калабрезе

30 марта он проведет мастер-класс по приготовлению коктейлей

В «Вермутерии» выступит экс-президент гильдии барменов Великобритании Сальваторе Калабрезе

Natura Siberica начнет продавать воду по 500 рублей за бутылку

Вода появится в фирменных магазинах компании и в ресторанах

Natura Siberica начнет продавать воду по 500 рублей за бутылку

Российский тоник Rocket Tonic
Российский тоник Rocket Tonic Интересные продукты, на которые стоит обратить внимание
Российский тоник Rocket Tonic

Российский тоник Rocket Tonic
Интересные продукты, на которые стоит обратить внимание

Странно красиво: Бар «Напитки»
Странно красиво: Бар «Напитки» Новый проект от создателей «Сосны и Липы»
Странно красиво: Бар «Напитки»

Странно красиво: Бар «Напитки»
Новый проект от создателей «Сосны и Липы»

Лучший и худший яблочный сок по версии Роскачества

21 и 33 брендов сока получил максимальные оценки экспертов

Лучший и худший яблочный сок по версии Роскачества

В баре «Кот Шредингера» пройдет распродажа креативной посуды

Посуду из-под коктейлей отдадут по символической цене

В баре «Кот Шредингера» пройдет распродажа креативной посуды

Создатели сети пивных ресторанов Lambic открыли паб BeerNation

Гостям предлагают около 100 видов пива из 14 стран

Создатели сети пивных ресторанов Lambic открыли паб BeerNation

Как россияне потребляют вино

Средний чек на покупку вина в сентябре вырос на 5,7 % по сравнению с прошлым годом

Как россияне потребляют вино

На всех станциях МЦК установят автоматы с напитками и закусками

Пассажиры смогут купить горячие и холодные напитки, печенье и шоколадки

На всех станциях МЦК установят автоматы с напитками и закусками

На МЦК появились автоматы с кофе, снеками и прохладительными напитками

Сделать покупки можно на 19 станциях

На МЦК появились автоматы с кофе, снеками и прохладительными напитками

Московские бары запустили курсы для новичков и профессионалов

В рамках обучения ученики пройдут стажировку в баре

Московские бары запустили курсы для новичков и профессионалов

В Москве обновили гид по лучшим городским кофейням

В новую версию вошли 213 заведений

В Москве обновили гид по лучшим городским кофейням

В новогоднем меню Burger Heroes появились бургер с мандарином и какао

Сезонное предложение действительно до февраля

В новогоднем меню Burger Heroes появились бургер с мандарином и какао

На проспекте Мира откроется вторая кофейня Skuratov Coffee

Открытие запланировано на 5 августа

На проспекте Мира откроется вторая кофейня Skuratov Coffee

В Москве заработало приложение с бонусной системой напитков iDrink

Подписка на приложение стоит 390 рублей

В Москве заработало приложение с бонусной системой напитков iDrink

Вместо бокала шампанского: Девять коктейлей на основе игристого
Вместо бокала шампанского: Девять коктейлей на основе игристого Рассказываем, как приготовить оригинальные напитки для новогодней ночи
Вместо бокала шампанского: Девять коктейлей на основе игристого

Вместо бокала шампанского: Девять коктейлей на основе игристого
Рассказываем, как приготовить оригинальные напитки для новогодней ночи

Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в Москве
Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в Москве The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в Москве

Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в Москве
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

На Петровке открылся бар Mondriaan Bar

За коктейльную карту отвечает Михаил Молотов, известный по работе в заведениях Noor, Mendeleev и GQ

На Петровке открылся бар Mondriaan Bar

«Дикси» откажется почти от половины ассортимента

Новое руководство компании считает, что это позволит повысить посещаемость магазинов сети

«Дикси» откажется почти от половины ассортимента

Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов
Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов The Village попросил московских шеф-барменов поделиться рецептами коктейлей, которые легко приготовить дома
Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов

Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов
The Village попросил московских шеф-барменов поделиться рецептами коктейлей, которые легко приготовить дома

На месте Good Enough откроется временный бар Heineken Bar

За напитки отвечает команда ресторана Pinch, а меню разработал шеф-повар ресторана «Северяне»

На месте Good Enough откроется временный бар Heineken Bar

В «Хлебной Лавке» появилось меню согревающих напитков

В их составе — ягоды, пряности и специи

В «Хлебной Лавке» появилось меню согревающих напитков

В центрах госуслуг за ожидание в очереди будут угощать кофе и чаем

Горячие напитки будут предлагать тем, кто ждёт более 15 минут

В центрах госуслуг за ожидание в очереди будут угощать кофе и чаем

В «Фаренгейт» приезжает британский бармен Эрик Лоринц

Стоимость приготовленных Лоринцем коктейлей составит от 550 до 650 рублей

В «Фаренгейт» приезжает британский бармен Эрик Лоринц

В России прекращаются продажи Coca-Cola Light

Вместо неё на прилавках появится новая Coca-Cola Zero

В России прекращаются продажи Coca-Cola Light

Кооператив «Чёрный» закрывает подписку на кофе из-за финансовых трудностей

В кооперативе заявили, что «Чёрный» экономически неэффективен

Кооператив «Чёрный» закрывает подписку на кофе из-за финансовых трудностей

На Долгоруковской улице открылся уличный мини-бар Daily Drinks

На Долгоруковской улице открылся киоск, где навынос продают кофе, чай и безалкогольные коктейли.

На Долгоруковской улице открылся уличный мини-бар Daily Drinks

Всё в твоих руках: 5 курьеров о передвижении по городу The Village поговорил с пятью курьерами в Петербурге и выяснил, на каком транспорте они передвигаются, как быстрее всего доставить корреспонденцию и сколько поездок надо сделать за день.

Всё в твоих руках: 5 курьеров о передвижении по городу

Мангово-ананасовый смузи Ура-ура-ура. Наконец-то делюсь с вами рецептом своего мангово-ананасового смузи! Чистый экспромт, дорогие читатели, а получило-о-о-ось. Вкусненько!

Мангово-ананасовый смузи

Mojito За бортом +36. Лопасти вентилятора еле двигаются. Невероятно жарко становится от одного взгляда в окно, хватает увидеть раздетых людей, детей,поливающих друг друга водой из бутылок и раскаленный асфальт.

Mojito

Сезон открыт? Ну тогда поехали! Так как сезон лимонадов на этом сайте уже открыт, хочу поделиться еще несколькими "вкусными" рецептами этого замечательного напитка :)

Сезон открыт? Ну тогда поехали!

Персиково-клубничный крюшон Рецепт очень вкусного крюшона, холодного алкогольного напитка, чем-то напоминающего пунш.&nbsp;

Персиково-клубничный крюшон

Пунш, как много в этом звуке! Ну вот и наступили морозы и холода! Каждый согревается, как может))

Пунш, как много в этом звуке!

Югославский чай Как альтернатива глинтвейну:)

Югославский чай