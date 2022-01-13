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Рецепты шефов13 января 2022

Как приготовить глинтвейн и грог? Вот 3 согревающих рецепта для холодных дней

Как приготовить глинтвейн и грог? Вот 3 согревающих рецепта для холодных дней
АвторТаня Решетник

Зимой, особенно в такую холодную и снежную погоду, как в этом году, согреваться хочется не только теплыми пледами и шерстяными носками, но и сытной, пряной едой или ароматными горячими напитками. Про самые зимние рецепты мы еще расскажем, а в этот раз делимся тремя предельно простыми рецептами горячих напитков: глинтвейна и более крепкого грога. Два из них еще и горячительные, один — безалкогольная версия.

Глинтвейн из вишневого пива с малиновым пюре

по рецепту команды Beer Pairing

Ингредиенты

Вишневое пиво — 0,75 л

Малиновое пюре или варенье — 150 г

Ликер трипл-сек — 100 мл

Апельсин — 200 г

Яблоко — 200 г

Лимон — 200 г

Корица, палочки — 6 шт.

Гвоздика, бутончики — 7–9 шт.

Бадьян — 7–9 шт.

Мед или сахар — 2 ст. л.

Способ приготовления

Фрукты прямо вместе с кожурой порезать полукольцами. В сотейник перелить пиво, добавить ликер, малиновое пюре, фрукты, специи. Добавить мед или сахар. Нагревать на среднем огне до первых пузырьков.

После этого закрыть крышкой и дать настояться 30 минут. Напиток можно подавать к столу.

Безалкогольный глинтвейн

по рецепту команды закусочных «Вай Мэ!»

Ингредиенты

Вишневый сок — 150 мл

Апельсин — 15 г

Яблоко — 15 г

Мед — 15 г

Корица — 1 палочка

Бадьян — 1 г

Гвоздика — 1 г

Способ приготовления

Порезать фрукты произвольно. Положить их в сотейник, добавить специи, мед и апельсиновый сок. Подогреть на среднем огне (не кипятить!) и перелить в бокал. Готово!

Красный грог с джином

по рецепту команды ресторана «Черетто море»

Ингредиенты

Джин — 60 мл

Каркаде — 4 г

Ванильный сироп — 50 мл

Вода — 400 мл

Сок лимона — 15 мл

Способ приготовления

Залить каркаде кипятком в сотейнике, заваривать 3 минуты.

Добавить джин, сироп и лимонный сок. Варить на медленном огне, не доводя до кипения. Снять с огня и перелить в чайник. Готово!

Фотографии: обложка - loki_ast - stock.adobe.com, 1 - Atlasstock.adobe.com, 2 - «Вай Мэ!», 3 - Черетто Море

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