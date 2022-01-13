Как приготовить глинтвейн и грог? Вот 3 согревающих рецепта для холодных дней

Зимой, особенно в такую холодную и снежную погоду, как в этом году, согреваться хочется не только теплыми пледами и шерстяными носками, но и сытной, пряной едой или ароматными горячими напитками. Про самые зимние рецепты мы еще расскажем, а в этот раз делимся тремя предельно простыми рецептами горячих напитков: глинтвейна и более крепкого грога. Два из них еще и горячительные, один — безалкогольная версия.