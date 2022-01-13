Как приготовить глинтвейн и грог? Вот 3 согревающих рецепта для холодных дней
Зимой, особенно в такую холодную и снежную погоду, как в этом году, согреваться хочется не только теплыми пледами и шерстяными носками, но и сытной, пряной едой или ароматными горячими напитками. Про самые зимние рецепты мы еще расскажем, а в этот раз делимся тремя предельно простыми рецептами горячих напитков: глинтвейна и более крепкого грога. Два из них еще и горячительные, один — безалкогольная версия.
Глинтвейн из вишневого пива с малиновым пюре
по рецепту команды Beer Pairing
Ингредиенты
Вишневое пиво — 0,75 л
Малиновое пюре или варенье — 150 г
Ликер трипл-сек — 100 мл
Апельсин — 200 г
Яблоко — 200 г
Лимон — 200 г
Корица, палочки — 6 шт.
Гвоздика, бутончики — 7–9 шт.
Бадьян — 7–9 шт.
Мед или сахар — 2 ст. л.
Способ приготовления
Фрукты прямо вместе с кожурой порезать полукольцами. В сотейник перелить пиво, добавить ликер, малиновое пюре, фрукты, специи. Добавить мед или сахар. Нагревать на среднем огне до первых пузырьков.
После этого закрыть крышкой и дать настояться 30 минут. Напиток можно подавать к столу.
Безалкогольный глинтвейн
по рецепту команды закусочных «Вай Мэ!»
Ингредиенты
Вишневый сок — 150 мл
Апельсин — 15 г
Яблоко — 15 г
Мед — 15 г
Корица — 1 палочка
Бадьян — 1 г
Гвоздика — 1 г
Способ приготовления
Порезать фрукты произвольно. Положить их в сотейник, добавить специи, мед и апельсиновый сок. Подогреть на среднем огне (не кипятить!) и перелить в бокал. Готово!
Красный грог с джином
по рецепту команды ресторана «Черетто море»
Ингредиенты
Джин — 60 мл
Каркаде — 4 г
Ванильный сироп — 50 мл
Вода — 400 мл
Сок лимона — 15 мл
Способ приготовления
Залить каркаде кипятком в сотейнике, заваривать 3 минуты.
Добавить джин, сироп и лимонный сок. Варить на медленном огне, не доводя до кипения. Снять с огня и перелить в чайник. Готово!
Фотографии: обложка - loki_ast - stock.adobe.com, 1 - Atlas - stock.adobe.com, 2 - «Вай Мэ!», 3 - Черетто Море