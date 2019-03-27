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Самые безопасные и рискованные категории продуктов по версии Роскачества

Лучше обойтись без покупных шашлыков летом

Самые безопасные и рискованные категории продуктов по версии Роскачества
Лучше обойтись без покупных шашлыков летом

Россияне стали пить больше кофе, чем чая

Продажи кофе впервые обогнали чай

Россияне стали пить больше кофе, чем чая
Продажи кофе впервые обогнали чай

От дальгоны до лимонада из шиповника: 7 рецептов домашних напитков
От дальгоны до лимонада из шиповника: 7 рецептов домашних напитков Быстро и вкусно
От дальгоны до лимонада из шиповника: 7 рецептов домашних напитков

От дальгоны до лимонада из шиповника: 7 рецептов домашних напитков
Быстро и вкусно

Pena Pack: Как бьюти-бокс, только с пивом
Pena Pack: Как бьюти-бокс, только с пивом Секретный набор крафта
Pena Pack: Как бьюти-бокс, только с пивом

Pena Pack: Как бьюти-бокс, только с пивом
Секретный набор крафта

В Москву с гастролями приедет один из лучших баров мира

Лондонский Artesian предложит четыре крепких коктейля

В Москву с гастролями приедет один из лучших баров мира
Лондонский Artesian предложит четыре крепких коктейля

Eva: Ресторан с современной греческой едой на Большой Грузинской

Закуски в стол в домашней атмосфере

Eva: Ресторан с современной греческой едой на Большой Грузинской
Закуски в стол в домашней атмосфере

«Вкусвилл» открыл собственную кофейню с выпечкой

Первый «ВкусКофе» появился в магазине на Большой Грузинской

«Вкусвилл» открыл собственную кофейню с выпечкой
Первый «ВкусКофе» появился в магазине на Большой Грузинской

Do Not Disturb: Бар с консьержем на Петровке

До конца года шампанское льется рекой бесплатно

Do Not Disturb: Бар с консьержем на Петровке
До конца года шампанское льется рекой бесплатно

Зачем спортсмены возили на Олимпиаду безалкогольное пиво
ПРОМО
Зачем спортсмены возили на Олимпиаду безалкогольное пиво И почему доля его потребления в мире растет
Зачем спортсмены возили на Олимпиаду безалкогольное пиво
ПРОМО

Зачем спортсмены возили на Олимпиаду безалкогольное пиво
И почему доля его потребления в мире растет

В России появилась черная Fanta

В рамках рекламной кампании на улицах откроют «черные дыры»

В России появилась черная Fanta
В рамках рекламной кампании на улицах откроют «черные дыры»

Любимые напитки россиян

Пиво и сидр вытеснили шампанское

Любимые напитки россиян
Пиво и сидр вытеснили шампанское

Кто потерял и заработал на холодном лете в Москве

Хуже всего пришлось производителям кваса и мороженого

Кто потерял и заработал на холодном лете в Москве
Хуже всего пришлось производителям кваса и мороженого

Сингапурский Manhattan Bar приедет в Москву на гастроли

В прошлом году он занял третье место в рейтинге лучших баров мира

Сингапурский Manhattan Bar приедет в Москву на гастроли
В прошлом году он занял третье место в рейтинге лучших баров мира

В онлайн-магазине «Беру» появились вино и крепкий алкоголь

Совершеннолетние пользователи могут забронировать напитки и выкупить их в одной из 27 винотек

В онлайн-магазине «Беру» появились вино и крепкий алкоголь
Совершеннолетние пользователи могут забронировать напитки и выкупить их в одной из 27 винотек

В Москве пройдет барный фестиваль World Class Night

На нем выступят бартендеры из Австралии, США и Испании

В Москве пройдет барный фестиваль World Class Night
На нем выступят бартендеры из Австралии, США и Испании

Колд брю Redo
Колд брю Redo Интересные продукты, на которые стоит обратить внимание
Колд брю Redo

Колд брю Redo
Интересные продукты, на которые стоит обратить внимание

Рокетбанк запустил акцию с бесплатными коктейлями

Клиентам банка нужно сделать заказ на сумму от 101 рубля

Рокетбанк запустил акцию с бесплатными коктейлями
Клиентам банка нужно сделать заказ на сумму от 101 рубля

На сладкие напитки отменят льготы

Минфин хочет лишить сладкие напитки привилегий

На сладкие напитки отменят льготы
Минфин хочет лишить сладкие напитки привилегий

В «Вермутерии» выступит экс-президент гильдии барменов Великобритании Сальваторе Калабрезе

30 марта он проведет мастер-класс по приготовлению коктейлей

В «Вермутерии» выступит экс-президент гильдии барменов Великобритании Сальваторе Калабрезе
30 марта он проведет мастер-класс по приготовлению коктейлей

Natura Siberica начнет продавать воду по 500 рублей за бутылку

Вода появится в фирменных магазинах компании и в ресторанах

Natura Siberica начнет продавать воду по 500 рублей за бутылку
Вода появится в фирменных магазинах компании и в ресторанах

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