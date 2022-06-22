«Меня пытали полицейские, и я посадил одного из них в тюрьму» Этот материал — часть акции «Статья, которой нет»
Gulagu.net опубликовал первую часть видеоархива с издевательствами в колониях Омской области
ЕСПЧ обязал Россию выплатить почти миллион евро компенсаций по делам о пытках в Дагестане, Ингушетии, Чечне и Москве
Дмитрий Песков — об увольнении главы ФСИН, которое не связано с пытками в колониях
Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить видео с рассказом бывшего заключенного о пытках
Прекращено уголовное дело против программиста, передавшего Gulagu.net видео пыток заключенных
«Холодный расчет» Пола Шредера — «Таксист» наших дней В роли карточного игрока с ПТСР — восхитительный Оскар Айзек
Почти половина силовиков, которые осуждены за пытки, получили условные сроки
Полицейские оправдывают пытки абсурдными рассказами. Об этом сняли мультфильм
Персонажи бьются о деревья, валят шкафы и катаются по лестнице
«А в чем признался бы ты?»: Экс-фигуранты «московского дела» — в поддержку обвиняемых по делу «Сети»
«Если бы мне к мошонке присоединили провода с током, я бы сказал и не такое»
ЕСПЧ присудил россиянам более 800 тысяч евро за пытки со стороны силовиков
Истцов били током, душили пакетами и загоняли под ногти гвозди
Студент МГУ заявил, что его два часа пытали силовики. Они добивались признания в терроризме
Сотрудники ФСБ якобы избивали первокурсника и резали ему руки
Фигурант дела «Сети» Виктор Филинков начал голодовку. Его госпитализировали (обновлено)
Активист хочет поддержать других политзаключенных
«Нам подбросили наркотики». Шесть реальных историйДома, в такси, на улице и везде: наркополицейские против обычных людей
«Нам подбросили наркотики». Шесть реальных историй Дома, в такси, на улице и везде: наркополицейские против обычных людей
Заключенные подали в суд на «Эхо Москвы» из-за новости про пытки
Они требуют признать заметку недостоверной и «порочащей честь и достоинство»
Фигуранта дела «Сети» Игоря Шишкина приговорили к 3,5 годам колонии
Он полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием
При президенте создали комиссию, которая займется темой пыток со стороны силовиков
С инициативой выступил руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков
В Москве прошел пикет людей с инвалидностью против пыток в интернатах
В нем приняли участие москвичи, активисты и подопечные ПНИ
Как россияне относятся к пыткам и насилию над преступниками
И сколько граждан считают это оправданным
Сколько россиян считают, что в колониях не пытают заключенных
Социологи также спросили у опрошенных, слышали ли они о пытках в ярославских колониях
Правозащитница Яна Теплицкая — про пытки ФСБ и быт в СИЗОЧлен петербургской ОНК — о том, почему даже МВД человечнее ФСБ, и за что изолятор в Горелово считают самым плохим в области
Правозащитница Яна Теплицкая — про пытки ФСБ и быт в СИЗО Член петербургской ОНК — о том, почему даже МВД человечнее ФСБ, и за что изолятор в Горелово считают самым плохим в области
«Хороший город, где пытают»: Интервью с Катрин НенашевойВыставку художницы о пытках сорвали. Она обвиняет в этом ФСБ и администрацию президента
«Хороший город, где пытают»: Интервью с Катрин Ненашевой Выставку художницы о пытках сорвали. Она обвиняет в этом ФСБ и администрацию президента
Катрин Ненашеву задержали за акцию против пыток. Она залезла в клетку на Новом Арбате
По словам художницы, полиция усмотрела в перформансе политические мотивы
Катрин Ненашева проведет в галерее на Солянке выставку о пытках
Посетители смогут принять участие в семи перформансах-переживаниях
«ФСИН = ГУЛАГ»: Акция протеста против пыток заключенных
На здание ведомства в Москве наклеили фотографии заключенных, подвергшихся пыткам
«К утру все сознаются»: Почему и как пытают в полиции Глава «Комитета против пыток» — о том, какие пытки считаются классикой и как правильно себя вести, чтобы не избили
Катрин Ненашева запустит проект для помощи людям, пережившим насилие
Акционистка рассказала, как сама в течении двух дней подвергалась жестоким допросам в ДНР
В Сахаровском центре пройдет концерт «Панк против электрошока»
Фестиваль проведут в поддержку осужденных по «делу анархистов»
«ФСБ считает моего мужа террористом»Жена петербургского антифашиста Игоря Шишкина — о том, как ее муж пошел гулять с собакой и оказался за решеткой
«ФСБ считает моего мужа террористом» Жена петербургского антифашиста Игоря Шишкина — о том, как ее муж пошел гулять с собакой и оказался за решеткой
В ФСБ признали применение электрошокера к антифашисту Филинкову
Оперативники заявили, что активист пытался сбежать и оказывал сопротивление при задержании
Рассказавший о пытках петербуржец попросил убежища в Финляндии
Илья Капустин проходит свидетелем по делу антифашистов
Правозащитники провели пикеты против пыток у здания ФСБ в Москве
Они требуют прекратить пытки антифашистов из Пензы и Петербурга
Обвиняемый в подготовке теракта пожаловался на пытки в московском отделе ФСБ
«Комитет против пыток» подаст заявление в Главное следственное управление по Москве
ЕСПЧ присудил 35 тысяч евро троим фигурантам «болотного дела»
Суд выявил нарушение запрета на пытки и права на личную неприкосновенность
Стычка Волкова и Собчак, махинации с биткоином и новый трейлер «Британии» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Непротивление злу: автор «Медиазоны» — о том, как бороться с полицейским насилием Никита Сологуб написал для The Village колонку после гибели Ильназа Пиркина, ставшего жертвой пыток полиции
ЕСПЧ присудил 10 тысяч евро фигуранту «болотного дела» Кавказскому
Суд признал нарушение российскими властями запрета на пытки и права обвиняемого на справедливый суд
Защита Али Феруза подала полную жалобу в ЕСПЧ
По мнению адвокатов, российские власти нарушают несколько статей Конвенции по правам человека
По словам адвоката Азимова, его вынудили отказаться от своих слов о пытках в «секретной тюрьме»
Написать заявление его заставили «под угрозой физической расправы над ним и родственниками»
В «РБК» объяснили отказ от публикации расследования о тайной подмосковной тюрьме
Ранее автор расследования Илья Рождественский уволился из холдинга
Генпрокуратуру попросили проверить информацию о секретной тюрьме в Подмосковье
Ранее СМИ сообщили о том, что обвиняемых в терроризме пытали
Republic рассказал о подмосковной секретной тюрьме для пыток обвиняемых в терроризме
На это в ЕСПЧ пожаловались обвиняемые в теракте в петербургском метро
Мосгорсуд отказал правозащитникам в доступе в «помещение для пыток»
В суде посоветовали обратиться за помощью к МВД
Нодовцы сорвали пресс-конференцию «Новой газеты» о пытках в колониях
В пресс-центр издания приезжала полиция
Правозащитники попросили показать «помещение для пыток» в Мосгорсуде
Члены ОНК не могут напрямую посетить конвойные помещения
Арестанты пожаловались на пытки в здании Мосгорсуда
По данным правозащитников, не угодивших конвоирам арестованных пристегивают наручниками к стене на минусовом этаже
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации за пытки трех задержанных
Решение суда поддержали все члены ЕСПЧ, в том числе представитель России
Власти Москвы не согласовали пикет против пыток в колониях
Акция должна была состояться в субботу, 11 марта