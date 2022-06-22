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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Госдума ужесточила наказание за пытки
22 июня 2022

Госдума ужесточила наказание за пытки

обновлено15 июня 2022

«Комитет против пыток» будет работать под названием «Команда против пыток»

12 марта 2022

Полиция начала проверки после сообщений об избиении задержанных в отделе «Братеево»

21 февраля 2022

Правозащитники предложили альтернативный вариант закона против пыток

«Меня пытали полицейские, и я посадил одного из них в тюрьму»
«Меня пытали полицейские, и я посадил одного из них в тюрьму» Этот материал — часть акции «Статья, которой нет»
«Меня пытали полицейские, и я посадил одного из них в тюрьму»

«Меня пытали полицейские, и я посадил одного из них в тюрьму»
Этот материал — часть акции «Статья, которой нет»

18 января 2022

Gulagu.net опубликовал первую часть видеоархива с издевательствами в колониях Омской области

29 декабря 2021

Путин уволил замдиректора ФСИН Анатолия Якунина. Его называли борцом с пытками

обновлено16 февраля 2022

Законопроект об ужесточении наказания за пытки принят в первом чтении

15 декабря 2021

Сотрудники ФСИН предоставили Gulagu.net доступ к камерам в 60 учреждениях

14 декабря 2021

ЕСПЧ обязал Россию выплатить почти миллион евро компенсаций по делам о пытках в Дагестане, Ингушетии, Чечне и Москве

Дмитрий Песков — об увольнении главы ФСИН, которое не связано с пытками в колониях
Цитата дня
26 ноября 2021

Дмитрий Песков — об увольнении главы ФСИН, которое не связано с пытками в колониях

Основателя Gulagu.net снова объявили в розыск
12 ноября 2021

Основателя Gulagu.net снова объявили в розыск

30 октября 2021

Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить видео с рассказом бывшего заключенного о пытках

Опрос
29 октября 2021

Каждый пятый россиянин считает пытки допустимыми

Прекращено уголовное дело против программиста, передавшего Gulagu.net видео пыток заключенных
обновлено10 ноября 2021

Прекращено уголовное дело против программиста, передавшего Gulagu.net видео пыток заключенных

Предложение дня
14 октября 2021

Ввести наказание за пытки в колониях

«Холодный расчет» Пола Шредера — «Таксист» наших дней
«Холодный расчет» Пола Шредера — «Таксист» наших дней В роли карточного игрока с ПТСР — восхитительный Оскар Айзек
«Холодный расчет» Пола Шредера — «Таксист» наших дней

«Холодный расчет» Пола Шредера — «Таксист» наших дней
В роли карточного игрока с ПТСР — восхитительный Оскар Айзек

Исследование
31 августа 2021

Почти половина силовиков, которые осуждены за пытки, получили условные сроки

9 августа 2021

Фигурант дела «Сети» Игорь Шишкин рассказал о пытках силовиками и покинул Россию

Полицейские оправдывают пытки абсурдными рассказами. Об этом сняли мультфильм

Персонажи бьются о деревья, валят шкафы и катаются по лестнице

Полицейские оправдывают пытки абсурдными рассказами. Об этом сняли мультфильм

«А в чем признался бы ты?»: Экс-фигуранты «московского дела» — в поддержку обвиняемых по делу «Сети»

«Если бы мне к мошонке присоединили провода с током, я бы сказал и не такое»

«А в чем признался бы ты?»: Экс-фигуранты «московского дела» — в поддержку обвиняемых по делу «Сети»

ЕСПЧ присудил россиянам более 800 тысяч евро за пытки со стороны силовиков

Истцов били током, душили пакетами и загоняли под ногти гвозди

ЕСПЧ присудил россиянам более 800 тысяч евро за пытки со стороны силовиков

Студент МГУ заявил, что его два часа пытали силовики. Они добивались признания в терроризме

Сотрудники ФСБ якобы избивали первокурсника и резали ему руки

Студент МГУ заявил, что его два часа пытали силовики. Они добивались признания в терроризме

Фигурант дела «Сети» Виктор Филинков начал голодовку. Его госпитализировали (обновлено)

Активист хочет поддержать других политзаключенных

Фигурант дела «Сети» Виктор Филинков начал голодовку. Его госпитализировали (обновлено)

«Нам подбросили наркотики». Шесть реальных историй

«Нам подбросили наркотики». Шесть реальных историйДома, в такси, на улице и везде: наркополицейские против обычных людей

«Нам подбросили наркотики». Шесть реальных историй

«Нам подбросили наркотики». Шесть реальных историй
Дома, в такси, на улице и везде: наркополицейские против обычных людей

Главные тексты The Village про полицию
Главные тексты The Village про полицию Пытаемся понять, почему наша полиция такая
Главные тексты The Village про полицию

Главные тексты The Village про полицию
Пытаемся понять, почему наша полиция такая

Заключенные подали в суд на «Эхо Москвы» из-за новости про пытки

Они требуют признать заметку недостоверной и «порочащей честь и достоинство»

Заключенные подали в суд на «Эхо Москвы» из-за новости про пытки

Фигуранта дела «Сети» Игоря Шишкина приговорили к 3,5 годам колонии

Он полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием

Фигуранта дела «Сети» Игоря Шишкина приговорили к 3,5 годам колонии

При президенте создали комиссию, которая займется темой пыток со стороны силовиков

С инициативой выступил руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков

При президенте создали комиссию, которая займется темой пыток со стороны силовиков

В Москве прошел пикет людей с инвалидностью против пыток в интернатах

В нем приняли участие москвичи, активисты и подопечные ПНИ

В Москве прошел пикет людей с инвалидностью против пыток в интернатах

Как россияне относятся к пыткам и насилию над преступниками

И сколько граждан считают это оправданным

Как россияне относятся к пыткам и насилию над преступниками

Сколько россиян считают, что в колониях не пытают заключенных

Социологи также спросили у опрошенных, слышали ли они о пытках в ярославских колониях

Сколько россиян считают, что в колониях не пытают заключенных

Правозащитница Яна Теплицкая — про пытки ФСБ и быт в СИЗО

Правозащитница Яна Теплицкая — про пытки ФСБ и быт в СИЗОЧлен петербургской ОНК — о том, почему даже МВД человечнее ФСБ, и за что изолятор в Горелово считают самым плохим в области

Правозащитница Яна Теплицкая — про пытки ФСБ и быт в СИЗО

Правозащитница Яна Теплицкая — про пытки ФСБ и быт в СИЗО
Член петербургской ОНК — о том, почему даже МВД человечнее ФСБ, и за что изолятор в Горелово считают самым плохим в области

«Хороший город, где пытают»: Интервью с Катрин Ненашевой

«Хороший город, где пытают»: Интервью с Катрин НенашевойВыставку художницы о пытках сорвали. Она обвиняет в этом ФСБ и администрацию президента

«Хороший город, где пытают»: Интервью с Катрин Ненашевой

«Хороший город, где пытают»: Интервью с Катрин Ненашевой
Выставку художницы о пытках сорвали. Она обвиняет в этом ФСБ и администрацию президента

Катрин Ненашеву задержали за акцию против пыток. Она залезла в клетку на Новом Арбате

По словам художницы, полиция усмотрела в перформансе политические мотивы

Катрин Ненашеву задержали за акцию против пыток. Она залезла в клетку на Новом Арбате

Катрин Ненашева проведет в галерее на Солянке выставку о пытках

Посетители смогут принять участие в семи перформансах-переживаниях

Катрин Ненашева проведет в галерее на Солянке выставку о пытках

«ФСИН = ГУЛАГ»: Акция протеста против пыток заключенных

На здание ведомства в Москве наклеили фотографии заключенных, подвергшихся пыткам

«ФСИН = ГУЛАГ»: Акция протеста против пыток заключенных

«К утру все сознаются»: Почему и как пытают в полиции
«К утру все сознаются»: Почему и как пытают в полиции Глава «Комитета против пыток» — о том, какие пытки считаются классикой и как правильно себя вести, чтобы не избили
«К утру все сознаются»: Почему и как пытают в полиции

«К утру все сознаются»: Почему и как пытают в полиции
Глава «Комитета против пыток» — о том, какие пытки считаются классикой и как правильно себя вести, чтобы не избили

Катрин Ненашева запустит проект для помощи людям, пережившим насилие

Акционистка рассказала, как сама в течении двух дней подвергалась жестоким допросам в ДНР

Катрин Ненашева запустит проект для помощи людям, пережившим насилие

В Сахаровском центре пройдет концерт «Панк против электрошока»

Фестиваль проведут в поддержку осужденных по «делу анархистов»

В Сахаровском центре пройдет концерт «Панк против электрошока»

«ФСБ считает моего мужа террористом»

«ФСБ считает моего мужа террористом»Жена петербургского антифашиста Игоря Шишкина — о том, как ее муж пошел гулять с собакой и оказался за решеткой

«ФСБ считает моего мужа террористом»

«ФСБ считает моего мужа террористом»
Жена петербургского антифашиста Игоря Шишкина — о том, как ее муж пошел гулять с собакой и оказался за решеткой

В ФСБ признали применение электрошокера к антифашисту Филинкову

Оперативники заявили, что активист пытался сбежать и оказывал сопротивление при задержании

В ФСБ признали применение электрошокера к антифашисту Филинкову

Рассказавший о пытках петербуржец попросил убежища в Финляндии

Илья Капустин проходит свидетелем по делу антифашистов

Рассказавший о пытках петербуржец попросил убежища в Финляндии

Правозащитники провели пикеты против пыток у здания ФСБ в Москве

Они требуют прекратить пытки антифашистов из Пензы и Петербурга

Правозащитники провели пикеты против пыток у здания ФСБ в Москве

Обвиняемый в подготовке теракта пожаловался на пытки в московском отделе ФСБ

«Комитет против пыток» подаст заявление в Главное следственное управление по Москве

Обвиняемый в подготовке теракта пожаловался на пытки в московском отделе ФСБ

ЕСПЧ присудил 35 тысяч евро троим фигурантам «болотного дела»

Суд выявил нарушение запрета на пытки и права на личную неприкосновенность

ЕСПЧ присудил 35 тысяч евро троим фигурантам «болотного дела»

Стычка Волкова и Собчак, махинации с биткоином и новый трейлер «Британии»
Стычка Волкова и Собчак, махинации с биткоином и новый трейлер «Британии» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Стычка Волкова и Собчак, махинации с биткоином и новый трейлер «Британии»

Стычка Волкова и Собчак, махинации с биткоином и новый трейлер «Британии»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Непротивление злу: автор «Медиазоны» — о том, как бороться с полицейским насилием
Непротивление злу: автор «Медиазоны» — о том, как бороться с полицейским насилием Никита Сологуб написал для The Village колонку после гибели Ильназа Пиркина, ставшего жертвой пыток полиции
Непротивление злу: автор «Медиазоны» — о том, как бороться с полицейским насилием

Непротивление злу: автор «Медиазоны» — о том, как бороться с полицейским насилием
Никита Сологуб написал для The Village колонку после гибели Ильназа Пиркина, ставшего жертвой пыток полиции

ЕСПЧ присудил 10 тысяч евро фигуранту «болотного дела» Кавказскому

Суд признал нарушение российскими властями запрета на пытки и права обвиняемого на справедливый суд

ЕСПЧ присудил 10 тысяч евро фигуранту «болотного дела» Кавказскому

Защита Али Феруза подала полную жалобу в ЕСПЧ

По мнению адвокатов, российские власти нарушают несколько статей Конвенции по правам человека

Защита Али Феруза подала полную жалобу в ЕСПЧ

По словам адвоката Азимова, его вынудили отказаться от своих слов о пытках в «секретной тюрьме»

Написать заявление его заставили «под угрозой физической расправы над ним и родственниками»

По словам адвоката Азимова, его вынудили отказаться от своих слов о пытках в «секретной тюрьме»

В «РБК» объяснили отказ от публикации расследования о тайной подмосковной тюрьме

Ранее автор расследования Илья Рождественский уволился из холдинга

В «РБК» объяснили отказ от публикации расследования о тайной подмосковной тюрьме

Генпрокуратуру попросили проверить информацию о секретной тюрьме в Подмосковье

Ранее СМИ сообщили о том, что обвиняемых в терроризме пытали

Генпрокуратуру попросили проверить информацию о секретной тюрьме в Подмосковье

Republic рассказал о подмосковной секретной тюрьме для пыток обвиняемых в терроризме

На это в ЕСПЧ пожаловались обвиняемые в теракте в петербургском метро

Republic рассказал о подмосковной секретной тюрьме для пыток обвиняемых в терроризме

Мосгорсуд отказал правозащитникам в доступе в «помещение для пыток»

В суде посоветовали обратиться за помощью к МВД

Мосгорсуд отказал правозащитникам в доступе в «помещение для пыток»

Нодовцы сорвали пресс-конференцию «Новой газеты» о пытках в колониях

В пресс-центр издания приезжала полиция

Нодовцы сорвали пресс-конференцию «Новой газеты» о пытках в колониях

Правозащитники попросили показать «помещение для пыток» в Мосгорсуде

Члены ОНК не могут напрямую посетить конвойные помещения

Правозащитники попросили показать «помещение для пыток» в Мосгорсуде

Арестанты пожаловались на пытки в здании Мосгорсуда

По данным правозащитников, не угодивших конвоирам арестованных пристегивают наручниками к стене на минусовом этаже

Арестанты пожаловались на пытки в здании Мосгорсуда

ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации за пытки трех задержанных

Решение суда поддержали все члены ЕСПЧ, в том числе представитель России

ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации за пытки трех задержанных

Власти Москвы не согласовали пикет против пыток в колониях

Акция должна была состояться в субботу, 11 марта

Власти Москвы не согласовали пикет против пыток в колониях

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