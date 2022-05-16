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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Российский бизнес Reebok перешел турецкому холдингу FLO Retailing
16 мая 2022

Российский бизнес Reebok перешел турецкому холдингу FLO Retailing

Кроссовки-таби из новой коллаборации Reebok и Maison Margiela
Кроссовки-таби из новой коллаборации Reebok и Maison Margiela
Кроссовки-таби из новой коллаборации Reebok и Maison Margiela

Кроссовки-таби из новой коллаборации Reebok и Maison Margiela

Футуристическая коллаборация Reebok и корейского бренда Juun.J
Товар дня
25 марта 2021

Футуристическая коллаборация Reebok и корейского бренда Juun.J

Кроссовки Club C в двух классических оттенках от Maison Margiela и Reebok
Товар дня
17 марта 2021

Кроссовки Club C в двух классических оттенках от Maison Margiela и Reebok

21 ноября 2020

Reebok установит в московских торговых центрах контейнеры для сбора одежды

Классические кроссовки Club C Revenge Plus от Reebok и Adsum
Товар дня
25 сентября 2020

Классические кроссовки Club C Revenge Plus от Reebok и Adsum

7 сентября 2020

Reebok запустил новую программу лояльности

Экологичные кроссовки от Reebok из шерсти и кукурузы
Товар дня
31 августа 2020

Экологичные кроссовки от Reebok из шерсти и кукурузы

Коллекция Reebok Unapologetically You, посвященная женщине в современном мире
Товар дня
1 августа 2020

Коллекция Reebok Unapologetically You, посвященная женщине в современном мире

Кроссовки из переработанных материалов Reebok

Спортивная марка запустила более экологичную коллекцию

Кроссовки из переработанных материалов Reebok

Кроссовки из первой коллаборации Reebok и журнала об уличной культуре Sneeze

Как раз под скейтборд

Кроссовки из первой коллаборации Reebok и журнала об уличной культуре Sneeze

Монохромные кроссовки из коллаборации Reebok и японского магазина Mita

Уже в продаже

Монохромные кроссовки из коллаборации Reebok и японского магазина Mita

Коллекция Reebok и Виктории Бэкхем для спорта и городской жизни

Минималистичный стиль в духе вещей от Ким Кардашьян

Коллекция Reebok и Виктории Бэкхем для спорта и городской жизни

Пушистые кроссовки и яркие худи в коллекции Reebok x Tom & Jerry

Кроссовки разыграют с помощью голосового помощника «Алиса»

Пушистые кроссовки и яркие худи в коллекции Reebok x Tom & Jerry

Космические кроссовки Zig Kinetica в коллаборации Reebok и Billionaire Boys Club

Вдохновленные любимой темой Фаррелла Уильямса и японского модельера Ниго

Космические кроссовки Zig Kinetica в коллаборации Reebok и Billionaire Boys Club

Reebok и adidas выпустили первые совместные кроссовки

Одна из расцветок начнет продаваться в России с 15 ноября

Reebok и adidas выпустили первые совместные кроссовки

В «Авиапарке» открылся магазин Reebok в новом формате

По выходным здесь будут проходить консультации с тренерами

В «Авиапарке» открылся магазин Reebok в новом формате

На бесплатной вечеринке Reebok выступит Future

Чтобы попасть на мероприятие, надо получить промокод

На бесплатной вечеринке Reebok выступит Future

«Пересядь на российский фаервол»: Макет граффити об изоляции российского интернета

Художники из арт-группы «Явь» хотели изобразить рисунок на улице, но прохожие забросали их снежками

«Пересядь на российский фаервол»: Макет граффити об изоляции российского интернета

Онлайн-магазины рассказали о росте продаж Reеbok после выхода феминистской рекламы

В среднем число проданных товаров увеличилось на 15 %

Онлайн-магазины рассказали о росте продаж Reеbok после выхода феминистской рекламы

Международный офис Reebok — о несогласованной акции с феминистскими слоганами

Глобальное руководство бренда заявило, что даже не знало о запуске российской кампании #нивкакиерамки

Международный офис Reebok — о несогласованной акции с феминистскими слоганами

Reebok — об удалении феминистских постов из Instagram

Резонансные постеры не планировали публиковать в аккаунте бренда

Reebok — об удалении феминистских постов из Instagram

«Как есть пирожок ни с чем»: Мужчины — о куннилингусе
«Как есть пирожок ни с чем»: Мужчины — о куннилингусе Мужской и женский взгляд на слоганы Reebok #нивкакиерамки
«Как есть пирожок ни с чем»: Мужчины — о куннилингусе

«Как есть пирожок ни с чем»: Мужчины — о куннилингусе
Мужской и женский взгляд на слоганы Reebok #нивкакиерамки

Героиня кампании Reebok — о жестком феминизме в рекламе бренда

Анжелика Пиляева выразила несогласие со слоганом «Пересядь на мужское лицо»

Героиня кампании Reebok — о жестком феминизме в рекламе бренда

Создатель рекламы Reebok: «Я рад, что мы сдвинули баланс в сторону куннилингуса»
Создатель рекламы Reebok: «Я рад, что мы сдвинули баланс в сторону куннилингуса» Увольняющийся маркетолог — о провокационной кампании в инстаграме
Создатель рекламы Reebok: «Я рад, что мы сдвинули баланс в сторону куннилингуса»

Создатель рекламы Reebok: «Я рад, что мы сдвинули баланс в сторону куннилингуса»
Увольняющийся маркетолог — о провокационной кампании в инстаграме

Залина Маршенкулова — о кампании Reebok и границах допустимого в рекламе
Залина Маршенкулова — о кампании Reebok и границах допустимого в рекламе «Перебор — это все, что я делаю и пишу в интернете»
Залина Маршенкулова — о кампании Reebok и границах допустимого в рекламе

Залина Маршенкулова — о кампании Reebok и границах допустимого в рекламе
«Перебор — это все, что я делаю и пишу в интернете»

«Перехожу на Nike, пока мне не сели на лицо»: Пользователи соцсетей — о рекламной кампании Reebok

Кампания породила множество мемов

«Перехожу на Nike, пока мне не сели на лицо»: Пользователи соцсетей — о рекламной кампании Reebok

«Пересядь на мужское лицо»: Reebok удалила свою феминистскую рекламу после критики в соцсетях

По словам создателя рекламной кампании, руководство бренда испугалось реакции пользователей

«Пересядь на мужское лицо»: Reebok удалила свою феминистскую рекламу после критики в соцсетях

На фестивале Reebok в Крылатском пройдут танцевальные тренировки и неоновая йога

Это будет последний «Стань человеком» в 2018 году

На фестивале Reebok в Крылатском пройдут танцевальные тренировки и неоновая йога

Бег в плавательных шапочках, алкоголь и марафон за лайками
Бег в плавательных шапочках, алкоголь и марафон за лайками Как и в чем бегают москвичи в 2018 году
Бег в плавательных шапочках, алкоголь и марафон за лайками

Бег в плавательных шапочках, алкоголь и марафон за лайками
Как и в чем бегают москвичи в 2018 году

Скидки 70 % в Aizel и 50%-ная распродажа в «Спорт-марафоне»
Скидки 70 % в Aizel и 50%-ная распродажа в «Спорт-марафоне» А также коллаборации Vans x Van Gogh Museum и Puma x Ader Error
Скидки 70 % в Aizel и 50%-ная распродажа в «Спорт-марафоне»

Скидки 70 % в Aizel и 50%-ная распродажа в «Спорт-марафоне»
А также коллаборации Vans x Van Gogh Museum и Puma x Ader Error

Минус 60 % в Ostrov и распродажа обуви в Street Pie Store
Минус 60 % в Ostrov и распродажа обуви в Street Pie Store А также коллаборация Carhartt WIP x Braindead и новые кроссовки Reebok Classic
Минус 60 % в Ostrov и распродажа обуви в Street Pie Store

Минус 60 % в Ostrov и распродажа обуви в Street Pie Store
А также коллаборация Carhartt WIP x Braindead и новые кроссовки Reebok Classic

Скидки до 90 % в SVMoscow и финальный этап распродажи в Brandshop
Скидки до 90 % в SVMoscow и финальный этап распродажи в Brandshop А также появление Opening Ceremony на Lamoda и новые кроссовки Reebok в «Цветном»
Скидки до 90 % в SVMoscow и финальный этап распродажи в Brandshop

Скидки до 90 % в SVMoscow и финальный этап распродажи в Brandshop
А также появление Opening Ceremony на Lamoda и новые кроссовки Reebok в «Цветном»

70%-ные скидки в Rendez-Vous и сезонные распродажи в adidas и Reebok
70%-ные скидки в Rendez-Vous и сезонные распродажи в adidas и Reebok А также сейл в Street Pie и детские кроссовки за полцены в Street Beat
70%-ные скидки в Rendez-Vous и сезонные распродажи в adidas и Reebok

70%-ные скидки в Rendez-Vous и сезонные распродажи в adidas и Reebok
А также сейл в Street Pie и детские кроссовки за полцены в Street Beat

«Даже девочкам приходилось драться»: Каким был хип-хоп в России 90-х
СПЕЦПРОЕКТ
«Даже девочкам приходилось драться»: Каким был хип-хоп в России 90-х Граффити за 250 рублей, драки с боксерами и танцы на Арбате
«Даже девочкам приходилось драться»: Каким был хип-хоп в России 90-х
СПЕЦПРОЕКТ

«Даже девочкам приходилось драться»: Каким был хип-хоп в России 90-х
Граффити за 250 рублей, драки с боксерами и танцы на Арбате

На фестивале Reebok в Коломенском выступит «Аигел»

Здесь откроют зоны йоги, женского фитнеса, лекторий, а также пройдет забег

На фестивале Reebok в Коломенском выступит «Аигел»

11 пар уродливых кроссовок до 15 тысяч рублей
11 пар уродливых кроссовок до 15 тысяч рублей Недорогая альтернатива Balenciaga Triple S и adidas Yeezy Boost 700
11 пар уродливых кроссовок до 15 тысяч рублей

11 пар уродливых кроссовок до 15 тысяч рублей
Недорогая альтернатива Balenciaga Triple S и adidas Yeezy Boost 700

Распродажа свитеров в Streetpie Store, скидка за доброту в Monki и минус 40 % на все на Nasty Girl
Распродажа свитеров в Streetpie Store, скидка за доброту в Monki и минус 40 % на все на Nasty Girl А еще новое арт-пространство adidas и маркет в Центральном телеграфе
Распродажа свитеров в Streetpie Store, скидка за доброту в Monki и минус 40 % на все на Nasty Girl

Распродажа свитеров в Streetpie Store, скидка за доброту в Monki и минус 40 % на все на Nasty Girl
А еще новое арт-пространство adidas и маркет в Центральном телеграфе

От косметики до бытовой техники: 15 распродаж «Киберпонедельника»
От косметики до бытовой техники: 15 распродаж «Киберпонедельника» Скидки на парфюм, iPhone, телевизоры и кроссовки
От косметики до бытовой техники: 15 распродаж «Киберпонедельника»

От косметики до бытовой техники: 15 распродаж «Киберпонедельника»
Скидки на парфюм, iPhone, телевизоры и кроссовки

Adidas Group закроет до конца года больше магазинов, чем планировалось

Такое решение продиктовано экономическими соображениями

Adidas Group закроет до конца года больше магазинов, чем планировалось

Очередь за кроссовками от Oxxxymiron собрала более тысячи человек

За кроссовками от рэпера собралась очередь длиннее, чем за новым iPhone

Очередь за кроссовками от Oxxxymiron собрала более тысячи человек

Межсезонная распродажа в Reebok и Bobbi Brown и 90%-ные скидки в Leform
Межсезонная распродажа в Reebok и Bobbi Brown и 90%-ные скидки в Leform А еще акция ITK Kit и открытие нового магазина Monki
Межсезонная распродажа в Reebok и Bobbi Brown и 90%-ные скидки в Leform

Межсезонная распродажа в Reebok и Bobbi Brown и 90%-ные скидки в Leform
А еще акция ITK Kit и открытие нового магазина Monki

В парке Горького пройдет вечеринка Faces & Laces

Хедлайнером события станет британский грайм-исполнитель Ghetts

В парке Горького пройдет вечеринка Faces & Laces

Отказ Microsoft от Paint, приложение Le VPN для Android и графический онлайн-редактор Crello

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Отказ Microsoft от Paint, приложение Le VPN для Android и графический онлайн-редактор Crello

В «Коломенском» состоится фитнес-фестиваль

В рамках фестиваля пройдет забег на 5 километров

В «Коломенском» состоится фитнес-фестиваль

Специальные предложения Uniqlo, распродажа в Levi’s и коллаборация Reebok с Artists For Humanity
Специальные предложения Uniqlo, распродажа в Levi’s и коллаборация Reebok с Artists For Humanity А также открытие онлайн-магазина IKEA, лимитированная коллекция Zara TRF и межсезонные скидки
Специальные предложения Uniqlo, распродажа в Levi’s и коллаборация Reebok с Artists For Humanity

Специальные предложения Uniqlo, распродажа в Levi’s и коллаборация Reebok с Artists For Humanity
А также открытие онлайн-магазина IKEA, лимитированная коллекция Zara TRF и межсезонные скидки

В Москве открывается первый концепт-стор Reebok Classic

Магазин разместится на втором этаже универмага «Цветной»

В Москве открывается первый концепт-стор Reebok Classic

Правила ухода за обувью в зимний сезон
Правила ухода за обувью в зимний сезон Как сохранить любимую пару в дождь, мороз и слякоть
Правила ухода за обувью в зимний сезон

Правила ухода за обувью в зимний сезон
Как сохранить любимую пару в дождь, мороз и слякоть

Какие кроссовки носить зимой?
Какие кроссовки носить зимой? И на что обратить внимание, выбирая подходящую пару, — рассказывают эксперты
Какие кроссовки носить зимой?

Какие кроссовки носить зимой?
И на что обратить внимание, выбирая подходящую пару, — рассказывают эксперты

Что носить зимой?
Что носить зимой? Пуховики, пальто, шарфы и всё, что пригодится в ближайшие месяцы
Что носить зимой?

Что носить зимой?
Пуховики, пальто, шарфы и всё, что пригодится в ближайшие месяцы

Stay Hungry — о том, зачем делать масштабную вечеринку для всех
Stay Hungry — о том, зачем делать масштабную вечеринку для всех The Village узнал, что ждёт гостей очередной Backyard Party
Stay Hungry — о том, зачем делать масштабную вечеринку для всех

Stay Hungry — о том, зачем делать масштабную вечеринку для всех
The Village узнал, что ждёт гостей очередной Backyard Party

В «Цветном» пройдёт серия спортивных мастер-классов и лекций

В пространстве ARTBasement состоятся занятия по танцам, кроссфиту, аэробике и боевым искусствам

В «Цветном» пройдёт серия спортивных мастер-классов и лекций

Распродажа в Leform и Street Beat, новая коллекция Longchamp и собственный сайт Bats
Распродажа в Leform и Street Beat, новая коллекция Longchamp и собственный сайт Bats Коллаборация Reebok Classic с Hall of Fame и Converse с графитчиком Futura, новая серия косметики Bobbi Brown
Распродажа в Leform и Street Beat, новая коллекция Longchamp и собственный сайт Bats

Распродажа в Leform и Street Beat, новая коллекция Longchamp и собственный сайт Bats
Коллаборация Reebok Classic с Hall of Fame и Converse с графитчиком Futura, новая серия косметики Bobbi Brown

Как купить все важное за один день
Как купить все важное за один день Выясняем, можно ли успеть подготовить все необходимое к трем разным поводам за один день
Как купить все важное за один день

Как купить все важное за один день
Выясняем, можно ли успеть подготовить все необходимое к трем разным поводам за один день

В Москве открывается первый магазин Reebok Classic

Магазин будет находиться на первом этаже торгового центра «МЕГА Тёплый стан»

В Москве открывается первый магазин Reebok Classic

Распродажа в Kixbox, скидки на всё в Shopbop и ещё одна коллаборация Reebok
Распродажа в Kixbox, скидки на всё в Shopbop и ещё одна коллаборация Reebok Обновлённая серия средств для лица Clinique, винтаж в No Wave Store и минус 70 % на всё в Physika
Распродажа в Kixbox, скидки на всё в Shopbop и ещё одна коллаборация Reebok

Распродажа в Kixbox, скидки на всё в Shopbop и ещё одна коллаборация Reebok
Обновлённая серия средств для лица Clinique, винтаж в No Wave Store и минус 70 % на всё в Physika

Совместная коллекция Rihanna и Puma, скидки в Brandshop и ещё больше косметики в H&M
Совместная коллекция Rihanna и Puma, скидки в Brandshop и ещё больше косметики в H&M Неожиданная коллаборация Reebok и Bershka, мужские вещи NNedre и Гоша Рубчинский в Wood Wood
Совместная коллекция Rihanna и Puma, скидки в Brandshop и ещё больше косметики в H&M

Совместная коллекция Rihanna и Puma, скидки в Brandshop и ещё больше косметики в H&M
Неожиданная коллаборация Reebok и Bershka, мужские вещи NNedre и Гоша Рубчинский в Wood Wood

Распродажа в «Цветном», коллаборация Reebok c Face Stockholm, финальные скидки в Uterqüe
Распродажа в «Цветном», коллаборация Reebok c Face Stockholm, финальные скидки в Uterqüe Очередная порция летних распродаж, шведская марка Vagabond в «Меге Тёплый Стан» и другие новости магазинов
Распродажа в «Цветном», коллаборация Reebok c Face Stockholm, финальные скидки в Uterqüe

Распродажа в «Цветном», коллаборация Reebok c Face Stockholm, финальные скидки в Uterqüe
Очередная порция летних распродаж, шведская марка Vagabond в «Меге Тёплый Стан» и другие новости магазинов

Ещё 10 сезонных распродаж
Ещё 10 сезонных распродаж Новые поступления в Monoroom, «прохладные» вещи в Uniqlo, кеды Converse по тысяче рублей и другие предложения этой недели
Ещё 10 сезонных распродаж

Ещё 10 сезонных распродаж
Новые поступления в Monoroom, «прохладные» вещи в Uniqlo, кеды Converse по тысяче рублей и другие предложения этой недели

«Птичка» на «Брюсове», мировой деним в Fott и ещё одна коллаборация Topshop
«Птичка» на «Брюсове», мировой деним в Fott и ещё одна коллаборация Topshop Кроссовки Nike в цветочек, парикмахерская на корабле, хорошие российские носки с собаками
«Птичка» на «Брюсове», мировой деним в Fott и ещё одна коллаборация Topshop

«Птичка» на «Брюсове», мировой деним в Fott и ещё одна коллаборация Topshop
Кроссовки Nike в цветочек, парикмахерская на корабле, хорошие российские носки с собаками

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ