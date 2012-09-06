Modest fashion по-русски: Шоурум Others с современными дагестанскими дизайнерками и не только
В «Яндекс.Лавке» появится набор в честь дня рождения «Солянки»
Он станет приглашением на вечеринку
Zotman Pizza: Пицца-конструктор за 390 рублей на Солянке
Неограниченное количество начинок по фиксированной чене
В Москве откроется галерея-мастерская «Граунд Солянка»
Первую выставку посвятят авторским книгам
Директор галереи на Солянке покинул пост из-за несостоявшейся выставки Ненашевой
Выставку отменили из-за «сложившейся общественной ситуации» в сентябре
Известные мультипликаторы представят свои любимые картины в галерее на «Солянке»
Выставка «Борисопавловские БДения» пройдет с 24 октября по 5 ноября
Катрин Ненашева обвинила власти в отмене своей выставки о пытках
По данным художницы, требование исходило от администрации президента и ФСБ
Двухэтажный бар на Солянке в стиле андерграундного Берлина Bambule
Сюда обещают привозить диджеев из Европы
Между Солянкой и Маросейкой благоустроят восемь переулков
Власти обеспечат инфраструктуру для маломобильных граждан, установят скамейки и высадят газон
В галерее на Солянке откроется первая выставка художницы Катрин Ненашевой
Она посвящена людям, пожизненно изолированным в психоневрологических интернатах
«Сегодня „Рабица“ — завтра весь мир» Из чего создавали главный рейв-клуб Москвы
Соль на рану: Первый состав «Солянки» — о ее 10-летии Бывшие сотрудники знакового клуба рассуждают об идее Москвы для всех, наследии черного диско и о том, почему «Солянка» уже не нужна
Здание у «Дома с атлантами» на Солянке выставили на аукцион
Стартовая стоимость составила 80 миллионов рублей
Роман Бурцев — о закрытии проектов «Берёзы» и S-11
Бурцев сообщил, что на некоторое время перебирается в Петербург, где его ждут «по-настоящему интересные проекты»
Команда «Солянки» закрывает кафе S-11
Когда именно заведение закрывается и почему — пока неизвестно
Команда «Солянки» открывает летнюю площадку «Берёзы»
До самой осени здесь можно будет посещать занятия по йоге, кататься на катере и велосипеде, плавать в бассейне, играть в волейбол и смотреть кино под открытым небом
Команда «Солянки» перезапустила Fooodcafе на Покровке
Официальное открытие обновлённого пространства состоится в пятницу, 6 марта
Вице-мэр Наталья Сергунина — о «Солянке», рентабельности ВДНХ и платных железнодорожных переездах Вице-мэр Москвы рассказала, когда столица задумается над сокращением расходов, что сделают с закрывающимися больницами и почему отток посетителей из ресторанов связан с запретом на курение
Владельцы клуба «Солянка» написали открытое письмо Сергею Собянину
В послании говорится, что с закрытием «Солянки» Москва «рискует потерять уникальное место»
Правда ли Москва стала меньше тусоватьсяМилослав Чемоданов обошёл шесть потенциально людных вечеринок за одну ночь с целью оценить, как кризис повлиял на градус веселья и популярность баров
Правда ли Москва стала меньше тусоваться Милослав Чемоданов обошёл шесть потенциально людных вечеринок за одну ночь с целью оценить, как кризис повлиял на градус веселья и популярность баров
Блогеры — о ситуации вокруг клуба «Солянка»
The Village собрал мнения блогеров о выселении клуба из помещения
Владелец «Солянки», юрист и православный активист — о судьбе клуба
The Village приводит расшифровки заявлений владельца «Солянки», юриста клуба и православного активиста о ситуации вокруг заведения
Посетители «Солянки» — о том, что значит для них клуб Сегодня стало известно, что легендарный клуб «Солянка» должен покинуть помещение по решению суда. Департамент имущества сообщил, что заведение задолжало городу около пяти миллионов рублей
«Солянку» выселяют из помещения (обновлено)
Клуб задолжал городу около 5 миллионов рублей за аренду помещения, говорят столичные власти
Сотрудник «Солянки» — о возможном рейдерском захвате заведения
Сотрудник клуба «Солянка» рассказал The Village о возможном рейдерском захвате заведения
Где смотреть чемпионат мира по футболу: 10 мест в Москве Двор «Стрелки», «Джон Донны», ресторан бразильской кухни и ещё семь мест, где в ближайший месяц можно смотреть чемпионат мира по футболу
«Солянка» заменит свои клубные карты
С 11 июня старые клубные карты «Солянки» станут недействительны
Планы на выходные: 7−9 февраля Новый ресторан Аркадия Новикова, открытие Олимпиады, концерты Acid Arab и Патрика Карпентера, опера с Рене Флеминг и три выставки про советский спорт среди заметных событий выходных.
Планы на выходные: 20−22 декабря Выставки, посвящённые Гомеру и Снегурочке, праздничная «Ламбада», турнир по бир-понгу в Artplay, день рождения Stay Hungry и перформансы в Государственной библиотеке среди заметных событий выходных.
Планы на выходные: 13−15 декабря Земфира в «Лужниках», выставка Эшера в ММСИ, последний концерт Azari & III, карнавал на катке в парке Горького, детский бал Midwinter и распродажа в «Солянке» среди заметных событий выходных.
Планы на выходные: 11−13 октября Прокудин-Горский в Музее Москвы, Moscow Design Week, день Star Trek, фестивали кукол и цирков, обед для детей, шесть вечеринок и один спецпроект Московской биеннале в числе приметных событий выходных.
События недели: Олимпийская эстафета, Parov Stelar и Moscow Design Week Фестиваль научного кино, закрытие выставки прерафаэлитов, концерт солиста Bloc Party и ещё несколько событий недели из календаря The Village.
«Солянка» открывает новый бар в парке Горького
На месте «Варны» команда S-11 открывает новое кафе — 8 Oz.
События недели: 30 Seconds to Mars, прерафаэлиты и Фестиваль мировой еды Дайджест городских событий этой недели: «Усадьба Джаз», концерт Blondie, день рождения «Солянки» и ещё несколько событий из календаря The Village.
Зов улиц: 36 открытых веранд и террас Круглосуточные, с отличными видами на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше трёх десятков веранд и террас в городе.
Планы на лето: 34 концерта Лана Дель Рей, The Killers, Die Antwoord, Depeche Mode, Green Day, Blur, Hot Chip, The XX, Pet Shop Boys, New Order, Arctic Monkeys и другие — этим беспрецедентно насыщенным концертами летом в Москве.
Планы на выходные: 17−19 мая «Бургерфест» и Городской маркет еды, Bosco Fresh Fest и «Ночь в музее», Tweed Ride и выставка Ребекки Хорн в числе заметных событий выходных.
Новости магазинов: Aizel, ЦУМ, British Shoes, Brandshop, Twins Shop, Kixbox Новый корнер в ЦУМе, открытие онлайн-магазина Lacoste, новые коллекции в Items, British Shoes, Aizel и другие новости магазинов.
Планы на выходные: 19−21 апреля Четыре новые выставки в «Манеже», Vogue в «Пушкинском», «Библионочь» и «Ночь пожирателей рекламы», сеты U.N.K.L.E. и Tiefschwarz, ярмарки и концерты в числе заметных событий выходных.
Планы на выходные: 5−7 апреля Выставка ракетных двигателей, ночь с Тарантино, выступление Боба Синклера, научный туннель Макса Планка, а также ярмарки, вечеринки и перформансы в числе заметных событий выходных.
События недели: Лекция Михаила Горбачёва, «Ночь в театре», Spring Design Session Дайджест городских событий этой недели: выставка «100 лет Токио», вечеринка Selector Live и ещё несколько событий из календаря The Village.
Неглинную, Солянку и Цветной бульвар хотят сделать пешеходными по выходным
Исторический центр города в выходные дни может стать пешеходным: департамент транспорта предложил перекрывать Солянку, Неглинную, Никольскую, Большую Дмитровку и Цветной бульвар.
Планы на выходные: 1−3 марта Мэрилин Монро в «Гараже», Peaches в «Солянке», уик-энд с Хичкоком, ночь с Тимом Бёртоном, «Фантомные боли» в Третьяковке и ещё несколько выставок, ярмарок и вечеринок в числе заметных событий выходных
События недели: Peaches, «Новое кино Австрии» и выставка Филиппа Паррено Дайджест городских событий этой недели: Yiddish Fest, выставка Сейду Кейты и ещё несколько событий из календаря The Village.
Планы на выходные: 15−17 февраля Молодые дизайнеры на «Флаконе», олени и собачьи упряжки в «Филях», концерты Слэша и Пола Бэнкса, а также выставки, ярмарки и вечеринки.
Выходные в городе: 8−10 февраля Фестиваль роботов, ночь мюзиклов, романтический маркет, чтения «Букводома», день рождения Barry Bar и ещё несколько заметных выставок и вечеринок.
Выходные в городе: 1−3 февраля Битва на картонных трубах в «Музеоне», Москва 30-х годов в «Мультимедиа Арт Музее», выставка номинантов «Серебряной камеры», вечеринки с участием Booka Shade и Funk D'Void и другие события выходных.
Выходные в городе: 18−20 января Неизвестные фотографии Мэрилин Монро и концерт Алины Орловой, арт-битва снеговиков, закрытие «Арт-эксперимента» в «Гараже», уроки рок-н-ролла, книжная ярмарка на Пресне и другие события этих выходных.
19 горячих напитков в Москве «Хот Тодди», чай с можжевельником, грог, имбирно-пряничный латте, Hot Jelly Punch, «Альпийский глинтвейн» и «Медный всадник» — The Village о 19 зимних напитках в московских кафе, барах и ресторанах.
События недели: «Хоббит», Мэрилин Мэнсон, выставка Recycle Дайджест городских событий этой недели: «Ижевск» Марата Гельмана, Рождество с LavkaLavka и ещё несколько событий из календаря The Village.
Выходные в городе: 23−25 ноября Открытие рождественской деревни, Софи Эллис Бекстор и Basement Jaxx на фестивале Art of Live, «Эксперименты Джона Кейджа», фотографии африканских зверей и несколько заметных вечеринок.
Выходные в городе: 16−18 ноября Ночь «Звёздных войн» в парке Горького, симпозиум Brainstorms в «Политехе», женский фестиваль в Artplay, японское кино в «35 мм», а также несколько важных выставок и вечеринок.
Выходные в городе: 9−11 ноября Teengirl Fantasy в «Стрелке», фестиваль в «Цветном», два дня с Джей Ло, а также пара лекций, несколько любопытных выставок и вечеринок.
Выходные в городе: 19−21 октября Планы на выходные от The Village: новый павильон «Гаража» в парке Горького, арт-фестиваль в «Музеоне», день Баварии в саду «Эрмитаж», кинофестиваль 2 in 1, Неделя моды, несколько выставок и вечеринок.
События недели: Мэттью Херберт, Audio Bullys и 5 фестивалей Дайджест городских событий этой недели: фестивали 2morrow и «Амфест» — киноманам, Solo — театралам, и ещё четыре мероприятия из календаря The Village.
Twins Shop открыли интернет-магазин
Московский магазин дизайнерской одежды Twins Shop запустил сайт, где можно купить вещи онлайн.