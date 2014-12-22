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Modest fashion по-русски: Шоурум Others с современными дагестанскими дизайнерками и не только
Modest fashion по-русски: Шоурум Others с современными дагестанскими дизайнерками и не только
Modest fashion по-русски: Шоурум Others с современными дагестанскими дизайнерками и не только

Modest fashion по-русски: Шоурум Others с современными дагестанскими дизайнерками и не только

В «Яндекс.Лавке» появится набор в честь дня рождения «Солянки»

Он станет приглашением на вечеринку

В «Яндекс.Лавке» появится набор в честь дня рождения «Солянки»
Он станет приглашением на вечеринку

Zotman Pizza: Пицца-конструктор за 390 рублей на Солянке

Неограниченное количество начинок по фиксированной чене

Zotman Pizza: Пицца-конструктор за 390 рублей на Солянке
Неограниченное количество начинок по фиксированной чене

В Москве откроется галерея-мастерская «Граунд Солянка»

Первую выставку посвятят авторским книгам

В Москве откроется галерея-мастерская «Граунд Солянка»
Первую выставку посвятят авторским книгам

Salt & Soul: Ресторан с разносолами на Солянке

В заведении подают вино, пиво и завтраки

Salt & Soul: Ресторан с разносолами на Солянке
В заведении подают вино, пиво и завтраки

Директор галереи на Солянке покинул пост из-за несостоявшейся выставки Ненашевой

Выставку отменили из-за «сложившейся общественной ситуации» в сентябре

Директор галереи на Солянке покинул пост из-за несостоявшейся выставки Ненашевой
Выставку отменили из-за «сложившейся общественной ситуации» в сентябре

Известные мультипликаторы представят свои любимые картины в галерее на «Солянке»

Выставка «Борисопавловские БДения» пройдет с 24 октября по 5 ноября

Известные мультипликаторы представят свои любимые картины в галерее на «Солянке»
Выставка «Борисопавловские БДения» пройдет с 24 октября по 5 ноября

Катрин Ненашева обвинила власти в отмене своей выставки о пытках

По данным художницы, требование исходило от администрации президента и ФСБ

Катрин Ненашева обвинила власти в отмене своей выставки о пытках
По данным художницы, требование исходило от администрации президента и ФСБ

Двухэтажный бар на Солянке в стиле андерграундного Берлина Bambule

Сюда обещают привозить диджеев из Европы

Двухэтажный бар на Солянке в стиле андерграундного Берлина Bambule
Сюда обещают привозить диджеев из Европы

Между Солянкой и Маросейкой благоустроят восемь переулков

Власти обеспечат инфраструктуру для маломобильных граждан, установят скамейки и высадят газон

Между Солянкой и Маросейкой благоустроят восемь переулков
Власти обеспечат инфраструктуру для маломобильных граждан, установят скамейки и высадят газон

В галерее на Солянке откроется первая выставка художницы Катрин Ненашевой

Она посвящена людям, пожизненно изолированным в психоневрологических интернатах

В галерее на Солянке откроется первая выставка художницы Катрин Ненашевой
Она посвящена людям, пожизненно изолированным в психоневрологических интернатах

«Сегодня „Рабица“ — завтра весь мир»

«Сегодня „Рабица“ — завтра весь мир»Из чего создавали главный рейв-клуб Москвы

«Сегодня „Рабица“ — завтра весь мир»

«Сегодня „Рабица“ — завтра весь мир»
Из чего создавали главный рейв-клуб Москвы

Соль на рану: Первый состав «Солянки» — о ее 10-летии
Соль на рану: Первый состав «Солянки» — о ее 10-летии Бывшие сотрудники знакового клуба рассуждают об идее Москвы для всех, наследии черного диско и о том, почему «Солянка» уже не нужна
Соль на рану: Первый состав «Солянки» — о ее 10-летии

Соль на рану: Первый состав «Солянки» — о ее 10-летии
Бывшие сотрудники знакового клуба рассуждают об идее Москвы для всех, наследии черного диско и о том, почему «Солянка» уже не нужна

Здание у «Дома с атлантами» на Солянке выставили на аукцион

Стартовая стоимость составила 80 миллионов рублей

Здание у «Дома с атлантами» на Солянке выставили на аукцион
Стартовая стоимость составила 80 миллионов рублей

На Солянке убит человек (обновлено)

Убийца скрылся с места преступления

На Солянке убит человек (обновлено)
Убийца скрылся с места преступления

Роман Бурцев — о закрытии проектов «Берёзы» и S-11

Бурцев сообщил, что на некоторое время перебирается в Петербург, где его ждут «по-настоящему интересные проекты»

Роман Бурцев — о закрытии проектов «Берёзы» и S-11
Бурцев сообщил, что на некоторое время перебирается в Петербург, где его ждут «по-настоящему интересные проекты»

Команда «Солянки» закрывает кафе S-11

Когда именно заведение закрывается и почему — пока неизвестно

Команда «Солянки» закрывает кафе S-11
Когда именно заведение закрывается и почему — пока неизвестно

Команда «Солянки» открывает летнюю площадку «Берёзы»

До самой осени здесь можно будет посещать занятия по йоге, кататься на катере и велосипеде, плавать в бассейне, играть в волейбол и смотреть кино под открытым небом

Команда «Солянки» открывает летнюю площадку «Берёзы»
До самой осени здесь можно будет посещать занятия по йоге, кататься на катере и велосипеде, плавать в бассейне, играть в волейбол и смотреть кино под открытым небом

Команда «Солянки» перезапустила Fooodcafе на Покровке

Официальное открытие обновлённого пространства состоится в пятницу, 6 марта

Команда «Солянки» перезапустила Fooodcafе на Покровке
Официальное открытие обновлённого пространства состоится в пятницу, 6 марта

Вице-мэр Наталья Сергунина — о «Солянке», рентабельности ВДНХ и платных железнодорожных переездах
Вице-мэр Наталья Сергунина — о «Солянке», рентабельности ВДНХ и платных железнодорожных переездах Вице-мэр Москвы рассказала, когда столица задумается над сокращением расходов, что сделают с закрывающимися больницами и почему отток посетителей из ресторанов связан с запретом на курение
Вице-мэр Наталья Сергунина — о «Солянке», рентабельности ВДНХ и платных железнодорожных переездах

Вице-мэр Наталья Сергунина — о «Солянке», рентабельности ВДНХ и платных железнодорожных переездах
Вице-мэр Москвы рассказала, когда столица задумается над сокращением расходов, что сделают с закрывающимися больницами и почему отток посетителей из ресторанов связан с запретом на курение

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