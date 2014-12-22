Modest fashion по-русски: Шоурум Others с современными дагестанскими дизайнерками и не только
В «Яндекс.Лавке» появится набор в честь дня рождения «Солянки»
Он станет приглашением на вечеринку
В «Яндекс.Лавке» появится набор в честь дня рождения «Солянки» Он станет приглашением на вечеринку
Zotman Pizza: Пицца-конструктор за 390 рублей на Солянке
Неограниченное количество начинок по фиксированной чене
Zotman Pizza: Пицца-конструктор за 390 рублей на Солянке Неограниченное количество начинок по фиксированной чене
В Москве откроется галерея-мастерская «Граунд Солянка»
Первую выставку посвятят авторским книгам
В Москве откроется галерея-мастерская «Граунд Солянка» Первую выставку посвятят авторским книгам
Salt & Soul: Ресторан с разносолами на Солянке В заведении подают вино, пиво и завтраки
Директор галереи на Солянке покинул пост из-за несостоявшейся выставки Ненашевой
Выставку отменили из-за «сложившейся общественной ситуации» в сентябре
Директор галереи на Солянке покинул пост из-за несостоявшейся выставки Ненашевой Выставку отменили из-за «сложившейся общественной ситуации» в сентябре
Известные мультипликаторы представят свои любимые картины в галерее на «Солянке»
Выставка «Борисопавловские БДения» пройдет с 24 октября по 5 ноября
Известные мультипликаторы представят свои любимые картины в галерее на «Солянке»
Выставка «Борисопавловские БДения» пройдет с 24 октября по 5 ноября
Катрин Ненашева обвинила власти в отмене своей выставки о пытках
По данным художницы, требование исходило от администрации президента и ФСБ
Катрин Ненашева обвинила власти в отмене своей выставки о пытках По данным художницы, требование исходило от администрации президента и ФСБ
Двухэтажный бар на Солянке в стиле андерграундного Берлина Bambule
Сюда обещают привозить диджеев из Европы
Двухэтажный бар на Солянке в стиле андерграундного Берлина Bambule Сюда обещают привозить диджеев из Европы
Между Солянкой и Маросейкой благоустроят восемь переулков
Власти обеспечат инфраструктуру для маломобильных граждан, установят скамейки и высадят газон
Между Солянкой и Маросейкой благоустроят восемь переулков Власти обеспечат инфраструктуру для маломобильных граждан, установят скамейки и высадят газон
В галерее на Солянке откроется первая выставка художницы Катрин Ненашевой
Она посвящена людям, пожизненно изолированным в психоневрологических интернатах
В галерее на Солянке откроется первая выставка художницы Катрин Ненашевой Она посвящена людям, пожизненно изолированным в психоневрологических интернатах
«Сегодня „Рабица“ — завтра весь мир» Из чего создавали главный рейв-клуб Москвы
Соль на рану: Первый состав «Солянки» — о ее 10-летии Бывшие сотрудники знакового клуба рассуждают об идее Москвы для всех, наследии черного диско и о том, почему «Солянка» уже не нужна
Здание у «Дома с атлантами» на Солянке выставили на аукцион
Стартовая стоимость составила 80 миллионов рублей
Здание у «Дома с атлантами» на Солянке выставили на аукцион Стартовая стоимость составила 80 миллионов рублей
На Солянке убит человек (обновлено) Убийца скрылся с места преступления
Роман Бурцев — о закрытии проектов «Берёзы» и S-11
Бурцев сообщил, что на некоторое время перебирается в Петербург, где его ждут «по-настоящему интересные проекты»
Роман Бурцев — о закрытии проектов «Берёзы» и S-11 Бурцев сообщил, что на некоторое время перебирается в Петербург, где его ждут «по-настоящему интересные проекты»
Команда «Солянки» закрывает кафе S-11
Когда именно заведение закрывается и почему — пока неизвестно
Команда «Солянки» закрывает кафе S-11 Когда именно заведение закрывается и почему — пока неизвестно
Команда «Солянки» открывает летнюю площадку «Берёзы»
До самой осени здесь можно будет посещать занятия по йоге, кататься на катере и велосипеде, плавать в бассейне, играть в волейбол и смотреть кино под открытым небом
Команда «Солянки» открывает летнюю площадку «Берёзы»
До самой осени здесь можно будет посещать занятия по йоге, кататься на катере и велосипеде, плавать в бассейне, играть в волейбол и смотреть кино под открытым небом
Команда «Солянки» перезапустила Fooodcafе на Покровке
Официальное открытие обновлённого пространства состоится в пятницу, 6 марта