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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Умер Михаил Горбачев

Умер Михаил Горбачев

Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии
16 апреля 2022

Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии

Госдума приняла закон о штрафах за «отождествление ролей СССР и нацистской Германии»
6 апреля 2022

Госдума приняла закон о штрафах за «отождествление ролей СССР и нацистской Германии»

Витрина как зеркало времени: Связь моды и идеологии в СССР и современной России
СПЕЦПРОЕКТ
Витрина как зеркало времени: Связь моды и идеологии в СССР и современной России О чем может рассказать принт с тракторами и малиновый пиджак?
Витрина как зеркало времени: Связь моды и идеологии в СССР и современной России
СПЕЦПРОЕКТ

Витрина как зеркало времени: Связь моды и идеологии в СССР и современной России
О чем может рассказать принт с тракторами и малиновый пиджак?

Как устроены лотереи в XXI веке
ПРОМО
Как устроены лотереи в XXI веке И можно ли в них выиграть миллионы
Как устроены лотереи в XXI веке
ПРОМО

Как устроены лотереи в XXI веке
И можно ли в них выиграть миллионы

Гете-институт откроет выставку «Ленинский 95а» вечеринкой с вином и танцами

Сама выставка исследует здание на Ленинском проспекте

Гете-институт откроет выставку «Ленинский 95а» вечеринкой с вином и танцами

Arzamas запускает бесплатный лекторий о советском кино в «Ленинке»

Лекции продлятся с 15 февраля до июня

Arzamas запускает бесплатный лекторий о советском кино в «Ленинке»

«Советский футуризм»: Несбывшиеся мечты о технической революции
«Советский футуризм»: Несбывшиеся мечты о технической революции Летающие «Волги», стоянки для дирижаблей и башни-грибы
«Советский футуризм»: Несбывшиеся мечты о технической революции

«Советский футуризм»: Несбывшиеся мечты о технической революции
Летающие «Волги», стоянки для дирижаблей и башни-грибы

Главные постсоветские клипы 2010-х
Главные постсоветские клипы 2010-х «Самая любимая музыка здесь играет»
Главные постсоветские клипы 2010-х

Главные постсоветские клипы 2010-х
«Самая любимая музыка здесь играет»

В широкий прокат выйдет европейский фильм о Горбачеве

Зыгарь представит картину в московском «Иллюзионе»

В широкий прокат выйдет европейский фильм о Горбачеве

Третьяковская галерея представит выставку об эпохе застоя 70–80-х годов

Экспозиция станет второй частью трилогии о советской послевоенной истории

Третьяковская галерея представит выставку об эпохе застоя 70–80-х годов

«Убийца тамбовских крестьян!»: Акция у памятника маршалу Тухачевскому

Москвичам напомнили, как советские власти использовали химическое оружие против собственных граждан

«Убийца тамбовских крестьян!»: Акция у памятника маршалу Тухачевскому

Как россияне описывают современную власть

Более позитивное отношение наблюдается к советскому правительству

Как россияне описывают современную власть

Чем россиянам запомнилась жизнь в СССР

Больше половины опрошенных считают, что власть заботилась о людях

Чем россиянам запомнилась жизнь в СССР

В Новой Третьяковке открылась первая выставка художника Бориса Голополосова

Его работы напоминают «Крик» Мунка

В Новой Третьяковке открылась первая выставка художника Бориса Голополосова

В Центре братьев Люмьер покажут коллажи об СССР голландской художницы Тамары Стофферс

Выставка продлится до 30 июня

В Центре братьев Люмьер покажут коллажи об СССР голландской художницы Тамары Стофферс

«Москва глазами инженера» запускает экскурсию по советскому модернизму на трамвае

Гости посмотрят памятники архитектуры на юго-западе города

«Москва глазами инженера» запускает экскурсию по советскому модернизму на трамвае

Литературным войнам в СССР посвятили выставку и пешеходные экскурсии

Экспозиция в литературном музее Даля будет работать с 20 февраля по 12 мая

Литературным войнам в СССР посвятили выставку и пешеходные экскурсии

Чем гордятся и чего стыдятся россияне

«Левада-центр» также узнал, с чем себя ассоциирует русский народ

Чем гордятся и чего стыдятся россияне

«Левада-центр»: Число сожалеющих о распаде СССР достигло максимума за десятилетие

Одной из причин ностальгии стала пенсионная реформа

«Левада-центр»: Число сожалеющих о распаде СССР достигло максимума за десятилетие

Памятник более 6 тысячам репрессированных на полигоне «Коммунарка»

Мемориал называется «Стена памяти»

Памятник более 6 тысячам репрессированных на полигоне «Коммунарка»

В культурном центре «ЗИЛ» покажут провокационные сцены советского кино

Мероприятие пройдет в рамках нового кинолектория

В культурном центре «ЗИЛ» покажут провокационные сцены советского кино

7 культовых средств для макияжа из СССР, которые продаются и сейчас
7 культовых средств для макияжа из СССР, которые продаются и сейчас Тушь «Ленинградская», крем «Балет» и другие любимые марки мам и бабушек
7 культовых средств для макияжа из СССР, которые продаются и сейчас

7 культовых средств для макияжа из СССР, которые продаются и сейчас
Тушь «Ленинградская», крем «Балет» и другие любимые марки мам и бабушек

ЕСПЧ обязал Россию выплатить долги по советским облигациям

Суд присудил компенсации троим россиянам

ЕСПЧ обязал Россию выплатить долги по советским облигациям

Как менялось отношение россиян к жестокости Сталина на протяжении 27 лет

По данным социологов, все больше граждан оправдывают образ советского руководства

Как менялось отношение россиян к жестокости Сталина на протяжении 27 лет

МВД — об уничтожении архивных карточек репрессированных в СССР

В органах заявили, что вопрос о хранении документов рассматривается индивидуально

МВД — об уничтожении архивных карточек репрессированных в СССР

В России уничтожают данные о репрессированных ГУЛАГа по секретному приказу

Документ 2014 года подписан ФСБ, МВД, Минюстом, СВР и Генпрокуратурой

В России уничтожают данные о репрессированных ГУЛАГа по секретному приказу

Сколько россиян не хотят проводить лето за пределами бывшего СССР

При наличии денег треть граждан предпочли бы отдыхать в Крыму

Сколько россиян не хотят проводить лето за пределами бывшего СССР

Что нужно знать об Анатолии Звереве — русском художнике, опередившем Джексона Поллока
Что нужно знать об Анатолии Звереве — русском художнике, опередившем Джексона Поллока В музее AZ открывается большая выставка советского авангардиста, не признававшего систему и Пушкина
Что нужно знать об Анатолии Звереве — русском художнике, опередившем Джексона Поллока

Что нужно знать об Анатолии Звереве — русском художнике, опередившем Джексона Поллока
В музее AZ открывается большая выставка советского авангардиста, не признававшего систему и Пушкина

«Мемориал» запустил краудфандинг для настольной игры по советской истории

Участникам игры предлагается отправиться в эмиграцию, отсидеть в ГУЛАГе или уйти в запой

«Мемориал» запустил краудфандинг для настольной игры по советской истории

«Здравствуй, мальчик Бананан»: Как смотрится «АССА» 30 лет спустя
«Здравствуй, мальчик Бананан»: Как смотрится «АССА» 30 лет спустя Почему главный фильм перестройки все еще актуален
«Здравствуй, мальчик Бананан»: Как смотрится «АССА» 30 лет спустя

«Здравствуй, мальчик Бананан»: Как смотрится «АССА» 30 лет спустя
Почему главный фильм перестройки все еще актуален

В Москве пройдут бесплатные показы фильмов о весне

Акцию приурочат к празднованию Масленицы

В Москве пройдут бесплатные показы фильмов о весне

Либо ничего: Почему «Смерть Сталина» напугала чиновников сильнее «Матильды»
Либо ничего: Почему «Смерть Сталина» напугала чиновников сильнее «Матильды» Армандо Ианнуччи слишком убедительно расколдовывает советскую власть
Либо ничего: Почему «Смерть Сталина» напугала чиновников сильнее «Матильды»

Либо ничего: Почему «Смерть Сталина» напугала чиновников сильнее «Матильды»
Армандо Ианнуччи слишком убедительно расколдовывает советскую власть

Депутат Госдумы — об уродах в фильме «Смерть Сталина»

Она также предложила создать в России экспертный совет по нравственности

Депутат Госдумы — об уродах в фильме «Смерть Сталина»

Супермен вместо Сталина: 10 комиксов о России, которые кого-нибудь оскорбят
Супермен вместо Сталина: 10 комиксов о России, которые кого-нибудь оскорбят От ледяного ГУЛАГа Морозко до ядерной войны в Чечне
Супермен вместо Сталина: 10 комиксов о России, которые кого-нибудь оскорбят

Супермен вместо Сталина: 10 комиксов о России, которые кого-нибудь оскорбят
От ледяного ГУЛАГа Морозко до ядерной войны в Чечне

«На место Ленина встать нельзя»: Как команда Зыгаря превратила историю СССР в игру
«На место Ленина встать нельзя»: Как команда Зыгаря превратила историю СССР в игру И к каким нападкам готовятся авторы новинки
«На место Ленина встать нельзя»: Как команда Зыгаря превратила историю СССР в игру

«На место Ленина встать нельзя»: Как команда Зыгаря превратила историю СССР в игру
И к каким нападкам готовятся авторы новинки

На смену проекту «1917» запустили онлайн-игру об истории СССР

«Карты истории» поможет пользователям разобраться в событиях XX века

На смену проекту «1917» запустили онлайн-игру об истории СССР

«Форма воды»: Земноводная любовь немой уборщицы и подопытной амфибии
«Форма воды»: Земноводная любовь немой уборщицы и подопытной амфибии Мария Кувшинова — о фильме Гильермо дель Торо, в котором находится место мастурбации и сказке одновременно
«Форма воды»: Земноводная любовь немой уборщицы и подопытной амфибии

«Форма воды»: Земноводная любовь немой уборщицы и подопытной амфибии
Мария Кувшинова — о фильме Гильермо дель Торо, в котором находится место мастурбации и сказке одновременно

На ВДНХ пройдет бесплатная лекция об отношении к The Beatles в СССР

Лектором выступить музыкальный журналист

На ВДНХ пройдет бесплатная лекция об отношении к The Beatles в СССР

Что смотреть в кино на новогодних каникулах: От Нолана до японских B-movies
Что смотреть в кино на новогодних каникулах: От Нолана до японских B-movies Подборка специальных показов, ретроспектив и удачных фильмов кинопроката
Что смотреть в кино на новогодних каникулах: От Нолана до японских B-movies

Что смотреть в кино на новогодних каникулах: От Нолана до японских B-movies
Подборка специальных показов, ретроспектив и удачных фильмов кинопроката

Потерянный имперский рай: Как Николай II стал иконой российского кино
Потерянный имперский рай: Как Николай II стал иконой российского кино Мария Кувшинова — о том, почему «Матильда» не противоречит царебожникам
Потерянный имперский рай: Как Николай II стал иконой российского кино

Потерянный имперский рай: Как Николай II стал иконой российского кино
Мария Кувшинова — о том, почему «Матильда» не противоречит царебожникам

При реставрации павильонов ВДНХ обнаружили около 100 архивных кинопленок

Цветные и черно-белые картины о советских достижениях станут частью медиатеки музея ВДНХ

При реставрации павильонов ВДНХ обнаружили около 100 архивных кинопленок

Вспомнить все: Драматические российские фильмы о советском прошлом
Вспомнить все: Драматические российские фильмы о советском прошлом К выходу «Заложников» в российский прокат вспоминаем другие важные фильмы о жизни в Советском Союзе
Вспомнить все: Драматические российские фильмы о советском прошлом

Вспомнить все: Драматические российские фильмы о советском прошлом
К выходу «Заложников» в российский прокат вспоминаем другие важные фильмы о жизни в Советском Союзе

Минкультуры запросило копию фильма «Смерть Сталина» до его выхода в прокат

В ведомстве рассматривают возможность лишения картины прокатного удостоверения

Минкультуры запросило копию фильма «Смерть Сталина» до его выхода в прокат

«Мемориал» в парке Горького расскажет детям про репрессии

Взрослых приглашают только с детьми

«Мемориал» в парке Горького расскажет детям про репрессии

В Москву из Лейпцига привезут советские мозаичные панно

Мозаики 50-х годов изображают Красную площадь и промышленную карту СССР

В Москву из Лейпцига привезут советские мозаичные панно

Кедр Ливанский — о Марьине и любви к советскому андеграунду

Кедр Ливанский — о Марьине и любви к советскому андеграунду Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве, Петербурге и Екатеринбурге

Кедр Ливанский — о Марьине и любви к советскому андеграунду

Кедр Ливанский — о Марьине и любви к советскому андеграунду
Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве, Петербурге и Екатеринбурге

В Москве установят мемориальные доски в честь героев Советского Союза

Их повесят в Пресненском районе, Щукине и Раменках

В Москве установят мемориальные доски в честь героев Советского Союза

В Москве пройдут бесплатные показы советских фильмов

Они пройдут в шести кинотеатрах Москвы

В Москве пройдут бесплатные показы советских фильмов

От семейных ценностей до терроризма: Как менялись новогодние речи Владимира Путина
От семейных ценностей до терроризма: Как менялись новогодние речи Владимира Путина Первые радио- и телепоздравления, обращение Мавроди к народу и традиции путинской эпохи
От семейных ценностей до терроризма: Как менялись новогодние речи Владимира Путина

От семейных ценностей до терроризма: Как менялись новогодние речи Владимира Путина
Первые радио- и телепоздравления, обращение Мавроди к народу и традиции путинской эпохи

В Музее Москвы откроется выставка о 50-х годах

Она будет работать до 31 марта 2017 года

В Музее Москвы откроется выставка о 50-х годах

В Москве проходит акция памяти жертв репрессий «Возвращение имен»

В течение дня люди будут зачитывать имена погибших от Большого террора 1937–1938 годов

В Москве проходит акция памяти жертв репрессий «Возвращение имен»

Сократить стоимость похорон президента России

С предложением выступило министерство обороны страны

Сократить стоимость похорон президента России

Сколько россиян хотели бы родиться и жить в другую историческую эпоху

Так, 6 % опрошенных хотели бы родиться в 50–70-е годы в СССР

Сколько россиян хотели бы родиться и жить в другую историческую эпоху

Владимир Путин — о своем отношении к распаду СССР

Путин отметил, что во времена СССР коммунистическая партия выдвигала «губительные для государства идеи»

Владимир Путин — о своем отношении к распаду СССР

Две крепости: Как живут города-соседи Ивангород и Нарва

Две крепости: Как живут города-соседи Ивангород и НарваДва города в советское время были почти одним целым, а сейчас разделены границей. Мы узнали, что между ними общего, а в чем — разница

Две крепости: Как живут города-соседи Ивангород и Нарва

Две крепости: Как живут города-соседи Ивангород и Нарва
Два города в советское время были почти одним целым, а сейчас разделены границей. Мы узнали, что между ними общего, а в чем — разница

Что читать и смотреть о ГКЧП и развале СССР
Что читать и смотреть о ГКЧП и развале СССР The Village помогает разобраться в событиях, которые привели к появлению современной России
Что читать и смотреть о ГКЧП и развале СССР

Что читать и смотреть о ГКЧП и развале СССР
The Village помогает разобраться в событиях, которые привели к появлению современной России

Colta проведёт в «Музеоне» фестиваль «Остров-91»

Фестиваль приурочен к годовщине путча 1991 года

Colta проведёт в «Музеоне» фестиваль «Остров-91»

Авангард, антиквариат в высотке на Котельнической и золотая эпоха советского дизайна в Петербурге
Авангард, антиквариат в высотке на Котельнической и золотая эпоха советского дизайна в Петербурге The Village выбрал самые интересные квартиры недели, выходившие с начала 2016 года
Авангард, антиквариат в высотке на Котельнической и золотая эпоха советского дизайна в Петербурге

Авангард, антиквариат в высотке на Котельнической и золотая эпоха советского дизайна в Петербурге
The Village выбрал самые интересные квартиры недели, выходившие с начала 2016 года

Сколько россиян допускают повторение чернобыльской трагедии

Большинство опрошенных уверены, что современные электростанции достаточно защищены от катастроф

Сколько россиян допускают повторение чернобыльской трагедии

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ