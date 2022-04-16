Гете-институт откроет выставку «Ленинский 95а» вечеринкой с вином и танцами
Сама выставка исследует здание на Ленинском проспекте
Arzamas запускает бесплатный лекторий о советском кино в «Ленинке»
Лекции продлятся с 15 февраля до июня
«Советский футуризм»: Несбывшиеся мечты о технической революции
Летающие «Волги», стоянки для дирижаблей и башни-грибы
В широкий прокат выйдет европейский фильм о Горбачеве
Зыгарь представит картину в московском «Иллюзионе»
Третьяковская галерея представит выставку об эпохе застоя 70–80-х годов
Экспозиция станет второй частью трилогии о советской послевоенной истории
«Убийца тамбовских крестьян!»: Акция у памятника маршалу Тухачевскому
Москвичам напомнили, как советские власти использовали химическое оружие против собственных граждан
Как россияне описывают современную власть
Более позитивное отношение наблюдается к советскому правительству
Чем россиянам запомнилась жизнь в СССР
Больше половины опрошенных считают, что власть заботилась о людях
В Новой Третьяковке открылась первая выставка художника Бориса Голополосова
Его работы напоминают «Крик» Мунка
В Центре братьев Люмьер покажут коллажи об СССР голландской художницы Тамары Стофферс
Выставка продлится до 30 июня
«Москва глазами инженера» запускает экскурсию по советскому модернизму на трамвае
Гости посмотрят памятники архитектуры на юго-западе города
Литературным войнам в СССР посвятили выставку и пешеходные экскурсии
Экспозиция в литературном музее Даля будет работать с 20 февраля по 12 мая
Чем гордятся и чего стыдятся россияне
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«Левада-центр»: Число сожалеющих о распаде СССР достигло максимума за десятилетие
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Памятник более 6 тысячам репрессированных на полигоне «Коммунарка»
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В культурном центре «ЗИЛ» покажут провокационные сцены советского кино
Мероприятие пройдет в рамках нового кинолектория
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