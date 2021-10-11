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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Иногда думаю о картошке с сырным соусом»: Люди, научившиеся экономить на еде, — о вегетарианстве и жизни без фастфуда
«Иногда думаю о картошке с сырным соусом»: Люди, научившиеся экономить на еде, — о вегетарианстве и жизни без фастфуда И любимых глазированных сырков
«Иногда думаю о картошке с сырным соусом»: Люди, научившиеся экономить на еде, — о вегетарианстве и жизни без фастфуда

«Иногда думаю о картошке с сырным соусом»: Люди, научившиеся экономить на еде, — о вегетарианстве и жизни без фастфуда
И любимых глазированных сырков

В ИКЕА появились вегги-доги за 39 рублей
11 октября 2021

В ИКЕА появились вегги-доги за 39 рублей

«Бабушка каждый раз предлагает куриный суп»: Веганы и вегетарианцы — о праздничных блюдах и Новом годе без оливье
«Бабушка каждый раз предлагает куриный суп»: Веганы и вегетарианцы — о праздничных блюдах и Новом годе без оливье
«Бабушка каждый раз предлагает куриный суп»: Веганы и вегетарианцы — о праздничных блюдах и Новом годе без оливье

«Бабушка каждый раз предлагает куриный суп»: Веганы и вегетарианцы — о праздничных блюдах и Новом годе без оливье

Режиссер Виктор Косаковский рассказывает о своем доке «Гунда», после которого вы перестанете есть мясо
Режиссер Виктор Косаковский рассказывает о своем доке «Гунда», после которого вы перестанете есть мясо «Она жива. Хозяйка фермы решила ее не убивать»
Режиссер Виктор Косаковский рассказывает о своем доке «Гунда», после которого вы перестанете есть мясо

Режиссер Виктор Косаковский рассказывает о своем доке «Гунда», после которого вы перестанете есть мясо
«Она жива. Хозяйка фермы решила ее не убивать»

Чем может быть полезно веганство
Чем может быть полезно веганство Положительные последствия отказа от мяса для экологии и для здоровья
Чем может быть полезно веганство

Чем может быть полезно веганство
Положительные последствия отказа от мяса для экологии и для здоровья

Создатель сырков «Б. Ю. Александров» — о неблагодарных вегетарианцах, выращенных на молоке матери

Александров превозносит коровье молоко, но запускает производство растительного

Создатель сырков «Б. Ю. Александров» — о неблагодарных вегетарианцах, выращенных на молоке матери

Бесплатный онлайн-курс для начинающих веганов открыл новый набор

По всему миру к проекту присоединились уже более полумиллиона человек

Бесплатный онлайн-курс для начинающих веганов открыл новый набор

Pizza Hut начала готовить пиццу с растительным мясом. Оно появится и в меню «Теремка» (обновлено)

Попробовать новую пиццу можно в двух ресторанах сети в Москве и Петербурге

Pizza Hut начала готовить пиццу с растительным мясом. Оно появится и в меню «Теремка» (обновлено)

Авиакомпании с самым разнообразным (и бесплатным) меню на борту

У «Аэрофлота» только 20-е место

Авиакомпании с самым разнообразным (и бесплатным) меню на борту

Touch of Matcha: Матча-бар в «Москва-Сити» от создателей J'Pan

В меню — миксы на основе матча, боулы, поке и полезные десерты

Touch of Matcha: Матча-бар в «Москва-Сити» от создателей J'Pan

В Москве открылся вегетарианский фуд-корт «Брокколи»

Проект объединил несколько кафе и магазинов здорового питания

В Москве открылся вегетарианский фуд-корт «Брокколи»

Холдинг White Rabbit Family начал продавать в своих ресторанах растительное мясо

Оно состоит из горохового белка, воды и масла

Холдинг White Rabbit Family начал продавать в своих ресторанах растительное мясо

Доставка полезной еды How to Eat Александры Новиковой

Сервис предлагает четыре программы питания

Доставка полезной еды How to Eat Александры Новиковой

Отказаться от мяса по понедельникам
Отказаться от мяса по понедельникам Стать вегетарианцем на день и внести свой вклад в борьбу с изменением климата
Отказаться от мяса по понедельникам

Отказаться от мяса по понедельникам
Стать вегетарианцем на день и внести свой вклад в борьбу с изменением климата

В Москве откроется первый вегетарианский фуд-холл

Всего на площадке появится 40 гастрономических проектов

В Москве откроется первый вегетарианский фуд-холл

В Москве три дня продлится вегетарианская и ЗОЖ-выставка Veg Life Expo

Гостей ждут дегустации органических продуктов и фуд-корт с вегетарианскими и сыроедческими блюдами

В Москве три дня продлится вегетарианская и ЗОЖ-выставка Veg Life Expo

Сколько россиян считают вегетарианство вредным для здоровья

Противники вегетарианства говорят о наличии в мясе витаминов, которых недостаточно в растительной пище

Сколько россиян считают вегетарианство вредным для здоровья

Госдума одобрила закон об обязательной проверке органических продуктов

Предприниматели не смогут самовольно маркировать продукты как «эко», «bio» или «organic»

Госдума одобрила закон об обязательной проверке органических продуктов

Великий ГОСТ: Что покупать в био- и веганских магазинах?
Великий ГОСТ: Что покупать в био- и веганских магазинах? 10 веганских продуктов, которые пригодятся на любой кухне
Великий ГОСТ: Что покупать в био- и веганских магазинах?

Великий ГОСТ: Что покупать в био- и веганских магазинах?
10 веганских продуктов, которые пригодятся на любой кухне

«Спортсмены выглядят лучше, чем сыроеды»
«Спортсмены выглядят лучше, чем сыроеды» Бывшие сыроеды — о том, почему они вернулись к обычному питанию
«Спортсмены выглядят лучше, чем сыроеды»

«Спортсмены выглядят лучше, чем сыроеды»
Бывшие сыроеды — о том, почему они вернулись к обычному питанию

«Я думала, что лучше других»: Бывшие вегетарианцы — о возвращении к мясу
«Я думала, что лучше других»: Бывшие вегетарианцы — о возвращении к мясу Почему вегетарианцы отказываются от диеты и своих взглядов
«Я думала, что лучше других»: Бывшие вегетарианцы — о возвращении к мясу

«Я думала, что лучше других»: Бывшие вегетарианцы — о возвращении к мясу
Почему вегетарианцы отказываются от диеты и своих взглядов

Разгон полицейскими акции протеста в защиту животных

Она проходила у станции метро «Улица 1905 года»

Разгон полицейскими акции протеста в защиту животных

На Кутузовском проспекте открылся вегетарианский ресторан Verde Cafe

Пока заведение работает в техническом режиме

На Кутузовском проспекте открылся вегетарианский ресторан Verde Cafe

Суд оштрафовал активиста за веганский плакат на первомайском шествии

По мнению суда, активист пропагандировал «вегетарианство и нетрадиционную ориентацию»

Суд оштрафовал активиста за веганский плакат на первомайском шествии

В корнере «Город-Сад» на Даниловском рынке появилась кулинария

В заведении представлены блюда для вегетарианцев, веганов и сыроедов по умеренной цене

В корнере «Город-Сад» на Даниловском рынке появилась кулинария

На «Бауманской» открылось вегетарианское кафе IWANT Cafe

В меню — салаты, супы и роллы, а также фреши и смузи

На «Бауманской» открылось вегетарианское кафе IWANT Cafe

В Artplay пройдет «Веганфест»

В программе — кулинарные мастер-классы, лекции и гастромаркет

В Artplay пройдет «Веганфест»

Можно ли растить ребёнка вегетарианцем?
Можно ли растить ребёнка вегетарианцем? Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Можно ли растить ребёнка вегетарианцем?

Можно ли растить ребёнка вегетарианцем?
Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Вегетарианское кафе-лаборатория Groot
Вегетарианское кафе-лаборатория Groot Гамбургер из семян подсолнуха и конопли, буррито с ананасом и каша на миндальном молоке с финиками и чиа
Вегетарианское кафе-лаборатория Groot

Вегетарианское кафе-лаборатория Groot
Гамбургер из семян подсолнуха и конопли, буррито с ананасом и каша на миндальном молоке с финиками и чиа

В Lotte Plaza открылся корнер проекта 365 detox

В магазине можно купить зелёные соки холодного отжима, смузи и ореховое молоко, конфеты без сахара и муки, а также печенье без глютена

В Lotte Plaza открылся корнер проекта 365 detox

Веганский магазин «Этика» открыл интернет-магазин

В ассортименте — растительное молоко и сыр, тофу, бездрожжевые хлебцы и льняные слайсы, а также постные соусы и майонез

Веганский магазин «Этика» открыл интернет-магазин

Проект 365 detox открыл корнер в «Метрополисе»

В магазине здоровой пищи можно купить свежевыжатые соки холодного отжима, смузи и ореховое молоко

Проект 365 detox открыл корнер в «Метрополисе»

Шеф-повар Иван Дубков ушёл из «КМ20»

Дубков работал в кафе с августа, когда «КМ20» сменило формат

Шеф-повар Иван Дубков ушёл из «КМ20»

Кафе «KM20» сменило меню, шеф-повара и концепцию

В «KM20» говорят, что для приготовления блюд используют свежие продукты, богатые витаминами и микроэлементами

Кафе «KM20» сменило меню, шеф-повара и концепцию

На «Брюсове» пройдёт маркет вегетарианской кухни «Кидай бобы на корабле»

Посетители маркета смогут попробовать вегетарианские бургеры, темпе, гадо-гадо и сабы с нутовыми котлетами

На «Брюсове» пройдёт маркет вегетарианской кухни «Кидай бобы на корабле»

На «Флаконе» пройдёт фестиваль сыроедения и вегетарианства

На фестивале будет фуд-корт, мастер-классы, лекторий и магазины

На «Флаконе» пройдёт фестиваль сыроедения и вегетарианства

«Ешь правильно, беги быстро»: Как правильно бегать
«Ешь правильно, беги быстро»: Как правильно бегать Сверхмарафонец Скотт Джурек в автобиографии рассказывает о том, как научиться бегать без вреда для здоровья
«Ешь правильно, беги быстро»: Как правильно бегать

«Ешь правильно, беги быстро»: Как правильно бегать
Сверхмарафонец Скотт Джурек в автобиографии рассказывает о том, как научиться бегать без вреда для здоровья

Вам, лентяи: Как взяться за себя, питаться здоровой едой и заняться наконец спортом
Вам, лентяи: Как взяться за себя, питаться здоровой едой и заняться наконец спортом Эксперты объясняют, как начать заниматься спортом, выбрать фитнес-гаджет, правильно питаться и не навредить себе
Вам, лентяи: Как взяться за себя, питаться здоровой едой и заняться наконец спортом

Вам, лентяи: Как взяться за себя, питаться здоровой едой и заняться наконец спортом
Эксперты объясняют, как начать заниматься спортом, выбрать фитнес-гаджет, правильно питаться и не навредить себе

Мясник
Мясник Мясник с 40-летним стажем анонимно рассказал The Village о том, чем российское мясо отличается от иностранного, где покупать его, чтобы не разочароваться, и как на самом деле оно попадает на прилавки
Мясник

Мясник
Мясник с 40-летним стажем анонимно рассказал The Village о том, чем российское мясо отличается от иностранного, где покупать его, чтобы не разочароваться, и как на самом деле оно попадает на прилавки

Как петербургские веганы воюют с мясной лавкой «Страшный сон вегана»
Как петербургские веганы воюют с мясной лавкой «Страшный сон вегана» Владелец мясной лавки «Страшный сон вегана» рассказал о том, как её разгромили радикально настроенные веганы, а вегетарианцы — о том, что они думают по этому поводу
Как петербургские веганы воюют с мясной лавкой «Страшный сон вегана»

Как петербургские веганы воюют с мясной лавкой «Страшный сон вегана»
Владелец мясной лавки «Страшный сон вегана» рассказал о том, как её разгромили радикально настроенные веганы, а вегетарианцы — о том, что они думают по этому поводу

Кто сидит на спецпитании и диетах
Кто сидит на спецпитании и диетах Что такое кашрут и халяль, кто сидит на Дюкане и низкоуглеводной диете, могут ли веганы ходить в обычные кафе — The Village разбирался, как люди с разными пищевыми привычками живут в мегаполисе
Кто сидит на спецпитании и диетах

Кто сидит на спецпитании и диетах
Что такое кашрут и халяль, кто сидит на Дюкане и низкоуглеводной диете, могут ли веганы ходить в обычные кафе — The Village разбирался, как люди с разными пищевыми привычками живут в мегаполисе

На «Белорусской» 1 июля откроется вегетарианское кафе «Джаганнат»

Ещё одно кафе вегетарианской сети начнёт работу по адресу 1-я Тверская-Ямская улица, дом 13

На «Белорусской» 1 июля откроется вегетарианское кафе «Джаганнат»

Как на ладони: 7 приложений для вегетарианцев
Как на ладони: 7 приложений для вегетарианцев The Village разыскал семь полезных приложений, которые помогут уберечь себя от встречи с мясом или, наоборот, станут поводом задуматься о неизбежности столкновения с ним.
Как на ладони: 7 приложений для вегетарианцев

Как на ладони: 7 приложений для вегетарианцев
The Village разыскал семь полезных приложений, которые помогут уберечь себя от встречи с мясом или, наоборот, станут поводом задуматься о неизбежности столкновения с ним.

В Москве открылся клуб для веганов

На станции метро «Варшавская» заработало пространство Project V с лекциями, концертами и мастер-классами для веганов.

В Москве открылся клуб для веганов

ЛДПР станет вегетарианской партией

Владимир Жириновский пообещал ввести в ЛДПР вегетарианство.

ЛДПР станет вегетарианской партией

Гулабджамуны Гулабджамуны — шарики из сухого молока

Гулабджамуны

Бурфи Бурфи — помадка из цельного молока

Бурфи

Видео-рецепт приготовления кичири Видео-рецепт приготовления кичири - индийское блюдо. Сбалансировано по составу, специям, подходит каждому, рекомендуется в качестве очистительной монодиеты.

Видео-рецепт приготовления кичири

Время есть: Репортаж с аюрведического кулинарного мастер-класса
Время есть: Репортаж с аюрведического кулинарного мастер-класса Продолжение серии материалов о кулинарных мастер-классах в Москве. В новом выпуске — мастер-класс аюрведической кухни в кафе «Суп».
Время есть: Репортаж с аюрведического кулинарного мастер-класса

Время есть: Репортаж с аюрведического кулинарного мастер-класса
Продолжение серии материалов о кулинарных мастер-классах в Москве. В новом выпуске — мастер-класс аюрведической кухни в кафе «Суп».

«Лавка» открывает большой публичный огород в центре Москвы В рамках нового проекта «Лавка. Огород» москвичи смогут не только выращивать овощи на собственных грядках, но и узнать об огородничестве 21 века

«Лавка» открывает большой публичный огород в центре Москвы

Напротив Третьяковской галереи открылось вегетарианское кафе В новом кафе «Сок» в Лаврушинском переулке едят только овощи и не курят

Напротив Третьяковской галереи открылось вегетарианское кафе

Вегетарианский гид по Москве, часть 1
Вегетарианский гид по Москве, часть 1 Лучшие вегетарианские кафе и магазины Москвы с комментариями заядлых вегетарианцев
Вегетарианский гид по Москве, часть 1

Вегетарианский гид по Москве, часть 1
Лучшие вегетарианские кафе и магазины Москвы с комментариями заядлых вегетарианцев

Crema di zucchine e funghiСуп-пюре из цуккини и грибов Очень вкусный и быстрый суп-пюре из шампиньонов и цуккини. Обожаю его, готовить и поедать. Он очень нежный, не особо тяжелый и сытный:)

Crema di zucchine e funghiСуп-пюре из цуккини и грибов

Вегетарианство-норма жизнь Поднимаю тему для обсуждения,комментариев и высказывания мыслей

Вегетарианство-норма жизнь

Лазанья из хлеба грубого помола и баклажанов 9-12 порцийЧто нам понадобится:3 столовые ложки оливкого масла4-6 зубков чеснока (измельчить)~45 грамм помидорок, измельченных в блендере (для пасты)2 чайные ложки соли4 чайные ложки итальянских пряностейоливковое масло, для некоего распрыскивания (:2-3 баклажана (средних размеров, очищенные; также мы используем кабачки - дело вкуса)8-10 больших ломтика хлеба грубого помола2 чашки...

Лазанья из хлеба грубого помола и баклажанов

Вегетарианец «Я никого не ем» Все содержание поста-выдержки из книги ДЖУЛЬЕТ ГЕЛЛАТЛИ. Никакой «отсебячины» кроме, конечно, полного согласия и восхищения к тому, что она делает.

Вегетарианец «Я никого не ем»