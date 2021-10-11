«Иногда думаю о картошке с сырным соусом»: Люди, научившиеся экономить на еде, — о вегетарианстве и жизни без фастфуда И любимых глазированных сырков
«Бабушка каждый раз предлагает куриный суп»: Веганы и вегетарианцы — о праздничных блюдах и Новом годе без оливье
Режиссер Виктор Косаковский рассказывает о своем доке «Гунда», после которого вы перестанете есть мясо «Она жива. Хозяйка фермы решила ее не убивать»
Чем может быть полезно веганство Положительные последствия отказа от мяса для экологии и для здоровья
Создатель сырков «Б. Ю. Александров» — о неблагодарных вегетарианцах, выращенных на молоке матери
Александров превозносит коровье молоко, но запускает производство растительного
Бесплатный онлайн-курс для начинающих веганов открыл новый набор
По всему миру к проекту присоединились уже более полумиллиона человек
Pizza Hut начала готовить пиццу с растительным мясом. Оно появится и в меню «Теремка» (обновлено)
Попробовать новую пиццу можно в двух ресторанах сети в Москве и Петербурге
Авиакомпании с самым разнообразным (и бесплатным) меню на борту
У «Аэрофлота» только 20-е место
Touch of Matcha: Матча-бар в «Москва-Сити» от создателей J'Pan
В меню — миксы на основе матча, боулы, поке и полезные десерты
В Москве открылся вегетарианский фуд-корт «Брокколи»
Проект объединил несколько кафе и магазинов здорового питания
Холдинг White Rabbit Family начал продавать в своих ресторанах растительное мясо
Оно состоит из горохового белка, воды и масла
Доставка полезной еды How to Eat Александры Новиковой
Сервис предлагает четыре программы питания
Отказаться от мяса по понедельникам Стать вегетарианцем на день и внести свой вклад в борьбу с изменением климата
В Москве откроется первый вегетарианский фуд-холл
Всего на площадке появится 40 гастрономических проектов
В Москве три дня продлится вегетарианская и ЗОЖ-выставка Veg Life Expo
Гостей ждут дегустации органических продуктов и фуд-корт с вегетарианскими и сыроедческими блюдами
Сколько россиян считают вегетарианство вредным для здоровья
Противники вегетарианства говорят о наличии в мясе витаминов, которых недостаточно в растительной пище
Госдума одобрила закон об обязательной проверке органических продуктов
Предприниматели не смогут самовольно маркировать продукты как «эко», «bio» или «organic»
Великий ГОСТ: Что покупать в био- и веганских магазинах? 10 веганских продуктов, которые пригодятся на любой кухне
«Спортсмены выглядят лучше, чем сыроеды» Бывшие сыроеды — о том, почему они вернулись к обычному питанию
«Я думала, что лучше других»: Бывшие вегетарианцы — о возвращении к мясу Почему вегетарианцы отказываются от диеты и своих взглядов
Разгон полицейскими акции протеста в защиту животных
Она проходила у станции метро «Улица 1905 года»
На Кутузовском проспекте открылся вегетарианский ресторан Verde Cafe
Пока заведение работает в техническом режиме
Суд оштрафовал активиста за веганский плакат на первомайском шествии
По мнению суда, активист пропагандировал «вегетарианство и нетрадиционную ориентацию»
В корнере «Город-Сад» на Даниловском рынке появилась кулинария
В заведении представлены блюда для вегетарианцев, веганов и сыроедов по умеренной цене
На «Бауманской» открылось вегетарианское кафе IWANT Cafe
В меню — салаты, супы и роллы, а также фреши и смузи
Можно ли растить ребёнка вегетарианцем? Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Вегетарианское кафе-лаборатория Groot Гамбургер из семян подсолнуха и конопли, буррито с ананасом и каша на миндальном молоке с финиками и чиа
В Lotte Plaza открылся корнер проекта 365 detox
В магазине можно купить зелёные соки холодного отжима, смузи и ореховое молоко, конфеты без сахара и муки, а также печенье без глютена
Веганский магазин «Этика» открыл интернет-магазин
В ассортименте — растительное молоко и сыр, тофу, бездрожжевые хлебцы и льняные слайсы, а также постные соусы и майонез
Проект 365 detox открыл корнер в «Метрополисе»
В магазине здоровой пищи можно купить свежевыжатые соки холодного отжима, смузи и ореховое молоко
Шеф-повар Иван Дубков ушёл из «КМ20»
Дубков работал в кафе с августа, когда «КМ20» сменило формат
Кафе «KM20» сменило меню, шеф-повара и концепцию
В «KM20» говорят, что для приготовления блюд используют свежие продукты, богатые витаминами и микроэлементами
На «Брюсове» пройдёт маркет вегетарианской кухни «Кидай бобы на корабле»
Посетители маркета смогут попробовать вегетарианские бургеры, темпе, гадо-гадо и сабы с нутовыми котлетами
На «Флаконе» пройдёт фестиваль сыроедения и вегетарианства
На фестивале будет фуд-корт, мастер-классы, лекторий и магазины
«Ешь правильно, беги быстро»: Как правильно бегать Сверхмарафонец Скотт Джурек в автобиографии рассказывает о том, как научиться бегать без вреда для здоровья
Вам, лентяи: Как взяться за себя, питаться здоровой едой и заняться наконец спортом Эксперты объясняют, как начать заниматься спортом, выбрать фитнес-гаджет, правильно питаться и не навредить себе
Мясник Мясник с 40-летним стажем анонимно рассказал The Village о том, чем российское мясо отличается от иностранного, где покупать его, чтобы не разочароваться, и как на самом деле оно попадает на прилавки
Как петербургские веганы воюют с мясной лавкой «Страшный сон вегана» Владелец мясной лавки «Страшный сон вегана» рассказал о том, как её разгромили радикально настроенные веганы, а вегетарианцы — о том, что они думают по этому поводу
Кто сидит на спецпитании и диетах Что такое кашрут и халяль, кто сидит на Дюкане и низкоуглеводной диете, могут ли веганы ходить в обычные кафе — The Village разбирался, как люди с разными пищевыми привычками живут в мегаполисе
На «Белорусской» 1 июля откроется вегетарианское кафе «Джаганнат»
Ещё одно кафе вегетарианской сети начнёт работу по адресу 1-я Тверская-Ямская улица, дом 13
Как на ладони: 7 приложений для вегетарианцев The Village разыскал семь полезных приложений, которые помогут уберечь себя от встречи с мясом или, наоборот, станут поводом задуматься о неизбежности столкновения с ним.
В Москве открылся клуб для веганов
На станции метро «Варшавская» заработало пространство Project V с лекциями, концертами и мастер-классами для веганов.
ЛДПР станет вегетарианской партией
Владимир Жириновский пообещал ввести в ЛДПР вегетарианство.