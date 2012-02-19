БУРФИ (ПОМАДКА ИЗ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА)



Ингредиенты:

Молоко цельное - 1-2 литра

Сахар - по вкусу (1чашка)



Приготовление:

Насыпьте сахар в сковороду, или кастрюлю с толстым

дном, распределив его равномерно по всей

поверхности, влейте молоко.

Кипятите на среднем

огне (не мешайте) до момента пока молоко не начнет сгущаться. Теперь постоянно помешивая, выпаривайте молока пока оно не превратиться в помадку.

Слегка остудите и пока она еще теплая скатайте шарики или сформируйте пласт, и когда он затвердеет, порежьте как ириски.

Проработка рецепта проходила на мастер-классе "Ведические сладости" в вегетарианской школе "Veggie School" (проект Московского Дома Ресторатора)