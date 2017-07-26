Режиссер Виктор Косаковский рассказывает о своем доке «Гунда», после которого вы перестанете есть мясо «Она жива. Хозяйка фермы решила ее не убивать»
Чем может быть полезно веганство Положительные последствия отказа от мяса для экологии и для здоровья
Создатель сырков «Б. Ю. Александров» — о неблагодарных вегетарианцах, выращенных на молоке матери
Александров превозносит коровье молоко, но запускает производство растительного
Создатель сырков «Б. Ю. Александров» — о неблагодарных вегетарианцах, выращенных на молоке матери Александров превозносит коровье молоко, но запускает производство растительного
Бесплатный онлайн-курс для начинающих веганов открыл новый набор
По всему миру к проекту присоединились уже более полумиллиона человек
Бесплатный онлайн-курс для начинающих веганов открыл новый набор По всему миру к проекту присоединились уже более полумиллиона человек
Pizza Hut начала готовить пиццу с растительным мясом. Оно появится и в меню «Теремка» (обновлено)
Попробовать новую пиццу можно в двух ресторанах сети в Москве и Петербурге
Pizza Hut начала готовить пиццу с растительным мясом. Оно появится и в меню «Теремка» (обновлено) Попробовать новую пиццу можно в двух ресторанах сети в Москве и Петербурге
Авиакомпании с самым разнообразным (и бесплатным) меню на борту
У «Аэрофлота» только 20-е место
Авиакомпании с самым разнообразным (и бесплатным) меню на борту У «Аэрофлота» только 20-е место
Touch of Matcha: Матча-бар в «Москва-Сити» от создателей J'Pan
В меню — миксы на основе матча, боулы, поке и полезные десерты
Touch of Matcha: Матча-бар в «Москва-Сити» от создателей J'Pan В меню — миксы на основе матча, боулы, поке и полезные десерты
В Москве открылся вегетарианский фуд-корт «Брокколи»
Проект объединил несколько кафе и магазинов здорового питания
В Москве открылся вегетарианский фуд-корт «Брокколи» Проект объединил несколько кафе и магазинов здорового питания
Холдинг White Rabbit Family начал продавать в своих ресторанах растительное мясо
Оно состоит из горохового белка, воды и масла
Холдинг White Rabbit Family начал продавать в своих ресторанах растительное мясо Оно состоит из горохового белка, воды и масла
Доставка полезной еды How to Eat Александры Новиковой
Сервис предлагает четыре программы питания
Доставка полезной еды How to Eat Александры Новиковой Сервис предлагает четыре программы питания
Отказаться от мяса по понедельникам Стать вегетарианцем на день и внести свой вклад в борьбу с изменением климата
В Москве откроется первый вегетарианский фуд-холл
Всего на площадке появится 40 гастрономических проектов
В Москве откроется первый вегетарианский фуд-холл Всего на площадке появится 40 гастрономических проектов
В Москве три дня продлится вегетарианская и ЗОЖ-выставка Veg Life Expo
Гостей ждут дегустации органических продуктов и фуд-корт с вегетарианскими и сыроедческими блюдами
В Москве три дня продлится вегетарианская и ЗОЖ-выставка Veg Life Expo Гостей ждут дегустации органических продуктов и фуд-корт с вегетарианскими и сыроедческими блюдами
Сколько россиян считают вегетарианство вредным для здоровья
Противники вегетарианства говорят о наличии в мясе витаминов, которых недостаточно в растительной пище
Сколько россиян считают вегетарианство вредным для здоровья Противники вегетарианства говорят о наличии в мясе витаминов, которых недостаточно в растительной пище
Госдума одобрила закон об обязательной проверке органических продуктов
Предприниматели не смогут самовольно маркировать продукты как «эко», «bio» или «organic»
Госдума одобрила закон об обязательной проверке органических продуктов Предприниматели не смогут самовольно маркировать продукты как «эко», «bio» или «organic»
Великий ГОСТ: Что покупать в био- и веганских магазинах? 10 веганских продуктов, которые пригодятся на любой кухне
«Спортсмены выглядят лучше, чем сыроеды» Бывшие сыроеды — о том, почему они вернулись к обычному питанию
«Я думала, что лучше других»: Бывшие вегетарианцы — о возвращении к мясу Почему вегетарианцы отказываются от диеты и своих взглядов
Разгон полицейскими акции протеста в защиту животных
Она проходила у станции метро «Улица 1905 года»