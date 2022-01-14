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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Чем заняться в Москве в последнюю неделю января?
Чем заняться в Москве в последнюю неделю января? Арт-терапия, уик-энд Дэвида Линча и дегустация австрийских вин
Чем заняться в Москве в последнюю неделю января?

Чем заняться в Москве в последнюю неделю января?
Арт-терапия, уик-энд Дэвида Линча и дегустация австрийских вин

Выставка Виктора Цоя откроется в Манеже
14 января 2022

Выставка Виктора Цоя откроется в Манеже

Чем заняться в последнюю неделю 2021 года
Чем заняться в последнюю неделю 2021 года
Чем заняться в последнюю неделю 2021 года

Чем заняться в последнюю неделю 2021 года

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве ВЭУ, кафе «Снежок» и концерт Антохи МС
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве
ВЭУ, кафе «Снежок» и концерт Антохи МС

Что посмотреть в Пушкинском музее в 2022 году
Что посмотреть в Пушкинском музее в 2022 году Мумии Древнего Египта, коллекция братьев Морозовых и не только
Что посмотреть в Пушкинском музее в 2022 году

Что посмотреть в Пушкинском музее в 2022 году
Мумии Древнего Египта, коллекция братьев Морозовых и не только

10 выставок зимы в Москве

10 выставок зимы в Москве«Чемпионы мира», шведский «Теле-трамплин» и чучела в Музее Москвы

10 выставок зимы в Москве

10 выставок зимы в Москве «Чемпионы мира», шведский «Теле-трамплин» и чучела в Музее Москвы

9 главных выставок зимы в Петербурге

9 главных выставок зимы в ПетербургеКоллекция фонда Still Art в Эрмитаже, Хельмут Ньютон в «Эрарте» и скейт-парк в «Манеже»

9 главных выставок зимы в Петербурге

9 главных выставок зимы в Петербурге Коллекция фонда Still Art в Эрмитаже, Хельмут Ньютон в «Эрарте» и скейт-парк в «Манеже»

Как провести первую неделю зимы в Москве
Как провести первую неделю зимы в Москве День рождения Powerhouse, фестиваль японского кино и Boiler Room
Как провести первую неделю зимы в Москве

Как провести первую неделю зимы в Москве
День рождения Powerhouse, фестиваль японского кино и Boiler Room

Чем заняться в Москве на этой неделе
Чем заняться в Москве на этой неделе
Чем заняться в Москве на этой неделе

Чем заняться в Москве на этой неделе

Чем заняться в Москве на этой неделе
Чем заняться в Москве на этой неделе Кинопоказы, концерты, вечеринки, маркеты и выставки
Чем заняться в Москве на этой неделе

Чем заняться в Москве на этой неделе
Кинопоказы, концерты, вечеринки, маркеты и выставки

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели Концерт Ветлицкой, фестиваль короткометражек и лекция о свободе
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели
Концерт Ветлицкой, фестиваль короткометражек и лекция о свободе

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве Винтажные маркеты, Beat Weekend и немое кино с оркестром
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве
Винтажные маркеты, Beat Weekend и немое кино с оркестром

«Цикорий»: Как живет центр современного искусства в городе на 100 тысяч человек
«Цикорий»: Как живет центр современного искусства в городе на 100 тысяч человек
«Цикорий»: Как живет центр современного искусства в городе на 100 тысяч человек

«Цикорий»: Как живет центр современного искусства в городе на 100 тысяч человек

Десятки событий этой недели в Москве
Десятки событий этой недели в Москве
Десятки событий этой недели в Москве

Десятки событий этой недели в Москве

Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события
Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события Ресторанный фестиваль, спектакль-рейв и девичник в «Доме культур»
Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события

Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события
Ресторанный фестиваль, спектакль-рейв и девичник в «Доме культур»

«Служба времени» в «Гараже»: 40 способов взломать себя, пространство и время
«Служба времени» в «Гараже»: 40 способов взломать себя, пространство и время 1) Уплыть в море 2) Сделать обрезание 3) Превратиться в улитку 4) ...
«Служба времени» в «Гараже»: 40 способов взломать себя, пространство и время

«Служба времени» в «Гараже»: 40 способов взломать себя, пространство и время
1) Уплыть в море 2) Сделать обрезание 3) Превратиться в улитку 4) ...

Как провести последнюю неделю лета в Москве?
Как провести последнюю неделю лета в Москве? Фестиваль стендапа, вечеринка с «Новой газетой» и йога в «Мутаборе»
Как провести последнюю неделю лета в Москве?

Как провести последнюю неделю лета в Москве?
Фестиваль стендапа, вечеринка с «Новой газетой» и йога в «Мутаборе»

Куда пойти в Москве на этой неделе: Собрали лучшие ивенты
Куда пойти в Москве на этой неделе: Собрали лучшие ивенты Ночь Вонга Кар-Вая, день рождения Rule Taproom и фестиваль керамики
Куда пойти в Москве на этой неделе: Собрали лучшие ивенты

Куда пойти в Москве на этой неделе: Собрали лучшие ивенты
Ночь Вонга Кар-Вая, день рождения Rule Taproom и фестиваль керамики

«Аннетт», барочная музыка и экспериментальное кино
«Аннетт», барочная музыка и экспериментальное кино Самые интересные события в городе
«Аннетт», барочная музыка и экспериментальное кино

«Аннетт», барочная музыка и экспериментальное кино
Самые интересные события в городе

Фестиваль премьер театра «Практика», слет музыкального андеграунда в пионерлагере и новый сезон в МАММ
Фестиваль премьер театра «Практика», слет музыкального андеграунда в пионерлагере и новый сезон в МАММ События в Москве с 12 по 18 июля
Фестиваль премьер театра «Практика», слет музыкального андеграунда в пионерлагере и новый сезон в МАММ

Фестиваль премьер театра «Практика», слет музыкального андеграунда в пионерлагере и новый сезон в МАММ
События в Москве с 12 по 18 июля

Эмоционализм, пандемия и телесность — какие выставки открылись в Cube.Moscow
Список
9 июля 2021

Эмоционализм, пандемия и телесность — какие выставки открылись в Cube.Moscow

Матисс на заборной сетке, сотворение мира из пластика и прогулка в параллельных мирах
Матисс на заборной сетке, сотворение мира из пластика и прогулка в параллельных мирах IV Текстильная триеннале в «Царицыно»
Матисс на заборной сетке, сотворение мира из пластика и прогулка в параллельных мирах

Матисс на заборной сетке, сотворение мира из пластика и прогулка в параллельных мирах
IV Текстильная триеннале в «Царицыно»

Выставка «Да живет иное во мне» в Новой Третьяковке
Выставка «Да живет иное во мне» в Новой Третьяковке Смотреть в глаза Марине Абрамович, вдыхать бактерии счастья и превратиться в лошадь
Выставка «Да живет иное во мне» в Новой Третьяковке

Выставка «Да живет иное во мне» в Новой Третьяковке
Смотреть в глаза Марине Абрамович, вдыхать бактерии счастья и превратиться в лошадь

Скульптуры у ГУМа, саунд-арт в «Царской башне» Казанского вокзала и спектакль по карантинным снам
Скульптуры у ГУМа, саунд-арт в «Царской башне» Казанского вокзала и спектакль по карантинным снам События недели с 5 по 11 июля
Скульптуры у ГУМа, саунд-арт в «Царской башне» Казанского вокзала и спектакль по карантинным снам

Скульптуры у ГУМа, саунд-арт в «Царской башне» Казанского вокзала и спектакль по карантинным снам
События недели с 5 по 11 июля

26 событий недели
26 событий недели Спектакль про 90-е и постановка в темноте, винтажный маркет и выставка хай-тек-арта в Новой Третьяковке
26 событий недели

26 событий недели
Спектакль про 90-е и постановка в темноте, винтажный маркет и выставка хай-тек-арта в Новой Третьяковке

Выставка Гронского: Одинаковые фотографии ускользающей России
Выставка Гронского: Одинаковые фотографии ускользающей России
Выставка Гронского: Одинаковые фотографии ускользающей России

Выставка Гронского: Одинаковые фотографии ускользающей России

В Cube.Moscow откроются сразу девять новых выставок
27 мая 2021

В Cube.Moscow откроются сразу девять новых выставок

Смеяться, плакать или мечтать: Как выглядит современное искусство эпохи пандемии
Смеяться, плакать или мечтать: Как выглядит современное искусство эпохи пандемии Спекуляции, фейки, прогнозы коронацены в «Гараже»
Смеяться, плакать или мечтать: Как выглядит современное искусство эпохи пандемии

Смеяться, плакать или мечтать: Как выглядит современное искусство эпохи пандемии
Спекуляции, фейки, прогнозы коронацены в «Гараже»

Факультет печальных вещей: Что можно узнать из выставки Музея Москвы о ВХУТЕМАСе — месте, где зародился советский дизайн
Факультет печальных вещей: Что можно узнать из выставки Музея Москвы о ВХУТЕМАСе — месте, где зародился советский дизайн
Факультет печальных вещей: Что можно узнать из выставки Музея Москвы о ВХУТЕМАСе — месте, где зародился советский дизайн

Факультет печальных вещей: Что можно узнать из выставки Музея Москвы о ВХУТЕМАСе — месте, где зародился советский дизайн

Фильмы, игры, концерты, выставки, театр: Все планы на весну
Фильмы, игры, концерты, выставки, театр: Все планы на весну
Фильмы, игры, концерты, выставки, театр: Все планы на весну

Фильмы, игры, концерты, выставки, театр: Все планы на весну

Выставки в Artplay будут работать до полуночи
12 марта 2021

Выставки в Artplay будут работать до полуночи

Постковидное искусство: Главные выставки весны и все не в онлайне
Постковидное искусство: Главные выставки весны и все не в онлайне Романтизм в России и Германии, Пепперштейн, ВХУТЕМАС и еще несколько интересных событий в музеях
Постковидное искусство: Главные выставки весны и все не в онлайне

Постковидное искусство: Главные выставки весны и все не в онлайне
Романтизм в России и Германии, Пепперштейн, ВХУТЕМАС и еще несколько интересных событий в музеях

Пушкинский музей откроется уже завтра. Можно будет посмотреть на британские рекламные постеры и шедевры нумизматики
21 января 2021

Пушкинский музей откроется уже завтра. Можно будет посмотреть на британские рекламные постеры и шедевры нумизматики

«Невинные шалости»: Как молодой художник из Новосибирска скрестил Дидро и мемы
«Невинные шалости»: Как молодой художник из Новосибирска скрестил Дидро и мемы В галерее Jart открылась выставка Владимира Карташова
«Невинные шалости»: Как молодой художник из Новосибирска скрестил Дидро и мемы

«Невинные шалости»: Как молодой художник из Новосибирска скрестил Дидро и мемы
В галерее Jart открылась выставка Владимира Карташова

ММОМА тоже откроется завтра
обновлено21 января 2021

ММОМА тоже откроется завтра

Центр Люмьер откроется 22 января сразу двумя выставками
обновлено21 января 2021

Центр Люмьер откроется 22 января сразу двумя выставками

Музей Москвы открыл онлайн-выставку с новогодними советскими масками из картона
29 декабря 2020

Музей Москвы открыл онлайн-выставку с новогодними советскими масками из картона

Виртуальная выставка Far EAST откроется в Институте Сервантеса
25 ноября 2020

Виртуальная выставка Far EAST откроется в Институте Сервантеса

2 ноября 2020

На «Хлебозаводе» появится «Дом Simple Music». В нем будут проходить концерты, выставки и спектакли

Сериалы, кино, книги, выставки и концерты: Все планы на осень

Сериалы, кино, книги, выставки и концерты: Все планы на осень

Сериалы, кино, книги, выставки и концерты: Все планы на осень

Сериалы, кино, книги, выставки и концерты: Все планы на осень

Главные выставки осени

Главные выставки осениУорхол, Макаревич/Елагина и Саша Фролова

Главные выставки осени

Главные выставки осени Уорхол, Макаревич/Елагина и Саша Фролова

Витрина как зеркало времени: Связь моды и идеологии в СССР и современной России
СПЕЦПРОЕКТ
Витрина как зеркало времени: Связь моды и идеологии в СССР и современной России О чем может рассказать принт с тракторами и малиновый пиджак?
Витрина как зеркало времени: Связь моды и идеологии в СССР и современной России
СПЕЦПРОЕКТ

Витрина как зеркало времени: Связь моды и идеологии в СССР и современной России
О чем может рассказать принт с тракторами и малиновый пиджак?

В Ленобласти открывают онлайн-музей самоизоляции

Экспонаты для этого проекта могут прислать все желающие

В Ленобласти открывают онлайн-музей самоизоляции

«Xyz войне», гиг для интровертов и другие планы на неделю
«Xyz войне», гиг для интровертов и другие планы на неделю А также концерт Limp Bizkit и фестиваль Владимира Мартынова
«Xyz войне», гиг для интровертов и другие планы на неделю

«Xyz войне», гиг для интровертов и другие планы на неделю
А также концерт Limp Bizkit и фестиваль Владимира Мартынова

Музей русского импрессионизма объявил планы на 2020 год

Особое внимание уделят культурным связям России и Франции

Музей русского импрессионизма объявил планы на 2020 год

Культурный код: Как меняется городская среда в регионах России
ПРОМО
Культурный код: Как меняется городская среда в регионах России И почему теперь за впечатлениями и знаниями не нужно ехать в столицу
Культурный код: Как меняется городская среда в регионах России
ПРОМО

Культурный код: Как меняется городская среда в регионах России
И почему теперь за впечатлениями и знаниями не нужно ехать в столицу

Третьяковская галерея рассказала о планах на 2020 год

За год музей организует 19 выставок

Третьяковская галерея рассказала о планах на 2020 год

Пушкинский музей объявил выставочную программу на 2020 год

В Москву приедет мастер видеоинсталляций Билл Виола

Пушкинский музей объявил выставочную программу на 2020 год

Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения
Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения Выставка Шагала, открытие галереи «Граунд Солянка» и лекция об истории антисемитизма
Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения

Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения
Выставка Шагала, открытие галереи «Граунд Солянка» и лекция об истории антисемитизма

«Секретики»: Музей «Гараж» поделился программой на 2020 год

Выставка о моде, огромный детский конструктор и парящая зеркальная сфера

«Секретики»: Музей «Гараж» поделился программой на 2020 год

Коворкинг и зал-трансформер: У «Щукинской» открылась обновленная библиотека

Она превратилась в творческое пространство в стиле «Алисы в стране чудес»

Коворкинг и зал-трансформер: У «Щукинской» открылась обновленная библиотека

Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения
Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения Выставки Шухова и Игнатовича, презентации альбомов Филиппа Горбачева и Summer of Haze и концерт «Кровостока»
Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения

Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения
Выставки Шухова и Игнатовича, презентации альбомов Филиппа Горбачева и Summer of Haze и концерт «Кровостока»

«Третьяковка», Пушкинский, «Гараж» и музей V-A-C начнут вместе продвигать современное искусство

Институции объединились в неформальную «фантастическую четверку»

«Третьяковка», Пушкинский, «Гараж» и музей V-A-C начнут вместе продвигать современное искусство

За кем следить: 8 классных инстаграм-аккаунтов про дизайн интерьера
За кем следить: 8 классных инстаграм-аккаунтов про дизайн интерьера Про цвет, мебель и декор
За кем следить: 8 классных инстаграм-аккаунтов про дизайн интерьера

За кем следить: 8 классных инстаграм-аккаунтов про дизайн интерьера
Про цвет, мебель и декор

Бранч с The Village, концерт The Black Eyed Peas и две важнейшие выставки в Пушкинском
Бранч с The Village, концерт The Black Eyed Peas и две важнейшие выставки в Пушкинском А еще паблик-ток Ивана Дорна, концерт Хаски, шоукейс Closer и другие стоящие события этих выходных
Бранч с The Village, концерт The Black Eyed Peas и две важнейшие выставки в Пушкинском

Бранч с The Village, концерт The Black Eyed Peas и две важнейшие выставки в Пушкинском
А еще паблик-ток Ивана Дорна, концерт Хаски, шоукейс Closer и другие стоящие события этих выходных

Посещение выставок ВДНХ станет бесплатным в будни

Акция действует с 11:00 до 15:00

Посещение выставок ВДНХ станет бесплатным в будни

Концерт Merzbow, «Унесенные призраками» и Spectrum в «Мутаборе»
Концерт Merzbow, «Унесенные призраками» и Spectrum в «Мутаборе» Чем заняться в выходные
Концерт Merzbow, «Унесенные призраками» и Spectrum в «Мутаборе»

Концерт Merzbow, «Унесенные призраками» и Spectrum в «Мутаборе»
Чем заняться в выходные

Вечеринка в «Мутаборе», первый Synthposium Live, выступление IC3PEAK и открытие Schweppes Bar
Вечеринка в «Мутаборе», первый Synthposium Live, выступление IC3PEAK и открытие Schweppes Bar Где и как переждать парад Победы
Вечеринка в «Мутаборе», первый Synthposium Live, выступление IC3PEAK и открытие Schweppes Bar

Вечеринка в «Мутаборе», первый Synthposium Live, выступление IC3PEAK и открытие Schweppes Bar
Где и как переждать парад Победы

Пушкинский музей закроет часть экспозиции из-за подготовки к летним выставкам

Галерея искусства стран Европы и Америки и несколько залов Главного здания не будут работать почти месяц

Пушкинский музей закроет часть экспозиции из-за подготовки к летним выставкам

Презентации новых альбомов «Увулы» и «Поехали», открытие «Мутабора» и шашлыки в кафе «Юность»
Презентации новых альбомов «Увулы» и «Поехали», открытие «Мутабора» и шашлыки в кафе «Юность» Куда идти в выходные и майские праздники в Москве
Презентации новых альбомов «Увулы» и «Поехали», открытие «Мутабора» и шашлыки в кафе «Юность»

Презентации новых альбомов «Увулы» и «Поехали», открытие «Мутабора» и шашлыки в кафе «Юность»
Куда идти в выходные и майские праздники в Москве

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ