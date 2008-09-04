Сладкий сезон: Что готовить из фруктов и ягод прямо сейчас Сихарули, сорбет и карпаччо из инжира
В Москве начался сезон продажи арбузов и дынь
Москвичи два месяца смогут покупать бахчевые из южных регионов страны
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь
Эксперты советуют обращать внимание на место продажи, размер плода и запах
Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды» The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
«И фрукты, и овощи идут полным ходом»: Что искать на рынках в августе Некторы и нектарины, инжир, арбузы, абрикосы и ещё дюжина сезонных продуктов, которые нужно покупать прямо сейчас
Копчёный пунш с ягодами и ещё четыре летних безалкогольных коктейля The Village узнал, какие напитки помогут освежиться в жару
В Москве начали убирать палатки со свежими ягодами
Ранее столичный департамент торговли и услуг выделил в округах Москвы 65 мест для торговли клубникой
Мамы и бабушки шеф-поваров — о том, как делать заготовки на зиму The Village составил подробную инструкцию, как мариновать овощи, варить варенье и готовить соусы из ягод в самый плодородный сезон
28 овощей, фруктов и ягод, которые нужно покупать в июле Сезон всего и сразу: от грунтовых огурцов с помидорами до лисичек
Почему фрукты и овощи вяжут? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Откуда в Москву на самом деле привозят клубнику? The Village узнал, кто производит, поставляет и продаёт ягоды в шатрах под видом российских
На московских рынках обнаружили радиоактивную чернику
Уровень вредных радиоактивных веществ в одной из партий черники превышает норму в шесть раз
В Москве появились пункты продажи экологически чистой клубники
Цена подмосковной клубники в павильонах — 220 рублей за килограмм
Московский зоопарк собирает рябину для жирафа
Московский зоопарк призывает посетителей приносить черноплодную и красную рябину для животных.