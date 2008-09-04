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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Цены на ягоды и фрукты в Москве упали до 40 %

Цены на ягоды и фрукты в Москве упали до 40 %

От арбузного салата до французского тоста: 7 сезонных рецептов с ягодами
От арбузного салата до французского тоста: 7 сезонных рецептов с ягодами
От арбузного салата до французского тоста: 7 сезонных рецептов с ягодами

От арбузного салата до французского тоста: 7 сезонных рецептов с ягодами

Как выбирать клубнику, черешню, вишню и манго?
Как выбирать клубнику, черешню, вишню и манго? Чтобы не разочароваться дома
Как выбирать клубнику, черешню, вишню и манго?

Как выбирать клубнику, черешню, вишню и манго?
Чтобы не разочароваться дома

3 рецепта варенья для осенних чаепитий
3 рецепта варенья для осенних чаепитий Из кабачков, черники и абрикосов
3 рецепта варенья для осенних чаепитий

3 рецепта варенья для осенних чаепитий
Из кабачков, черники и абрикосов

Замораживать ягоды в сезон
Замораживать ягоды в сезон Потому что местные вкуснее и полезнее
Замораживать ягоды в сезон

Замораживать ягоды в сезон
Потому что местные вкуснее и полезнее

В Москве открылись точки продажи клубники

Килограмм ягод обойдется от 170 до 350 рублей

В Москве открылись точки продажи клубники

Сладкий сезон: Что готовить из фруктов и ягод прямо сейчас
Сладкий сезон: Что готовить из фруктов и ягод прямо сейчас Сихарули, сорбет и карпаччо из инжира
Сладкий сезон: Что готовить из фруктов и ягод прямо сейчас

Сладкий сезон: Что готовить из фруктов и ягод прямо сейчас
Сихарули, сорбет и карпаччо из инжира

В Москве начался сезон продажи арбузов и дынь

Москвичи два месяца смогут покупать бахчевые из южных регионов страны

В Москве начался сезон продажи арбузов и дынь

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь

Эксперты советуют обращать внимание на место продажи, размер плода и запах

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору вкусной клубники

Ягоды клубники быстро портятся

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору вкусной клубники

Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды»
Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды» The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды»

Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды»
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

«И фрукты, и овощи идут полным ходом»: Что искать на рынках в августе
«И фрукты, и овощи идут полным ходом»: Что искать на рынках в августе Некторы и нектарины, инжир, арбузы, абрикосы и ещё дюжина сезонных продуктов, которые нужно покупать прямо сейчас
«И фрукты, и овощи идут полным ходом»: Что искать на рынках в августе

«И фрукты, и овощи идут полным ходом»: Что искать на рынках в августе
Некторы и нектарины, инжир, арбузы, абрикосы и ещё дюжина сезонных продуктов, которые нужно покупать прямо сейчас

Копчёный пунш с ягодами и ещё четыре летних безалкогольных коктейля
Копчёный пунш с ягодами и ещё четыре летних безалкогольных коктейля The Village узнал, какие напитки помогут освежиться в жару
Копчёный пунш с ягодами и ещё четыре летних безалкогольных коктейля

Копчёный пунш с ягодами и ещё четыре летних безалкогольных коктейля
The Village узнал, какие напитки помогут освежиться в жару

В Москве начали убирать палатки со свежими ягодами

Ранее столичный департамент торговли и услуг выделил в округах Москвы 65 мест для торговли клубникой

В Москве начали убирать палатки со свежими ягодами

Мамы и бабушки шеф-поваров — о том, как делать заготовки на зиму
Мамы и бабушки шеф-поваров — о том, как делать заготовки на зиму The Village составил подробную инструкцию, как мариновать овощи, варить варенье и готовить соусы из ягод в самый плодородный сезон
Мамы и бабушки шеф-поваров — о том, как делать заготовки на зиму

Мамы и бабушки шеф-поваров — о том, как делать заготовки на зиму
The Village составил подробную инструкцию, как мариновать овощи, варить варенье и готовить соусы из ягод в самый плодородный сезон

28 овощей, фруктов и ягод, которые нужно покупать в июле
28 овощей, фруктов и ягод, которые нужно покупать в июле Сезон всего и сразу: от грунтовых огурцов с помидорами до лисичек
28 овощей, фруктов и ягод, которые нужно покупать в июле

28 овощей, фруктов и ягод, которые нужно покупать в июле
Сезон всего и сразу: от грунтовых огурцов с помидорами до лисичек

Почему фрукты и овощи вяжут?
Почему фрукты и овощи вяжут? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Почему фрукты и овощи вяжут?

Почему фрукты и овощи вяжут?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

Откуда в Москву на самом деле привозят клубнику?
Откуда в Москву на самом деле привозят клубнику? The Village узнал, кто производит, поставляет и продаёт ягоды в шатрах под видом российских
Откуда в Москву на самом деле привозят клубнику?

Откуда в Москву на самом деле привозят клубнику?
The Village узнал, кто производит, поставляет и продаёт ягоды в шатрах под видом российских

На московских рынках обнаружили радиоактивную чернику

Уровень вредных радиоактивных веществ в одной из партий черники превышает норму в шесть раз

На московских рынках обнаружили радиоактивную чернику

В Москве появились пункты продажи экологически чистой клубники

Цена подмосковной клубники в павильонах — 220 рублей за килограмм

В Москве появились пункты продажи экологически чистой клубники

Московский зоопарк собирает рябину для жирафа

Московский зоопарк призывает посетителей приносить черноплодную и красную рябину для животных.

Московский зоопарк собирает рябину для жирафа

Berries Инструкция по созданию нарядного и вкусного тарта

Berries

Трайфл (trifle) Английский десерт, состоящий из слоев: кусочки кекса, фрукты, пудинг, взбитые сливки, желе. Состав его можно до бесконечности варьировать, подбирая ингредиенты по своему вкусу

Трайфл (trifle)

Ягодный тарт Любителям тирольских пирогов "из магазина". Готовим сами неприлично просто

Ягодный тарт

Запеканка с ягодами Мастер-класс Монаховой Веры.

Запеканка с ягодами

Хрустящие пирожки Затраты по времени совершенно минимальные, так как не нужно возиться с дрожжевым тестом!

Хрустящие пирожки

Crostata ai frutti di boscoПирог с лесными ягодами И снова здравствуйте:) А теперь расскажу и покажу рецепт традиционного итальянского пирога. Любимые ваши будут в восторге. Обещаю!

Crostata ai frutti di boscoПирог с лесными ягодами

Йогуртовый вишневый торт
Йогуртовый вишневый торт Этот йогуртовый пирог легко и просто готовится. Можно экспериментировать с любыми ягодами и фруктами.
Йогуртовый вишневый торт

Йогуртовый вишневый торт
Этот йогуртовый пирог легко и просто готовится. Можно экспериментировать с любыми ягодами и фруктами.

Торт «Черный Лес»
Торт «Черный Лес» Самые вкусные фруктовые десерты - это те, в которых есть вишня. Чего только из вишни не делают! Предлагаю сделать такой вкусный торт)
Торт «Черный Лес»

Торт «Черный Лес»
Самые вкусные фруктовые десерты - это те, в которых есть вишня. Чего только из вишни не делают! Предлагаю сделать такой вкусный торт)

It's just very very berry Помню, как просыпаюсь в большой кровати,в воздухе витает запах свежей травы, просыпаюсь и слышу, как за окном жужжит газонокосилка. Это же первый знак о том, что лето наконец наступило! Слетаю с кровати и бегом вниз по лестнице, прямо на кухню. А на кухне бабушка уже готовит любимое летнее лакомство – ягодный пирог!

It's just very very berry