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Как выбирать клубнику, черешню, вишню и манго?
Как выбирать клубнику, черешню, вишню и манго? Чтобы не разочароваться дома
Как выбирать клубнику, черешню, вишню и манго?

Как выбирать клубнику, черешню, вишню и манго?
Чтобы не разочароваться дома

3 рецепта варенья для осенних чаепитий
3 рецепта варенья для осенних чаепитий Из кабачков, черники и абрикосов
3 рецепта варенья для осенних чаепитий

3 рецепта варенья для осенних чаепитий
Из кабачков, черники и абрикосов

Замораживать ягоды в сезон
Замораживать ягоды в сезон Потому что местные вкуснее и полезнее
Замораживать ягоды в сезон

Замораживать ягоды в сезон
Потому что местные вкуснее и полезнее

В Москве открылись точки продажи клубники

Килограмм ягод обойдется от 170 до 350 рублей

В Москве открылись точки продажи клубники
Килограмм ягод обойдется от 170 до 350 рублей

Сладкий сезон: Что готовить из фруктов и ягод прямо сейчас
Сладкий сезон: Что готовить из фруктов и ягод прямо сейчас Сихарули, сорбет и карпаччо из инжира
Сладкий сезон: Что готовить из фруктов и ягод прямо сейчас

Сладкий сезон: Что готовить из фруктов и ягод прямо сейчас
Сихарули, сорбет и карпаччо из инжира

В Москве начался сезон продажи арбузов и дынь

Москвичи два месяца смогут покупать бахчевые из южных регионов страны

В Москве начался сезон продажи арбузов и дынь
Москвичи два месяца смогут покупать бахчевые из южных регионов страны

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь

Эксперты советуют обращать внимание на место продажи, размер плода и запах

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь
Эксперты советуют обращать внимание на место продажи, размер плода и запах

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору вкусной клубники

Ягоды клубники быстро портятся

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору вкусной клубники
Ягоды клубники быстро портятся

Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды»
Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды» The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды»

Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды»
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

«И фрукты, и овощи идут полным ходом»: Что искать на рынках в августе
«И фрукты, и овощи идут полным ходом»: Что искать на рынках в августе Некторы и нектарины, инжир, арбузы, абрикосы и ещё дюжина сезонных продуктов, которые нужно покупать прямо сейчас
«И фрукты, и овощи идут полным ходом»: Что искать на рынках в августе

«И фрукты, и овощи идут полным ходом»: Что искать на рынках в августе
Некторы и нектарины, инжир, арбузы, абрикосы и ещё дюжина сезонных продуктов, которые нужно покупать прямо сейчас

Копчёный пунш с ягодами и ещё четыре летних безалкогольных коктейля
Копчёный пунш с ягодами и ещё четыре летних безалкогольных коктейля The Village узнал, какие напитки помогут освежиться в жару
Копчёный пунш с ягодами и ещё четыре летних безалкогольных коктейля

Копчёный пунш с ягодами и ещё четыре летних безалкогольных коктейля
The Village узнал, какие напитки помогут освежиться в жару

В Москве начали убирать палатки со свежими ягодами

Ранее столичный департамент торговли и услуг выделил в округах Москвы 65 мест для торговли клубникой

В Москве начали убирать палатки со свежими ягодами
Ранее столичный департамент торговли и услуг выделил в округах Москвы 65 мест для торговли клубникой

28 овощей, фруктов и ягод, которые нужно покупать в июле
28 овощей, фруктов и ягод, которые нужно покупать в июле Сезон всего и сразу: от грунтовых огурцов с помидорами до лисичек
28 овощей, фруктов и ягод, которые нужно покупать в июле

28 овощей, фруктов и ягод, которые нужно покупать в июле
Сезон всего и сразу: от грунтовых огурцов с помидорами до лисичек

Почему фрукты и овощи вяжут?
Почему фрукты и овощи вяжут? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Почему фрукты и овощи вяжут?

Почему фрукты и овощи вяжут?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

Откуда в Москву на самом деле привозят клубнику?
Откуда в Москву на самом деле привозят клубнику? The Village узнал, кто производит, поставляет и продаёт ягоды в шатрах под видом российских
Откуда в Москву на самом деле привозят клубнику?

Откуда в Москву на самом деле привозят клубнику?
The Village узнал, кто производит, поставляет и продаёт ягоды в шатрах под видом российских

На московских рынках обнаружили радиоактивную чернику

Уровень вредных радиоактивных веществ в одной из партий черники превышает норму в шесть раз

На московских рынках обнаружили радиоактивную чернику
Уровень вредных радиоактивных веществ в одной из партий черники превышает норму в шесть раз

В Москве появились пункты продажи экологически чистой клубники

Цена подмосковной клубники в павильонах — 220 рублей за килограмм

В Москве появились пункты продажи экологически чистой клубники
Цена подмосковной клубники в павильонах — 220 рублей за килограмм

Московский зоопарк собирает рябину для жирафа

Московский зоопарк призывает посетителей приносить черноплодную и красную рябину для животных.

Московский зоопарк собирает рябину для жирафа
Московский зоопарк призывает посетителей приносить черноплодную и красную рябину для животных.

Berries Инструкция по созданию нарядного и вкусного тарта

Berries
Инструкция по созданию нарядного и вкусного тарта

Трайфл (trifle) Английский десерт, состоящий из слоев: кусочки кекса, фрукты, пудинг, взбитые сливки, желе. Состав его можно до бесконечности варьировать, подбирая ингредиенты по своему вкусу

Трайфл (trifle)
Английский десерт, состоящий из слоев: кусочки кекса, фрукты, пудинг, взбитые сливки, желе. Состав его можно до бесконечности варьировать, подбирая ингредиенты по своему вкусу

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