Forbes: «Яндекс» начал переговоры с «АвтоВАЗом» о поставках машин из-за дефицита автомобилей в таксопарках
Главное — сохранить компанию Лев Левченко — о том, почему договариваться с государством теперь бесполезно
Главное — сохранить компанию Лев Левченко — о том, почему договариваться с государством теперь бесполезно
5 мая 2022
«Медуза»: «Яндекс» выводит на главную страницу новости из «белого списка изданий» с 2019 года
обновлено19 апреля 2022
«Яндекс» перестал выдавать в поиске ссылки на сайты заблокированных изданий и соцсетей
обновлено30 ноября 2021
«Яндекс» запустил закадровый перевод видео с испанского, французского и немецкого языков
15 октября 2021
«Яндекс.Новости» начали помечать публикации изданий, которых Минюст признал иностранными агентами
обновлено14 сентября 2021
Судебные приставы пришли в московский офис Google из-за упоминания в поисковике «Умного голосования»
4 августа 2021
На «Яндекс.Даче» состоится лекция о музыке от «Планетроники» и диджей-сет Deep Fried Friends
Дрейн, хасанить, сайк: Откуда берутся новые слова и что они говорят о нас Лингвист Борис Иомдин — о том, зачем изучать поисковые запросы
Дрейн, хасанить, сайк: Откуда берутся новые слова и что они говорят о нас Лингвист Борис Иомдин — о том, зачем изучать поисковые запросы
9 июля 2021