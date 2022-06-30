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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Forbes: «Яндекс» начал переговоры с «АвтоВАЗом» о поставках машин из-за дефицита автомобилей в таксопарках

Forbes: «Яндекс» начал переговоры с «АвтоВАЗом» о поставках машин из-за дефицита автомобилей в таксопарках

«Ведомости»: Сервис Bookmate останется в России после ухода ирландского владельца

«Ведомости»: Сервис Bookmate останется в России после ухода ирландского владельца

«Токсичный актив» — «Яндекс» продал сервисы «Новости» и «Дзен» VK
«Токсичный актив» — «Яндекс» продал сервисы «Новости» и «Дзен» VK Как это произошло
«Токсичный актив» — «Яндекс» продал сервисы «Новости» и «Дзен» VK

«Токсичный актив» — «Яндекс» продал сервисы «Новости» и «Дзен» VK
Как это произошло

VK купил сервисы «Дзен» и «Новости», а «Яндекс» — Delivery Club

VK купил сервисы «Дзен» и «Новости», а «Яндекс» — Delivery Club

«Ъ»: «Яндекс» собирается перенести разработку беспилотников в Израиль

«Ъ»: «Яндекс» собирается перенести разработку беспилотников в Израиль

Forbes: «Яндекс» больше не будет доставлять продукты в Европе

Forbes: «Яндекс» больше не будет доставлять продукты в Европе

«Ъ»: Правительство выделило «Яндексу», Ozon и VK 130 миллиардов рублей

«Ъ»: Правительство выделило «Яндексу», Ozon и VK 130 миллиардов рублей

Главное — сохранить компанию
Главное — сохранить компанию Лев Левченко — о том, почему договариваться с государством теперь бесполезно
Главное — сохранить компанию

Главное — сохранить компанию
Лев Левченко — о том, почему договариваться с государством теперь бесполезно

«Яндекс» снова начал набирать новых сотрудников

«Яндекс» снова начал набирать новых сотрудников

Выпускники смогут получить подписку «Яндекс Плюс» на год за высокие баллы ЕГЭ

Выпускники смогут получить подписку «Яндекс Плюс» на год за высокие баллы ЕГЭ

«Яндекс» удалил из поисковика информацию о Евгении Пригожине

«Яндекс» удалил из поисковика информацию о Евгении Пригожине

«Яндекс» начал тестировать тариф «Попутчик» для поездок с незнакомцами в такси

«Яндекс» начал тестировать тариф «Попутчик» для поездок с незнакомцами в такси

The Bell: «Яндекс» собирается купить Delivery Club

The Bell: «Яндекс» собирается купить Delivery Club

«Медуза»: Кудрин, возможно, войдет в топ-менеджмент «Яндекса»
30 июня 2022

«Медуза»: Кудрин, возможно, войдет в топ-менеджмент «Яндекса»

15 июня 2022

Данные пользователей «Яндекс Практикума» слили в сеть

Аркадий Волож покинет пост гендиректора «Яндекса»
3 июня 2022

Аркадий Волож покинет пост гендиректора «Яндекса»

Под новые санкции ЕС попали основатель «Яндекса», Татьяна Навка и «КамАЗ»
3 июня 2022

Под новые санкции ЕС попали основатель «Яндекса», Татьяна Навка и «КамАЗ»

«Помощь рядом» расширяет сотрудничество с фондами, помогающими детям
27 мая 2022

«Помощь рядом» расширяет сотрудничество с фондами, помогающими детям

Руководство «Яндекса»: компания не будет переносить штаб-квартиру из России
27 мая 2022

Руководство «Яндекса»: компания не будет переносить штаб-квартиру из России

«Яндекс Плюс» откроет летнюю площадку для развлечений и отдыха в Парке Горького
26 мая 2022

«Яндекс Плюс» откроет летнюю площадку для развлечений и отдыха в Парке Горького

16 мая 2022

Израильская газета написала о переезде «Яндекса» в Тель-Авив. В компании планы отрицают

«Яндекс Маркет», Ozon и Wildberries разрешили продавать товары из параллельного импорта
13 мая 2022

«Яндекс Маркет», Ozon и Wildberries разрешили продавать товары из параллельного импорта

12 мая 2022

«Яндекс», Mail.ru и Rambler удалили из поиска сайт «Новой газеты. Европа»

5 мая 2022

«Медуза»: «Яндекс» выводит на главную страницу новости из «белого списка изданий» с 2019 года

«Яндекс» отрицает новости о разделении на две компании
26 апреля 2022

«Яндекс» отрицает новости о разделении на две компании

21 апреля 2022

Суд оштрафовал «Яндекс Еду» на 60 тысяч рублей за слив базы данных

обновлено19 апреля 2022

«Яндекс» перестал выдавать в поиске ссылки на сайты заблокированных изданий и соцсетей

РКН заставил «Яндекс Музыку» удалить подкаст BBC об Украине
13 апреля 2022

РКН заставил «Яндекс Музыку» удалить подкаст BBC об Украине

Елена Бунина уйдет с поста гендира «Яндекса»
2 апреля 2022

Елена Бунина уйдет с поста гендира «Яндекса»

Клиенты «Яндекс.Еды» подали второй иск из-за утечки данных
обновлено31 марта 2022

Клиенты «Яндекс.Еды» подали второй иск из-за утечки данных

обновлено28 апреля 2022

VK купит «Новости» и «Дзен» у «Яндекса»

25 февраля 2022

«Яндекс» поставил плашку о возможной дезинформации при запросе «Украина»

15 февраля 2022

«Яндекс» отказался ставить на сайты счетчик метрик Mediascope

Данные клиентов почти всех сервисов «Яндекса» передают силовикам. Чем тогда пользоваться?
Данные клиентов почти всех сервисов «Яндекса» передают силовикам. Чем тогда пользоваться?
Данные клиентов почти всех сервисов «Яндекса» передают силовикам. Чем тогда пользоваться?

Данные клиентов почти всех сервисов «Яндекса» передают силовикам. Чем тогда пользоваться?

26 января 2022

Четыре сервиса «Яндекса» обязали передавать данные пользователей силовикам

«Яндекс.Кью» выпустил лекции о культуре — будет что посмотреть на праздниках!
30 декабря 2021

«Яндекс.Кью» выпустил лекции о культуре — будет что посмотреть на праздниках!

13 декабря 2021

«Яндекс» и другие компании будут удалять из поиска сайты с пиратским контентом

«Яндекс» составил гид по российским горнолыжным курортам
3 декабря 2021

«Яндекс» составил гид по российским горнолыжным курортам

«Яндекс» поможет пользователям найти врача
2 декабря 2021

«Яндекс» поможет пользователям найти врача

обновлено30 ноября 2021

«Яндекс» запустил закадровый перевод видео с испанского, французского и немецкого языков

Исследование
22 ноября 2021

Как изменилась лексика русского языка за сто лет

3 ноября 2021

В «Яндекс.Еде» появилась бесконтактная доставка

26 октября 2021

В России появился первый национальный кодекс этики искусственного интеллекта

25 октября 2021

«Почта России» начнет доставлять посылки в Москве с помощью роботов «Яндекса»

22 октября 2021

Голосовой помощник Алиса сможет открыть QR-код о вакцинации

15 октября 2021

«Яндекс.Новости» начали помечать публикации изданий, которых Минюст признал иностранными агентами

Как запустить рекламу, если вы ничего не понимаете в маркетинге
Промо
Как запустить рекламу, если вы ничего не понимаете в маркетинге
Как запустить рекламу, если вы ничего не понимаете в маркетинге
Промо

Как запустить рекламу, если вы ничего не понимаете в маркетинге

8 сентября 2021

«Яндекс» протестирует беспилотное такси в Ясеневе

обновлено14 сентября 2021

Судебные приставы пришли в московский офис Google из-за упоминания в поисковике «Умного голосования»

31 августа 2021

«Тотальный диктант» и «Яндекс» проведут марафон, посвященный русскому языку

Какие продукты покупать в августе
Промо
Какие продукты покупать в августе Где брать арбузы и не поздно ли еще делать окрошку
Какие продукты покупать в августе
Промо

Какие продукты покупать в августе
Где брать арбузы и не поздно ли еще делать окрошку

11 августа 2021

Чек в «Яндексе» можно будет округлить в пользу благотворительных фондов

10 августа 2021

В «Яндекс.Маркете» теперь можно выбрать точное время доставки

На «Яндекс.Даче» состоится лекция о музыке от «Планетроники» и диджей-сет Deep Fried Friends
4 августа 2021

На «Яндекс.Даче» состоится лекция о музыке от «Планетроники» и диджей-сет Deep Fried Friends

Дрейн, хасанить, сайк: Откуда берутся новые слова и что они говорят о нас
Дрейн, хасанить, сайк: Откуда берутся новые слова и что они говорят о нас Лингвист Борис Иомдин — о том, зачем изучать поисковые запросы
Дрейн, хасанить, сайк: Откуда берутся новые слова и что они говорят о нас

Дрейн, хасанить, сайк: Откуда берутся новые слова и что они говорят о нас
Лингвист Борис Иомдин — о том, зачем изучать поисковые запросы

13 июля 2021

В «Яндексе» появилась технология, которая делает прогноз погоды точнее на 20 %

9 июля 2021

«Яндекс.Маркет» сделал одинаковый тариф на доставку из маркетплейса и магазинов-партнеров

«Яндекс» запустил сервис аренды самокатов в Москве
7 июля 2021

«Яндекс» запустил сервис аренды самокатов в Москве

Новая колонка от «Яндекса» со своим характером
Товар дня
6 июля 2021

Новая колонка от «Яндекса» со своим характером

«Яндекс.Дача» в парке Горького расширила программу
обновлено22 июля 2021

«Яндекс.Дача» в парке Горького расширила программу

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