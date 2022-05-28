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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Силовики пришли с обысками к журналистам и активистам, которых подозревают в сотрудничестве с экс-депутатом Пономаревым

Силовики пришли с обысками к журналистам и активистам, которых подозревают в сотрудничестве с экс-депутатом Пономаревым

Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене

Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене

The Village требует освободить журналиста Ивана Сафронова

The Village требует освободить журналиста Ивана Сафронова

Журналистку «Соты» задержали по статье о «дискредитации» за освещение акции с крестами в Пугаревском карьере

Журналистку «Соты» задержали по статье о «дискредитации» за освещение акции с крестами в Пугаревском карьере

«Беда» не приходит одна: Несмотря на ***** и цензуру, в России появилось много отличных медиа. Вот лучшие из них
«Беда» не приходит одна: Несмотря на ***** и цензуру, в России появилось много отличных медиа. Вот лучшие из них Издания «Беда», «Кедр», «Служба поддержки» и другие
«Беда» не приходит одна: Несмотря на ***** и цензуру, в России появилось много отличных медиа. Вот лучшие из них

«Беда» не приходит одна: Несмотря на ***** и цензуру, в России появилось много отличных медиа. Вот лучшие из них
Издания «Беда», «Кедр», «Служба поддержки» и другие

СМИ-иноагенты смогут получить аккредитацию на сентябрьских выборах без маркировок

СМИ-иноагенты смогут получить аккредитацию на сентябрьских выборах без маркировок

«Выключите телевизор»: экс-ведущая Первого канала Жанна Агалакова дала интервью BBC
28 мая 2022

«Выключите телевизор»: экс-ведущая Первого канала Жанна Агалакова дала интервью BBC

Студентов, собиравших подписи против Эрнеста Мацкявичюса, выгнали из здания ВШЭ
обновлено30 мая 2022

Студентов, собиравших подписи против Эрнеста Мацкявичюса, выгнали из здания ВШЭ

Ведущий ВГТРК Эрнест Мацкявичюс станет главой департамента медиа ВШЭ
25 мая 2022

Ведущий ВГТРК Эрнест Мацкявичюс станет главой департамента медиа ВШЭ

Медиа
24 мая 2022

«Новая вкладка» — проект о том, как изменилась жизнь в провинции после начала *****

«Это позволяло не свихнуться»: как сотрудники провластных медиа саботируют их работу
«Это позволяло не свихнуться»: как сотрудники провластных медиа саботируют их работу
«Это позволяло не свихнуться»: как сотрудники провластных медиа саботируют их работу

«Это позволяло не свихнуться»: как сотрудники провластных медиа саботируют их работу

обновлено11 мая 2022

«Это не российское СМИ»: Песков объяснил, почему «Медузе» запретили участвовать в брифингах Кремля

9 мая 2022

Саботаж: два сотрудника «Ленты.ру» заполнили главную страницу издания материалами с критикой Путина и «спецоперации»

Россия опустилась на 155-е место в индексе свободы прессы
Рейтинг
3 мая 2022

Россия опустилась на 155-е место в индексе свободы прессы

27 апреля 2022

Журналистку Марию Пономаренко отправили в СИЗО за пост в телеграме

Истории независимых журналистов, оставшихся в России

Истории независимых журналистов, оставшихся в России

Истории независимых журналистов, оставшихся в России

Истории независимых журналистов, оставшихся в России

15 апреля 2022

Аккаунты независимых журналистов пытаются взломать

Выпускники и студенты журфака МГУ — о закрытии политического модуля
Выпускники и студенты журфака МГУ — о закрытии политического модуля
Выпускники и студенты журфака МГУ — о закрытии политического модуля

Выпускники и студенты журфака МГУ — о закрытии политического модуля

Главред газеты «Желудь» — об обложке «Ничего не происходит»
Главред газеты «Желудь» — об обложке «Ничего не происходит»
Главред газеты «Желудь» — об обложке «Ничего не происходит»

Главред газеты «Желудь» — об обложке «Ничего не происходит»

4 февраля 2022

Deutsche Welle закрыла свое бюро в Москве

4 февраля 2022

В Москве поставят оперу о журналистской этике и насилии

14 января 2022

Более 1,5 тысячи активистов и журналистов покинули Россию в 2021 году

Журналист «Би-би-си» Андрей Захаров уехал из России из-за слежки
27 декабря 2021

Журналист «Би-би-си» Андрей Захаров уехал из России из-за слежки

23 декабря 2021

Издание о саморазвитии и здоровье Reminder «ограничит активность»

Елена Костюченко, Катерина Гордеева и иноагенты — победители премии «Профессия — журналист»
Список
14 декабря 2021

Елена Костюченко, Катерина Гордеева и иноагенты — победители премии «Профессия — журналист»

«Мы не сожалеем о выпуске расследования и будем писать про насилие дальше»
«Мы не сожалеем о выпуске расследования и будем писать про насилие дальше» Журналистки «Холода» — о материале «Блистательный профессор», суде и штрафе
«Мы не сожалеем о выпуске расследования и будем писать про насилие дальше»

«Мы не сожалеем о выпуске расследования и будем писать про насилие дальше»
Журналистки «Холода» — о материале «Блистательный профессор», суде и штрафе

«Цена поездки»: Как Настя Красильникова вывела на чистую воду корпорации в подкасте о сексуализированном насилии в такси
«Цена поездки»: Как Настя Красильникова вывела на чистую воду корпорации в подкасте о сексуализированном насилии в такси
«Цена поездки»: Как Настя Красильникова вывела на чистую воду корпорации в подкасте о сексуализированном насилии в такси

«Цена поездки»: Как Настя Красильникова вывела на чистую воду корпорации в подкасте о сексуализированном насилии в такси

8 ноября 2021

Сотрудникам МИА «Россия сегодня» запретили называть «Талибан» запрещенной в России организацией

8 ноября 2021

Медиа о насилии «Утопия» закрылось

Минюст объяснил, за что признал иноагентами Софью Гройсман и Ольгу Чуракову: Они постили ссылки на «Медузу» и VTimes
8 ноября 2021

Минюст объяснил, за что признал иноагентами Софью Гройсман и Ольгу Чуракову: Они постили ссылки на «Медузу» и VTimes

8 ноября 2021

«Дождь» подал иск из-за признания его иностранным агентом

Ивана Сафронова поместили в карцер в СИЗО «Лефортово»
обновлено3 ноября 2021

Ивана Сафронова поместили в карцер в СИЗО «Лефортово»

29 октября 2021

18 стран потребовали прекратить преследование независимых российских СМИ

Владимир Путин — о преследованиях журналистов в России (спойлер: проблемы не только у нашей страны)
Цитата дня
13 октября 2021

Владимир Путин — о преследованиях журналистов в России (спойлер: проблемы не только у нашей страны)

Сегодня проходит акция в поддержку журналистов, признанных иноагентами
Сегодня проходит акция в поддержку журналистов, признанных иноагентами The Village присоединяется
Сегодня проходит акция в поддержку журналистов, признанных иноагентами

Сегодня проходит акция в поддержку журналистов, признанных иноагентами
The Village присоединяется

Как прошла встреча журналистов, где обсуждали закон о СМИ-иноагентах
Галерея
4 сентября 2021

Как прошла встреча журналистов, где обсуждали закон о СМИ-иноагентах

23 августа 2021

Издание «Проект» перезапустится под названием «Агентство»

На Романа Баданина и «Дождь» подал в суд Виталий Бородин, написавший донос на «Проект»
13 августа 2021

На Романа Баданина и «Дождь» подал в суд Виталий Бородин, написавший донос на «Проект»

Ссылка дня
9 августа 2021

Подкаст про иноагентство от бывших журналисток «Проекта»

8 августа 2021

Главред «Проекта» Роман Баданин рассказал, что его семью преследует человек, написавший жалобу на издание

Цифра дня
30 июля 2021

Сколько денег Россия выделит на «поддержку независимых СМИ» в развивающихся странах

обновлено23 июля 2021

«Проект» восстановил доступ к аккаунту в инстаграме

Главное расследовательское медиа страны теперь вне закона

Что грозит «Проекту» и его читателям

Главное расследовательское медиа страны теперь вне закона

обновлено29 июня 2021

К журналистам «Проекта» пришли с обысками. Сегодня издание выпустило расследование о главе МВД

обновлено18 июня 2021

Путин впервые за пять лет отклонил законопроект парламента — об ответственности СМИ за фейки

3 апреля 2021

Роскомнадзор утвердил отличительные знаки для журналистов на митингах

16 марта 2021

Strelka Mag откроет третью школу по дата-журналистике

15 января 2021

Администрация Внукова запретила снимать прилет Навального

Список
22 декабря 2020

Фильмы Дудя и расследование «Медиазоны» про минские протесты — кто получил премию «Профессия — журналист»

9 ноября 2020

Московские школьники смогут стать «журналистами будущего»

30 октября 2020

Трое журналистов ушли с телеканала RTVi после выхода интервью с Турчаком

Цифра дня
17 октября 2020

Сколько журналистов столкнулось с выгоранием во время пандемии

22 сентября 2020

В России появился Центр правовой защиты журналистов

Путин со шприцем в образе Джеймса Бонда в номере французской Liberation
Обложка дня
12 августа 2020

Путин со шприцем в образе Джеймса Бонда в номере французской Liberation

30 июля 2020

Журналистов бесплатно обучат медиабезопаcности

Следствие предложило Сафронову раскрыть свои журналистские источники. Он отказался от сделки

Адвокат назвал слова следователя «оговорочкой по Фрейду»

Следствие предложило Сафронову раскрыть свои журналистские источники. Он отказался от сделки

Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»

Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа

Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»

Издание о современной культуре EastEast

Медиа является проектом Cultural Creative Agency

Издание о современной культуре EastEast

Сразу несколько мужчин обвинили журналиста Павла Лобкова в домогательствах. Он извинился

Телеканал «Дождь», где работает Лобков, начал проверку

Сразу несколько мужчин обвинили журналиста Павла Лобкова в домогательствах. Он извинился

Памятник первопечатнику Ивану Федорову с заклеенным ртом и плакатом «Свободу слову»

В поддержку журналистов

Памятник первопечатнику Ивану Федорову с заклеенным ртом и плакатом «Свободу слову»

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