Силовики пришли с обысками к журналистам и активистам, которых подозревают в сотрудничестве с экс-депутатом Пономаревым
Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене
Журналистку «Соты» задержали по статье о «дискредитации» за освещение акции с крестами в Пугаревском карьере
«Беда» не приходит одна: Несмотря на ***** и цензуру, в России появилось много отличных медиа. Вот лучшие из них Издания «Беда», «Кедр», «Служба поддержки» и другие
«Это не российское СМИ»: Песков объяснил, почему «Медузе» запретили участвовать в брифингах Кремля
Саботаж: два сотрудника «Ленты.ру» заполнили главную страницу издания материалами с критикой Путина и «спецоперации»
Елена Костюченко, Катерина Гордеева и иноагенты — победители премии «Профессия — журналист»
«Мы не сожалеем о выпуске расследования и будем писать про насилие дальше» Журналистки «Холода» — о материале «Блистательный профессор», суде и штрафе
«Цена поездки»: Как Настя Красильникова вывела на чистую воду корпорации в подкасте о сексуализированном насилии в такси
Сотрудникам МИА «Россия сегодня» запретили называть «Талибан» запрещенной в России организацией
Минюст объяснил, за что признал иноагентами Софью Гройсман и Ольгу Чуракову: Они постили ссылки на «Медузу» и VTimes
Владимир Путин — о преследованиях журналистов в России (спойлер: проблемы не только у нашей страны)
Сегодня проходит акция в поддержку журналистов, признанных иноагентами The Village присоединяется
На Романа Баданина и «Дождь» подал в суд Виталий Бородин, написавший донос на «Проект»
Главред «Проекта» Роман Баданин рассказал, что его семью преследует человек, написавший жалобу на издание
Сколько денег Россия выделит на «поддержку независимых СМИ» в развивающихся странах
Главное расследовательское медиа страны теперь вне закона
Что грозит «Проекту» и его читателям
К журналистам «Проекта» пришли с обысками. Сегодня издание выпустило расследование о главе МВД
Путин впервые за пять лет отклонил законопроект парламента — об ответственности СМИ за фейки
Фильмы Дудя и расследование «Медиазоны» про минские протесты — кто получил премию «Профессия — журналист»
Следствие предложило Сафронову раскрыть свои журналистские источники. Он отказался от сделки
Адвокат назвал слова следователя «оговорочкой по Фрейду»
Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»
Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа
Сразу несколько мужчин обвинили журналиста Павла Лобкова в домогательствах. Он извинился
Телеканал «Дождь», где работает Лобков, начал проверку
Памятник первопечатнику Ивану Федорову с заклеенным ртом и плакатом «Свободу слову»
В поддержку журналистов