Сегодня проходит акция в поддержку журналистов, признанных иноагентами The Village присоединяется
Главное расследовательское медиа страны теперь вне закона
Что грозит «Проекту» и его читателям
Главное расследовательское медиа страны теперь вне закона Что грозит «Проекту» и его читателям
Следствие предложило Сафронову раскрыть свои журналистские источники. Он отказался от сделки
Адвокат назвал слова следователя «оговорочкой по Фрейду»
Следствие предложило Сафронову раскрыть свои журналистские источники. Он отказался от сделки Адвокат назвал слова следователя «оговорочкой по Фрейду»
Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»
Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа
Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток» Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа
Издание о современной культуре EastEast Медиа является проектом Cultural Creative Agency
Сразу несколько мужчин обвинили журналиста Павла Лобкова в домогательствах. Он извинился
Телеканал «Дождь», где работает Лобков, начал проверку
Сразу несколько мужчин обвинили журналиста Павла Лобкова в домогательствах. Он извинился Телеканал «Дождь», где работает Лобков, начал проверку
Памятник первопечатнику Ивану Федорову с заклеенным ртом и плакатом «Свободу слову»
В поддержку журналистов
Памятник первопечатнику Ивану Федорову с заклеенным ртом и плакатом «Свободу слову» В поддержку журналистов
Адвокат заявил о блокировке счетов Ивана Сафронова (обновлено)
По версии следствия, он сотрудничал с Чехией, которая работала на США
Адвокат заявил о блокировке счетов Ивана Сафронова (обновлено) По версии следствия, он сотрудничал с Чехией, которая работала на США
Экс-журналисты «Коммерсанта» и «Ведомостей» запустят журнал о детях и родителях «Волчок»
Сейчас авторы ищут деньги на запуск
Экс-журналисты «Коммерсанта» и «Ведомостей» запустят журнал о детях и родителях «Волчок» Сейчас авторы ищут деньги на запуск
Светлане Прокопьевой назначили штраф 500 тысяч рублей за оправдание терроризма
Обвинение просило шесть лет лишения свободы
Светлане Прокопьевой назначили штраф 500 тысяч рублей за оправдание терроризма Обвинение просило шесть лет лишения свободы
Ксения Собчак угрожает Wonderzine после статьи издания о ее сомнительных шутках
Собчак переживает из-за расторгнутого контракта с Audi
Ксения Собчак угрожает Wonderzine после статьи издания о ее сомнительных шутках Собчак переживает из-за расторгнутого контракта с Audi
У газеты The Independent появится русскоязычная версия
Статьи переведут с английского, оригинального контента не будет
У газеты The Independent появится русскоязычная версия Статьи переведут с английского, оригинального контента не будет
Московские факультеты с самыми востребованными выпускниками, по версии HeadHunter
МГУ взял первое место в трех номинациях
Московские факультеты с самыми востребованными выпускниками, по версии HeadHunter МГУ взял первое место в трех номинациях
Газета МВД объяснила расширение полномочий полиции. Аргументами стали выдуманные законы США
Ведомство хочет осовременить российский закон «О полиции»
Газета МВД объяснила расширение полномочий полиции. Аргументами стали выдуманные законы США Ведомство хочет осовременить российский закон «О полиции»
RT обвинил «Медузу» в публикации фейка. И сам выпустил такую же новость Л-логика
«Важные истории» — новое медиа с независимыми расследованиями и курсами для журналистов
От выходцев из «Новой газеты»
«Важные истории» — новое медиа с независимыми расследованиями и курсами для журналистов От выходцев из «Новой газеты»
Медицинский сайт Vademecum снял статью о платном лечении коронавируса, чтобы избежать блокировки
В материале говорилось, что ОМС покрывает лечение только тех пациентов, которых привезла скорая
Медицинский сайт Vademecum снял статью о платном лечении коронавируса, чтобы избежать блокировки В материале говорилось, что ОМС покрывает лечение только тех пациентов, которых привезла скорая
«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина и ссылаться на опросы «Левада-центра»
Кремль не готов терпеть свободные «Ведомости» в преддверии поправок в Конституцию
«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина и ссылаться на опросы «Левада-центра» Кремль не готов терпеть свободные «Ведомости» в преддверии поправок в Конституцию
Readovka оштрафовали на 50 тысяч рублей. Издание не заблокировало свой сайт (обновление)
А должно было?