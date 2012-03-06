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АК

Анастасия Киселева

На сайте с 22 февраля 2009

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Александр Берковский, совладелец бара Mishka
Свое место
Александр Берковский, совладелец бара MishkaВ новом выпуске рубрики «Свое место» совладелец бара Mishka Александр Берковский рассказал The Village о том, как открыть дружеское заведение за три недели и с минимальным бюджетом.
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Александр Берковский, совладелец бара Mishka
Свое место

Александр Берковский, совладелец бара Mishka В новом выпуске рубрики «Свое место» совладелец бара Mishka Александр Берковский рассказал The Village о том, как открыть дружеское заведение за три недели и с минимальным бюджетом.

Николай Романов, совладелец журнала «Инфографика»
Свое место
Николай Романов, совладелец журнала «Инфографика»The Village продолжает беседовать с создателями успешных проектов в Москве и Петербурге. В новом выпуске Николай Романов рассказывает о журнале «Инфографика», его открытии, бюджете и продвижении.
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Николай Романов, совладелец журнала «Инфографика»
Свое место

Николай Романов, совладелец журнала «Инфографика» The Village продолжает беседовать с создателями успешных проектов в Москве и Петербурге. В новом выпуске Николай Романов рассказывает о журнале «Инфографика», его открытии, бюджете и продвижении.

Георгий Усов, совладелец мастерской Ellipsis Fixed Gear Workshop
Свое место
Георгий Усов, совладелец мастерской Ellipsis Fixed Gear WorkshopВ рубрике «Свое место» The Village беседует с создателями успешных проектов в Петербурге. Георгий Усов, совладелец Ellipsis Fixed Gear Workshop, рассказал о том, как открыть свою веломастерскую.
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Георгий Усов, совладелец мастерской Ellipsis Fixed Gear Workshop
Свое место

Георгий Усов, совладелец мастерской Ellipsis Fixed Gear Workshop В рубрике «Свое место» The Village беседует с создателями успешных проектов в Петербурге. Георгий Усов, совладелец Ellipsis Fixed Gear Workshop, рассказал о том, как открыть свою веломастерскую.

Иван Федоренко, владелец Hello Hostel
Свое место
Иван Федоренко, владелец Hello HostelВ рубрике «Свое место» The Village беседует с создателями успешных проектов и стартапов в Петербурге. Создатель Hello Hostel Иван Федоренко рассказал о том, как запускать и продвигать свой бизнес.
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Иван Федоренко, владелец Hello Hostel
Свое место

Иван Федоренко, владелец Hello Hostel В рубрике «Свое место» The Village беседует с создателями успешных проектов и стартапов в Петербурге. Создатель Hello Hostel Иван Федоренко рассказал о том, как запускать и продвигать свой бизнес.

Денис Немытов, владелец кафе-бара «Фартук»
Свое место
Денис Немытов, владелец кафе-бара «Фартук»В рубрике «Свое место» The Village беседует с создателями успешных проектов и стартапов в Петербурге. В этом выпуске Денис Немытов рассказал о кафе «Фартук», его открытии, бюджете и продвижении.
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Денис Немытов, владелец кафе-бара «Фартук»
Свое место

Денис Немытов, владелец кафе-бара «Фартук» В рубрике «Свое место» The Village беседует с создателями успешных проектов и стартапов в Петербурге. В этом выпуске Денис Немытов рассказал о кафе «Фартук», его открытии, бюджете и продвижении.

Дмитрий Яковлев, организатор международного фестиваля рисованных историй «Бумфест»
Свое место
Дмитрий Яковлев, организатор международного фестиваля рисованных историй «Бумфест»The Village запускает рубрику «Свое место» о создателях успешных проектов и стартапов в Петербурге. В первом выпуске — Дмитрий Яковлев о ежегодном фестивале «Бумфест», его бюджете, площадках и пиаре.
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Дмитрий Яковлев, организатор международного фестиваля рисованных историй «Бумфест»
Свое место

Дмитрий Яковлев, организатор международного фестиваля рисованных историй «Бумфест» The Village запускает рубрику «Свое место» о создателях успешных проектов и стартапов в Петербурге. В первом выпуске — Дмитрий Яковлев о ежегодном фестивале «Бумфест», его бюджете, площадках и пиаре.