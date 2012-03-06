Денис Немытов, владелец кафе-бара «Фартук» В рубрике «Свое место» The Village беседует с создателями успешных проектов и стартапов в Петербурге. В этом выпуске Денис Немытов рассказал о кафе «Фартук», его открытии, бюджете и продвижении.