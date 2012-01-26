Пространство «Ткачи» станет креативно-деловым кластером Off, Banya Concept Store, LavkaLavka, велосипедный магазин Electra и еще 30 арендаторов к концу февраля въедут в креативное пространство «Ткачи» на Обводном канале.
В конце февраля состоится открытие офисного пространства на территории лофта «Ткачи». Сюда въедут дизайнерские магазины и шоу-румы, рекламные агентства, фотостудии, школы танцев и искусств — всего около 30 арендаторов на площади 4 000 кв. м.
Полтора года назад в здании 1844 года провели несколько выставок, а затем закрыли помещения на реконструкцию. К концу зимы в «Ткачах» откроются офисные и выставочные площадки под общим определением «креативное пространство». Все отделочные работы находятся на завершающей стадии.
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АРЕНДАТОРЫ
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На территории расположатся 3 фотостудии, архитектурная компания, студия аэрографии, школа танца, школа искусств, шоу-рум авторского текстиля. Пока не все арендаторы афишируют свой переезд. Первые торговые помещения в здании бывшей прядильно-ткацкой фабрики им. Петра Анисимова откроют 15 февраля 2012 года.
Группа «Фабрика»: Гид по арт-пространствам Обводного канала
К настоящему моменту в лофте прошло несколько выставок и образовательных лекций: «Фабрика будущего: Россия», «История видеоарта», проект Татьяны Ахметгалиевой — финалистки премии Кандинского 2010 года.
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