В конце февраля состоится открытие офисного пространства на территории лофта «Ткачи». Сюда въедут дизайнерские магазины и шоу-румы, рекламные агентства, фотостудии, школы танцев и искусств — всего около 30 арендаторов на площади 4 000 кв. м. 

Полтора года назад в здании 1844 года﻿ провели несколько выставок, а затем закрыли помещения на реконструкцию. К концу зимы в «Ткачах» откроются офисные и выставочные площадки под общим определением «креативное пространство».﻿ Все отделочные работы находятся на завершающей стадии.﻿﻿

 

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АРЕНДАТОРЫ


А ТАКЖЕ

  • Фотошкола PRO|Photoschool
  • Магазин музыкального и Dj-оборудования Dj-store
  • Детское интерактивное театральное пространство «Тарабум»
  • Digital-production студия 2Nova
  • Музыкальная школа «Виртуозы»
  • Магазин классики современного дизайна Fankyhome
  • Дизайнерские очки ручной работы Eyescode

 

  • Nixon Store
  • Шоу-рум дизайнера одежды Марии Калининой
  • Рекламное агентство «Облако»
  • Высшая школа стиля Наталии Туркенич
  • Интернет-компания Brend in Trend
  • Рекламное агентство Lampa
  • Шоу-рум российских дизайнеров Bali Store

На территории расположатся 3 фотостудии, архитектурная компания, студия аэрографии, школа танца, школа искусств, шоу-рум авторского текстиля. Пока не все арендаторы афишируют свой переезд. Первые торговые помещения в здании бывшей прядильно-ткацкой фабрики им. Петра Анисимова﻿ откроют 15 февраля 2012 года. ﻿

 

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К настоящему моменту в лофте прошло несколько выставок и образовательных лекций: «Фабрика будущего: Россия», «История видеоарта», проект Татьяны Ахметгалиевой — финалистки премии Кандинского 2010 года.


 


Алексей Нешитов, директор по развитию креативного пространства «Ткачи»: «Всех арендаторов мы выбираем по принципу уникальности. Это не стандартные магазины, банки, страховые компании, а действительно интересные творческие проекты. К концу зимы будут заключены контракты на аренду в общей сложности 4 000 кв. м из предусмотренных под сдачу в наем 7 000 кв. м. Сейчас заканчиваем реконструкцию в здании, основные работы уже сделаны, но продолжается отделка. На данный момент уже заключены контракты с магазином музыкального оборудования Dj-store, шоу-румом Banya Concept Store, велосипедами Electra и еще 24 арендаторами».﻿

Фотография на обложке: www.tkachi.com
Фотографии: Игорь Симкин