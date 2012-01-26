В конце февраля состоится открытие офисного пространства на территории лофта «Ткачи». Сюда въедут дизайнерские магазины и шоу-румы, рекламные агентства, фотостудии, школы танцев и искусств — всего около 30 арендаторов на площади 4 000 кв. м.

Полтора года назад в здании 1844 года﻿ провели несколько выставок, а затем закрыли помещения на реконструкцию. К концу зимы в «Ткачах» откроются офисные и выставочные площадки под общим определением «креативное пространство».﻿ Все отделочные работы находятся на завершающей стадии.﻿﻿