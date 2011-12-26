В пять часов вечера вода в Петербурге поднялась на 143 см. Наводнением, по правилам, считается подъём воды свыше 160 см, сообщает МЧС по Санкт-Петербургу. Из-за циклона, который немецкие метеорологи назвали «Патрик», штормовая погода продержится в городе с 26 по 28 декабря. Подъёма уровня воды до 281 см ждали еще ночью, это привело бы к затоплению улиц, но МЧС приняло решение закрыть дамбу. В 04:40 закрыли судопропускные, а ровно в пять утра — водопропускные сооружения. В таком состоянии они останутся до полуночи. В связи с принятием экстренных мер около десятка крупных судов, в том числе паром «Принцесса Анастасия», следовавший по маршруту Таллин — Санкт-Петербург, не могут войти в порт. В настоящее время судно находится в Финском заливе, за границами дамбы, в штормовых условиях. На его борту 1 284 пассажира. В диких условиях: Главные природные катаклизмы десятилетия





ПОСЛЕДСТВИЯ ШТОРМА

Внушительный кусок кровли сорвало со здания Двенадцати коллегий, несколько металлических листов с колокольни Петропавловского собора. На Большиохтинском мосту упала половина рекламного щита, на Троицком сильными порывами ветра сбило новогодние украшения, отлетел один из металлических колпаков на фонарном столбе. На Кирочной c крыши дома снесло три листа кровельного железа, один из которых улетел на троллейбусные провода. Из-за штормового ветра наклонилась новогодняя ель на Дворцовой площади, но угрозы ее падения пока нет.

Ситуация в городе всё время меняется. По данным «ИТАР-ТАСС», ослабление ветра ожидается только к ночи вторника. Утром 27 декабря Петербург столкнется с влиянием нового циклона. Ожидается усиление ветра и подъём воды выше двух метров.