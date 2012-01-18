Петербург, снятый с крыш домов, соборов, гостиниц, колоколен церквей, промышленных труб и башен, покажут на коллективной выставке в Русском географическом обществе. 17 фотографов из Петербурга, Москвы и Новосибирска сделали эти кадры полулегальным способом. Экспозиция «Высотный Петербург» — результат трехлетней работы по мониторингу профильных сообществ в социальных сетях и поиску людей, чье хобби — съемка с высоты. Для выставки отобрали 44 широкоформатные фотографии, снятые с труднодоступных точек, а также видеоряд, смонтированный из 1 000 фотографий. Автор сюжета — Андрей Ефимов. Его первое видео набрало на YouTube больше 900 000 просмотров.

Для справки: проникновение на крышу дома посторонних лиц запрещено постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года N 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». Однако получить штраф можно лишь в том случае, если жильцы дома потрудятся вызвать полицию, поучаствовать в заведении дела и составлении протокола.