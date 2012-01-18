Петербург, снятый с крыш домов, соборов, гостиниц, колоколен церквей, промышленных труб и башен, покажут на коллективной выставке в Русском географическом обществе. 17 фотографов из Петербурга, Москвы и Новосибирска сделали эти кадры полулегальным способом. Экспозиция «Высотный Петербург» — результат трехлетней работы по мониторингу профильных сообществ в социальных сетях и поиску людей, чье хобби — съемка с высоты. Для выставки отобрали 44 широкоформатные фотографии, снятые с труднодоступных точек, а также видеоряд, смонтированный из 1 000 фотографий. Автор сюжета — Андрей Ефимов. Его первое видео набрало на YouTube больше 900 000 просмотров.

Для справки: проникновение на крышу дома посторонних лиц запрещено постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года N 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». Однако получить штраф можно лишь в том случае, если жильцы дома потрудятся вызвать полицию, поучаствовать в заведении дела и составлении протокола.

 

Работы из фондов Российской академии художеств впервые покажут публике
Планы на зиму: Выставки, фестивали, концерты, кино (Часть 2)



 


Андрей Стрельников, заместитель главы штаб-квартиры Русского географического общества по научной работе, куратор выставки:﻿ «Выставку мы собирали 3 года. В январе 2009 года была проведена неформальная экспозиция работ в галерее „Башня“, по сути, это был чердак с прекрасным видом на город. Все три года я занимался мониторингом различных профессиональных сообществ, „ЖЖ“, „Вконтакте“. Любой желающий мог присылать работы, а сейчас мы проводили отбор. В выставке участвуют в основном фотографы из Петербурга, но также представлены работы Виталия Раскалова из Москвы и Вадима Махорова из Новосибирска. На открытии будет проведена 45-минутная лекция известного фотографа Александра Петросяна, потом покажем видеоролик, смонтированный из сюжетов timelapse. А дальше все могут проследовать на выставку».

 

Выставка «Высотный Петербург»
Здание Русского географического общества.
Переулок Гривцова, 10
7–21 февраля 
Пн-Вс, 11:00–17:00
Вход — свободный

Фотография на обложке: Сергей Лукс