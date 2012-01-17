Петербургским полицейским выдали учебники толерантности Сотрудникам ГУ МВД начали раздавать методичку «Петербургский полицейский. Основы толерантного поведения». Издание должно сформировать моральный образ полицейских: научить их терпимости и равноправию.
Сотрудникам полиции раздали учебники, которые должны научить их основам толерантного поведения. Вопросы, поднятые в методичке: каким должен быть моральный облик полицейского и как сформировать доверие граждан к институту полиции. В частности, это касается отношений с этническими и религиозными меньшинствами, так как в этой области у петербургской полиции немало пробелов. В учебнике смоделированы ситуации, требующие учета национальных особенностей граждан, и даны практические рекомендации по поведению. Книгу разрабатывали ученые Педагогического университета имени Герцена, центра по изучению экстремизма СПбГУ и Российского этнографического музея.
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По словам авторов, пособие прежде всего адресовано рядовому составу петербургской полиции. Издание учебника инициировано городским комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Первый тираж в 1 000 экземпляров вместе с авторскими гонорарами обошелся ведомству в 100 тысяч рублей. Если руководство сочтет полезным издание, будут выпущены дополнительные книги.
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