Сотрудникам полиции раздали учебники, которые должны научить их основам толерантного поведения. Вопросы, поднятые в методичке: каким должен быть моральный облик полицейского и как сформировать доверие граждан к институту полиции. В частности, это касается отношений с этническими и религиозными меньшинствами, так как в этой области у петербургской полиции немало пробелов. В учебнике смоделированы ситуации, требующие учета национальных особенностей граждан, и даны практические рекомендации по поведению. Книгу разрабатывали ученые Педагогического университета имени Герцена, центра по изучению экстремизма СПбГУ и Российского этнографического музея.