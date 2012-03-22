«ПАНДА (закрыт)»

Владельцы службы доставки придумали развивать в городе доставку китайской еды много лет назад, когда по телевизору еще шел сериал «Друзья». Первый заказ ребята получили в начале апреля 2011-го. На кухне «Панды» трудится профессионал азиатской кухни, который регулярно ездит на курсы повышения квалификации. Все блюда, за исключением чизкейков, упаковывают в картонную коробку и кладут в термосумку, поэтому воки всегда привозят горячими. Время доставки — около часа.

Ресторан «Панда»

Районы доставки: Центральный, Адмиралтейский, Кировский, Фрунзенский, Невский, Красносельский, Московский.

Пн.-Вс.: 11:00–02:00

Тел.: 438-01-40

www.pandafood.ru

WOK ME

Проект Wok Me запустили три друга, вдохновившись поездкой по Юго-Восточной Азии. Доставка работает с конца 2011 года. В Wok Me готовят адаптированные к европейским вкусам паназиатские блюда. Каждый покупатель может составить собственный вок из 4 видов лапши, риса и наполнителей: курицы, говядины, свинины, лосося, кальмаров и овощей. Зона доставки пока охватывает только Приморский район. Но в ближайшее время заработает в Калининском, Петроградском и Центральном. Весной к каждому заказу будут привозить свежевыжатый морковный сок в подарок.

Доставка еды Wok Me

Район доставки: Приморский

Пн.-Вс.: 11:00 - 23:00

Тел.: 995-12-38

www.wokme.ru









WHITE ELEPHANT

Доставка White Elephant открылась в феврале 2012 года, но уже работает во всех районах города. Помимо лапши, в меню включили супы, салаты, закуски, карри. Цены здесь приближены к ресторанным, зато еду привозят в экологичных коробках из крафта. Логотип White Elephant ﻿— слон, который является символом королевской семьи Таиланда. Кроме еды, здесь можно заказать домашние напитки, например клюквенно-брусничный морс или имбирный лимонад за 70 рублей. Доставка занимает около полутора часов.

White Elephant

Районы доставки: все

Пн.-Вс.: 12:00–02:00

Тел.: 917-72-10

www.we-delivery.ru

«САКУРА»

Компания «Сакура» раньше занималась доставкой пиццы, салатов и суши, а затем в меню появилась и китайская лапша. Заказ можно сделать на сайте или по телефону. Доставка, как правило, занимает около часа, но в связи с дорожной обстановкой время может увеличиться. В «Сакуре» можно выбрать готовое блюдо из меню или самостоятельно собрать вок. Компания часто проводит акции: последняя, например, предлагала вок и ролл «Калифорния» с кунжутом за 249 рублей.

Доставка еды «Сакура»

Районы доставки: Фрунзенский, Невский, Центральный, Адмиралтейский, Московский, Красногвардейский, Калининский, Выборгский, Василеостровский, Красносельский, Кировский, Петроградский.

Пн.-Вс.: 11:00–23:00

Тел.: 458-88-88

www.4588888.ru









WOKSTAR





Wokstar начали работать летом 2011 года. Ассортимент блюд в меню выглядит внушительно: лапша, рис, пицца, суши, бургеры, салаты, супы. Компания всё время проводит акции, за которыми можно следить в интернете. Но заказ всё равно лучше делать по телефону, так как сайт иногда работает с перебоями. В Wokstar еду упаковывают не в картонные коробки, а в термобоксы из фольги, как на борту самолета.

Доставка еды Wokstar

Районы доставки: все

Пн.-Вс.: 11:00–23:30

Тел.: 702-77-44

www.wokstar.ru

MR. CHAN﻿

Компания Mr. Chan открылась в июле 2011 года как служба доставки воков, совмещенная с небольшой точкой, где готовят лапшу навынос. Дела пошли успешно, и сейчас при доставке появилось уже два кафе. Воки привозят пока только в Центральный и Петроградский район, но скоро доставка будет работать во всем городе и станет круглосуточной. Ждать заказ придется около часа. Параллельно владельцы собираются дальше развивать сеть небольших фастфудов, открывая до 5 кафе в год.

Доставка еды Mr. Chan

Районы доставки: Петроградский, Центральный

Пн.-Вс.: 10:00–22:00

Тел.: 923-16-14

www.mrchan.ru

«АЗИАТСКИЙ ЭКСПРЕСС»

Компания «Азиатский экспресс» открылась в августе 2011 года. Владелец Андрей, путешествуя по Европе, решил, что китайская лапша — один из наиболее легких и дешевых способов быстро перекусить в мегаполисе. Хозяева считают, что российскому потребителю нужны большие и сытные блюда, поэтому каждый вок в «Азиатском экспрессе» весит почти полкило. В планах компании — расширить территорию доставки и охватить несколько регионов России, запустив франшизу. Ждать заказ придется чуть больше часа.

Доставка еды «Азиатский экспресс»

Районы доставки: Фрунзенский, Московский, Невский

Пн.-Чт.: 11:00–00:00

Пт.-Сб.: 11:00–03:00

Тел.: 843-47-00

www.asianexpress.ru

KIWOK

Доставка открылась год назад как семейный бизнес. Бухгалтер Ксения и ее супруг Дмитрий, повар по профессии, начали привозить друзьям домой еду в коробочках. Двое знакомых поддержали идею, и она выросла в коммерческий проект — службу доставки и несколько торговых палаток. В южную и центральную часть города заказ доставляют примерно за час-полтора. В северные районы и за город — за 2 часа. Все рецепты разработали повара из Азии, а в ближайшее время шеф KiWok отправится в путешествие за новыми идеями, так что меню будут обновлять. Компания заинтересована в развитии вок-культуры в России и регулярно проводит обучение для желающих освоить приготовление воков.

KiWok

Районы доставки: все

Пн.-Чт.:10:00–23:00

Пт.-Вс.:10:00–01:00

Тел.: 981-42-24

www.kiwok.ru