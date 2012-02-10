«День влюбленных — это замечательный праздник, который обязательно нужно отмечать, особенно в такой холод. Мы уже второй год разрабатываем специальное меню, куда входят романтические блюда и обязательно десерты. В этот раз все гости ресторана получат от нас комплимент в виде сердец с любовными предсказаниями. В качестве подарка можно заказать с собой домашний чизкейк с клубникой и голубикой, упакованный в красивую баночку. Сладкий подарок — это прекрасный способ выразить свои чувства: он увеличивает количество эндорфинов в крови».