Рестораны10 февраля 2012
Сезонное меню: 11 подарков ко Дню влюбленных в ресторанах и кондитерских Петербурга К 14 февраля The Village выяснил, где в Петербурге можно купить навынос печенье, торты, конфеты в форме сердец и другие сладости, чтобы подарить любимым или съесть самому.
«БУШЕ»
Ирина, директор по маркетингу «Буше»: «На праздник покупают много пирожных, на мой взгляд, это лучшая валентинка. В этом году на День влюбленных мы особенным образом украшаем несколько тортов и делаем специальное тирамису. С итальянского название этого пирожного переводится как «вознеси меня». Будет романтично, если на 14 февраля молодой человек предложит девушке разделить с ним красное трюфельное сердце».
Репортаж: Как пекут ржаной хлеб в «Буше»
Пекарня-кондитерская «Буше»
Адреса кондитерских
Пн.-Вс.: 09:00–21:00
www.bushe.ru
«ПЕКАРНЯ МИШЕЛЯ»
Наталья Девяткина, управляющая «Пекарней Мишеля»: «„Пекарня Мишеля“ — французский проект. Какая другая страна лучше этой отражает праздник? К 14 февраля мы подготовились как надо. Будем подавать тартар из лосося в форме сердца, напиток „Французский поцелуй“ с „Бейлисом“ и „Куантро“. С 11 по 17 февраля в „Пекарне Мишеля“ можно купить сладкую булочку с маком и нежный чизкейк с шоколадно-карамельной палочкой. Удивить людей подарками довольно сложно, поэтому лучше всего дарить сладкое: это оригинально, поднимает настроение и не пылится в углу».
Новое место: «Пекарня Мишеля» (Петербург)
«Пекарня Мишеля»
Лиговский пр., 30, лит. А (ТРК «Галерея»),
Невский пр., 114 (ТЦ «Невский»)
Пн.-Вс.: 10:00–23:00
Тел.: 677-71-10, 676-57-27
DOLCI ITALY
Елена Носова, директор по маркетингу и рекламе ресторанной группы Italy: «День влюбленных — это замечательный праздник, который обязательно нужно отмечать, особенно в такой холод. Мы уже второй год разрабатываем специальное меню, куда входят романтические блюда и обязательно десерты. В этот раз все гости ресторана получат от нас комплимент в виде сердец с любовными предсказаниями. В качестве подарка можно заказать с собой домашний чизкейк с клубникой и голубикой, упакованный в красивую баночку. Сладкий подарок — это прекрасный способ выразить свои чувства: он увеличивает количество эндорфинов в крови».
Dolci Italy в гиде по петербургским кондитерским
Ресторан Dolci Italy
Большой пр. П. С., 58
Пн.-Вс.: 10:00–21:00
«БИЗЕ»
Диана Королева, пресс-агент кондитерских «Бизе»: «История кондитерских „Бизе“ только приближается к 2-летнему рубежу, поэтому на нашем счету пока не так много праздников влюбленных. Мы делаем пряники в виде сердец, марципановые и мармеладные сердца и торты. Рецепт и, главное, декор придумали наши кондитеры. Вообще, мармелад очень полезен для здоровья благодаря пектину, который содержит полезные для кожи пищевые волокна, снижает уровень плохого холестерина в крови и выводит из организма токсины. Из всех сладостей мармелад рекомендуется людям, желающим избавиться от лишнего веса, и особенно детям. Кстати, марципановые и мармеладные сердечки у нас стали символом благотворительных проектов, которые мы поддерживаем».
Новое место: Кондитерская «Бизе» (Петербург)
Кондитерская «Бизе»
Моховая ул., 46
Пн.-Пт.: 9:00–23:00
Сб.-Вс.: 10:00–23:00
www.bize.su
«ВОЛКОНСКИЙ»
Виктория Евдокимова, PR-менеджер сети «Волконский»: «Каждый год мы готовим романтическую серию продуктов к 14 февраля: шоколадные фигурки с сердцами, различные пирожные для двоих. Все рецепты придумывает наш шеф-кондитер Лоран Бурсье. В этом году мы поставили перед собой амбициозную цель — создать в Петербурге культуру продуктовых подарков, которая давно существует в Европе. Для этого на Невском, 15 мы открыли отдельную сувенирную лавку».
В Петербурге открылась вторая пекарня «Волконский»
Кондитерская «Волконский»
Невский пр., 15
Пн.-Вс.: 08:00–23:00
www.wolkonsky.com
«ОВСЯНКА»
Галина, управляющая кафе «Овсянка»: «Сливочная панакота с соусом из клубники — вот наш сюрприз к 14 февраля. Можно заказать такой десерт в специальном пластиковом стаканчике и забрать с собой, подарить как валентинку близкому человеку. С таким подарком точно можно быть уверенным в том, что ты не повторишься. Рецепт придумала шеф-кондитер „Овсянки“ Екатерина Платнова».
Кафе «Овсянка» в рубрике «Новое место»
Кафе «Овсянка»
Гороховая, 11
Пн.-Вс.: 09:00–21:00
Тел.: 997-67-08
www.cafe-ovsyanka.ru
«СЧАСТЬЕ»
Надежда Фролова, PR-менеджер ресторана «Счастье»: «Валентинка должна быть со вкусом — так считает шеф-кондитер „Счастья“ Екатерина Киселькова, разработавшая к празднику валентинку-чизкейк в форме сердца. На этом десерте можно написать шоколадной глазурью любое послание для второй половинки. Радость от домашних сладостей — лучше любого материального подарка».
Ресторан «Счастье»
Ул. Рубинштейна, 15–17
Пн.-Чт.: 08:00–00:00
Пт.: 08:00–06:00
Сб.: 10:00–06:00
Вс.: 10:00–00:00
Тел.: 572-26-75
www.schaste-est.ru
«22.13»
Виктория Флягина, директор по пиару Global Point HoReCa: «Я считаю, что в Санкт-Петерубурге День всех влюбленных можно и нужно отмечать, хотя некоторые не уделяют ему должного внимания. Чем больше добрых и сладких праздников и поводов подарить друг другу, тем лучше. Лучше всего дарить праздничное печенье и конфеты в форме сердца. Девушки любят сладкое, и такой подарок точно оставит приятную печать в памяти».
Ресторан-бар «22.13» в рубрике «Новое место»
Ресторан-бар «22.13»
Конюшенная пл., 2
Вс.-Чт.: 09:00–02:00
Пт.-Сб.: 09:00–03:00
Тел.: 647-80-50
www.22-13.com
BARBARESCO
Дария Боброва, бренд-менеджер ресторана Barbaresco: «В Италии наиболее распространенными подарками в День святого Валентина считаются розы и шоколад. А мы решили приготовить трюфели: в белом шоколаде с горгонзолой и клюквой; трюфель из темного шоколада с вяленой клубникой и зеленым базиликом; в молочном шоколаде с черносливом, ромом и кусочками имбиря. Еще к празднику испекли печенье-сердце — это брауни с марципаном».
Ресторан Barbaresco в рубрике «Новое место»
Ресторан Barbaresco
Конюшенная пл., 2
Пн.-Чт.: 08:45–01:00
Пт.: 08:45–02:00
Сб.: 10:00–02:00
Вс.: 10:00–01:00
Тел.: 647-82-82
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SOHOLOUNGE
Диана Жарницкая, бренд-менеджер ресторана Soholounge: «14 февраля, безусловно, нужно отмечать с подарками. Любовь часто ассоциируется с чем-то приятным, вкусным и сладким, поэтому смело можете дарить своим возлюбленным капкейки, печенье и леденцы в форме сердец».
Ресторан-бар Soholounge в рубрике «Новое место»
Ресторан-бар Soholounge
Конюшенная пл., 2
Пн.-Чт.: 12:00–00:00
Пт.-Сб.: 12:00–06:00
Вс.: 12:00–00:00
Тел.: 647-80-80
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SAL DE RISO
Татьяна Терентьева, менеджер по рекламе и пиару Sal De Riso: «Мы предлагаем подарить любимым пралине от лучшей шоколадной фабрики Италии — Amedei. День святого Валентина — это сладкий праздник, поэтому лучший подарок — конфеты, торты, пирожные. Помимо наборов пралине, в „Саль де Ризо“ будут меренги с ягодами к 14 февраля».
Кондитерская Sal De Riso
Жуковского, 49
Пн.-Вс.: 10:00–23:00
www.salderiso.ru
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