Финальные распродажи в магазинах Петербурга Распродажи в магазинах Петербурга подходят к концу. The Village узнал, где купить платье Marc Jacobs, футболку Acne и ультракороткие летние шорты с рекордными скидками.
Пространство «КультуРРа»
В шоу-руме российских дизайнеров на распродажу собрали вещи из коллекций всех предыдущих лет. Скидки на них под конец января достигли 90 %: толстовку «Константин Гайдай» можно купить за 1 000 рублей, его куртку — за 2 000, футболку Leonid Alexeev — за 500. Скидки на вещи «Соня Мармеладова» — 20–90 %. Платье этой марки, которое стоило 5 000 рублей, без трех пуговиц продают за 900. Владельцы магазина называют эти позиции «вещами для рукодельниц», но предупреждают, что 60 % таких платьев уже куплено. Распродажи продлятся до февраля.
Платье «Соня Мармеладова» — 3 213 рублей
Пространство «КультуРРа»
Невский проспект, 48, ТД «Пассаж», галерея 2-го этажа
Пн-Сб: 10:00–21:00
Вс: 11:00–21:00
Тел.: 989-06-32
www.kulturraru.blogspot.com
ЛYYK Design Market
Из актуальных позиций остались пуховики с оранжевой подкладкой, которая на одну десятую состоит из материала для спальных мешков. Вместо 10 200 рублей они стоят 6 120. Главный плюс пуховика в том, что он теплосберегающий и яркий. Сезонный товар в ЛYYK Design Market уже практически распродали, аксессуары — только наполовину. Быстрее всего с полок исчезли зимние аксессуары: шапки, шарфы, теплые носки.
Пуховик Chic&Co — 6 120 рублей
ЛYYK Design Market
Набережная канала Грибоедова, 74
Пн-Вс: 12:00–23:00
Тел.: 939-60-51
www.lyykdesignmarkt.blogspot.com
8-store
В 8-store больших распродаж нет: на летнюю коллекцию цены сбрасывают до 30 %. С 15-процентной скидкой продают праздничные платья, которые не раскупили к Новому году. Уже почти разобрали футболки украинского бренда Syndicate. Владелицы магазина удивляются, что не продан комплект из белого шелка — рубашка с плиссированной юбкой Olga Polikarpova. Сейчас со скидкой 15 % он стоит 9 775 рублей. 8-store объявили о скидке 10 % всем, кто при покупке сошлется на эту статью The Village.
Комплект Olga Polikarpova — 9 775 рублей
8-store
Дворцовая набережная, 20, пространство «Тайга», 2-й этаж
Пн-Вс: 13:00–21:00
Тел.: +7 (921) 344-23-52
www.8-store.ru
Banya Concept Store
В магазине проходит фиксированная распродажа, то есть товар будет висеть на sale, пока его не раскупят. Основные скидки, 30–50 процентов, действуют на обувь Swear и Sneaky Steve, одежду Cheap Monday и Dr. Denim. Владельцы магазина недоумевают, почему всё еще не купили безумную синюю куртку Daydream Nation свободного кроя с космическим принтом. Вместо 13 900 рублей ее можно приобрести за 6 950. Женский пиджак из хлопка цвета хаки, с бежевыми стегаными швами и нашитыми розами на плечах от дизайнеров из Гонконга сейчас стоит 6 425 вместо 12 850 рублей.
Кроссовки Sneeky Steve — 3 493 рублей
Banya Concept Store
Наб. кан. Грибоедова, 20 (под арку, код ворот — 1947#)
Пн-Вс: 12:00–22:00
Тел.: 710-58-78
www.banyaconcept.com
DayNight Lite
В небольшом концепт-сторе на Мойке, наиболее демократичном проекте петербургской сети бутиков Day & Night, действует скидка 60 % на половину наименований. Футболки Acne и Billionaires Boys Club можно купить за 1 500–2 000 рублей, мужскую косуху от бельгийца Bernhard Willhelm продают за 33 200. Цену зимней куртки на подкладке от Isabel Marant снизили с 68 000 до 27 200 рублей.
Косуха Bernhard Willhelm — 33 200 рублей
DayNight Lite
Наб. кан. Грибоедова, 74
Пн-Вс: 11:00–21:00
Тел.: 939-60-51
www.day-night.ru
Babochka
В сети бутиков Babochka самые большие скидки на зимнюю коллекцию, до 70 %, действуют на Невском, 153, в зале Шале. Здесь за полцены продают Stella McCartney, Miu Miu, Marni, 245 Saint Honore, Michael Kors. Мужской пуховик-трансформер ярко-синего цвета Zegna Sport можно купить за 13 120 рублей. В магазине на Гангутской, 18 висит платье Marc by Marc Jacobs с узором из оленей со скидкой 50 % — за 15 170 рублей.
Платье Marc Jacobs — 15 170 рублей
Babochka
Невский пр., 153
Адреса магазинов
Пн-Вс: 11:00–21:00
Тел.: 717-09-20
www.babochka.ru
TOPSHOP
В Topshop скидки будут действовать до середины следующей недели, но в магазин лучше приходить в будни по утрам: в остальное время примерочные осаждают толпы любителей английской марки. Цены на футболки, джинсы, осенние и зимние куртки, платья, пижамы снизились на 70 %. В магазине можно купить черную зимнюю куртку с капюшоном за 3 899 рублей вместо 7 799; синие, коричневые и зеленые кожаные куртки за 989 рублей. В магазине уже вовсю думают о лете: продают футболки и шорты из прошлых коллекций за 300–500 рублей.
Шорты — 799 рублей
TOPSHOP
Ул. Ефимова, 3, ТК «Сенная», 2-й этаж
Адрес магазинов
Пн-Вс: 10:00–23:00
Тел.: 448-24-35
www.topshop.com
H&M
В сети H&M пик распродаж уже прошел. К сегодняшнему дню остался лишь небольшой ассортимент товаров, на которые действует скидка. Белый мягкий свитер и другие вязаные изделия из синтетических материалов продают за 500 рублей. Огромные кольца с камнями, заколки, и браслеты, вышедшие из моды, стоят по 50–70 рублей.
Свитер — 500 рублей
H&M
Невский пр., 80, лит. А
Адреса магазинов
Пн-Вс: 10:00–22:00
Тел.: +7 (812) 336-76-95
www.hm.com
ZARA
В Zara цены на вещи даже из самых старых коллекций не понижают больше чем на 50 %, зато скидочные позиции занимают 2/3 магазина. Сейчас за полцены можно купить вещи линий Trf и Basic. То, что уже успело порядком запылиться на складе, сбрасывают в большую кучу с пометкой «до 299». Балетки продают за 799, укороченные брюки за 499, свитеры стоят от 500 рублей.
Балетки — 799 рублей
ZARA
Невский проспект, 21
Адреса магазинов
Пн-Вс: 10:00–22:00
Тел.: 449-91-77
www.zara.com
JNBY since 1994
В магазине китайского модного дома JNBY действуют скидки от 30 до 60 % до середины февраля: на джемперы, футболки, леггинсы, брюки, пуховики, юбки. Марка известна своими вещами-трансформерами сдержанных цветов с асимметричным кроем. Валенки шведской обувной компании Zdar — белые, бежевые и черные — продают за 9 520 рублей.
Пуховик — 11 340 рублей
JNBY since 1994
Невский проспект, 148
Пн-Вс: 11:00–21:00
Тел.: 909-39-67
www.jnbystore.com
Fred Perry
Быстрее всего на распродажах разобрали шерстяные винеки и кардиганы. Сейчас осталось много галстуков, обувь и свитеры со скидкой 40 %. Толстый свитер с косами белого цвета с синими полосками на вороте и манжетах продают за 4 760 рублей. Fred Perry Authentic — один из трех официальных монобрендовых магазинов марки в России и единственный в Петербурге. Мужская и женская одежда и обувь представлены в двух линиях: Sport и Laurel.
Свитер с косами — 4 760 рублей
Fred Perry
Садовая улица, 7
Пн-Вс: 11:00–22:00
Тел.: 312-47-63
www.fredperry.com
«Стокманн»
В «Стокманне» скидки достигли 60 процентов. При этом покупателей в залах немного, в мужском и вовсе почти пусто. Это большое упущение со стороны тех, кто предпочитает покупать дорогие марки по бросовым ценам. Осенние высокие сапоги Hugo Boss c эффектными молниями вместо 32 тысяч рублей теперь стоят 12, а теплые полосатые кардиганы Vivienne Westwood распродают за 10 тысяч рублей. В отделе сумок таких хороших предложений осталось совсем немного, но кошелек Сhloe и удобную походную сумку Marc Jacobs еще можно достать.
Сапоги Church's Michelle — 13 069 рублей
Комментарии
это точно....
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