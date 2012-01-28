В магазине проходит фиксированная распродажа, то есть товар будет висеть на sale, пока его не раскупят. Основные скидки, 30–50 процентов, действуют на обувь Swear и Sneaky Steve, одежду Cheap Monday и Dr. Denim. Владельцы магазина недоумевают, почему всё еще не купили безумную синюю куртку Daydream Nation свободного кроя с космическим принтом. Вместо 13 900 рублей ее можно приобрести за 6 950. Женский пиджак из хлопка цвета хаки, с бежевыми стегаными швами и нашитыми розами на плечах от дизайнеров из Гонконга сейчас стоит 6 425 вместо 12 850 рублей.

Кроссовки Sneeky Steve — 3 493 рублей