Впервые более сотни работ из фондов Академии художеств покажут широкой публике — к постоянной открытой экспозиции музея добавились полотна, по которым раньше учились студенты-живописцы. Картины не доставали из запасников с 1918 года, с тех пор как учебное заведение упразднили после Октябрьской революции. Особую ценность новой экспозиции представляет картина голландского живописца первой половины XVII столетия Ван Бломендаля «Лот с дочерьми». Это третья в мире подписная работа живописца.

Лучшие произведения русской академической школы из собрания музея — картины Брюллова, Поленова, Репина, Шишкина, Мясоедова, Архипова, а также шедевры европейской живописи Гверчино, Джордано, Кауфмана и Ладзарини — занимают семь отреставрированных залов музея. Всего в коллекции музея более 50 000 единиц хранения: материалы по русской и западноевропейской архитектуре от античности до XX века, содержащие чертежи, обмеры, акварели, рисунки и модели.

 

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Мария Назарова, научный сотрудник отдела выставок: «Экспозиция специально долго формировалась музеем и содержит более ста картин. Изначально подборка живописи формировалась Екатериной Великой. Примерно половина картин долгое время содержалась в запасниках Академии. В экспозиции представлены разнообразные жанры: батальные сцены, натюрморты, религиозные полотна, картины со зверями и птицами».

Справка:  Музей Академии художеств — одно из старейших художественных собраний Санкт-Петербурга и России. Он возник в XVIII веке, практически одновременно с самой Академией. Здесь собирали рисунки, гравюры, картины русских и западноевропейских мастеров, а также слепки с произведений античной и западноевропейской скульптуры, служившие моделями для рисования в классах. В 1918 году Академия художеств была полностью упразднена, а академический музей перестал функционировать. После этого большую часть работ не доставали из запасников, хотя деятельность учебного заведения была восстановлена. 

Научно-исследовательский музей Российской академии художеств
Университетская наб., 17
Постоянная экспозиция
Ср-Вс: 11:00–18:00
Вход: 30–150 рублей
www.nimrah.ru

Фотография на обложке: http://fotki.yandex.ru