Впервые более сотни работ из фондов Академии художеств покажут широкой публике — к постоянной открытой экспозиции музея добавились полотна, по которым раньше учились студенты-живописцы. Картины не доставали из запасников с 1918 года, с тех пор как учебное заведение упразднили после Октябрьской революции. Особую ценность новой экспозиции представляет картина голландского живописца первой половины XVII столетия Ван Бломендаля «Лот с дочерьми». Это третья в мире подписная работа живописца.

Лучшие произведения русской академической школы из собрания музея — картины Брюллова, Поленова, Репина, Шишкина, Мясоедова, Архипова, а также шедевры европейской живописи Гверчино, Джордано, Кауфмана и Ладзарини — занимают семь отреставрированных залов музея. Всего в коллекции музея более 50 000 единиц хранения: материалы по русской и западноевропейской архитектуре от античности до XX века, содержащие чертежи, обмеры, акварели, рисунки и модели.