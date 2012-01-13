С начала года рекламные конструкции, установленные на знаках дорожного движения, начали демонтировать. В Петербурге размещение коммерческих указателей на дорожных знаках — широко распространенная практика. Формально это указатель, фактически — реклама, а значит по закону РФ она считается нелегальной. С лета некоторые правозащитники пытаются добиться демонтажа табличек, но проблема получила резонанс только сейчас. Установка рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, не допускается по статье 19 Федерального закона «О рекламе». Чего не хватает в Петербурге? (Часть 2)

Штраф за правонарушение составляет от 2 000 до 2 500 рублей для физических лиц, для должностных лиц — от 10 000 до 15 000 рублей, для юридических лиц — от 100 000 до 200 000 тысяч рублей. По данным Комитета по печати и взаимодействию со СМИ, за рекламным порядком на дорогах должны следить полицейские.

В Петербурге нарушаются и другие законы, касающиеся размещения рекламы на дорогах: например, машины используют в качестве передвижной рекламной панели, звуковую рекламу транслируют с транспортных средств.





Александр Холодов, член координационного совета межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» : «Решение проблем в этой сфере не носит перманентного характера. Правозащитники борются, но это борьба не систематическая, а точечная. Чаще всего проблема состоит в том, что вывешивает рекламу на знаках та организация, которая сам знак и устанавливает, а отследить это сложно. Однако не всегда такая реклама сбивает с пути. С точки зрения автомобилиста могу сказать, что иногда эти вывески и правда мешают. Например, был как-то скандал из-за того, что на Пулковском шоссе установили рекламу, которая по цвету сливалась с дорожным знаком. Вот такие случаи действительно приводят к проблемам».



Справка: Несколько небольших агентств Петербурга предлагают услуги по размещению наружной рекламы на дорогах. Чтобы обойти законодательство, на сайтах подробно описывают различие между рекламными нелегальными вывесками на знаках и информационными указателями. Цены размещения таких конструкций варьируются от 65 до 95 тыс. рублей за год.



Фотография на обложке: http://sanktpeterburg.bezformata.ru