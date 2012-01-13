Рекламу на дорожных знаках начали демонтировать Коммерческие указатели на дорожных знаках признаны незаконными. Постепенно таблички будут демонтированы. Первыми станут три адреса в Выборгском и Приморском районах города.
С начала года рекламные конструкции, установленные на знаках дорожного движения, начали демонтировать. В Петербурге размещение коммерческих указателей на дорожных знаках — широко распространенная практика. Формально это указатель, фактически — реклама, а значит по закону РФ она считается нелегальной. С лета некоторые правозащитники пытаются добиться демонтажа табличек, но проблема получила резонанс только сейчас. Установка рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, не допускается по статье 19 Федерального закона «О рекламе».
Чего не хватает в Петербурге? (Часть 2)
Штраф за правонарушение составляет от 2 000 до 2 500 рублей для физических лиц, для должностных лиц — от 10 000 до 15 000 рублей, для юридических лиц — от 100 000 до 200 000 тысяч рублей. По данным Комитета по печати и взаимодействию со СМИ, за рекламным порядком на дорогах должны следить полицейские.
В Петербурге нарушаются и другие законы, касающиеся размещения рекламы на дорогах: например, машины используют в качестве передвижной рекламной панели, звуковую рекламу транслируют с транспортных средств.
Комментарии
ни разу в жизни мне не помешал на дороге такой рекламный указатель (и наоборот, некоторые рестораны по ним удобно бывает искать).
лучше бы боролись со знаками, установленными в нарушение закона, которые мешают проезду и за которыми прячутся недобросовестные гаишники.
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