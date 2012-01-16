На сайте «РосЯма» введена новая рубрика — сообщения о неубранном снеге. Заявление заполняется по стандартному шаблону: нужно добавить фотографию дефекта и ввести его адрес и описание. После заполнения формы автоматически созданное письмо можно отправить в местное ГИБДД.

В ГОСТе Р 50597-93 указаны нормативные сроки по уборке снега и «устранению зимней скользкости» с дорог и тротуаров — не более шести часов с момента окончания снегопада. Если по прошествии этого времени вы поскользнулись, догоняя автобус, смело оставляйте заявку. В течение 37 дней, пока жалоба будет рассмотрена, снег, вероятно, растает сам, однако коммунальным службам всё равно придется отчитаться о некачественно проделанной работе, в том числе штрафами.