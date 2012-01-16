Сообщить о неубранном снеге можно на сайте «РосЯма» Оставить сообщение о неубранном снеге теперь можно на сайте «РосЯма». Вместе с жалобами пользователей на дорожные ямы эти заявления будут отправлять в местное ГИБДД.
На сайте «РосЯма» введена новая рубрика — сообщения о неубранном снеге. Заявление заполняется по стандартному шаблону: нужно добавить фотографию дефекта и ввести его адрес и описание. После заполнения формы автоматически созданное письмо можно отправить в местное ГИБДД.
В ГОСТе Р 50597-93 указаны нормативные сроки по уборке снега и «устранению зимней скользкости» с дорог и тротуаров — не более шести часов с момента окончания снегопада. Если по прошествии этого времени вы поскользнулись, догоняя автобус, смело оставляйте заявку. В течение 37 дней, пока жалоба будет рассмотрена, снег, вероятно, растает сам, однако коммунальным службам всё равно придется отчитаться о некачественно проделанной работе, в том числе штрафами.
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Напомним, что сайт «РосЯма» — интернет-проект, созданный Алексеем Навальным в мае 2011 года. Цель портала — борьба с дефектами дорожного покрытия. Помимо информации о неубранном снеге, на сайте принимают жалобы на разбитые дороги, ямы на дорогах, открытые люки, разбитые переезды через рельсы, ямы во дворе. На сегодняшний день на сайте зарегистрировано 11 345 дефектов, 2 791 из них исправлено. Пока размещены только четыре сообщения о снеге: в Апрелевке, в Оренбурге и два в Москве. Одно из них уже направлено в ГАИ.
Комментарии
спасибо, хороший шаблон, только я бы туда написала не вторую статью, а гл. 3, ст. 12.1 пп 1, 4, 19, 36 фз рф "о полиции" - поподробнее будет )
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