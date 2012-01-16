На сайте «РосЯма» введена новая рубрика — сообщения о неубранном снеге. Заявление заполняется по стандартному шаблону: нужно добавить фотографию дефекта и ввести его адрес и описание. После заполнения формы автоматически созданное письмо можно отправить в местное ГИБДД. 

В ГОСТе Р 50597-93 указаны нормативные сроки по уборке снега и «устранению зимней скользкости» с дорог и тротуаров — не более шести часов с момента окончания снегопада. Если по прошествии этого времени вы поскользнулись, догоняя автобус, смело оставляйте заявку. В течение 37 дней, пока жалоба будет рассмотрена, снег, вероятно, растает сам, однако коммунальным службам всё равно придется отчитаться о некачественно проделанной работе, в том числе штрафами.  

 

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Напомним, что сайт «РосЯма» — интернет-проект, созданный Алексеем Навальным в мае 2011 года. Цель портала — борьба с дефектами дорожного покрытия. Помимо информации о неубранном снеге, на сайте принимают жалобы на разбитые дороги, ямы на дорогах, открытые люки, разбитые переезды через рельсы, ямы во дворе. На сегодняшний день на сайте зарегистрировано 11 345 дефектов, 2 791 из них исправлено. Пока размещены только четыре сообщения о снеге: в Апрелевке, в Оренбурге и два в Москве. Одно из них уже направлено в ГАИ. 



 


Алексей Навальный, создатель сайтов «РосПил» и «РосЯма»: «Если вы ещё не заметили, то напоминаю, что на улице зима. А раз зима, значит сугробы и гололёд. Почти никто не знает, что существуют нормативы на сроки уборки снега и борьбы с гололедом не только на дорогах, но и на тротуарах. Так что если ваша бабушка постоянно жалуется на то, что боится идти в магазин, потому что поскользнётся и сломает себе ногу, то бабушке можно помочь, и для этого не обязательно колоть лёд самому. Можно потребовать, чтобы это сделали те, кто за это деньги получил. Особенно это касается крупных городов, где дорожные службы получают много денег и отчитываются об успешном и эффективном их освоении. Функционал „РосЯмы“ расширился, и теперь она умеет по шаблону делать заявление о неубранном снеге».

Фотография на обложке: http://rosyama.ru