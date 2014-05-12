Анастасия Полетаева
На сайте с 15 апреля 2012
Гид The Village
Где покупать ткани и фурнитуру в МосквеПрофессионалы рассказывают, куда отправиться за кружевом, натуральной кожей, фурнитурой и хлопком по доллару за метр
Гид The Village
Где покупать ткани и фурнитуру в Москве Профессионалы рассказывают, куда отправиться за кружевом, натуральной кожей, фурнитурой и хлопком по доллару за метр
Внешний вид
Арина Слынко, вице-президент российского холдинга лёгкой промышленности «БТК групп»The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню этого выпуска мы сфотографировали на Белой площади
Внешний вид
Арина Слынко, вице-президент российского холдинга лёгкой промышленности «БТК групп» The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню этого выпуска мы сфотографировали на Белой площади
Внешний вид
Владимир Долгий-Рапопорт, основатель детского спортивного центраThe Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. В этот раз мы сфотографировали героя на футбольном стадионе на Таганской
Внешний вид
Владимир Долгий-Рапопорт, основатель детского спортивного центра The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. В этот раз мы сфотографировали героя на футбольном стадионе на Таганской
Внешний вид
Мария Фёдорова, главный редактор GlamourThe Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. В этот раз мы сфотографировали героиню на Большой Дмитровке
Внешний вид
Мария Фёдорова, главный редактор Glamour The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. В этот раз мы сфотографировали героиню на Большой Дмитровке
Внешний вид
Внешний вид: Комментаторы рубрикиВ качестве исключения мы сфотографировали четверых читателей The Village для постоянной рубрики и спросили, где они выбирают одежду в Москве
Внешний вид
Внешний вид: Комментаторы рубрики В качестве исключения мы сфотографировали четверых читателей The Village для постоянной рубрики и спросили, где они выбирают одежду в Москве
Внешний вид
Александр Дуэль, руководитель направления в банкеThe Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. В этот раз мы сфотографировали героя в Бутиковском переулке
Внешний вид
Александр Дуэль, руководитель направления в банке The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. В этот раз мы сфотографировали героя в Бутиковском переулке
Внешний вид
Юля Прудько, основатель пиар-агентства June & JulyThe Village фотографирует горожан в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню этого выпуска мы сфотографировали в Большом Козихинском переулке
Внешний вид
Юля Прудько, основатель пиар-агентства June & July The Village фотографирует горожан в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню этого выпуска мы сфотографировали в Большом Козихинском переулке
Внешний вид
Филипп Петренко, предпринимательThe Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героя нового выпуска мы сфотографировали около отеля «Балчуг Кемпински»
Внешний вид
Филипп Петренко, предприниматель The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героя нового выпуска мы сфотографировали около отеля «Балчуг Кемпински»
Квартирный вопрос
Как справиться с жарой без кондиционераThe Village узнаёт у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья
Квартирный вопрос
Как справиться с жарой без кондиционера The Village узнаёт у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья
Первые лица
Как подбирают продавцов в Duty FreeThe Village продолжает узнавать, кто работает в популярных магазинах, куда каждый житель города заходил не раз. В новом выпуске — персонал Moscow Duty Free в Домодедове
Первые лица
Как подбирают продавцов в Duty Free The Village продолжает узнавать, кто работает в популярных магазинах, куда каждый житель города заходил не раз. В новом выпуске — персонал Moscow Duty Free в Домодедове
Внешний вид
Ирина Вольская, основатель проекта GlamcomThe Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню этого выпуска мы сфотографировали в Столешниковом переулке
Внешний вид
Ирина Вольская, основатель проекта Glamcom The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню этого выпуска мы сфотографировали в Столешниковом переулке
Внешний вид
Катя Каган, продюсер журнала EsquireThe Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню этого выпуска мы сфотографировали около здания ИТАР-ТАСС
Внешний вид
Катя Каган, продюсер журнала Esquire The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню этого выпуска мы сфотографировали около здания ИТАР-ТАСС
Первые лица
Как подбирают продавцов в LegoThe Village продолжает узнавать, кто работает в популярных магазинах, куда каждый житель города заходил не раз. В новом выпуске — персонал монобрендового магазина Lego
Первые лица
Как подбирают продавцов в Lego The Village продолжает узнавать, кто работает в популярных магазинах, куда каждый житель города заходил не раз. В новом выпуске — персонал монобрендового магазина Lego
Внешний вид
Юрий Подладчиков, спортсмен, олимпийский чемпион по хафпайпуThe Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героя нового выпуска мы сфотографировали около Большого театра
Внешний вид
Юрий Подладчиков, спортсмен, олимпийский чемпион по хафпайпу The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героя нового выпуска мы сфотографировали около Большого театра
Внешний вид
Ольга Захарова, директор парка ГорькогоThe Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню этого выпуска мы сфотографировали в парке Горького
Внешний вид
Ольга Захарова, директор парка Горького The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню этого выпуска мы сфотографировали в парке Горького
Внешний вид
Максим Лукин, сердечно-сосудистый хирургThe Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. В этот раз мы сфотографировали героя в Большом Гнездниковском переулке.
Внешний вид
Максим Лукин, сердечно-сосудистый хирург The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. В этот раз мы сфотографировали героя в Большом Гнездниковском переулке.
Первые лица
Как подбирают сотрудников в «М.Видео»The Village продолжает узнавать, кто работает в популярных магазинах, куда каждый житель города заходил не раз. В новом выпуске — персонал магазина «М.Видео»
Первые лица
Как подбирают сотрудников в «М.Видео» The Village продолжает узнавать, кто работает в популярных магазинах, куда каждый житель города заходил не раз. В новом выпуске — персонал магазина «М.Видео»
Внешний вид
Александра Боярская, посол Nike+ в РоссииThe Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню этого выпуска мы сфотографировали на улице Обручева
Внешний вид
Александра Боярская, посол Nike+ в России The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню этого выпуска мы сфотографировали на улице Обручева
Внешний вид
Александр Блосяк, иллюстраторThe Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героя этого выпуска мы сфотографировали во дворе в Бобровом переулке
Внешний вид
Александр Блосяк, иллюстратор The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героя этого выпуска мы сфотографировали во дворе в Бобровом переулке
Квартирный вопрос
Как приспособить квартиру для собакиThe Village узнаёт у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья
Квартирный вопрос