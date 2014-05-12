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Анастасия Полетаева

На сайте с 15 апреля 2012

Комментарии8
Темы0
Посты60
Коротко0
Где покупать ткани и фурнитуру в Москве
Гид The Village
Где покупать ткани и фурнитуру в МосквеПрофессионалы рассказывают, куда отправиться за кружевом, натуральной кожей, фурнитурой и хлопком по доллару за метр
27
Где покупать ткани и фурнитуру в Москве
Гид The Village

Где покупать ткани и фурнитуру в Москве Профессионалы рассказывают, куда отправиться за кружевом, натуральной кожей, фурнитурой и хлопком по доллару за метр

Арина Слынко, вице-президент российского холдинга лёгкой промышленности «БТК групп»
Внешний вид
Арина Слынко, вице-президент российского холдинга лёгкой промышленности «БТК групп»The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню этого выпуска мы сфотографировали на Белой площади
35
Арина Слынко, вице-президент российского холдинга лёгкой промышленности «БТК групп»
Внешний вид

Арина Слынко, вице-президент российского холдинга лёгкой промышленности «БТК групп» The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню этого выпуска мы сфотографировали на Белой площади

Владимир Долгий-Рапопорт, основатель детского спортивного центра
Внешний вид
Владимир Долгий-Рапопорт, основатель детского спортивного центраThe Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. В этот раз мы сфотографировали героя на футбольном стадионе на Таганской
10
Владимир Долгий-Рапопорт, основатель детского спортивного центра
Внешний вид

Владимир Долгий-Рапопорт, основатель детского спортивного центра The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. В этот раз мы сфотографировали героя на футбольном стадионе на Таганской

Мария Фёдорова, главный редактор Glamour
Внешний вид
Мария Фёдорова, главный редактор GlamourThe Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. В этот раз мы сфотографировали героиню на Большой Дмитровке
89
Мария Фёдорова, главный редактор Glamour
Внешний вид

Мария Фёдорова, главный редактор Glamour The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. В этот раз мы сфотографировали героиню на Большой Дмитровке

Внешний вид: Комментаторы рубрики
Внешний вид
Внешний вид: Комментаторы рубрикиВ качестве исключения мы сфотографировали четверых читателей The Village для постоянной рубрики и спросили, где они выбирают одежду в Москве
57
Внешний вид: Комментаторы рубрики
Внешний вид

Внешний вид: Комментаторы рубрики В качестве исключения мы сфотографировали четверых читателей The Village для постоянной рубрики и спросили, где они выбирают одежду в Москве

Александр Дуэль, руководитель направления в банке
Внешний вид
Александр Дуэль, руководитель направления в банкеThe Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. В этот раз мы сфотографировали героя в Бутиковском переулке
34
Александр Дуэль, руководитель направления в банке
Внешний вид

Александр Дуэль, руководитель направления в банке The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. В этот раз мы сфотографировали героя в Бутиковском переулке

Юля Прудько, основатель пиар-агентства June & July
Внешний вид
Юля Прудько, основатель пиар-агентства June & JulyThe Village фотографирует горожан в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню этого выпуска мы сфотографировали в Большом Козихинском переулке
18
Юля Прудько, основатель пиар-агентства June & July
Внешний вид

Юля Прудько, основатель пиар-агентства June & July The Village фотографирует горожан в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню этого выпуска мы сфотографировали в Большом Козихинском переулке

Филипп Петренко, предприниматель
Внешний вид
Филипп Петренко, предпринимательThe Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героя нового выпуска мы сфотографировали около отеля «Балчуг Кемпински»
16
Филипп Петренко, предприниматель
Внешний вид

Филипп Петренко, предприниматель The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героя нового выпуска мы сфотографировали около отеля «Балчуг Кемпински»

Как справиться с жарой без кондиционера
Квартирный вопрос
Как справиться с жарой без кондиционераThe Village узнаёт у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья
31
Как справиться с жарой без кондиционера
Квартирный вопрос

Как справиться с жарой без кондиционера The Village узнаёт у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья

Как подбирают продавцов в Duty Free
Первые лица
Как подбирают продавцов в Duty FreeThe Village продолжает узнавать, кто работает в популярных магазинах, куда каждый житель города заходил не раз. В новом выпуске — персонал Moscow Duty Free в Домодедове
10
Как подбирают продавцов в Duty Free
Первые лица

Как подбирают продавцов в Duty Free The Village продолжает узнавать, кто работает в популярных магазинах, куда каждый житель города заходил не раз. В новом выпуске — персонал Moscow Duty Free в Домодедове

Ирина Вольская, основатель проекта Glamcom
Внешний вид
Ирина Вольская, основатель проекта GlamcomThe Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню этого выпуска мы сфотографировали в Столешниковом переулке
23
Ирина Вольская, основатель проекта Glamcom
Внешний вид

Ирина Вольская, основатель проекта Glamcom The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню этого выпуска мы сфотографировали в Столешниковом переулке

Катя Каган, продюсер журнала Esquire
Внешний вид
Катя Каган, продюсер журнала EsquireThe Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню этого выпуска мы сфотографировали около здания ИТАР-ТАСС
23
Катя Каган, продюсер журнала Esquire
Внешний вид

Катя Каган, продюсер журнала Esquire The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню этого выпуска мы сфотографировали около здания ИТАР-ТАСС

Как подбирают продавцов в Lego
Первые лица
Как подбирают продавцов в LegoThe Village продолжает узнавать, кто работает в популярных магазинах, куда каждый житель города заходил не раз. В новом выпуске — персонал монобрендового магазина Lego
1
Как подбирают продавцов в Lego
Первые лица

Как подбирают продавцов в Lego The Village продолжает узнавать, кто работает в популярных магазинах, куда каждый житель города заходил не раз. В новом выпуске — персонал монобрендового магазина Lego

Юрий Подладчиков, спортсмен, олимпийский чемпион по хафпайпу
Внешний вид
Юрий Подладчиков, спортсмен, олимпийский чемпион по хафпайпуThe Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героя нового выпуска мы сфотографировали около Большого театра
21
Юрий Подладчиков, спортсмен, олимпийский чемпион по хафпайпу
Внешний вид

Юрий Подладчиков, спортсмен, олимпийский чемпион по хафпайпу The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героя нового выпуска мы сфотографировали около Большого театра

Ольга Захарова, директор парка Горького
Внешний вид
Ольга Захарова, директор парка ГорькогоThe Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню этого выпуска мы сфотографировали в парке Горького
35
Ольга Захарова, директор парка Горького
Внешний вид

Ольга Захарова, директор парка Горького The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню этого выпуска мы сфотографировали в парке Горького

Максим Лукин, сердечно-сосудистый хирург
Внешний вид
Максим Лукин, сердечно-сосудистый хирургThe Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. В этот раз мы сфотографировали героя в Большом Гнездниковском переулке.
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Максим Лукин, сердечно-сосудистый хирург
Внешний вид

Максим Лукин, сердечно-сосудистый хирург The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. В этот раз мы сфотографировали героя в Большом Гнездниковском переулке.

Как подбирают сотрудников в «М.Видео»
Первые лица
Как подбирают сотрудников в «М.Видео»The Village продолжает узнавать, кто работает в популярных магазинах, куда каждый житель города заходил не раз. В новом выпуске — персонал магазина «М.Видео»
26
Как подбирают сотрудников в «М.Видео»
Первые лица

Как подбирают сотрудников в «М.Видео» The Village продолжает узнавать, кто работает в популярных магазинах, куда каждый житель города заходил не раз. В новом выпуске — персонал магазина «М.Видео»

Александра Боярская, посол Nike+ в России
Внешний вид
Александра Боярская, посол Nike+ в РоссииThe Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню этого выпуска мы сфотографировали на улице Обручева
47
Александра Боярская, посол Nike+ в России
Внешний вид

Александра Боярская, посол Nike+ в России The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню этого выпуска мы сфотографировали на улице Обручева

Александр Блосяк, иллюстратор
Внешний вид
Александр Блосяк, иллюстраторThe Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героя этого выпуска мы сфотографировали во дворе в Бобровом переулке
27
Александр Блосяк, иллюстратор
Внешний вид

Александр Блосяк, иллюстратор The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героя этого выпуска мы сфотографировали во дворе в Бобровом переулке

Как приспособить квартиру для собаки
Квартирный вопрос
Как приспособить квартиру для собакиThe Village узнаёт у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья
19
Как приспособить квартиру для собаки
Квартирный вопрос

Как приспособить квартиру для собаки The Village узнаёт у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья

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