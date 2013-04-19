Василий Зоркий — о том, каково быть «Неизвестным горожанином» Автор анонимных колонок на The Village рассказывает о себе и спектакле по мотивам своих текстов
Василий Зоркий — о том, каково быть «Неизвестным горожанином» Автор анонимных колонок на The Village рассказывает о себе и спектакле по мотивам своих текстов
Конец В своей последней колонке неизвестный горожанин подводит итоги и признаётся, что пора начинать жить своей жизнью
Конец В своей последней колонке неизвестный горожанин подводит итоги и признаётся, что пора начинать жить своей жизнью
В позиции обиды Неизвестный горожанин вернулся в Москву. В своей новой колонке он размышляет о последствиях терактов в Париже и выносит жёсткий вердикт обсуждениям в российском Facebook
В позиции обиды Неизвестный горожанин вернулся в Москву. В своей новой колонке он размышляет о последствиях терактов в Париже и выносит жёсткий вердикт обсуждениям в российском Facebook
Голос из ада В своей новой колонке неизвестный горожанин лет тридцати размышляет о взлёте и падении одного из главных шоу российского телевидения
Голос из ада В своей новой колонке неизвестный горожанин лет тридцати размышляет о взлёте и падении одного из главных шоу российского телевидения
Кино для чайников Неизвестный горожанин вернулся в Москву. В своей новой колонке он размышляет о российском кинематографе и указывает на ещё одну важнейшую проблему страны
Кино для чайников Неизвестный горожанин вернулся в Москву. В своей новой колонке он размышляет о российском кинематографе и указывает на ещё одну важнейшую проблему страны
Лучший город земли Неизвестный горожанин вернулся в Москву. В своей новой колонке он осмысляет вчерашние события в парке Горького и впервые прямо отвечает своим читателям
Лучший город земли Неизвестный горожанин вернулся в Москву. В своей новой колонке он осмысляет вчерашние события в парке Горького и впервые прямо отвечает своим читателям
Красный флажокНеизвестный горожанин вернулся в Москву. В своей новой колонке он рассказывает о разрыве с девушкой и размышляет о том, почему люди перестали разговаривать друг с другом
Красный флажок Неизвестный горожанин вернулся в Москву. В своей новой колонке он рассказывает о разрыве с девушкой и размышляет о том, почему люди перестали разговаривать друг с другом
Город уставшихНеизвестный горожанин на два года покинул столицу, а когда вернулся, то встретил её в оцепенении
Город уставших Неизвестный горожанин на два года покинул столицу, а когда вернулся, то встретил её в оцепенении
Неизвестный горожанин: Конец Почти год типичный москвич около 30 пишет для The Village о том, что его волнует, — сегодня он встречает конец света где-то в середине XXI века.
Неизвестный горожанин: Конец Почти год типичный москвич около 30 пишет для The Village о том, что его волнует, — сегодня он встречает конец света где-то в середине XXI века.
Неизвестный горожанин: Они и мы Каждую неделю типичный москвич около 30 пишет для The Village о том, что его волнует, — сегодня он вспоминает разговор с таксистом и думает, чем Москва на самом деле отличается от других городов.
Неизвестный горожанин: Они и мы Каждую неделю типичный москвич около 30 пишет для The Village о том, что его волнует, — сегодня он вспоминает разговор с таксистом и думает, чем Москва на самом деле отличается от других городов.
Неизвестный горожанин: Женихи Варвары К. Каждую неделю типичный москвич около 30 пишет для The Village о том, что его волнует, — сегодня он рассказывает о своей подруге Варваре, её романах и неумолимых внешних силах.
Неизвестный горожанин: Женихи Варвары К. Каждую неделю типичный москвич около 30 пишет для The Village о том, что его волнует, — сегодня он рассказывает о своей подруге Варваре, её романах и неумолимых внешних силах.
Неизвестный горожанин: Утро понедельника Каждую неделю типичный москвич около 30 пишет для The Village о том, что его волнует, — сегодня он вспоминает прошедшие выходные и пытается понять, зачем вообще всё это.
Неизвестный горожанин: Утро понедельника Каждую неделю типичный москвич около 30 пишет для The Village о том, что его волнует, — сегодня он вспоминает прошедшие выходные и пытается понять, зачем вообще всё это.
Неизвестный горожанин: Комары Каждую неделю типичный москвич около 30 пишет для The Village о том, что его волнует, — сегодня о том, как сильно в этом возрасте накопленный опыт может мешать новым отношениям.
Неизвестный горожанин: Комары Каждую неделю типичный москвич около 30 пишет для The Village о том, что его волнует, — сегодня о том, как сильно в этом возрасте накопленный опыт может мешать новым отношениям.
Неизвестный горожанин: Информация Каждую неделю типичный москвич около 30 пишет для The Village о том, что его волнует, — сегодня он размышляет о кухонном бухтении в Facebook и журналистах, которые разучились задавать вопросы.
Неизвестный горожанин: Информация Каждую неделю типичный москвич около 30 пишет для The Village о том, что его волнует, — сегодня он размышляет о кухонном бухтении в Facebook и журналистах, которые разучились задавать вопросы.
Неизвестный горожанин: Серьёзный разговор Каждую неделю типичный москвич около 30 пишет для The Village о том, что его волнует, — сегодня он понял, почему вдумчивый разговор стал дурным тоном и все заняты бессмысленной фиксацией мрака.
Неизвестный горожанин: Серьёзный разговор Каждую неделю типичный москвич около 30 пишет для The Village о том, что его волнует, — сегодня он понял, почему вдумчивый разговор стал дурным тоном и все заняты бессмысленной фиксацией мрака.
Неизвестный горожанин: Личное пространство Каждую неделю типичный москвич около 30 пишет для The Village о том, что его волнует, — сегодня он задумался о границах личного пространства и их постоянном нарушении.
Неизвестный горожанин: Личное пространство Каждую неделю типичный москвич около 30 пишет для The Village о том, что его волнует, — сегодня он задумался о границах личного пространства и их постоянном нарушении.
Неизвестный горожанин: Настоящее Каждую неделю типичный москвич около 30 пишет для The Village о том, что его волнует, — вымокнув на недавнем концерте, он понял, почему мы живём будущим и не ценим то, что здесь и сейчас.
Неизвестный горожанин: Настоящее Каждую неделю типичный москвич около 30 пишет для The Village о том, что его волнует, — вымокнув на недавнем концерте, он понял, почему мы живём будущим и не ценим то, что здесь и сейчас.
Неизвестный горожанин: Зона комфорта Каждую неделю типичный москвич около 30 пишет для The Village о том, что его волнует, — сегодня, открывая второй сезон, выходит из зоны комфорта и даёт обещания на будущее.
Неизвестный горожанин: Зона комфорта Каждую неделю типичный москвич около 30 пишет для The Village о том, что его волнует, — сегодня, открывая второй сезон, выходит из зоны комфорта и даёт обещания на будущее.
Неизвестный горожанин: Почти Евгений Неизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня история некоего Евгения, крайне необязательного товарища.
Неизвестный горожанин: Почти Евгений Неизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня история некоего Евгения, крайне необязательного товарища.
Неизвестный горожанин: Путь раздолбая Неизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня рассказывает, что хорошо разбирается в людях, но в жизни это не главное.