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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Не только «Авито»: Где выгодно продать старые вещи и купить новые
Не только «Авито»: Где выгодно продать старые вещи и купить новые Или даже поменять по схеме trade-in
Не только «Авито»: Где выгодно продать старые вещи и купить новые

Не только «Авито»: Где выгодно продать старые вещи и купить новые
Или даже поменять по схеме trade-in

6 августа 2020

Mutabor приглашает создать арт-объекты ко дню рождения «Армы»

Главное открытие года — Mutabor: «Вписок не будет»

Главное открытие года — Mutabor: «Вписок не будет»Чего ждать от нового арт-пространства, удалось ли решить старые проблемы «Армы» и что вообще происходит с клубной культурой в Москве

Главное открытие года — Mutabor: «Вписок не будет»

Главное открытие года — Mutabor: «Вписок не будет»
Чего ждать от нового арт-пространства, удалось ли решить старые проблемы «Армы» и что вообще происходит с клубной культурой в Москве

Grunge John Orchestra. Explosion за полцены, скидки на джинсы Monki и новый салон Peng
Grunge John Orchestra. Explosion за полцены, скидки на джинсы Monki и новый салон Peng А еще специальное предложение от Kiko Milano и первый российский флагман Undiz
Grunge John Orchestra. Explosion за полцены, скидки на джинсы Monki и новый салон Peng

Grunge John Orchestra. Explosion за полцены, скидки на джинсы Monki и новый салон Peng
А еще специальное предложение от Kiko Milano и первый российский флагман Undiz

Arma проведет в Берлине фестиваль в честь своего десятилетия

Мероприятие пройдет на четырех независимых сценах

Arma проведет в Берлине фестиваль в честь своего десятилетия

Доктор Рубинштейн, готические симфонии Баха и Босха и устричная суббота
Доктор Рубинштейн, готические симфонии Баха и Босха и устричная суббота Главные события наступающих выходных
Доктор Рубинштейн, готические симфонии Баха и Босха и устричная суббота

Доктор Рубинштейн, готические симфонии Баха и Босха и устричная суббота
Главные события наступающих выходных

В Нижнем Сусальном переулке откроется второе кафе «Жадина-говядина, соленый огурец»

Открытие заведения на «Арме» запланировано на 11 августа

В Нижнем Сусальном переулке откроется второе кафе «Жадина-говядина, соленый огурец»

Вечеринка укрпопа, открытие «Коробки» и маркет мужской одежды «Двор»
Вечеринка укрпопа, открытие «Коробки» и маркет мужской одежды «Двор» Что делать в Москве в эти выходные
Вечеринка укрпопа, открытие «Коробки» и маркет мужской одежды «Двор»

Вечеринка укрпопа, открытие «Коробки» и маркет мужской одежды «Двор»
Что делать в Москве в эти выходные

«Сегодня „Рабица“ — завтра весь мир»

«Сегодня „Рабица“ — завтра весь мир»Из чего создавали главный рейв-клуб Москвы

«Сегодня „Рабица“ — завтра весь мир»

«Сегодня „Рабица“ — завтра весь мир»
Из чего создавали главный рейв-клуб Москвы

5 веломаршрутов по исторической Москве
СПЕЦПРОЕКТ
5 веломаршрутов по исторической Москве Куда ехать после работы от популярных бизнес-центров Москвы
5 веломаршрутов по исторической Москве
СПЕЦПРОЕКТ

5 веломаршрутов по исторической Москве
Куда ехать после работы от популярных бизнес-центров Москвы

Объявлен лайнап вечеринки Arma17 в Стамбуле

Мероприятие запланировано на 17–18 июня

Объявлен лайнап вечеринки Arma17 в Стамбуле

Как неизвестный человек пришел и отменил «Арму»
Как неизвестный человек пришел и отменил «Арму» Публикуем разговор с мужчиной, который пришел к организаторам фестиваля и убедил их, что и в этот раз ничего не получится
Как неизвестный человек пришел и отменил «Арму»

Как неизвестный человек пришел и отменил «Арму»
Публикуем разговор с мужчиной, который пришел к организаторам фестиваля и убедил их, что и в этот раз ничего не получится

«Арма» и «Арсенал»: Как готовят главный рейв выходных UPD. Мероприятие не состоится

«Арма» и «Арсенал»: Как готовят главный рейв выходных UPD. Мероприятие не состоитсяКак команда Arma17 готовит питерский завод «Арсенал» к вечеринке в честь девятилетия

«Арма» и «Арсенал»: Как готовят главный рейв выходных UPD. Мероприятие не состоится

«Арма» и «Арсенал»: Как готовят главный рейв выходных UPD. Мероприятие не состоится
Как команда Arma17 готовит питерский завод «Арсенал» к вечеринке в честь девятилетия

Наташа Абель: «Творческая энергия не перекрывается от всего, что происходит»
Наташа Абель: «Творческая энергия не перекрывается от всего, что происходит» Сооснователь Arma17 рассказала The Village o причинах отмены последних рейвов и предстоящих международных вечеринках команды
Наташа Абель: «Творческая энергия не перекрывается от всего, что происходит»

Наташа Абель: «Творческая энергия не перекрывается от всего, что происходит»
Сооснователь Arma17 рассказала The Village o причинах отмены последних рейвов и предстоящих международных вечеринках команды

Arma17 отметит 9-летие в Санкт-Петербурге

Фестиваль запланирован на последние выходные апреля

Arma17 отметит 9-летие в Санкт-Петербурге

Магазин женской одежды российских дизайнеров Ordynka 17 переехал на «Арму»

Он работает в тестовом режиме

Магазин женской одежды российских дизайнеров Ordynka 17 переехал на «Арму»

На «Арме» открылись Meating и «7 сэндвичей»

Это седьмое кафе сэндвичей и вторая бургерная в сети

На «Арме» открылись Meating и «7 сэндвичей»

На «Арме» и «Красном Октябре» открылись коворкинги «Ключ»

Первый коворкинг «Ключ» работает на «Трехгорной мануфактуре»

На «Арме» и «Красном Октябре» открылись коворкинги «Ключ»

23 — 24 апреля
23 — 24 апреля Всё самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, ярмарки, вечеринки и многое другое в нашей трансляции.
23 — 24 апреля

23 — 24 апреля
Всё самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, ярмарки, вечеринки и многое другое в нашей трансляции.

На «Арме» открылась мужская парикмахерская Firm

Среди услуг парикмахерской — стрижка ножницами, стрижка машинкой, а также стрижка усов

На «Арме» открылась мужская парикмахерская Firm

Arma17 вошёл в список 100 лучших клубов мира

Российский клуб занял в рейтинге 34-е место

Arma17 вошёл в список 100 лучших клубов мира

Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут
Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут

Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Выступление Дина Бланта, фестиваль Политеха, «Артдокфест» и ещё 11 событий
Выступление Дина Бланта, фестиваль Политеха, «Артдокфест» и ещё 11 событий А также Kassem Mosse в «НИИ», выставка современной скульптуры, концерты «Аквариума» и «Обе две» — среди интересных событий выходных
Выступление Дина Бланта, фестиваль Политеха, «Артдокфест» и ещё 11 событий

Выступление Дина Бланта, фестиваль Политеха, «Артдокфест» и ещё 11 событий
А также Kassem Mosse в «НИИ», выставка современной скульптуры, концерты «Аквариума» и «Обе две» — среди интересных событий выходных

От творческого кластера к бизнес-парку: Как на «Арме» обновляют территорию
От творческого кластера к бизнес-парку: Как на «Арме» обновляют территорию Офисы вместо техно – The Village узнал об изменениях на бывшем заводе
От творческого кластера к бизнес-парку: Как на «Арме» обновляют территорию

От творческого кластера к бизнес-парку: Как на «Арме» обновляют территорию
Офисы вместо техно – The Village узнал об изменениях на бывшем заводе

Клуб Arma17 переезжает

Известный московский клуб Arma17 закроется в мае.

Клуб Arma17 переезжает

Заработала Школа молодых поваров Lavkalavka и Ива Лё Ле

Состоялось первое занятие Школы молодых поваров — совместного проекта фермеров Lavkalavka и шеф-повара бара «Стрелка» Ива Лё Ле.

Заработала Школа молодых поваров Lavkalavka и Ива Лё Ле

На месте «Иван-Лапши» открылось кафе «Д'Иван»

Создатели «Иван-Лапши» решили, что площадка на «Арме» не подходит для лапшичной, и открыли на её месте экобар «Д'Иван» с недорогой кухней и языковым клубом.

На месте «Иван-Лапши» открылось кафе «Д'Иван»

LavkaLavka откроет розничные магазины

Фермерский кооператив LavkaLavka собирается за два года создать в Москве сеть магазинов со своими продуктами. Первый из них откроется уже летом 2013 года.

LavkaLavka откроет розничные магазины

Итоги недели: Электронный кошелёк в метро, дешёвые бары Killfish и платная парковка в центре

Отмена билетов на одну и две поездки в метро, платная парковка внутри Бульварного кольца, сеть дешевых баров Killfish в Москве — The Village собрал самые важные и интересные новости прошедшей недели.

Итоги недели: Электронный кошелёк в метро, дешёвые бары Killfish и платная парковка в центре

Кафе LavkaLavka на «Арме» На «Курской», в представительском офисе фермерского проекта LavkaLavka, заработало одноименное кафе.

Кафе LavkaLavka на «Арме»

Офис недели (Москва): Hipclub
Офис недели (Москва): Hipclub Двухэтажный офис туристической компании Hipclub на территории завода «Арма» с восточными узорами в оформлении и гамаком.
Офис недели (Москва): Hipclub

Офис недели (Москва): Hipclub
Двухэтажный офис туристической компании Hipclub на территории завода «Арма» с восточными узорами в оформлении и гамаком.

Офис недели (Москва): CheapTrip
Офис недели (Москва): CheapTrip Офис турагентства CheapTrip на территории дизайн-завода «Флакон» с библиотекой, граффити и коллекцией работ художника с Бали.
Офис недели (Москва): CheapTrip

Офис недели (Москва): CheapTrip
Офис турагентства CheapTrip на территории дизайн-завода «Флакон» с библиотекой, граффити и коллекцией работ художника с Бали.

Офис недели (Москва): Zoran Design и Transparent House
Офис недели (Москва): Zoran Design и Transparent House Офис в двухэтажном лофте на территории завода «Арма».
Офис недели (Москва): Zoran Design и Transparent House

Офис недели (Москва): Zoran Design и Transparent House
Офис в двухэтажном лофте на территории завода «Арма».

6 офисов брендов одежды: Adidas, Denis Simachev, Fortytwo, Kira Plastinina, Cara &Co, Катя Dobrяkova The Village сделал подборку офисов брендов, в которых побывал за последние два года

6 офисов брендов одежды: Adidas, Denis Simachev, Fortytwo, Kira Plastinina, Cara &Co, Катя Dobrяkova

«Лавка» открывает большой публичный огород в центре Москвы В рамках нового проекта «Лавка. Огород» москвичи смогут не только выращивать овощи на собственных грядках, но и узнать об огородничестве 21 века

«Лавка» открывает большой публичный огород в центре Москвы

Офис недели
Офис недели Офис концепт-бюро Jvision
Офис недели

Офис недели
Офис концепт-бюро Jvision

Заход на посадку
Заход на посадку The Village поговорил с людьми, которые выращивают овощи в самом центре Москвы.
Заход на посадку

Заход на посадку
The Village поговорил с людьми, которые выращивают овощи в самом центре Москвы.

Кто такие випстеры?
Кто такие випстеры? Филипп Миронов рассказывает о новой социальной группе — випстерах, их истории и предпосылках возникновения.
Кто такие випстеры?

Кто такие випстеры?
Филипп Миронов рассказывает о новой социальной группе — випстерах, их истории и предпосылках возникновения.

На «Арме» открылся «Публичный огород»
На «Арме» открылся «Публичный огород» Создатели магазина «Лавка», о котором The Village не так давно писал, 10-го мая запустили публичный огород на территории завода «Арма», где каждый может арендовать площадь земли, чтобы выращивать овощи прямо в центре города.
На «Арме» открылся «Публичный огород»

На «Арме» открылся «Публичный огород»
Создатели магазина «Лавка», о котором The Village не так давно писал, 10-го мая запустили публичный огород на территории завода «Арма», где каждый может арендовать площадь земли, чтобы выращивать овощи прямо в центре города.

Новое место: «Лавка»
Новое место: «Лавка» На «Арме» открывается гастро-культурный центр с фермерскими продуктами и другими активностями «Лавка».
Новое место: «Лавка»

Новое место: «Лавка»
На «Арме» открывается гастро-культурный центр с фермерскими продуктами и другими активностями «Лавка».

Офис редакции «Сноб» и F5
Офис редакции «Сноб» и F5 Офис медиагруппа «Живи!» на «Арме»
Офис редакции «Сноб» и F5

Офис редакции «Сноб» и F5
Офис медиагруппа «Живи!» на «Арме»

Клубный проект VOZDUH &nbsp;&nbsp; &nbsp;Уже этой весной в Москве откроется место, аналогов которого в России еще не было.

Клубный проект VOZDUH

Творческие кластеры: Арма
Творческие кластеры: Арма Продолжение серии материалов «Творческих кластеров Москвы». На этот раз — завод «Арма».
Творческие кластеры: Арма

Творческие кластеры: Арма
Продолжение серии материалов «Творческих кластеров Москвы». На этот раз — завод «Арма».

Как провести Новый год?
Как провести Новый год? Look At Me рассказывает о том, как будут выглядеть пять стандартных способов встречи Нового года в канун 2010, и что делать, если вы выбрали один из них.
Как провести Новый год?

Как провести Новый год?
Look At Me рассказывает о том, как будут выглядеть пять стандартных способов встречи Нового года в канун 2010, и что делать, если вы выбрали один из них.

Creative Clusters
Creative Clusters Что такое творческие кластеры и нужны ли они Москве. Серия репортажей от сайта Look At Me.
Creative Clusters

Creative Clusters
Что такое творческие кластеры и нужны ли они Москве. Серия репортажей от сайта Look At Me.

Карта Кутежа
Карта Кутежа Нынешние выходные станут апогеем Недели Алкоголя на LookAtMe, а пятница – началом великого веселья. Мы потихоньку отошли от многотрудной недели алкогольных исследований и презентуем вам особую Карту Кутежа, или Алкогольный маршрут. При составлении этого сакрально важного для модного алкоголика документа мы ориентировались на тщательно собранные свидетельства знатоков дела.
Карта Кутежа

Карта Кутежа
Нынешние выходные станут апогеем Недели Алкоголя на LookAtMe, а пятница – началом великого веселья. Мы потихоньку отошли от многотрудной недели алкогольных исследований и презентуем вам особую Карту Кутежа, или Алкогольный маршрут. При составлении этого сакрально важного для модного алкоголика документа мы ориентировались на тщательно собранные свидетельства знатоков дела.

Студия бренда Denis Simachev
Студия бренда Denis Simachev Мало кому известно, что три года назад студия Дениса Симачева на Арме функционировала как закрытый клуб. О нем знала лишь пара сотен особо приближенных людей, которые до сих пор называют те вечеринки лучшими из тех, на которых им&nbsp;довелось&nbsp;когда-либо побывать.
Студия бренда Denis Simachev

Студия бренда Denis Simachev
Мало кому известно, что три года назад студия Дениса Симачева на Арме функционировала как закрытый клуб. О нем знала лишь пара сотен особо приближенных людей, которые до сих пор называют те вечеринки лучшими из тех, на которых им&nbsp;довелось&nbsp;когда-либо побывать.

Фирменная студия
Фирменная студия Ко всему, что находится на территории бывшего завода Арма, можно относиться двояко: пугаться жутких зданий, которые днем выглядят едва ли не страшнее, чем ночью, или осмотреться вокруг и обнаружить кое-что другое. Вот вам ангар, в котором спрятался журнал Сноб с собственным кафе "Прайм" для нужд редакции, вот шоу-рум ForkForever, несколько сомнительного вида магазинов "модной" одежды...
Фирменная студия

Фирменная студия
Ко всему, что находится на территории бывшего завода Арма, можно относиться двояко: пугаться жутких зданий, которые днем выглядят едва ли не страшнее, чем ночью, или осмотреться вокруг и обнаружить кое-что другое. Вот вам ангар, в котором спрятался журнал Сноб с собственным кафе "Прайм" для нужд редакции, вот шоу-рум ForkForever, несколько сомнительного вида магазинов "модной" одежды...