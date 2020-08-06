Не только «Авито»: Где выгодно продать старые вещи и купить новые Или даже поменять по схеме trade-in
Главное открытие года — Mutabor: «Вписок не будет»Чего ждать от нового арт-пространства, удалось ли решить старые проблемы «Армы» и что вообще происходит с клубной культурой в Москве
Главное открытие года — Mutabor: «Вписок не будет» Чего ждать от нового арт-пространства, удалось ли решить старые проблемы «Армы» и что вообще происходит с клубной культурой в Москве
Grunge John Orchestra. Explosion за полцены, скидки на джинсы Monki и новый салон Peng А еще специальное предложение от Kiko Milano и первый российский флагман Undiz
Arma проведет в Берлине фестиваль в честь своего десятилетия
Мероприятие пройдет на четырех независимых сценах
Доктор Рубинштейн, готические симфонии Баха и Босха и устричная суббота Главные события наступающих выходных
В Нижнем Сусальном переулке откроется второе кафе «Жадина-говядина, соленый огурец»
Открытие заведения на «Арме» запланировано на 11 августа
Вечеринка укрпопа, открытие «Коробки» и маркет мужской одежды «Двор» Что делать в Москве в эти выходные
«Сегодня „Рабица“ — завтра весь мир» Из чего создавали главный рейв-клуб Москвы
Как неизвестный человек пришел и отменил «Арму» Публикуем разговор с мужчиной, который пришел к организаторам фестиваля и убедил их, что и в этот раз ничего не получится
«Арма» и «Арсенал»: Как готовят главный рейв выходных UPD. Мероприятие не состоитсяКак команда Arma17 готовит питерский завод «Арсенал» к вечеринке в честь девятилетия
«Арма» и «Арсенал»: Как готовят главный рейв выходных UPD. Мероприятие не состоится Как команда Arma17 готовит питерский завод «Арсенал» к вечеринке в честь девятилетия
Наташа Абель: «Творческая энергия не перекрывается от всего, что происходит» Сооснователь Arma17 рассказала The Village o причинах отмены последних рейвов и предстоящих международных вечеринках команды
Магазин женской одежды российских дизайнеров Ordynka 17 переехал на «Арму»
Он работает в тестовом режиме
На «Арме» открылись Meating и «7 сэндвичей»
Это седьмое кафе сэндвичей и вторая бургерная в сети
На «Арме» и «Красном Октябре» открылись коворкинги «Ключ»
Первый коворкинг «Ключ» работает на «Трехгорной мануфактуре»
23 — 24 апреля Всё самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, ярмарки, вечеринки и многое другое в нашей трансляции.
На «Арме» открылась мужская парикмахерская Firm
Среди услуг парикмахерской — стрижка ножницами, стрижка машинкой, а также стрижка усов
Arma17 вошёл в список 100 лучших клубов мира
Российский клуб занял в рейтинге 34-е место
Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Выступление Дина Бланта, фестиваль Политеха, «Артдокфест» и ещё 11 событий А также Kassem Mosse в «НИИ», выставка современной скульптуры, концерты «Аквариума» и «Обе две» — среди интересных событий выходных
От творческого кластера к бизнес-парку: Как на «Арме» обновляют территорию Офисы вместо техно – The Village узнал об изменениях на бывшем заводе
Заработала Школа молодых поваров Lavkalavka и Ива Лё Ле
Состоялось первое занятие Школы молодых поваров — совместного проекта фермеров Lavkalavka и шеф-повара бара «Стрелка» Ива Лё Ле.
На месте «Иван-Лапши» открылось кафе «Д'Иван»
Создатели «Иван-Лапши» решили, что площадка на «Арме» не подходит для лапшичной, и открыли на её месте экобар «Д'Иван» с недорогой кухней и языковым клубом.
LavkaLavka откроет розничные магазины
Фермерский кооператив LavkaLavka собирается за два года создать в Москве сеть магазинов со своими продуктами. Первый из них откроется уже летом 2013 года.
Итоги недели: Электронный кошелёк в метро, дешёвые бары Killfish и платная парковка в центре
Отмена билетов на одну и две поездки в метро, платная парковка внутри Бульварного кольца, сеть дешевых баров Killfish в Москве — The Village собрал самые важные и интересные новости прошедшей недели.