Клуб путешественников и турагентство Cheaptrip существует уже 8 лет. Начав работу как сообщество в «ЖЖ», клуб и далее полагался прежде всего на социальные сети, а потому клиентам не приходилось переплачивать за рекламу и прочие издержки, которые составляют существенную часть бюджета других туроператоров. Сейчас у Cheaptrip открыто четыре полноценных офиса в Москве и один в Петербурге. Все столичные офисы находятся в творческих кластерах: на «Красном Октябре», «Арме», в «Хохловской мануфактуре» и на дизайн-заводе «Флакон».

Так называемaя «Cheaptrip Лавка миров» на «Флаконе» открылась совсем недавно — помимо офиса, здесь располагается галерея работ, привезенных из путешествий, оборудована кухня для будущего кафе, а также пространствос длинным столом для встреч, чаепитий и всевозможных мероприятий. Двухуровневое помещение позволяет не только работать, но и устраивать кинопросмотры, кулинарные мастер-классы, вечеринки, лекции и встречи участников будущих экспедиций.

В интерьере офиса много необычных деталей, начиная с раритетного справочного автомата, подаренного «Музеем советских игровых автоматов», и заканчивая библиотекой, патефоном, новусом, домашними кошками, граффити на стене и серией работ балийского художника. Вместо штор на окнах недавно сделали гидропоническую оконную ферму, где выращивают зелень. Напротив входа удачно расположился зимний каток, а летом здесь открыты волейбольная площадка и бассейн. Из окон приятно наблюдать за проходящими поездами.