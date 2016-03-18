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Главное открытие года — Mutabor: «Вписок не будет»

Главное открытие года — Mutabor: «Вписок не будет»Чего ждать от нового арт-пространства, удалось ли решить старые проблемы «Армы» и что вообще происходит с клубной культурой в Москве

Главное открытие года — Mutabor: «Вписок не будет»

Главное открытие года — Mutabor: «Вписок не будет»
Чего ждать от нового арт-пространства, удалось ли решить старые проблемы «Армы» и что вообще происходит с клубной культурой в Москве

Grunge John Orchestra. Explosion за полцены, скидки на джинсы Monki и новый салон Peng
Grunge John Orchestra. Explosion за полцены, скидки на джинсы Monki и новый салон Peng А еще специальное предложение от Kiko Milano и первый российский флагман Undiz
Grunge John Orchestra. Explosion за полцены, скидки на джинсы Monki и новый салон Peng

Grunge John Orchestra. Explosion за полцены, скидки на джинсы Monki и новый салон Peng
А еще специальное предложение от Kiko Milano и первый российский флагман Undiz

Arma проведет в Берлине фестиваль в честь своего десятилетия

Мероприятие пройдет на четырех независимых сценах

Arma проведет в Берлине фестиваль в честь своего десятилетия
Мероприятие пройдет на четырех независимых сценах

Доктор Рубинштейн, готические симфонии Баха и Босха и устричная суббота
Доктор Рубинштейн, готические симфонии Баха и Босха и устричная суббота Главные события наступающих выходных
Доктор Рубинштейн, готические симфонии Баха и Босха и устричная суббота

Доктор Рубинштейн, готические симфонии Баха и Босха и устричная суббота
Главные события наступающих выходных

В Нижнем Сусальном переулке откроется второе кафе «Жадина-говядина, соленый огурец»

Открытие заведения на «Арме» запланировано на 11 августа

В Нижнем Сусальном переулке откроется второе кафе «Жадина-говядина, соленый огурец»
Открытие заведения на «Арме» запланировано на 11 августа

Вечеринка укрпопа, открытие «Коробки» и маркет мужской одежды «Двор»
Вечеринка укрпопа, открытие «Коробки» и маркет мужской одежды «Двор» Что делать в Москве в эти выходные
Вечеринка укрпопа, открытие «Коробки» и маркет мужской одежды «Двор»

Вечеринка укрпопа, открытие «Коробки» и маркет мужской одежды «Двор»
Что делать в Москве в эти выходные

«Сегодня „Рабица“ — завтра весь мир»

«Сегодня „Рабица“ — завтра весь мир»Из чего создавали главный рейв-клуб Москвы

«Сегодня „Рабица“ — завтра весь мир»

«Сегодня „Рабица“ — завтра весь мир»
Из чего создавали главный рейв-клуб Москвы

5 веломаршрутов по исторической Москве
СПЕЦПРОЕКТ
5 веломаршрутов по исторической Москве Куда ехать после работы от популярных бизнес-центров Москвы
5 веломаршрутов по исторической Москве
СПЕЦПРОЕКТ

5 веломаршрутов по исторической Москве
Куда ехать после работы от популярных бизнес-центров Москвы

Объявлен лайнап вечеринки Arma17 в Стамбуле

Мероприятие запланировано на 17–18 июня

Объявлен лайнап вечеринки Arma17 в Стамбуле
Мероприятие запланировано на 17–18 июня

Как неизвестный человек пришел и отменил «Арму»
Как неизвестный человек пришел и отменил «Арму» Публикуем разговор с мужчиной, который пришел к организаторам фестиваля и убедил их, что и в этот раз ничего не получится
Как неизвестный человек пришел и отменил «Арму»

Как неизвестный человек пришел и отменил «Арму»
Публикуем разговор с мужчиной, который пришел к организаторам фестиваля и убедил их, что и в этот раз ничего не получится

«Арма» и «Арсенал»: Как готовят главный рейв выходных UPD. Мероприятие не состоится

«Арма» и «Арсенал»: Как готовят главный рейв выходных UPD. Мероприятие не состоитсяКак команда Arma17 готовит питерский завод «Арсенал» к вечеринке в честь девятилетия

«Арма» и «Арсенал»: Как готовят главный рейв выходных UPD. Мероприятие не состоится

«Арма» и «Арсенал»: Как готовят главный рейв выходных UPD. Мероприятие не состоится
Как команда Arma17 готовит питерский завод «Арсенал» к вечеринке в честь девятилетия

Наташа Абель: «Творческая энергия не перекрывается от всего, что происходит»
Наташа Абель: «Творческая энергия не перекрывается от всего, что происходит» Сооснователь Arma17 рассказала The Village o причинах отмены последних рейвов и предстоящих международных вечеринках команды
Наташа Абель: «Творческая энергия не перекрывается от всего, что происходит»

Наташа Абель: «Творческая энергия не перекрывается от всего, что происходит»
Сооснователь Arma17 рассказала The Village o причинах отмены последних рейвов и предстоящих международных вечеринках команды

Arma17 отметит 9-летие в Санкт-Петербурге

Фестиваль запланирован на последние выходные апреля

Arma17 отметит 9-летие в Санкт-Петербурге
Фестиваль запланирован на последние выходные апреля

Магазин женской одежды российских дизайнеров Ordynka 17 переехал на «Арму»

Он работает в тестовом режиме

Магазин женской одежды российских дизайнеров Ordynka 17 переехал на «Арму»
Он работает в тестовом режиме

На «Арме» открылись Meating и «7 сэндвичей»

Это седьмое кафе сэндвичей и вторая бургерная в сети

На «Арме» открылись Meating и «7 сэндвичей»
Это седьмое кафе сэндвичей и вторая бургерная в сети

На «Арме» и «Красном Октябре» открылись коворкинги «Ключ»

Первый коворкинг «Ключ» работает на «Трехгорной мануфактуре»

На «Арме» и «Красном Октябре» открылись коворкинги «Ключ»
Первый коворкинг «Ключ» работает на «Трехгорной мануфактуре»

23 — 24 апреля
23 — 24 апреля Всё самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, ярмарки, вечеринки и многое другое в нашей трансляции.
23 — 24 апреля

23 — 24 апреля
Всё самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, ярмарки, вечеринки и многое другое в нашей трансляции.

На «Арме» открылась мужская парикмахерская Firm

Среди услуг парикмахерской — стрижка ножницами, стрижка машинкой, а также стрижка усов

На «Арме» открылась мужская парикмахерская Firm
Среди услуг парикмахерской — стрижка ножницами, стрижка машинкой, а также стрижка усов

Arma17 вошёл в список 100 лучших клубов мира

Российский клуб занял в рейтинге 34-е место

Arma17 вошёл в список 100 лучших клубов мира
Российский клуб занял в рейтинге 34-е место

Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут
Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут

Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

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