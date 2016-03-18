Главное открытие года — Mutabor: «Вписок не будет»Чего ждать от нового арт-пространства, удалось ли решить старые проблемы «Армы» и что вообще происходит с клубной культурой в Москве
Главное открытие года — Mutabor: «Вписок не будет» Чего ждать от нового арт-пространства, удалось ли решить старые проблемы «Армы» и что вообще происходит с клубной культурой в Москве
Grunge John Orchestra. Explosion за полцены, скидки на джинсы Monki и новый салон Peng А еще специальное предложение от Kiko Milano и первый российский флагман Undiz
Arma проведет в Берлине фестиваль в честь своего десятилетия
Мероприятие пройдет на четырех независимых сценах
Arma проведет в Берлине фестиваль в честь своего десятилетия Мероприятие пройдет на четырех независимых сценах
Доктор Рубинштейн, готические симфонии Баха и Босха и устричная суббота Главные события наступающих выходных
В Нижнем Сусальном переулке откроется второе кафе «Жадина-говядина, соленый огурец»
Открытие заведения на «Арме» запланировано на 11 августа
В Нижнем Сусальном переулке откроется второе кафе «Жадина-говядина, соленый огурец» Открытие заведения на «Арме» запланировано на 11 августа
Вечеринка укрпопа, открытие «Коробки» и маркет мужской одежды «Двор» Что делать в Москве в эти выходные
«Сегодня „Рабица“ — завтра весь мир» Из чего создавали главный рейв-клуб Москвы
Объявлен лайнап вечеринки Arma17 в Стамбуле Мероприятие запланировано на 17–18 июня
Как неизвестный человек пришел и отменил «Арму» Публикуем разговор с мужчиной, который пришел к организаторам фестиваля и убедил их, что и в этот раз ничего не получится
«Арма» и «Арсенал»: Как готовят главный рейв выходных UPD. Мероприятие не состоитсяКак команда Arma17 готовит питерский завод «Арсенал» к вечеринке в честь девятилетия
«Арма» и «Арсенал»: Как готовят главный рейв выходных UPD. Мероприятие не состоится Как команда Arma17 готовит питерский завод «Арсенал» к вечеринке в честь девятилетия
Наташа Абель: «Творческая энергия не перекрывается от всего, что происходит» Сооснователь Arma17 рассказала The Village o причинах отмены последних рейвов и предстоящих международных вечеринках команды
Arma17 отметит 9-летие в Санкт-Петербурге Фестиваль запланирован на последние выходные апреля
Магазин женской одежды российских дизайнеров Ordynka 17 переехал на «Арму»
Он работает в тестовом режиме
Магазин женской одежды российских дизайнеров Ordynka 17 переехал на «Арму» Он работает в тестовом режиме
На «Арме» открылись Meating и «7 сэндвичей»
Это седьмое кафе сэндвичей и вторая бургерная в сети
На «Арме» открылись Meating и «7 сэндвичей» Это седьмое кафе сэндвичей и вторая бургерная в сети
На «Арме» и «Красном Октябре» открылись коворкинги «Ключ»
Первый коворкинг «Ключ» работает на «Трехгорной мануфактуре»
На «Арме» и «Красном Октябре» открылись коворкинги «Ключ» Первый коворкинг «Ключ» работает на «Трехгорной мануфактуре»
23 — 24 апреля Всё самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, ярмарки, вечеринки и многое другое в нашей трансляции.
На «Арме» открылась мужская парикмахерская Firm
Среди услуг парикмахерской — стрижка ножницами, стрижка машинкой, а также стрижка усов
На «Арме» открылась мужская парикмахерская Firm Среди услуг парикмахерской — стрижка ножницами, стрижка машинкой, а также стрижка усов
Arma17 вошёл в список 100 лучших клубов мира
Российский клуб занял в рейтинге 34-е место